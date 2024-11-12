VMware Workstation и VMware Fusion стали бесплатными для коммерческого использования

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|1.1, mikhailnov (ok), 09:41, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> что поможет лучше понять потребности и запросы пользователей, и использовать эту информацию для оптимизации и повышения качества своих продуктов
Не менее убедительно, чем причины объединения Wildberries и Russ
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|2.32, Аноним (32), 11:34, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто с эвфемизмом "телеметрия" произошло то же самое, что и с многими другими эвфемизмами - он стар нецензурным.
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|3.34, Аноним (-), 11:38, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто с эвфемизмом "телеметрия" произошло то же самое, что и с многими
> другими эвфемизмами - он стар нецензурным.
А ведь бывает и безобидная телеметрия. Кому мешает жить телеметрия газовой скважины, или там спутника какого? Да, господа ремотно смотрят состояние объекта, висеть со спутником на орбите очень уж неудобно, и чего? :)
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|4.35, Аноним (35), 11:43, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Кому мешает жить телеметрия газовой скважины…
Ну наверное владельцу скважины, который эту телеметрию не заказывал?)
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|5.38, Аноним (38), 11:46, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Кому мешает жить телеметрия газовой скважины…
> Ну наверное владельцу скважины, который эту телеметрию не заказывал?)
Обычно как раз владелец скважины ее как раз и заказывает. Чтобы не держать работяг пялящихся на показометры в какой-то перди постоянно. Еще веселее если это трубопровод какой. Если какая-то обслуга скважины еще куда ни шло, то с трубой на тысячи километров это как? Селить вокруг нее рабочих по всей длине? :)
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|5.94, Аноним (94), 16:29, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну наверное владельцу скважины, который эту телеметрию не заказывал?)
Таких не бывает
Не позорься, прочитай что такое АГЗУ, мехфонд и т.д.
Всегда мерили, начиная с того времени что никто и не помнит
Даже на таком http://www.155la3.ru/k172.htm было, на 178-й
Самая первая серия ИС в СССР
21-на плата, скорость 12,5 бод по рации, производство Азербайджан
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|1.4, IdeaFix (ok), 09:50, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Ну, учитывая как здорово оно работает к примеру в последних win10/11 с сетью и как оно возможно переобуется на квм в линуксе, всё идет к тому что лет через несколько это всё просто выставят на мороз и будет оно в положении "хуже чем у виртуалбокса".
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|1.6, Аноним (6), 09:56, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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А, простите, какой смысл? На десктопе virt-manager + KVM уже хз сколько, и как-то хватает. Виртуальная коробка - глючит и попёрдывает, выкинул на мороз.
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|2.101, Аноним (101), 17:36, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На десктопе virt-manager + KVM
таких как ты еще 2-е.
обьединяйтесь в профсоюз
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|1.7, Штыбель (?), 10:11, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Рекомендую следующие инструменты:
vm-bhyve - просто и со вкусом :)
CBSD - универсальный фреймворк, годится для управления и виртуалками, и джейлами.
Да, всё это для FreeBSD.
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|2.14, crypt (ok), 10:26, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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freebsd - глюкалово, включая системы виртуализации. прямо сейчас с нее пишу. придется менять. и вот virtualbox кросплатформенный в отличие от bhyve, и vm все равно будут запускаться.
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|3.17, Минона (ok), 10:28, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> freebsd - глюкалово, включая системы виртуализации. прямо сейчас с нее пишу. придется
> менять. и вот virtualbox кросплатформенный в отличие от bhyve, и vm
> все равно будут запускаться.
Кто бы говорил про глюки 😂
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|4.36, Аноним (38), 11:44, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кто бы говорил про глюки 😂
Ну вы то ему несомненно поможете, ща все глюки отбисектите, запатчите, и вообще. Или нет? Хотя для такого сообщества как вы - и результат под стать.
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|5.68, Минона (ok), 13:41, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Кто бы говорил про глюки 😂
> Ну вы то ему несомненно поможете, ща все глюки отбисектите, запатчите, и
> вообще. Или нет? Хотя для такого сообщества как вы - и
> результат под стать.
Крипта, к сожалению, уже не запатчить...
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|6.69, Аноним (-), 14:00, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Крипта, к сожалению, уже не запатчить...
