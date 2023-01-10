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Выпуск стратегической игры FreeCol 1.0

10.01.2023 21:05

После 20 лет разработки сформирован первый стабильный релиз пошаговой стратегической игры FreeCol 1.0. Игра продолжает развитие старой игры Colonization и предлагает игровой процесс по колонизации неосвоенных территорий и создании новой нации. Код написан на языке Java и распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии:

  • Существенно увеличена стабильность, устранены многие ошибки.
  • Добавлена новая графика колоний.
  • Предложено новое изображение леса и пустыни.
  • Значительно улучшен искусственный интеллект компьютерного игрока.
  • Параметры игровых клеток, в которых осуществляется производство товаров, приведены к соответствию оригинальной игре.
  • Добавлены новые графические переходы между базовыми игровыми клетками.
  • Для модов предоставлена возможность определения специфичных для наций типов юнитов и добавлены инструменты для создания новых базовых игровых клеток на основе имеющейся текстуры.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freecol.org/news/f...)
  2. OpenNews: Вышла новая версия стратегической игры FreeCol
  3. OpenNews: Доступна двадцать шестая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  4. OpenNews: Релиз движка стратегических игр Spring 101
  5. OpenNews: Открыт код стратегической игры Star Ruler 2
  6. OpenNews: Новый выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58457-freecol
Ключевые слова: freecol, game
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:25, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код написан на языке Java

    Годно. Одни из самых лучших игр написаны на Java, например Gravity Defied и Minecraft.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:35, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучших в чём? В пустом жоре ресурсов? Хотя удобство модинга декомпилируемых игр на managed языках, пожалуй, да.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:44, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По-моему, про лучшие игры, это был сарказм
     
     
  • 4.8, Аноним (3), 22:04, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет, он серьёзно. Но они оказались там, где оказались, именно из-за возможности замодить этот шлак.
     
  • 2.4, анонимит (?), 21:35, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То-то 20 лет писали 🥴
     
  • 2.5, анонимит (?), 21:37, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://github.com/FreeCol/freecol/releases вжух и продакшн 🤭 0.13.0-> 1.0.0
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:32, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > игровой процесс по колонизации неосвоенных территорий

    игрок заплатит за колониализм?

     
  • 1.6, Аноним (6), 21:41, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    MineTest написан на С++
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:25, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выбор языка лет через сорок?
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:54, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро скомпилируют через GraalVM в бинарь?
     
  • 1.11, pashev.ru (?), 23:12, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я тут, спустя четверть века, обновил игру )

    https://youtu.be/CEsEZ_JFd0I

     
  • 1.13, Аноним (13), 23:43, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любимая java
     

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