VMware Workstation и VMware Fusion стали бесплатными для коммерческого использования

2.14 , crypt ( ok ), 10:26, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – freebsd - глюкалово, включая системы виртуализации. прямо сейчас с нее пишу. придется менять. и вот virtualbox кросплатформенный в отличие от bhyve, и vm все равно будут запускаться.

3.17 , Минона ( ok ), 10:28, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > freebsd - глюкалово, включая системы виртуализации. прямо сейчас с нее пишу. придется

> менять. и вот virtualbox кросплатформенный в отличие от bhyve, и vm

> все равно будут запускаться. Кто бы говорил про глюки 😂

4.36 , Аноним ( 38 ), 11:44, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Кто бы говорил про глюки 😂 Ну вы то ему несомненно поможете, ща все глюки отбисектите, запатчите, и вообще. Или нет? Хотя для такого сообщества как вы - и результат под стать.

5.68 , Минона ( ok ), 13:41, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Кто бы говорил про глюки 😂

> Ну вы то ему несомненно поможете, ща все глюки отбисектите, запатчите, и

> вообще. Или нет? Хотя для такого сообщества как вы - и

> результат под стать. Крипта, к сожалению, уже не запатчить...

6.69 , Аноним ( - ), 14:00, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Крипта, к сожалению, уже не запатчить... Да вообще с*ка, называет, понимаешь, г@вно г@вном, от чего у фанатов марки дико подгорает. А все потому что он еще и линухи юзал и имел возможность сравнить, без фанатизма. Судя по его спичу - ему ехать, а на шашечки - плевать.

7.80 , Минона ( ok ), 14:47, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Крипта, к сожалению, уже не запатчить...

> Да вообще с*ка, называет, понимаешь, г@вно г@вном, от чего у фанатов марки

> дико подгорает. А все потому что он еще и линухи юзал

> и имел возможность сравнить, без фанатизма.

> Судя по его спичу - ему ехать, а на шашечки - плевать. Опять полез газифицировать не зная сути.

3.25 , Аноним ( 25 ), 10:58, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > freebsd - глюкалово Подтверждаю. Поставил давеча, думал слезу с Linux. Так FreeBSD рандомно падала с ресетом системы.

4.29 , Аноним ( 29 ), 11:22, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у меня даже иксы не запустились, хотя я все способы испробовал. Правда это в виртуалке. Может на реальном железе будет работать, хз.

5.58 , Аноним ( 58 ), 12:47, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у меня такая же нога и она не болит.

6.102 , Аноним ( 101 ), 17:40, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > такая же нога и она не болит протез?

3.100 , нах. ( ? ), 17:23, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > все равно будут запускаться. я тоже так думал. Результат на этом "кроссплатформеном" - ну да, она запускается. Только через пару минут работы виснет из-за неведомой дисковой ашпика-ашипка. Откуда ашипка у _виртуального_ диска - а хз, оно вот такоэ. И да, это именно виртуалка виртуалбокса, а не что-то еще. Только сильно более старого (ну и работавшего в другой операционке, но вряд ли дело в этом, в те времена когда он был еще свеж, они у меня иногда ездили с линукса на фрю и обратно, таких спецэффектов не было) Поэтому, увы, в п-ду хомячков. Будем пользоваться vmware, пока дают и пока не изуродовали ядро поддержкой "нативных" гипервизоров. 2.16 , Фрол ( ? ), 10:28, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – как такой толстый троллинг пролазит через такую маленькую форму для ввода каментов?

2.48 , пох. ( ? ), 12:10, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > vm-bhyve - просто и со вкусом :) Угу - ide диски (не ata, а ide - общий уравнитель поддерживаемый во ВСЕХ вообразимых и некоторых совсем невообразимых виртуализационных технологиях) - отсутствуют как класс.

Причем кто-то пытался сделать (не так и много в том древнем ide интерфейса), оно даже пару недель почти работало, но как обычно - "нам оно нэтрэба" (донеслось, кстати, как обычно - с вкраинских болот) и патч разумеется был выброшен в помойку вместе с чужим трудом. Про эту невероятную е...нь с внешним загрузчиком я уж не буду. Вкусы у вас, извините, для другого отдела - выйдите на улицу, обойдите и сзади здания вход в подвал. шибари-бдсмщики у нас - там.

3.65 , Аноним ( 65 ), 13:25, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Когда зарабатываете на корпоративные печеньки хоть старайтесь -- ну видно же по комментарию, что даже не пробовали пользоваться. А виртуализация на Фре прекрасно работает. А про штабiльнiсть поделки дiда Лiнiса Тiрвiлдса мог бы много рассказать, в том числе и про ПохМох.

4.70 , Аноним ( 70 ), 14:03, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А виртуализация на Фре прекрасно работает. А про штабiльнiсть поделки дiда Лiнiса

> Тiрвiлдса мог бы много рассказать, в том числе и про ПохМох. Как там virtio то поживает? Не тормозит, не глючмт? А то раньше на него в BSD бочки катили как раз. Или таки предлагаете ATA диски эмулировать? :)

5.81 , Минона ( ok ), 14:50, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> А виртуализация на Фре прекрасно работает. А про штабiльнiсть поделки дiда Лiнiса

>> Тiрвiлдса мог бы много рассказать, в том числе и про ПохМох.

> Как там virtio то поживает? Не тормозит, не глючмт? А то раньше

> на него в BSD бочки катили как раз. Или таки предлагаете

> ATA диски эмулировать? :) В топку virtio, там есть nvme.

