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Выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100 4.4.2

02.12.2023 09:48

Опубликован релиз стратегической (RTS) игры Warzone 2100 4.4.2, сформированный для стабилизации ветки 4.4. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2 и развитие игры продолжилось силами сообщества. Поддерживается как одиночная игра против ботов, так и проведение сетевых игр. Пакеты подготовлены для Ubuntu, Windows и macOS.

Ветка 4.4 отличается двумя новыми режимами рендера грунта: классический (оригинальный стиль из первых версий) и высококачественный (текстуры грунта с нормалями). Cильно улучшен рендер теней, обновлены модели и увеличена производительность. Для мультиплеера добавлены "быстрые сообщения" и меню выбора командной стратегии. По просьбам сообщества изменён баланс многопользовательской игры.



  1. Главная ссылка к новости (https://wz2100.net/news/versio...)
  2. OpenNews: Новый выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100
  3. OpenNews: Открыт код стратегической игры Star Ruler 2
  4. OpenNews: Новая версия стратегической игры Warzone 2100. Проект OpenDiablo2
  5. OpenNews: Выпуск стратегической игры FreeCol 1.0
  6. OpenNews: Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.16.0
Автор новости: vaut
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60218-warzone
Ключевые слова: warzone, game
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 10:42, 02/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А говорят под линукс игорей нет.
     
     
  • 2.5, svetlana (?), 10:46, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    тебе да
     
  • 2.8, пох. (?), 11:24, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Игори которых мы заслужили. То шиткрафт, очередной кривой клон, то вот это вот.

    Чем, чем мы ТАК прогневили небо?!

     
     
  • 3.12, Анонин (?), 11:45, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Чем, чем мы ТАК прогневили небо?!

    Желанием халявы? Нежеланием вознаграждать чужой за труд?
    Позицией "пусть мне делают, а я буду ныть и давать ценные указания как делать"?
    Когдя читаешь на форуме фрииориона, где люди на серьезных щах говорят "а добавьте в игру то-то, а то я в нее играть не буду!", то просто разбиваешь себе лицо фейспалмом.

     
     
  • 4.15, пох. (?), 12:19, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Желанием халявы? Нежеланием вознаграждать чужой за труд?

    я регулярно жму кнопку "сказать спасибо" на торрент-бордах, это щщитается?

     
     
  • 5.21, Анонин (?), 13:00, 02/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +2 +/
     
  • 4.23, Аноним (23), 13:12, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Игры - это искусство, а оно, как известно, принадлежит народу.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 14:12, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и нолю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их. Должны ли мы небольшому меньшинству подносить сладкие, утончённые бисквиты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в чёрном хлебе?»

    По-моему, в этом смысле нынешние коммерческие игры как никогда близки к народу! А про бесплатные билеты в цирк Ленин ничего не говорил.

     
  • 5.34, Аноним (34), 14:53, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так чтож народ не пилит то что хочет, а пилят 1,5 землекопа?
     
  • 4.27, Аноним (-), 13:59, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Желанием халявы? Нежеланием вознаграждать чужой за труд?
    > Позицией "пусть мне делают, а я буду ныть и давать ценные указания как делать"?
    > Когдя читаешь на форуме фрииориона, где люди на серьезных щах говорят "а добавьте
    > в игру то-то, а то я в нее играть не буду!", то просто разбиваешь себе лицо фейспалмом.

    Вот это я понимаю - анон пришел и разложил все по полочкам. Капитан Очевидность, вы сегодня в ударе!

     
  • 3.14, Аноним (14), 12:02, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть ещё от двух ванек клон вторых героев. что может быть бесполезнее - загадка
     
     
  • 4.16, пох. (?), 12:20, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не, ну там хотя бы хороший клон хорошей древней игры, все еще играбельной.
    А это вот - зачем и за что нам?

     
  • 4.18, Анонимусс (?), 12:25, 02/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.31, YetAnotherOnanym (ok), 14:37, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что может быть бесполезнее

    Например, коммен6тарий 3.14 к данной новости.