Да вообще с*ка, называет, понимаешь, г@вно г@вном, от чего у фанатов марки дико подгорает. А все потому что он еще и линухи юзал и имел возможность сравнить, без фанатизма.
Судя по его спичу - ему ехать, а на шашечки - плевать.
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|7.80, Минона (ok), 14:47, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Крипта, к сожалению, уже не запатчить...
> Да вообще с*ка, называет, понимаешь, г@вно г@вном, от чего у фанатов марки
> дико подгорает. А все потому что он еще и линухи юзал
> и имел возможность сравнить, без фанатизма.
> Судя по его спичу - ему ехать, а на шашечки - плевать.
Опять полез газифицировать не зная сути.
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|3.25, Аноним (25), 10:58, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> freebsd - глюкалово
Подтверждаю. Поставил давеча, думал слезу с Linux. Так FreeBSD рандомно падала с ресетом системы.
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|4.29, Аноним (29), 11:22, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у меня даже иксы не запустились, хотя я все способы испробовал. Правда это в виртуалке. Может на реальном железе будет работать, хз.
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|3.100, нах. (?), 17:23, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> все равно будут запускаться.
я тоже так думал. Результат на этом "кроссплатформеном" - ну да, она запускается.
Только через пару минут работы виснет из-за неведомой дисковой ашпика-ашипка. Откуда ашипка у _виртуального_ диска - а хз, оно вот такоэ.
И да, это именно виртуалка виртуалбокса, а не что-то еще. Только сильно более старого (ну и работавшего в другой операционке, но вряд ли дело в этом, в те времена когда он был еще свеж, они у меня иногда ездили с линукса на фрю и обратно, таких спецэффектов не было)
Поэтому, увы, в п-ду хомячков. Будем пользоваться vmware, пока дают и пока не изуродовали ядро поддержкой "нативных" гипервизоров.
|
|2.16, Фрол (?), 10:28, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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как такой толстый троллинг пролазит через такую маленькую форму для ввода каментов?
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|2.48, пох. (?), 12:10, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> vm-bhyve - просто и со вкусом :)
Угу - ide диски (не ata, а ide - общий уравнитель поддерживаемый во ВСЕХ вообразимых и некоторых совсем невообразимых виртуализационных технологиях) - отсутствуют как класс.
Причем кто-то пытался сделать (не так и много в том древнем ide интерфейса), оно даже пару недель почти работало, но как обычно - "нам оно нэтрэба" (донеслось, кстати, как обычно - с вкраинских болот) и патч разумеется был выброшен в помойку вместе с чужим трудом.
Про эту невероятную е...нь с внешним загрузчиком я уж не буду. Вкусы у вас, извините, для другого отдела - выйдите на улицу, обойдите и сзади здания вход в подвал. шибари-бдсмщики у нас - там.
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|3.65, Аноним (65), 13:25, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда зарабатываете на корпоративные печеньки хоть старайтесь -- ну видно же по комментарию, что даже не пробовали пользоваться.
А виртуализация на Фре прекрасно работает. А про штабiльнiсть поделки дiда Лiнiса Тiрвiлдса мог бы много рассказать, в том числе и про ПохМох.
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|4.70, Аноним (70), 14:03, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А виртуализация на Фре прекрасно работает. А про штабiльнiсть поделки дiда Лiнiса
> Тiрвiлдса мог бы много рассказать, в том числе и про ПохМох.
Как там virtio то поживает? Не тормозит, не глючмт? А то раньше на него в BSD бочки катили как раз. Или таки предлагаете ATA диски эмулировать? :)
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|5.81, Минона (ok), 14:50, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А виртуализация на Фре прекрасно работает. А про штабiльнiсть поделки дiда Лiнiса
>> Тiрвiлдса мог бы много рассказать, в том числе и про ПохМох.
> Как там virtio то поживает? Не тормозит, не глючмт? А то раньше
> на него в BSD бочки катили как раз. Или таки предлагаете
> ATA диски эмулировать? :)
В топку virtio, там есть nvme.
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|6.93, Аноним (93), 16:26, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Экспертиза так и блещет 1 Я всегда думал что виртуализация нужна для отделения... большой текст свёрнут, показать
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|7.98, нах. (?), 17:10, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В этом смысле virtio очень логичная штука, гуест явно в курсе что это гипервизор и коммуницирует
> с ним через простые, шустрые протоколы.