6.93 , Аноним ( 93 ), 16:26, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Экспертиза так и блещет 1 Я всегда думал что виртуализация нужна для отделения... 7.98 , нах. ( ? ), 17:10, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В этом смысле virtio очень логичная штука, гуест явно в курсе что это гипервизор и коммуницирует

> с ним через простые, шустрые протоколы. или наоборот. Потому что он в курсе на уровне драйвера, а драйвер не в курсе что там у хоста. А простота оказывается иногда хуже воровства.

И старательно имитирует дисковое устройство вместо nvme который там по факту.

Наоборот в общем-то тоже не очень, в тех местах где идет direct io или flush кэшей. Возможно смысл в эмуляции железок когда эти железки отдаленно напоминают настоящие таки есть. (virtualbox с его virtio-net дающим десятикратную просадку производительности по сравнению с e1000 на много (много - >1) ядерных системах - пламенный кревед) 4.78 , нах. ( ? ), 14:46, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда зарабатываете на корпоративные печеньки хоть старайтесь -- ну видно же по комментарию, что

> даже не пробовали пользоваться. аргументов, конечно же, не будет? Попробовал вон пользоваться - низагружаетцо, представь себе. Потому что драйвер давай. А нету. А в kvm вот - есть, что характерно, и там оно даже загрузится, только незачем. Про уе..ство с отдельным механизмом загрузки не вижу ответа - а это как раз аргумент, технический. Только полный м-к может не считать это уе...ще вместо нормального загрузчика - тем чем оно и является. Ниасиляторы такие ниасиляторы - ни режим uefi ни тем более real mode на все те три вызова bios что на самом деле нужны для загрузчиков нишмагли и решили что "мы нимагем значит оно вам и нэтрэба". Ну собственно, как и с ide.

Грант от foundation и так получили же ж. > А виртуализация на Фре прекрасно работает. найди хоть один коммерческий хостинг vds на этой невменозной поделке? > А про штабiльнiсть поделки дiда Лiнiса Тiрвiлдса мог бы много рассказать нап-деть не владея темой ты мог бы. 2.75 , Аноним ( 75 ), 14:28, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, вижу профессионала фряхи.

А не подскажите, как мне в современной 15 фряхе примонтировать диск, размеченный как ufs во фряхе 4.9?

В последней убунте я это очень просто сделал.

А вот ни один знакомый любитель фрибсд это сделать в 15 фряхе почему-то не смог, сколько не пытался...

3.77 , нах. ( ? ), 14:41, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – починить disklabel - он скорее всего кривой (и не потому что прямой нельзя было сделать, а потому что у тебя лапки) и пройтись fsck. > В последней убунте я это очень просто сделал. И что удивительного? Там код стыжжен прямо из той самой 4.9, со всеми его глюками, и с тех пор никогда не обновляется. Главное писать на такой не вздумай. Впрочем, оно и не сможет. А вот починить или хоть один раз прочитать бырбырфысысный диск у которого уехала за пределы доступности вторая нахрен никому ненужная копия gpt - успехов тебе, мальчик.

(а во фре - теперь можно, хотя и нетривиально) 4.83 , Минона ( ok ), 14:55, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >[оверквотинг удален]

> нельзя было сделать, а потому что у тебя лапки) и пройтись

> fsck.

>> В последней убунте я это очень просто сделал.

> И что удивительного? Там код стыжжен прямо из той самой 4.9, со

> всеми его глюками, и с тех пор никогда не обновляется.

> Главное писать на такой не вздумай. Впрочем, оно и не сможет.

> А вот починить или хоть один раз прочитать бырбырфысысный диск у которого

> уехала за пределы доступности вторая нахрен никому ненужная копия gpt -

> успехов тебе, мальчик.

> (а во фре - теперь можно, хотя и нетривиально) А у меня прямо на /dev/sdX ext4/btrfs, без всяких gpt/mbr. ;)

4.87 , Аноним ( 75 ), 15:19, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – каждый из любителей фри мне предлагал свой подход, но этот я уже слышал.

попробовали, итог - geom disklabel вообще не нашёл (точно не помню ошибку), при попытке восстановления файловой системы все файлы улетели в трубу. а в убунте я нужные файлы успешно забрал. И на этом всё. Можно сколько угодно что-то там говорить "а зато убунта бы диск не починила" и т.п., но факт есть факт. Данные я на современный диск смог забрать, а не один "фряшник" с этим не справился

5.99 , нах. ( ? ), 17:16, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "(точно не помню ошибку)" - ypoвень ... [этогосайта] ну и твоей экспертизы в принципе. Держи нас в курсе, мнение подобных экземпляров с очень прямыми руками и феноменально инженерным подходом очень важно для нас. > а в убунте я нужные файлы успешно забрал. еще раз, держи нас в курсе. Тебе какое слово "код в твоей убунте содран ровно с той самой 4.9 и так там и остался глюк-в-глюк совместимым" с первого-то раза было не понять? Оригинал 4.9 тоже бы прочитал, если бы конечно загрузиться как-нибудь осилил. > Можно сколько угодно что-то там говорить "а зато убунта бы диск не починила" и т.п., но факт

> есть факт. факт - твое ретроглюкало совместимо с кодом ровно того же года выпуска. Взятым ровно из того же источника. А сейчас стало принято проверять валидность данных. А мне вот понадобилось нечто чуть менее тривиальное - и опа... в бубунте средств для этого - нет. В принципе их там нет, вообще, никаких. В венде есть, но она не умеет бырбырбыр. А во фре, хм... не буду уточнять почему - есть. И она вот - умеет, заметим. И это не код двадцатилетней выдержки, она умеет в современную.