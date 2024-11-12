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VMware Workstation и VMware Fusion стали бесплатными для коммерческого использования

12.11.2024 09:07

Компания Broadcom, год назад поглотившая бизнес VMware, представила новые условия распространения проприетарных продуктов виртуализации для рабочих станций - VMware Workstation и VMware Fusion, работающих на платформах Linux, Windows и macOS. Предоставленная весной возможность бесплатного персонального использования теперь расширена и охватывает любые применения, в том числе использование в коммерческих целях.

Поставка отдельных платных продуктов Workstation Pro и Fusion Pro, распространявшихся по платной подписке, прекращена. Бесплатно распространяемые версии VMware Workstation и VMware Fusion будут включать все возможности, доступные в платных версиях "Pro". Broadcom продолжит сопровождение кодовой базы и активное инвестирование в разработку новых возможностей. Как и раньше новые версии VMware Workstation и VMware Fusion будут выпускаться регулярно и проходить полный цикл контроля качества.

Пользователи, ранее заключившие договоры на техническую поддержку, смогут, как и раньше, напрямую обращаться в службу поддержки, или использовать ресурсы с портала поддержки. По истечении срока договора поддержки продлить его будет невозможно, и таким клиентам, как и всем остальным, предлагается получать поддержку в online через пользовательские форумы и каталог документации. Отмечается, что компания стремится быть более клиентоориентированной - перевод VMware Workstation и VMware Fusion в разряд бесплатных систем позволит увеличить пользовательскую базу, что поможет лучше понять потребности и запросы пользователей, и использовать эту информацию для оптимизации и повышения качества своих продуктов.

Напомним, что Broadcom намерен перевести Linux-версии VMware Workstation на использование гипервизора KVM вместо собственного проприетарного кода виртуализации. Для включения в состав ядра Linux уже предложены патчи, добавляющие в гипервизор KVM функциональность, необходимую для запуска немодифицированных гостевых систем VMware с использованием KVM.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Broadcom работает над переводом VMware Workstation на гипервизор KVM на платформе Linux
  3. OpenNews: VMware Workstation Pro стал бесплатен для персонального использования
  4. OpenNews: Прекращено распространение бесплатных версий VMware vSphere Hypervisor
  5. OpenNews: Компания VMware опубликовала Linux-дистрибутив Photon OS 5.0
  6. OpenNews: Выпуск VMWare Workstation Pro 16.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62221-vmware
Ключевые слова: vmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (85) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, mikhailnov (ok), 09:41, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > что поможет лучше понять потребности и запросы пользователей, и использовать эту информацию для оптимизации и повышения качества своих продуктов

    Не менее убедительно, чем причины объединения Wildberries и Russ

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:15, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 11.11 не закупился? Причина аналогии?
     
     
  • 3.86, Аноним (86), 15:10, 12/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:34, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто с эвфемизмом "телеметрия" произошло то же самое, что и с многими другими эвфемизмами - он стар нецензурным.
     
     
  • 3.34, Аноним (-), 11:38, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто с эвфемизмом "телеметрия" произошло то же самое, что и с многими
    > другими эвфемизмами - он стар нецензурным.

    А ведь бывает и безобидная телеметрия. Кому мешает жить телеметрия газовой скважины, или там спутника какого? Да, господа ремотно смотрят состояние объекта, висеть со спутником на орбите очень уж неудобно, и чего? :)

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 11:43, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Кому мешает жить телеметрия газовой скважины…

    Ну наверное владельцу скважины, который эту телеметрию не заказывал?)

     
     
  • 5.38, Аноним (38), 11:46, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Кому мешает жить телеметрия газовой скважины…
    > Ну наверное владельцу скважины, который эту телеметрию не заказывал?)

    Обычно как раз владелец скважины ее как раз и заказывает. Чтобы не держать работяг пялящихся на показометры в какой-то перди постоянно. Еще веселее если это трубопровод какой. Если какая-то обслуга скважины еще куда ни шло, то с трубой на тысячи километров это как? Селить вокруг нее рабочих по всей длине? :)

     
  • 5.94, Аноним (94), 16:29, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну наверное владельцу скважины, который эту телеметрию не заказывал?)