или наоборот. Потому что он в курсе на уровне драйвера, а драйвер не в курсе что там у хоста. А простота оказывается иногда хуже воровства.
И старательно имитирует дисковое устройство вместо nvme который там по факту.
Наоборот в общем-то тоже не очень, в тех местах где идет direct io или flush кэшей.
Возможно смысл в эмуляции железок когда эти железки отдаленно напоминают настоящие таки есть.
(virtualbox с его virtio-net дающим десятикратную просадку производительности по сравнению с e1000 на много (много - >1) ядерных системах - пламенный кревед)
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|4.78, нах. (?), 14:46, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда зарабатываете на корпоративные печеньки хоть старайтесь -- ну видно же по комментарию, что
> даже не пробовали пользоваться.
аргументов, конечно же, не будет? Попробовал вон пользоваться - низагружаетцо, представь себе. Потому что драйвер давай. А нету. А в kvm вот - есть, что характерно, и там оно даже загрузится, только незачем.
Про уе..ство с отдельным механизмом загрузки не вижу ответа - а это как раз аргумент, технический. Только полный м-к может не считать это уе...ще вместо нормального загрузчика - тем чем оно и является.
Ниасиляторы такие ниасиляторы - ни режим uefi ни тем более real mode на все те три вызова bios что на самом деле нужны для загрузчиков нишмагли и решили что "мы нимагем значит оно вам и нэтрэба". Ну собственно, как и с ide.
Грант от foundation и так получили же ж.
> А виртуализация на Фре прекрасно работает.
найди хоть один коммерческий хостинг vds на этой невменозной поделке?
> А про штабiльнiсть поделки дiда Лiнiса Тiрвiлдса мог бы много рассказать
нап-деть не владея темой ты мог бы.
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|2.75, Аноним (75), 14:28, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, вижу профессионала фряхи.
А не подскажите, как мне в современной 15 фряхе примонтировать диск, размеченный как ufs во фряхе 4.9?
В последней убунте я это очень просто сделал.
А вот ни один знакомый любитель фрибсд это сделать в 15 фряхе почему-то не смог, сколько не пытался...
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|3.77, нах. (?), 14:41, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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починить disklabel - он скорее всего кривой (и не потому что прямой нельзя было сделать, а потому что у тебя лапки) и пройтись fsck.
> В последней убунте я это очень просто сделал.
И что удивительного? Там код стыжжен прямо из той самой 4.9, со всеми его глюками, и с тех пор никогда не обновляется. Главное писать на такой не вздумай. Впрочем, оно и не сможет.
А вот починить или хоть один раз прочитать бырбырфысысный диск у которого уехала за пределы доступности вторая нахрен никому ненужная копия gpt - успехов тебе, мальчик.
(а во фре - теперь можно, хотя и нетривиально)
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|4.83, Минона (ok), 14:55, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>[оверквотинг удален]
> нельзя было сделать, а потому что у тебя лапки) и пройтись
> fsck.
>> В последней убунте я это очень просто сделал.
> И что удивительного? Там код стыжжен прямо из той самой 4.9, со
> всеми его глюками, и с тех пор никогда не обновляется.
> Главное писать на такой не вздумай. Впрочем, оно и не сможет.
> А вот починить или хоть один раз прочитать бырбырфысысный диск у которого
> уехала за пределы доступности вторая нахрен никому ненужная копия gpt -
> успехов тебе, мальчик.
> (а во фре - теперь можно, хотя и нетривиально)
А у меня прямо на /dev/sdX ext4/btrfs, без всяких gpt/mbr. ;)
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|4.87, Аноним (75), 15:19, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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каждый из любителей фри мне предлагал свой подход, но этот я уже слышал.
попробовали, итог - geom disklabel вообще не нашёл (точно не помню ошибку), при попытке восстановления файловой системы все файлы улетели в трубу.
а в убунте я нужные файлы успешно забрал. И на этом всё.
Можно сколько угодно что-то там говорить "а зато убунта бы диск не починила" и т.п., но факт есть факт. Данные я на современный диск смог забрать, а не один "фряшник" с этим не справился
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|5.99, нах. (?), 17:16, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"(точно не помню ошибку)"
- ypoвень ... [этогосайта]
ну и твоей экспертизы в принципе.
