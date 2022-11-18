Выпуск VirtualBox 7.0.4 и VMware Workstation 17.0 Pro

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:04, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В любом случае, альтернатив для вмвари нет. Особенно, если ты хочешь запускать венду для игрушечек и чтобы катсцены работали и текст не скакал по экрану.

3.5 , пох. ( ? ), 22:19, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да ладно тебе? Запускаю в венде игрушечки - ничего никуда не скачет. Без всякой вмвари. Вообще не понимаю сегодняшнего смысла workstation за те деньжищи и на дрисктопе с игрушечками.

Если чего прям сложное, да чтоб какие-нибудь ком-порты пробрасывались, рейтлимиты всякие и тому подобное - но я прям хз что бы это сегодня могло такое быть и зачем оно ненужное. А, ну если только игрушечки с торрентов, и их ссыкотно запускать прям в своей системе... 4.10 , Аноним ( 4 ), 22:46, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Player для персонального использования бесплатен. А венда на хосте это для изврщенцев (тех, которые тянут всякие отходы жизнедеятельности в рот).

3.9 , commiethebeastie ( ok ), 22:36, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А смысл, нормальные игры почти все в протоне работают. Игры с руткитом в комплекте и на виртуалке не запустятся.

4.12 , Аноним ( 4 ), 22:52, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смысл в том, что катсцены совершенно точно почти ни в одной игре не работают, некоторые игры в протоне мало того что не показывают катсцены через mf, так ещё и текут и лагают из-за этого. Ванильный wine-staging на той игре у меня за секунду протекает на десяток гигабайт в своп. Ещё в некоторых играх есть вставки видео для анимаций (различных эффектов и встроенных в сцену видео), которые неплохо бы видеть. Вот это -- не нормальная игра? https://store.steampowered.com/app/412830/

