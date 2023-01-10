Выпуск стратегической игры FreeCol 1.0

После 20 лет разработки сформирован первый стабильный релиз пошаговой стратегической игры FreeCol 1.0. Игра продолжает развитие старой игры Colonization и предлагает игровой процесс по колонизации неосвоенных территорий и создании новой нации. Код написан на языке Java и распространяется под лицензией GPLv2. В новой версии: Существенно увеличена стабильность, устранены многие ошибки.

Добавлена новая графика колоний.

Предложено новое изображение леса и пустыни.

Значительно улучшен искусственный интеллект компьютерного игрока.

Параметры игровых клеток, в которых осуществляется производство товаров, приведены к соответствию оригинальной игре.

Добавлены новые графические переходы между базовыми игровыми клетками.

Для модов предоставлена возможность определения специфичных для наций типов юнитов и добавлены инструменты для создания новых базовых игровых клеток на основе имеющейся текстуры.