Держи нас в курсе, мнение подобных экземпляров с очень прямыми руками и феноменально инженерным подходом очень важно для нас.
> а в убунте я нужные файлы успешно забрал.
еще раз, держи нас в курсе. Тебе какое слово "код в твоей убунте содран ровно с той самой 4.9 и так там и остался глюк-в-глюк совместимым" с первого-то раза было не понять? Оригинал 4.9 тоже бы прочитал, если бы конечно загрузиться как-нибудь осилил.
> Можно сколько угодно что-то там говорить "а зато убунта бы диск не починила" и т.п., но факт
> есть факт.
факт - твое ретроглюкало совместимо с кодом ровно того же года выпуска. Взятым ровно из того же источника. А сейчас стало принято проверять валидность данных.
А мне вот понадобилось нечто чуть менее тривиальное - и опа... в бубунте средств для этого - нет. В принципе их там нет, вообще, никаких. В венде есть, но она не умеет бырбырбыр.
А во фре, хм... не буду уточнять почему - есть. И она вот - умеет, заметим. И это не код двадцатилетней выдержки, она умеет в современную.
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|1.10, Аноним (10), 10:17, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Предположительно, фейк. Кто попробует скачать, будьте внимательны. Персональные данные собирает, скачать не позволяет.
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|2.24, microcoder (ok), 10:54, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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403 Access Forbidden
You don't have permission to access this page.
Русских и тут заблочили. Только через VPN входит, но после авторизации никакую страницу уже не отображает. Ещё видимо какой-то уровень блокировки. Скачать не получится
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|3.84, Минона (ok), 14:56, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 403 Access Forbidden
> You don't have permission to access this page.
> Русских и тут заблочили. Только через VPN входит, но после авторизации никакую
> страницу уже не отображает. Ещё видимо какой-то уровень блокировки. Скачать не
> получится
Так качать надо не через сайт, а через сервер обновлений вари.
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|4.96, microcoder (ok), 16:46, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так качать надо не через сайт, а через сервер обновлений вари.
Все ссылки с вари ведут туда, на бродком
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|1.13, Фрол (?), 10:26, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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А быстро тут.
> Broadcom продолжит сопровождение кодовой базы и активное инвестирование в разработку новых возможностей.
Ага, приблизительно как оракл в солярку инвестирует. Только тут еще быстрее дело пойдет, платных-то клиентов на мороз выкинут, это ж сколько денег для инвестиций прибавится!
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|1.20, Аноним (20), 10:42, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> использовать эту информацию для оптимизации и повышения качества своих продуктов
Дежурная фраза, однако...
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|1.21, Аноним (21), 10:43, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну плеер был единственным реальным способом эмулировать видеокарту в венде. Да даже stains;gate только в сабже работала, в остальных то нечитаемый скачущий текст, то перевёрнутое видео. 3д конечно тормозноватое выходило, но, скажем, какая-то из trine работала, ева тоже (конкретно 3д, в вайне оно сегфолтилось).
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|1.26, jobserver (ok), 11:01, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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угу. а когда поймут что и как должно работать в их продуктах снова сделают их платными. а вы либо платите либо ищите варианты чем заменить
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|1.27, Аноним (29), 11:08, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На днях решил поставить на пробу. Даже не поленился зарегаться на ихнем сайте для этого. Минут 20 тыкал во все кнопки в попытках скачать хоть что-нибудь пока не понял что меня развели. Забил и скачал с какой-то левой помойки. Пару дней попользовался, но так и не понял зачем оно нужно при наличии Виртуалбокса и QEMU/KVM. Удалил.
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|2.30, kkkj (?), 11:22, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А на ARM чипах вообще лучше чем QEMU ничего нет и быть не может. Так что в топку VMware, небось еще с недомакратических айпишник скачать нельзя будет
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|2.31, Del (?), 11:29, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что есть VMки, которым нужен именно VMware
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|3.72, Аноним (70), 14:05, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что есть VMки, которым нужен именно VMware
Это какие? Я даже весьма экзотичную индустриаловку в KVM поднял, хотя оно изначально в вмвари было. У вас что-то еще более необычное?
