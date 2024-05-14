VMware Workstation Pro стал бесплатен для персонального использования

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|2.56, КО (?), 06:39, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никогда триал-версии не видел? Чудак человек...
Подсадят, а потом засадят, как в первый раз ей богу
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|1.2, Аноним (2), 23:17, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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А зачем он, если есть гипервизоры которые более фичасты, быстры и популярны?
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|4.13, Аноним (13), 23:50, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет GUI а значит нафиг не надо. Пусть остаётся в своей нише серверов и контейнеров.
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|5.32, Аноним (32), 01:05, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> bhyve
> серверы
Ты имел в виду воображаемые локалхосты местных анонимов?
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|6.51, test (??), 06:07, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще то ЭТО для пользователей Windows only, весь linux давно на нормальном KVM, а пользователи windows или VMPlayer или VBox от оракла.
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|4.18, Вася (??), 00:06, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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давно freebsd вообще нигде не видел (да, знаю где оно существует и используется корпами), зачем виртуализацию на нем где-то ставить, его ж знают 2.5 зaдрoта
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|3.16, Аноним (16), 23:59, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VirtualBox, QEMU.
VMWare Workstation - это первое, что я поставил. Тормозило жутко. Снёс, поставил VirtualBox, тормозило намного меньше.
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|4.22, Аноним (3), 00:20, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На нормальном железе у меня оба более-менее одинаково по скорости работают, а вот что касается фичастости — как там у виртуалбокса с поддержкой XP, например? Ну и общая корявость — как интерфейсная, так и функциональная — его не красит. Проброс USB у меня толком так и не заработал.
QEMU — увы, linux-only, на винде это просто эмулятор.
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|5.26, Аноним (16), 00:35, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проброс USB в VirtualBox отлично работает. В отличие от вайна, в котором даже компорты не работают, не то что USB.
>На нормальном железе
А у меня - старый хлам без SLAT. К слову и времена, когда я пробовал
vmware были соответствующие. Но если одному достаточно старого не топового хлама, а второму для отсутствия тормозов топовое подавай, то второй софт - и есть хлам.
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|6.29, Аноним (3), 00:54, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А у меня - старый хлам без SLAT.
Э-э тот самый Core 2 Duo чтоль?
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|7.30, Аноним (3), 00:56, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Проброс USB в VirtualBox у меня работает так: на линуксовом хосте в VM семёрка гостем, пишу в ней руфусом флешку и она в рандомном месте отваливается. Раза с пятого может записаться. Что может быть проще флешки?
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|8.35, Аноним (16), 01:27, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня на госте XP отлично работали утилиты для 1 низкоуровневого форматировани... текст свёрнут, показать
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|9.39, Аноним (3), 01:50, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну с флешками, допустим, моя локальная проблема Но вот переход Windows XP в кат... текст свёрнут, показать
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|7.36, Аноним (16), 01:28, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот самый. Но когда я пробовал вмварь, он считался ещё современным.
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|9.42, Аноним (42), 03:08, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, конечно комментаторы опеннетру и зачали детей В кулак дети не получаются, ... текст свёрнут, показать
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|4.49, Vitaldj (?), 05:35, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VirtBox не поддерживается на apple silicon )). Сам его использовал лет 10, но после перехода на mac m1 pro - все))
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|6.62, Vitaldj (?), 06:58, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Макаводы должны страдать и платить
Смешно)). Parallels работает как часы)).
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|1.5, BlackRot (ok), 23:28, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Зарегистрировался, но скачать пока что не дают. Пишут что нужно подождать пока проверят профиль
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|3.17, Аноним (16), 00:01, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждая загрузка, наверное, промаркированная. Не нейросеть всё же, можно промаркиновать и проденувить.
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|4.37, анон (?), 01:32, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каждая загрузка, наверное, промаркированная.
И шо? Дропом больше/дропом меньше.
> проденувить
Славься IDA, славься Гидра.
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|2.10, Аноним (10), 23:44, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем реально регистрироваться? Подождать денёк-другой и эту бесплатную версию на все возможные сайты вообще загрузят. На некоторых уже выложили. Кряк уже не нужен, так что вирусов можно не бояться, просто проверяем цифровую подпись, что она от разработчика и вперёд
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|1.6, НяшМяш (ok), 23:31, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для загрузки требуется регистрация на сайте support.broadcom.com
Ещё требует заполнения Trade Compliance Verification после нажатия кнопки "Скачать"
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|1.14, aaaaa (?), 23:56, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В марте 2022 года VMware остановила продажи и поддержку своих облачных платформ в РФ, а также начала частично деактивировать аккаунты компаний под санкциями. «VMware приостанавливает все бизнес-операции в России.
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|2.23, Аноним (3), 00:21, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, начиная с марта 2022 многие как с ума посходили. Почему-то.
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|2.46, Bob (??), 04:25, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Санкции с 2014, но никто нигде не чесался и делал вид, что ничено не произошло. А тут "зобанили". Странно, да?)
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|3.54, ЯМЫПИРАТЫ (?), 06:25, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Различные ограничения/санкции/рестрикции были еще с царской России. До четырнадцатого года их был вагон и маленькая тележка. Забейти на них уже. Что не хотят продавать, можно для личного пользования умыкнуть.
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|4.65, Аноним (3), 07:00, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень многие так заблуждаются. Нет, нельзя. Законы никто не отменял (пока что).
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|1.15, Аноним (15), 23:58, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько не пытался перейти на этот ваш хвалёный вмваре, в итоге всё равно возвращался на виртуалбокс.
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|1.24, Аноним (24), 00:24, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для сравнения реализаций разных фич в разных гипервизорах пойдет. Очень интересно как 3D-ускорение реализовано. VirGL в QEMU очень сырой, влияет на звук.
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|2.40, Аноним (40), 02:55, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В vmsvga идёт только opengl 2.1 максимум, например Wayland просит opengl 3.0 (или это gnome shell просит, точно не помню, вроде он, не суть). Фигня в том что производительность драйвера низкая.
Если есть возможность установить какую-нибудь вторую дополнительную видеокарту в систему по типа Radeon 580, то через virtualbox можно вроде как пробросить в виптуалку ее.
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|1.41, Аноним (40), 03:02, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не поможет. Тем кому оно нужно было для персонального пользования брали с торрентов, ключи и кейгены работают там лет 20. Они с пиратством не боролись, ибо понимают кто потратит.
У продукта развития никакого, просто выпускают каждые два года мажорные релизы с багфиксами и ВСЕ. За столько лет можно было уже реализовать поддержку opengl 3.3 и vulknan 1.1 хотя бы в своем драйвере.
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|2.52, Аноним (3), 06:16, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не поможет ЧЕМУ? Пиратов легализовали (сами же об этом пишете, что всё равно для дома пиратили), вместо двух продуктов теперь тянуть один — плохо, что ли? Хорошо.
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|3.61, Аноним (3), 06:58, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему если персональное использование — сразу для дома? Третьих героев там запускать и всё такое? Персональное — значит всего лишь «некоммерческое». В остальном у меня потребности могут быть и побольше, чем у дяди в конторе.
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