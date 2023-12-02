Выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100 4.4.2

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|2.8, пох. (?), 11:24, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Игори которых мы заслужили. То шиткрафт, очередной кривой клон, то вот это вот.
Чем, чем мы ТАК прогневили небо?!
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|3.12, Анонин (?), 11:45, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Чем, чем мы ТАК прогневили небо?!
Желанием халявы? Нежеланием вознаграждать чужой за труд?
Позицией "пусть мне делают, а я буду ныть и давать ценные указания как делать"?
Когдя читаешь на форуме фрииориона, где люди на серьезных щах говорят "а добавьте в игру то-то, а то я в нее играть не буду!", то просто разбиваешь себе лицо фейспалмом.
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|4.15, пох. (?), 12:19, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Желанием халявы? Нежеланием вознаграждать чужой за труд?
я регулярно жму кнопку "сказать спасибо" на торрент-бордах, это щщитается?
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|4.23, Аноним (23), 13:12, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Игры - это искусство, а оно, как известно, принадлежит народу.
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|5.29, Аноним (29), 14:12, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и нолю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их. Должны ли мы небольшому меньшинству подносить сладкие, утончённые бисквиты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в чёрном хлебе?»
По-моему, в этом смысле нынешние коммерческие игры как никогда близки к народу! А про бесплатные билеты в цирк Ленин ничего не говорил.
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|5.34, Аноним (34), 14:53, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так чтож народ не пилит то что хочет, а пилят 1,5 землекопа?
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|4.27, Аноним (-), 13:59, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Желанием халявы? Нежеланием вознаграждать чужой за труд?
> Позицией "пусть мне делают, а я буду ныть и давать ценные указания как делать"?
> Когдя читаешь на форуме фрииориона, где люди на серьезных щах говорят "а добавьте
> в игру то-то, а то я в нее играть не буду!", то просто разбиваешь себе лицо фейспалмом.
Вот это я понимаю - анон пришел и разложил все по полочкам. Капитан Очевидность, вы сегодня в ударе!
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|3.14, Аноним (14), 12:02, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть ещё от двух ванек клон вторых героев. что может быть бесполезнее - загадка
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|4.16, пох. (?), 12:20, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не, ну там хотя бы хороший клон хорошей древней игры, все еще играбельной.
А это вот - зачем и за что нам?
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|3.26, Аноним (-), 13:52, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Игори которых мы заслужили. То шиткрафт, очередной кривой клон, то вот это вот.
Вообще-то весьма нормальная гамеза так то.
- Развитое технологическое дерево, которое полностью запомнить невозможно даже играя в цатый раз подряд.
- Конструктор юнитов. Можно сделать себе чего-то ездящее, плавающее или летающее по вкусу, а не то что заранее предусмотрели создатели. Параметры полученного могут варьироваться в широких пределах и на что потратить ресурсы - дело игрока.
- Достаточно разные варианты нанесения урона - и чувствительность к этому разных юнитов и проч.
- Можно выбирать разные направления развития. Противник будет делать то же самое - и как оно в паре с конструироваными юнитами и способами урона состыкуется на поле боя - это всегда некий элемент неожиданности.
- Довольно наглый и гиморный AI который может задать жару и играет довольно неплохо в общем то, я б сказал. Местами протупляет - но надрать зад вполне в состоянии.
Так что в общем то - вполне себе приличная гамеза и очень недурный RTS.
> Чем, чем мы ТАК прогневили небо?!
Иди уже в свою виндочку с нтфсом, тебе оно там ни к чему, wow какой скачай, или что там модное.
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|4.39, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 15:41, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, не всё так замечательно. В дереве развития нет логики и сложно догадаться что нужно прокачивать чтобы развивать нужное направление. Пока не осилишь запомнить какие фишки и в каком порядке нужно протыкивать развиваться будешь рандомно. Из всех множеств юнитов конкурентноспособных мало, в основном это простые и дешёвые юниты. В конечном счёте, когда игрок разобрался с моментами выше, эта игра только на скорость и память: кто быстро наделал дешёвых юнитов и захватил ими больше точек ресурсов, того и все тапки. В общем, в игре нет баланса между фичами.
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|1.6, Аноним (29), 11:02, 02/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Я, конечно, всё понимаю, классика и всё такое, но всё же за 24 года с графикой что-то можно было сделать.
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|2.7, Аноним (7), 11:19, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>что-то можно было сделать.
Например, заморозить её на уровне 20летней давности. Чем не действие?
Возможно, в заморозке даже есть свой здравый смысл - мы же не жалуемся, что какой-нибудь артефакт старины и древности, вроде скипетра фараона лежит под толстым стеклом, не выполняя никаких функций (кроме эстетического и исторического интереса) у современников.
