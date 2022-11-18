Выпуск VirtualBox 7.0.4 и VMware Workstation 17.0 Pro

|
|
|
|
|
|3.11, Нубиагентшигорина (?), 22:48, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не, я вчитался.
Шинду 11 добавили в это VMWare Workstation Pro 17
Слоупоки. В шайтанкоробке давно. Безкоштовно.
|
|1.2, Аноним (3), 21:56, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
1. Улучшены зонды в стартовых скриптах для хостов и гостевых систем на базе Linux.
2. Улучшены зонды в дополнениях для гостевых систем с Linux.
3. Если вам мало зондов, можете добавить свои.
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 22:04, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В любом случае, альтернатив для вмвари нет. Особенно, если ты хочешь запускать венду для игрушечек и чтобы катсцены работали и текст не скакал по экрану.
|
|
|
|3.5, пох. (?), 22:19, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да ладно тебе? Запускаю в венде игрушечки - ничего никуда не скачет.
Без всякой вмвари.
Вообще не понимаю сегодняшнего смысла workstation за те деньжищи и на дрисктопе с игрушечками.
Если чего прям сложное, да чтоб какие-нибудь ком-порты пробрасывались, рейтлимиты всякие и тому подобное - но я прям хз что бы это сегодня могло такое быть и зачем оно ненужное.
А, ну если только игрушечки с торрентов, и их ссыкотно запускать прям в своей системе...
|
|
|
|4.10, Аноним (4), 22:46, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Player для персонального использования бесплатен. А венда на хосте это для изврщенцев (тех, которые тянут всякие отходы жизнедеятельности в рот).
|
|3.9, commiethebeastie (ok), 22:36, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А смысл, нормальные игры почти все в протоне работают. Игры с руткитом в комплекте и на виртуалке не запустятся.
|
|
|
|4.12, Аноним (4), 22:52, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смысл в том, что катсцены совершенно точно почти ни в одной игре не работают, некоторые игры в протоне мало того что не показывают катсцены через mf, так ещё и текут и лагают из-за этого. Ванильный wine-staging на той игре у меня за секунду протекает на десяток гигабайт в своп.
Ещё в некоторых играх есть вставки видео для анимаций (различных эффектов и встроенных в сцену видео), которые неплохо бы видеть.
Вот это -- не нормальная игра? https://store.steampowered.com/app/412830/
|