    Таких не бывает
    Не позорься, прочитай что такое АГЗУ, мехфонд и т.д.
    Всегда мерили, начиная с того времени что никто и не помнит
    Даже на таком http://www.155la3.ru/k172.htm было, на 178-й
    Самая первая серия ИС в СССР
    21-на плата, скорость 12,5 бод по рации, производство Азербайджан

     

  • 1.2, Аноним Анонимович Анонимов (?), 09:42, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Уже неактуально. Proxmox и kvm более чем достаточно
     
     
  • 2.5, Минона (ok), 09:55, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Актуально.
    Варя WS и Proxmox для разного применения.
     
     
  • 3.104, МИСАКА (?), 17:53, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мешайте человеку любиться с virt-manager
     

  • 1.4, IdeaFix (ok), 09:50, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ну, учитывая как здорово оно работает к примеру в последних win10/11 с сетью и как оно возможно переобуется на квм в линуксе, всё идет к тому что лет через несколько это всё просто выставят на мороз и будет оно в положении "хуже чем у виртуалбокса".
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:56, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    А, простите, какой смысл? На десктопе virt-manager + KVM уже хз сколько, и как-то хватает. Виртуальная коробка - глючит и попёрдывает, выкинул на мороз.
     
     
  • 2.101, Аноним (101), 17:36, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На десктопе virt-manager + KVM

    таких как ты еще 2-е.
    обьединяйтесь в профсоюз

     

  • 1.7, Штыбель (?), 10:11, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Рекомендую следующие инструменты:
    vm-bhyve - просто и со вкусом :)
    CBSD - универсальный фреймворк, годится для управления и виртуалками, и джейлами.
    Да, всё это для FreeBSD.
     
     
  • 2.14, crypt (ok), 10:26, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    freebsd - глюкалово, включая системы виртуализации. прямо сейчас с нее пишу. придется менять. и вот virtualbox кросплатформенный в отличие от bhyve, и vm все равно будут запускаться.
     
     
  • 3.17, Минона (ok), 10:28, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > freebsd - глюкалово, включая системы виртуализации. прямо сейчас с нее пишу. придется
    > менять. и вот virtualbox кросплатформенный в отличие от bhyve, и vm
    > все равно будут запускаться.

    Кто бы говорил про глюки 😂

     
     
  • 4.36, Аноним (38), 11:44, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кто бы говорил про глюки 😂

    Ну вы то ему несомненно поможете, ща все глюки отбисектите, запатчите, и вообще. Или нет? Хотя для такого сообщества как вы - и результат под стать.

     
     
  • 5.68, Минона (ok), 13:41, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Кто бы говорил про глюки 😂
    > Ну вы то ему несомненно поможете, ща все глюки отбисектите, запатчите, и
    > вообще. Или нет? Хотя для такого сообщества как вы - и
    > результат под стать.

    Крипта, к сожалению, уже не запатчить...

     
     
  • 6.69, Аноним (-), 14:00, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Крипта, к сожалению, уже не запатчить...

    Да вообще с*ка, называет, понимаешь, г@вно г@вном, от чего у фанатов марки дико подгорает. А все потому что он еще и линухи юзал и имел возможность сравнить, без фанатизма.

    Судя по его спичу - ему ехать, а на шашечки - плевать.

     
     
  • 7.80, Минона (ok), 14:47, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Крипта, к сожалению, уже не запатчить...
    > Да вообще с*ка, называет, понимаешь, г@вно г@вном, от чего у фанатов марки
    > дико подгорает. А все потому что он еще и линухи юзал
    > и имел возможность сравнить, без фанатизма.
    > Судя по его спичу - ему ехать, а на шашечки - плевать.

    Опять полез газифицировать не зная сути.

     
  • 3.25, Аноним (25), 10:58, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > freebsd - глюкалово

    Подтверждаю. Поставил давеча, думал слезу с Linux. Так FreeBSD рандомно падала с ресетом системы.

     
     
  • 4.29, Аноним (29), 11:22, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня даже иксы не запустились, хотя я все способы испробовал. Правда это в виртуалке. Может на реальном железе будет работать, хз.
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 12:47, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня такая же нога и она не болит.
     
     
  • 6.102, Аноним (101), 17:40, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > такая же нога и она не болит

    протез?

     
  • 3.100, нах. (?), 17:23, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все равно будут запускаться.

    я тоже так думал. Результат на этом "кроссплатформеном" - ну да, она запускается.

    Только через пару минут работы виснет из-за неведомой дисковой ашпика-ашипка. Откуда ашипка у _виртуального_ диска - а хз, оно вот такоэ.