Вот и варзона - такой артефакт начала 2000х, уже не зари 3D RTS геймдева (и в целом всего геймдева), но ещё и не той AAA ступени развития.
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|3.11, Аноним (29), 11:37, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если мне понадобится артефакт древности, я пойду на old-games.ru, скачаю оригинал 1999 года и запущу его на ведре 1999 года. Или, по аналогии со скипетром, просто полюбуюсь на скриншоты.
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|4.17, пох. (?), 12:21, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, да, прохождение любимого thief gold я тоже предпочитаю с помощью ютуба. А не перезагружаться без конца после каждого неверного шага.
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|4.20, Аноним (7), 12:53, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И я о том же. Кому-то достаточно скриншота, кому-то чужого прохождения на ютубе, а кому-то запустить на современной платформе без особых проблем (не мучаясь в виртуалке)
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|5.25, Аноним (29), 13:16, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы графика действительно была та же, что в оригинале, вопросов бы не было (как нет их к fheroes2, например).
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|6.37, Александр (??), 15:36, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут дело вкуса, я пробовал на волнах ностальгии запускать старые игрушки и понял, что с нынешним восприятием, избалованным HD графикой и стандартизированным управлением, они практически не играбельны, зато тут же вспоминается виндячий ремейк спектрумовской "Nether Earth", с новым управлением, модельками и текстурами, я в него с большим у4довольствием погамал какое то время, и впечатление от оригинала ничуть не испортилось.
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|2.22, Аноним (22), 13:07, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно было. Сделали мод Art Revolution. По-моему, в следующем крупном релизе его собираются добавить в поставку из коробки как графическую опцию.
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|1.13, Аноним (13), 11:57, 02/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда то давно была культовой для меня игрой. Игра уникальная во многих отношениях. Военный конструктор с собственным визуальным стилем, все возможные виды юнитов, включая воздушные, зенитки, артиллерию и т.д., наземные укрепления, полностью сквозная компания. Это вам не Старкрафт или Варкрафт, где каждая миссия - это мини игра, где вас ставят в предопределенные условия и заставляют решать заранее продуманную головоломку. Тут один юнит может пройти весь путь от первой миссии до последней. Даже не юнит, а экипаж, потому, что юниты можно перерабатывать. Увидел ее в журнале, где было много других культовых игр. В конце журнала был разбор первой компании. Очень хотел поиграть. Но сначала не было своего компьютера. Потом не было интернета, где бы ее можно было скачать. В итоге впервые поиграл и прошел на эмуляторе PS1, т.к. от знакомого достались диски без самой приставки. Там ввиду ограничений платформы все организованно немного по другому. На ПК впервые поиграл именно в этот проект. Как это часто бывает, в моей детской фантазии все было намного круче, чем в реальности. Игра на самом деле немного однообразная. Клепаешь юниты потяжелее, посылаешь, включаешь автовозврат в ремонт и начинаешь долго и нудно выносить укрепления противника. Тут нет той огромной динамики, которая есть в старкрафте и варкрафте. К тому же сказывается возраст игры и слабая поддержка энтузиастами. ИИ слишком тупой. Т.е. не в плане того, что ИИ-противники слишком слабые. А в том, что юниты ведут себя слишком тупо и плохо поддаются управлению. Например склонны скучиваться и блокировать друг друга.
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|2.28, Аноним (-), 14:09, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще в новых версиях AI не особо то и тупой. Он немного предсказуемый, но на этом его недостатки и заканчиваются. Строится быстро, ресурсы гребет лопатой, строгает полчища - и если его невовремя прогневить - выпилит всю базу быстрее чем успеешь офигеть с нашествия полчищ.
Есть конечно шанс что то что у игрока окажется эффективным против вот именно этого - но это как повезет. И по моему в новых версиях AI стал адаптироваться и контрить юниты предпочитаемые игроком. Налеты самолетиками? Окей, он полюбит ПВО. Киборгов шлете? Изучит лазеры и будет шинковать их пачками. Вам нравятся противотанковые ракеты? А вот он киборгов пришлет, им эти ваши противотанковые ракеты... вы забилы ПВО? Окей! После одного удачного налета - будет чартенрыми рейсами на базу разгружаться. С другой стороны если ПВО мощное то и убиваться об него сотнями не будет, попробовав иные варианты выноса. Временами довольно успешные, если ну вот не угадал чем контрить такое нашествие.
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|2.30, Аноним (30), 14:24, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, именно по 24-летней игре нужно определять уровень Линукс игр.
Прямо перепись местных Петросянов.
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|3.33, Анонин (?), 14:42, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так подскажи другую игру, но не просто под Линукс, а именно опенсорс (мы ж не на сайте проприетарь.нет сидим)
Тебе все спасибо скажут.
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