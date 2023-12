Выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100 4.4.2

2.5 , svetlana ( ? ), 10:46, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – тебе да

Игори которых мы заслужили. То шиткрафт, очередной кривой клон, то вот это вот. Чем, чем мы ТАК прогневили небо?!

> Чем, чем мы ТАК прогневили небо?!

Желанием халявы? Нежеланием вознаграждать чужой за труд?

Позицией "пусть мне делают, а я буду ныть и давать ценные указания как делать"?

Когдя читаешь на форуме фрииориона, где люди на серьезных щах говорят "а добавьте в игру то-то, а то я в нее играть не буду!", то просто разбиваешь себе лицо фейспалмом.

> Желанием халявы? Нежеланием вознаграждать чужой за труд?

я регулярно жму кнопку "сказать спасибо" на торрент-бордах, это щщитается?

Игры - это искусство, а оно, как известно, принадлежит народу.

«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и нолю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их. Должны ли мы небольшому меньшинству подносить сладкие, утончённые бисквиты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в чёрном хлебе?»

По-моему, в этом смысле нынешние коммерческие игры как никогда близки к народу! А про бесплатные билеты в цирк Ленин ничего не говорил.

Ну так чтож народ не пилит то что хочет, а пилят 1,5 землекопа?

5.34 , Аноним ( 34 ), 14:53, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так чтож народ не пилит то что хочет, а пилят 1,5 землекопа?

Вот это я понимаю - анон пришел и разложил все по полочкам. Капитан Очевидность, вы сегодня в ударе!

есть ещё от двух ванек клон вторых героев. что может быть бесполезнее - загадка

не, ну там хотя бы хороший клон хорошей древней игры, все еще играбельной.

А это вот - зачем и за что нам?

> что может быть бесполезнее

Например, коммен6тарий 3.14 к данной новости.

> Игори которых мы заслужили. То шиткрафт, очередной кривой клон, то вот это вот.

Вообще-то весьма нормальная гамеза так то.

- Развитое технологическое дерево, которое полностью запомнить невозможно даже играя в цатый раз подряд.

- Конструктор юнитов. Можно сделать себе чего-то ездящее, плавающее или летающее по вкусу, а не то что заранее предусмотрели создатели. Параметры полученного могут варьироваться в широких пределах и на что потратить ресурсы - дело игрока.

- Достаточно разные варианты нанесения урона - и чувствительность к этому разных юнитов и проч.

- Можно выбирать разные направления развития. Противник будет делать то же самое - и как оно в паре с конструироваными юнитами и способами урона состыкуется на поле боя - это всегда некий элемент неожиданности.

Довольно наглый и гиморный AI который может задать жару и играет довольно неплохо в общем то, я б сказал. Местами протупляет - но надрать зад вполне в состоянии. Так что в общем то - вполне себе приличная гамеза и очень недурный RTS.

> Чем, чем мы ТАК прогневили небо?!

Иди уже в свою виндочку с нтфсем, тебе оно там ни к чему, wow какой скачай, или что там модное.

К сожалению, не всё так замечательно. В дереве развития нет логики и сложно догадаться что нужно прокачивать чтобы развивать нужное направление. Пока не осилишь запомнить какие фишки и в каком порядке нужно протыкивать развиваться будешь рандомно. Из всех множеств юнитов конкурентноспособных мало, в основном это простые и дешёвые юниты. В конечном счёте, когда игрок разобрался с моментами выше, эта игра только на скорость и память: кто быстро наделал дешёвых юнитов и захватил ими больше точек ресурсов, того и все тапки. В общем, в игре нет баланса между фичами.

Игра норм. А так в стиме сейчас много игр с поддержкой линуксов

В стиме сейчас много игр, работающих через proton.

Но играбельных от силы десяток наберётся