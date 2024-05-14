VMware Workstation Pro стал бесплатен для персонального использования

Компания Broadcom, в ноябре прошлого года поглотившая бизнес VMware, изменила условия распространения VMware Workstation Pro, проприетарного программного комплекса виртуализации для рабочих станций, поставляемого для Linux и Windows. Гипервизор VMware Workstation Pro теперь распространяется бесплатно при использовании в персональных целях (для загрузки требуется регистрация на сайте support.broadcom.com). При использовании в коммерческих проектах как и раньше требуется покупка лицензии.

Также сообщается о бесплатном распространении для персонального использования продукта VMware Fusion Pro (гипервизор для macOS). Развитие и поставка пакетов VMware Workstation Player и Fusion Player прекращается, так как в них пропала необходимость после начала бесплатного распространения более функциональных пакетов VMware Workstation Pro и Fusion Pro.



