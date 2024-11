VMware Workstation и VMware Fusion стали бесплатными для коммерческого использования

2.24 , microcoder ( ok ), 10:54, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – 403 Access Forbidden

You don't have permission to access this page. Русских и тут заблочили. Только через VPN входит, но после авторизации никакую страницу уже не отображает. Ещё видимо какой-то уровень блокировки. Скачать не получится

3.39 , Аноним ( 39 ), 11:48, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аккаунт российский?

4.46 , Аноним ( 10 ), 12:05, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аккаунт завести не запрещает. Не позволяет скачать.

3.42 , Avator ( ok ), 11:51, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня тоже самое. Зайти зашел (под VPN), скачать не даёт.

4.96 , microcoder ( ok ), 16:46, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так качать надо не через сайт, а через сервер обновлений вари. Все ссылки с вари ведут туда, на бродком

2.64 , Ivan ( ?? ), 13:14, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – paru -S vmware-workstation ничего не собирает