Выпуск стратегической игры FreeCol 1.0

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|1.1, Аноним (1), 21:25, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Код написан на языке Java
Годно. Одни из самых лучших игр написаны на Java, например Gravity Defied и Minecraft.
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|2.3, Аноним (3), 21:35, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучших в чём? В пустом жоре ресурсов? Хотя удобство модинга декомпилируемых игр на managed языках, пожалуй, да.
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|4.8, Аноним (3), 22:04, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, он серьёзно. Но они оказались там, где оказались, именно из-за возможности замодить этот шлак.
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|1.2, Аноним (2), 21:32, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> игровой процесс по колонизации неосвоенных территорий
игрок заплатит за колониализм?
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