    И да, это именно виртуалка виртуалбокса, а не что-то еще. Только сильно более старого (ну и работавшего в другой операционке, но вряд ли дело в этом, в те времена когда он был еще свеж, они у меня иногда ездили с линукса на фрю и обратно, таких спецэффектов не было)

    Поэтому, увы, в п-ду хомячков. Будем пользоваться vmware, пока дают и пока не изуродовали ядро поддержкой "нативных" гипервизоров.

     
  • 2.16, Фрол (?), 10:28, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    как такой толстый троллинг пролазит через такую маленькую форму для ввода каментов?
     
  • 2.48, пох. (?), 12:10, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > vm-bhyve - просто и со вкусом :)

    Угу - ide диски (не ata, а ide - общий уравнитель поддерживаемый во ВСЕХ вообразимых и некоторых совсем невообразимых виртуализационных технологиях) - отсутствуют как класс.
    Причем кто-то пытался сделать (не так и много в том древнем ide интерфейса), оно даже пару недель почти работало, но как обычно - "нам оно нэтрэба" (донеслось, кстати, как обычно - с вкраинских болот) и патч разумеется был выброшен в помойку вместе с чужим трудом.

    Про эту невероятную е...нь с внешним загрузчиком я уж не буду. Вкусы у вас, извините, для другого отдела - выйдите на улицу, обойдите и сзади здания вход в подвал. шибари-бдсмщики у нас - там.

     
     
  • 3.65, Аноним (65), 13:25, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда зарабатываете на корпоративные печеньки хоть старайтесь -- ну видно же по комментарию, что даже не пробовали пользоваться.

    А виртуализация на Фре прекрасно работает. А про штабiльнiсть поделки дiда Лiнiса Тiрвiлдса мог бы много рассказать, в том числе и про ПохМох.

     
     
  • 4.70, Аноним (70), 14:03, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А виртуализация на Фре прекрасно работает. А про штабiльнiсть поделки дiда Лiнiса
    > Тiрвiлдса мог бы много рассказать, в том числе и про ПохМох.

    Как там virtio то поживает? Не тормозит, не глючмт? А то раньше на него в BSD бочки катили как раз. Или таки предлагаете ATA диски эмулировать? :)

     
     
  • 5.81, Минона (ok), 14:50, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А виртуализация на Фре прекрасно работает. А про штабiльнiсть поделки дiда Лiнiса
    >> Тiрвiлдса мог бы много рассказать, в том числе и про ПохМох.
    > Как там virtio то поживает? Не тормозит, не глючмт? А то раньше
    > на него в BSD бочки катили как раз. Или таки предлагаете
    > ATA диски эмулировать? :)

    В топку virtio, там есть nvme.

     
     
  • 6.93, Аноним (93), 16:26, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экспертиза так и блещет 1 Я всегда думал что виртуализация нужна для отделения... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.98, нах. (?), 17:10, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В этом смысле virtio очень логичная штука, гуест явно в курсе что это гипервизор и коммуницирует
    > с ним через простые, шустрые протоколы.

    или наоборот. Потому что он в курсе на уровне драйвера, а драйвер не в курсе что там у хоста. А простота оказывается иногда хуже воровства.
    И старательно имитирует дисковое устройство вместо nvme который там по факту.
    Наоборот в общем-то тоже не очень, в тех местах где идет direct io или flush кэшей.

    Возможно смысл в эмуляции железок когда эти железки отдаленно напоминают настоящие таки есть.

    (virtualbox с его virtio-net дающим десятикратную просадку производительности по сравнению с e1000 на много (много - >1) ядерных системах - пламенный кревед)

     
  • 4.78, нах. (?), 14:46, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда зарабатываете на корпоративные печеньки хоть старайтесь -- ну видно же по комментарию, что
    > даже не пробовали пользоваться.

    аргументов, конечно же, не будет? Попробовал вон пользоваться - низагружаетцо, представь себе. Потому что драйвер давай. А нету. А в kvm вот - есть, что характерно, и там оно даже загрузится, только незачем.

    Про уе..ство с отдельным механизмом загрузки не вижу ответа - а это как раз аргумент, технический. Только полный м-к может не считать это уе...ще вместо нормального загрузчика - тем чем оно и является.

    Ниасиляторы такие ниасиляторы - ни режим uefi ни тем более real mode на все те три вызова bios что на самом деле нужны для загрузчиков нишмагли и решили что "мы нимагем значит оно вам и нэтрэба". Ну собственно, как и с ide.
    Грант от foundation и так получили же ж.

    > А виртуализация на Фре прекрасно работает.

    найди хоть один коммерческий хостинг vds на этой невменозной поделке?