     
  • 3.26, Аноним (-), 13:52, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Игори которых мы заслужили. То шиткрафт, очередной кривой клон, то вот это вот.

    Вообще-то весьма нормальная гамеза так то.
    - Развитое технологическое дерево, которое полностью запомнить невозможно даже играя в цатый раз подряд.
    - Конструктор юнитов. Можно сделать себе чего-то ездящее, плавающее или летающее по вкусу, а не то что заранее предусмотрели создатели. Параметры полученного могут варьироваться в широких пределах и на что потратить ресурсы - дело игрока.
    - Достаточно разные варианты нанесения урона - и чувствительность к этому разных юнитов и проч.
    - Можно выбирать разные направления развития. Противник будет делать то же самое - и как оно в паре с конструироваными юнитами и способами урона состыкуется на поле боя - это всегда некий элемент неожиданности.
    - Довольно наглый и гиморный AI который может задать жару и играет довольно неплохо в общем то, я б сказал. Местами протупляет - но надрать зад вполне в состоянии.

    Так что в общем то - вполне себе приличная гамеза и очень недурный RTS.

    > Чем, чем мы ТАК прогневили небо?!

    Иди уже в свою виндочку с нтфсом, тебе оно там ни к чему, wow какой скачай, или что там модное.

     
     
  • 4.39, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 15:41, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, не всё так замечательно. В дереве развития нет логики и сложно догадаться что нужно прокачивать чтобы развивать нужное направление. Пока не осилишь запомнить какие фишки и в каком порядке нужно протыкивать развиваться будешь рандомно. Из всех множеств юнитов конкурентноспособных мало, в основном это простые и дешёвые юниты. В конечном счёте, когда игрок разобрался с моментами выше, эта игра только на скорость и память: кто быстро наделал дешёвых юнитов и захватил ими больше точек ресурсов, того и все тапки. В общем, в игре нет баланса между фичами.
     
  • 3.36, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 15:34, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игра норм. А так в стиме сейчас много игр с поддержкой линуксов
     
     
  • 4.40, Аноним (29), 15:45, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В стиме сейчас много игр, работающих через proton.
     
     
  • 5.41, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 15:55, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но играбельных от силы десяток наберётся
     

  • 1.6, Аноним (29), 11:02, 02/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Я, конечно, всё понимаю, классика и всё такое, но всё же за 24 года с графикой что-то можно было сделать.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:19, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >что-то можно было сделать.

    Например, заморозить её на уровне 20летней давности. Чем не действие?
    Возможно, в заморозке даже есть свой здравый смысл - мы же не жалуемся, что какой-нибудь артефакт старины и древности, вроде скипетра фараона лежит под толстым стеклом, не выполняя никаких функций (кроме эстетического и исторического интереса) у современников.
    Вот и варзона - такой артефакт начала 2000х, уже не зари 3D RTS геймдева (и в целом всего геймдева), но ещё и не той AAA ступени развития.

     
     
  • 3.11, Аноним (29), 11:37, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если мне понадобится артефакт древности, я пойду на old-games.ru, скачаю оригинал 1999 года и запущу его на ведре 1999 года. Или, по аналогии со скипетром, просто полюбуюсь на скриншоты.
     
     
  • 4.17, пох. (?), 12:21, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, да, прохождение любимого thief gold я тоже предпочитаю с помощью ютуба. А не перезагружаться без конца после каждого неверного шага.

     
  • 4.20, Аноним (7), 12:53, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я о том же. Кому-то достаточно скриншота, кому-то чужого прохождения на ютубе, а кому-то запустить на современной платформе без особых проблем (не мучаясь в виртуалке)
     
     
  • 5.25, Аноним (29), 13:16, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы графика действительно была та же, что в оригинале, вопросов бы не было (как нет их к fheroes2, например).
     
     
  • 6.37, Александр (??), 15:36, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут дело вкуса, я пробовал на волнах ностальгии запускать старые игрушки и понял, что с нынешним восприятием, избалованным HD графикой и стандартизированным управлением, они практически не играбельны, зато тут же вспоминается виндячий ремейк спектрумовской "Nether Earth", с новым управлением, модельками и текстурами, я в него с большим у4довольствием погамал какое то время, и впечатление от оригинала ничуть не испортилось.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:07, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно было. Сделали мод Art Revolution. По-моему, в следующем крупном релизе его собираются добавить в поставку из коробки как графическую опцию.
     