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|4.88, Минона (ok), 15:19, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Потому что есть VMки, которым нужен именно VMware
> Это какие? Я даже весьма экзотичную индустриаловку в KVM поднял, хотя оно
> изначально в вмвари было. У вас что-то еще более необычное?
Поднять можно, но если у тебя возникнут траблы ты будешь послан техподдержкой =)
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|5.103, Аноним (103), 17:51, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ты и так будешь послан техподдержкой, на форум таких же незадачливых. Сказано же: вмварь всё, но мордочка для системной виртуализации будет бесплатной.
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|1.37, Пишу с 3 пня (?), 11:46, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надо было поставить виртуалку для запуска Windows XP с пробросом COM порта, вспомнил про VMware Player, но его оказывается отменили, теперь чтобы что-то загрузить требуют регистрации. Я послал их лесом и поставил Virtual Box.
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|2.49, Аноним55 (?), 12:10, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аналогично. Нужно было для тестирования установить macOS и Haiku. В VirtualBox отлично получилось.
Там выше обсуждали блокирование скачивания. Так вот, Oracle не блокирует. IBM тоже блокировать информацию перестал.
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|3.66, anon111 (?), 13:34, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С VBox почти невозможно переползать с ядра на ядро в лине. Если заинсталлил 5.4.*, то прыгать выше на 6.* не получится, только через апгрейд системы. Кому-то это нужно, поэтому только Qemu.
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|3.53, пох. (?), 12:17, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> завезут
> Ее куда-то увозили? Я что-то пропустил?
она всю жизнь была отключаемой.
(причем первое время - включаемой, но это конечно уже давно немодно)
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|4.57, Ногоед (?), 12:40, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> она всю жизнь была отключаемой.
Но мелкий текст мы конечно же не читаем и верим в то, что она полностью отключается, ага.
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|4.62, черный ветер (?), 13:12, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
«она всю жизнь была отключаемой.»
ну если ты веришь что они действительно отключили телеметрию потому что ты поставил галочку в интерфейсе, то тогда ок
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|1.56, ryoken (ok), 12:26, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Broadcom, а теперь давайте такой же фокус (+KVM), только под ESXi? :D
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|1.61, Аноним (60), 13:10, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Походу broadcom решил закопать вмварю, причем еще и опередить оракл в закапывании virtualbox.
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|1.63, Соль земли (?), 13:13, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лучше открыть исходники vSphere и vCloud, вот это мощно было бы. Тогда Proxmox/OpenStack уже не нужен будет xD
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|1.67, КО (?), 13:36, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"клиентоориентированной"
перевожу - "закончились деньги на бета-тестеров"
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|2.73, Аноним (70), 14:06, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скриньте, скоро откроют исходники VMware Workstation и Fusion!
А толку? Есть кто-то вне броадкома кто в них хоть что-то смыслит? Или может появилась толпа желающих задаром попахать на броадком? :)
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|3.85, Минона (ok), 15:04, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Скриньте, скоро откроют исходники VMware Workstation и Fusion!
> А толку? Есть кто-то вне броадкома кто в них хоть что-то смыслит?
> Или может появилась толпа желающих задаром попахать на броадком? :)
Так в броадкоме тоже не смыслят.
Поэтому и озадачились перевести её на KVM.
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|2.79, Аноним (79), 14:46, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проект OpenNet - всё, что связано с открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix
> Скриньте, скоро откроют исходники VMware Workstation и Fusion!
Забавно в разрезе данной новости.
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|2.91, ryoken (ok), 16:21, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"В итоге все согласились на том, что Черноморск будет в ближайшее время объявлен вольным городом".
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|2.95, Аноним (95), 16:30, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это некромантия - взывать к человеку, который умер 5 октября 2011.
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|2.97, microcoder (ok), 16:51, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот, спасибо, добрый человек! А то с сайта даже через VPN не зайти и не скачать, а гадалки все уволились и прямых ссылок не узнать ))
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|1.92, ryoken (ok), 16:23, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это всё конечно прЭлЭЭстно, только в Gentoo оно не ставится и ругается на ядро :). (Что дистрибутивное бинарное, что Xanmod самособирающийся). Живём на virt-manager и пока что хватает.
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