    > А про штабiльнiсть поделки дiда Лiнiса Тiрвiлдса мог бы много рассказать

    нап-деть не владея темой ты мог бы.

     
  • 2.75, Аноним (75), 14:28, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, вижу профессионала фряхи.
    А не подскажите, как мне в современной 15 фряхе примонтировать диск, размеченный как ufs во фряхе 4.9?
    В последней убунте я это очень просто сделал.
    А вот ни один знакомый любитель фрибсд это сделать в 15 фряхе почему-то не смог, сколько не пытался...
     
     
  • 3.77, нах. (?), 14:41, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    починить disklabel - он скорее всего кривой (и не потому что прямой нельзя было сделать, а потому что у тебя лапки) и пройтись fsck.

    > В последней убунте я это очень просто сделал.

    И что удивительного? Там код стыжжен прямо из той самой 4.9, со всеми его глюками, и с тех пор никогда не обновляется.  Главное писать на такой не вздумай. Впрочем, оно и не сможет.

    А вот починить или хоть один раз прочитать бырбырфысысный диск у которого уехала за пределы доступности вторая нахрен никому ненужная копия gpt - успехов тебе, мальчик.
    (а во фре - теперь можно, хотя и нетривиально)

     
     
  • 4.83, Минона (ok), 14:55, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >[оверквотинг удален]
    > нельзя было сделать, а потому что у тебя лапки) и пройтись
    > fsck.
    >> В последней убунте я это очень просто сделал.
    > И что удивительного? Там код стыжжен прямо из той самой 4.9, со
    > всеми его глюками, и с тех пор никогда не обновляется.  
    > Главное писать на такой не вздумай. Впрочем, оно и не сможет.
    > А вот починить или хоть один раз прочитать бырбырфысысный диск у которого
    > уехала за пределы доступности вторая нахрен никому ненужная копия gpt -
    > успехов тебе, мальчик.
    > (а во фре - теперь можно, хотя и нетривиально)

    А у меня прямо на /dev/sdX ext4/btrfs, без всяких gpt/mbr. ;)

     
  • 4.87, Аноним (75), 15:19, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каждый из любителей фри мне предлагал свой подход, но этот я уже слышал.
    попробовали, итог - geom disklabel вообще не нашёл (точно не помню ошибку), при попытке восстановления файловой системы все файлы улетели в трубу.

    а в убунте я нужные файлы успешно забрал. И на этом всё.

    Можно сколько угодно что-то там говорить "а зато убунта бы диск не починила" и т.п., но факт есть факт. Данные я на современный диск смог забрать, а не один "фряшник" с этим не справился

     
     
  • 5.99, нах. (?), 17:16, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "(точно не помню ошибку)"

    - ypoвень ... [этогосайта]

    ну и твоей экспертизы в принципе.

    Держи нас в курсе, мнение подобных экземпляров с очень прямыми руками и феноменально инженерным подходом очень важно для нас.

    > а в убунте я нужные файлы успешно забрал.

    еще раз, держи нас в курсе. Тебе какое слово "код в твоей убунте содран ровно с той самой 4.9 и так там и остался глюк-в-глюк совместимым" с первого-то раза было не понять? Оригинал 4.9 тоже бы прочитал, если бы конечно загрузиться как-нибудь осилил.

    > Можно сколько угодно что-то там говорить "а зато убунта бы диск не починила" и т.п., но факт
    > есть факт.

    факт - твое ретроглюкало совместимо с кодом ровно того же года выпуска. Взятым ровно из того же источника. А сейчас стало принято проверять валидность данных.

    А мне вот понадобилось нечто чуть менее тривиальное - и опа... в бубунте средств для этого - нет. В принципе их там нет, вообще, никаких. В венде есть, но она не умеет бырбырбыр.

    А во фре, хм... не буду уточнять почему - есть. И она вот - умеет, заметим. И это не код двадцатилетней выдержки, она умеет в современную.

     

  • 1.10, Аноним (10), 10:17, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Предположительно, фейк. Кто попробует скачать, будьте внимательны. Персональные данные собирает, скачать не позволяет.
     
     
  • 2.24, microcoder (ok), 10:54, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    403 Access Forbidden
    You don't have permission to access this page.

    Русских и тут заблочили. Только через VPN входит, но после авторизации никакую страницу уже не отображает. Ещё видимо какой-то уровень блокировки. Скачать не получится

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 11:48, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аккаунт российский?
     
     
  • 4.46, Аноним (10), 12:05, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аккаунт завести не запрещает. Не позволяет скачать.
     