  • 2.35, Аноним (34), 14:58, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, в консоль перевести, на псевдографику
     
     
  • 3.38, Аноним (29), 15:41, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она уже давно там. https://habrastorage.org/r/w1560/getpro/habr/upload_files/0ef/f59/023/0eff5902
    И даже не псевдо https://contour-terminal.org/screenshots/contour-lsix.png

    Но сравнение вообще некорректное. Консоль вы ведь явно не в xterm запускаете, а в чём-то покрасивее и поудобней?

     

  • 1.9, Avririon (ok), 11:33, 02/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всех благ разрабам.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:57, 02/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда то давно была культовой для меня игрой. Игра уникальная во многих отношениях. Военный конструктор с собственным визуальным стилем, все возможные виды юнитов, включая воздушные, зенитки, артиллерию и т.д., наземные укрепления, полностью сквозная компания. Это вам не Старкрафт или Варкрафт, где каждая миссия - это мини игра, где вас ставят в предопределенные условия и заставляют решать заранее продуманную головоломку. Тут один юнит может пройти весь путь от первой миссии до последней. Даже не юнит, а экипаж, потому, что юниты можно перерабатывать. Увидел ее в журнале, где было много других культовых игр. В конце журнала был разбор первой компании. Очень хотел поиграть. Но сначала не было своего компьютера. Потом не было интернета, где бы ее можно было скачать. В итоге впервые поиграл и прошел на эмуляторе PS1, т.к. от знакомого достались диски без самой приставки. Там ввиду ограничений платформы все организованно немного по другому. На ПК впервые поиграл именно в этот проект. Как это часто бывает, в моей детской фантазии все было намного круче, чем в реальности. Игра на самом деле немного однообразная. Клепаешь юниты потяжелее, посылаешь, включаешь автовозврат в ремонт и начинаешь долго и нудно выносить укрепления противника. Тут нет той огромной динамики, которая есть в старкрафте и варкрафте. К тому же сказывается возраст игры и слабая поддержка энтузиастами. ИИ слишком тупой. Т.е. не в плане того, что ИИ-противники слишком слабые. А в том, что юниты ведут себя слишком тупо и плохо поддаются управлению. Например склонны скучиваться и блокировать друг друга.
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 14:09, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще в новых версиях AI не особо то и тупой. Он немного предсказуемый, но на этом его недостатки и заканчиваются. Строится быстро, ресурсы гребет лопатой, строгает полчища - и если его невовремя прогневить - выпилит всю базу быстрее чем успеешь офигеть с нашествия полчищ.

    Есть конечно шанс что то что у игрока окажется эффективным против вот именно этого - но это как повезет. И по моему в новых версиях AI стал адаптироваться и контрить юниты предпочитаемые игроком. Налеты самолетиками? Окей, он полюбит ПВО. Киборгов шлете? Изучит лазеры и будет шинковать их пачками. Вам нравятся противотанковые ракеты? А вот он киборгов пришлет, им эти ваши противотанковые ракеты... вы забилы ПВО? Окей! После одного удачного налета - будет чартенрыми рейсами на базу разгружаться. С другой стороны если ПВО мощное то и убиваться об него сотнями не будет, попробовав иные варианты выноса. Временами довольно успешные, если ну вот не угадал чем контрить такое нашествие.

     
  • 2.30, Аноним (30), 14:24, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, именно по 24-летней игре нужно определять уровень Линукс игр.

    Прямо перепись местных Петросянов.

     
     
  • 3.33, Анонин (?), 14:42, 02/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так подскажи другую игру, но не просто под Линукс, а именно опенсорс (мы ж не на сайте проприетарь.нет сидим)
    Тебе все спасибо скажут.
     

  • 1.32, Аноним (32), 14:40, 02/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Графон топ! Линуксу есть чем гордиться.
     

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