  • 3.42, Avator (ok), 11:51, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня тоже самое. Зайти зашел (под VPN), скачать не даёт.
     
  • 3.84, Минона (ok), 14:56, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 403 Access Forbidden
    > You don't have permission to access this page.
    > Русских и тут заблочили. Только через VPN входит, но после авторизации никакую
    > страницу уже не отображает. Ещё видимо какой-то уровень блокировки. Скачать не
    > получится

    Так качать надо не через сайт, а через сервер обновлений вари.

     
     
  • 4.96, microcoder (ok), 16:46, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так качать надо не через сайт, а через сервер обновлений вари.

    Все ссылки с вари ведут туда, на бродком

     
  • 2.64, Ivan (??), 13:14, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    paru -S vmware-workstation ничего не собирает
     

  • 1.11, nume (ok), 10:19, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    За чей счёт банкет?
     
     
  • 2.74, Аноним (74), 14:19, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Broadcom 2023:
    https://www.tadviser.ru/images/thumb/5/50/Semi11.jpg/840px-Semi11.jpg
     

  • 1.13, Фрол (?), 10:26, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    А быстро тут.

    > Broadcom продолжит сопровождение кодовой базы и активное инвестирование в разработку новых возможностей.

    Ага, приблизительно как оракл в солярку инвестирует. Только тут еще быстрее дело пойдет, платных-то клиентов на мороз выкинут, это ж сколько денег для инвестиций прибавится!

     
  • 1.19, Golangdev (?), 10:36, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > поглотившая бизнес VMware

    переходящее красное знамя ей-богу)

     
  • 1.20, Аноним (20), 10:42, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > использовать эту информацию для оптимизации и повышения качества своих продуктов

    Дежурная фраза, однако...

     
  • 1.21, Аноним (21), 10:43, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну плеер был единственным реальным способом эмулировать видеокарту в венде. Да даже stains;gate только в сабже работала, в остальных то нечитаемый скачущий текст, то перевёрнутое видео. 3д конечно тормозноватое выходило, но, скажем, какая-то из trine работала, ева тоже (конкретно 3д, в вайне оно сегфолтилось).
     
  • 1.26, jobserver (ok), 11:01, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    угу. а когда поймут что и как должно работать в их продуктах снова сделают их платными. а вы либо платите либо ищите варианты чем заменить
     
  • 1.27, Аноним (29), 11:08, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На днях решил поставить на пробу. Даже не поленился зарегаться на ихнем сайте для этого. Минут 20 тыкал во все кнопки в попытках скачать хоть что-нибудь пока не понял что меня развели. Забил и скачал с какой-то левой помойки. Пару дней попользовался, но так и не понял зачем оно нужно при наличии Виртуалбокса и QEMU/KVM. Удалил.
     
     
  • 2.30, kkkj (?), 11:22, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на ARM чипах вообще лучше чем QEMU ничего нет и быть не может.  Так что в топку VMware, небось еще с недомакратических айпишник скачать нельзя будет
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:37, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверняка, и "обезличенные" параметры сосёт как пылесос.
     
  • 2.31, Del (?), 11:29, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что есть VMки, которым нужен именно VMware
     
     
  • 3.72, Аноним (70), 14:05, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что есть VMки, которым нужен именно VMware

    Это какие? Я даже весьма экзотичную индустриаловку в KVM поднял, хотя оно изначально в вмвари было. У вас что-то еще более необычное?

     
     
  • 4.88, Минона (ok), 15:19, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Потому что есть VMки, которым нужен именно VMware
    > Это какие? Я даже весьма экзотичную индустриаловку в KVM поднял, хотя оно
    > изначально в вмвари было. У вас что-то еще более необычное?

    Поднять можно, но если у тебя возникнут траблы ты будешь послан техподдержкой =)

     
     
  • 5.103, Аноним (103), 17:51, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ты и так будешь послан техподдержкой, на форум таких же незадачливых. Сказано же: вмварь всё, но мордочка для системной виртуализации будет бесплатной.
     

  • 1.37, Пишу с 3 пня (?), 11:46, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо было поставить виртуалку для запуска Windows XP с пробросом COM порта, вспомнил про VMware Player, но его оказывается отменили, теперь чтобы что-то загрузить требуют регистрации. Я послал их лесом и поставил Virtual Box.
     
     
  • 2.49, Аноним55 (?), 12:10, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аналогично. Нужно было для тестирования установить macOS и Haiku. В VirtualBox отлично получилось.
    Там выше обсуждали блокирование скачивания. Так вот, Oracle не блокирует. IBM тоже блокировать информацию перестал.
     
     
  • 3.66, anon111 (?), 13:34, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С VBox почти невозможно переползать с ядра на ядро в лине. Если заинсталлил 5.4.*, то прыгать выше на 6.* не получится, только через апгрейд системы. Кому-то это нужно, поэтому только Qemu.
     

  • 1.44, Ананоним (?), 12:02, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О! Ждите, скоро телеметрию завезут на каждый чих. Ну что бы знать потребности.
     
     
  • 2.51, Аноним55 (?), 12:12, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > завезут

    Ее куда-то увозили? Я что-то пропустил?

     
     
  • 3.53, пох. (?), 12:17, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> завезут
    > Ее куда-то увозили? Я что-то пропустил?

    она всю жизнь была отключаемой.

    (причем первое время - включаемой, но это конечно уже давно немодно)

     
     
  • 4.57, Ногоед (?), 12:40, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > она всю жизнь была отключаемой.

    Но мелкий текст мы конечно же не читаем и верим в то, что она полностью отключается, ага.

     
  • 4.60, Аноним (60), 13:10, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая же "отключаемая" телеметрия как и в венде?
     
  • 4.62, черный ветер (?), 13:12, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    «она всю жизнь была отключаемой.»

    ну если ты веришь что они действительно отключили телеметрию потому что ты поставил галочку в интерфейсе, то тогда ок

     
     
  • 5.105, Аноним (103), 17:53, 12/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.56, ryoken (ok), 12:26, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Broadcom, а теперь давайте такой же фокус (+KVM), только под ESXi? :D
     
  • 1.61, Аноним (60), 13:10, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Походу broadcom решил закопать вмварю, причем еще и опередить оракл в закапывании virtualbox.
     
  • 1.63, Соль земли (?), 13:13, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше открыть исходники vSphere и vCloud, вот это мощно было бы. Тогда Proxmox/OpenStack уже не нужен будет xD
     
  • 1.67, КО (?), 13:36, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "клиентоориентированной"
    перевожу - "закончились деньги на бета-тестеров"
     
  • 1.71, Chromium (ok), 14:05, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скриньте, скоро откроют исходники VMware Workstation и Fusion!
     
     
  • 2.73, Аноним (70), 14:06, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скриньте, скоро откроют исходники VMware Workstation и Fusion!

    А толку? Есть кто-то вне броадкома кто в них хоть что-то смыслит? Или может появилась толпа желающих задаром попахать на броадком? :)

     
     
  • 3.85, Минона (ok), 15:04, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Скриньте, скоро откроют исходники VMware Workstation и Fusion!
    > А толку? Есть кто-то вне броадкома кто в них хоть что-то смыслит?
    > Или может появилась толпа желающих задаром попахать на броадком? :)

    Так в броадкоме тоже не смыслят.
    Поэтому и озадачились перевести её на KVM.

     
  • 2.79, Аноним (79), 14:46, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проект OpenNet - всё, что связано с открытым ПО, открытыми технологиями, Linux, BSD и Unix
    > Скриньте, скоро откроют исходники VMware Workstation и Fusion!

    Забавно в разрезе данной новости.

     
  • 2.91, ryoken (ok), 16:21, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "В итоге все согласились на том, что Черноморск будет в ближайшее время объявлен вольным городом".
     

  • 1.89, Ося Бендер (?), 16:09, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дедушка Билл и дедушка Стив следующий шаг за вами! Ждем!
     
     
  • 2.95, Аноним (95), 16:30, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это некромантия - взывать к человеку, который умер 5 октября 2011.
     

  • 1.90, Аноним (90), 16:17, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    https://softwareupdate.vmware.com/cds/vmw-desktop/ws/17.6.1/24319023/windows/c
    https://softwareupdate.vmware.com/cds/vmw-desktop/ws/17.6.1/24319023/linux/cor
     
     
  • 2.97, microcoder (ok), 16:51, 12/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, спасибо, добрый человек! А то с сайта даже через VPN не зайти и не скачать, а гадалки все уволились и прямых ссылок не узнать ))
     

  • 1.92, ryoken (ok), 16:23, 12/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это всё конечно прЭлЭЭстно, только в Gentoo оно не ставится и ругается на ядро :). (Что дистрибутивное бинарное, что Xanmod самособирающийся). Живём на virt-manager и пока что хватает.
     

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