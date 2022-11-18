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Выпуск VirtualBox 7.0.4 и VMware Workstation 17.0 Pro

18.11.2022 21:25

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.4, в котором отмечено 22 исправления.

Основные изменения:

  • Улучшены стартовые скрипты для хостов и гостевых систем на базе Linux.
  • В дополнениях для гостевых систем с Linux реализована начальная поддержка ядер из состава SLES 15.4, RHEL 8.7 и RHEL 9.1. Приведена в порядок обработка пересборки модулей ядра при завершении работы системы. Налажена индикация прогресса в процессе автоматической установки дополнений для гостевых систем с Linux.
  • В менеджер виртуальных машин (VMM) для хостов с процессорами Intel добавлена поддержка использования вложенных страниц памяти при виртуализации вложенных виртуальных машин.
  • Решены проблемы, приводящие к аварийным завершениям на хостах с macOS и Windows, а также зависанию гостевых систем с Windows XP на компьютерах с процессорами AMD.
  • В графическом интерфейсе в меню работы с устройствами предложено новое подменю для обновления дополнений для гостевых систем. В глобальные настройки добавлена опция для выбора размера шрифта интерфейса. В инструментах для гостевых систем улучшена работа файлового менеджера, например, обеспечена более информативная индикация операций с файлами.
  • В мастере создания виртуальных машин устранена проблема с удалением выбранных виртуальных дисков после отмены операции.
  • В VirtioSCSI устранено зависание при завершении работы виртуальной машины при использовании SCSI-контроллера на базе virtio и решены проблемы с распознаванием SCSI-контроллера на базе virtio в EFI-прошивках.
  • Обеспечен обход ошибки в драйвере virtio-net, поставляемом во FreeBSD до версии 12.3.
  • Устранена проблема в работе команды 'createmedium disk --variant RawDisk', приводящая к созданию некорректных файлов vmdk.
  • Решены проблемы с использованием USB-планшетов с виртуальными машинами в многомониторных конфигурациях.

Дополнительно можно упомянуть выпуск VMWare Workstation Pro 17, проприетарного программного комплекса виртуализации для рабочих станций, доступного среди прочего для Linux. В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка гостевых ОС Windows 11, Windows Server 2022, RHEL 9, Debian 11 и Ubuntu 22.04.
  • Обеспечена поддержка OpenGL 4.3 в виртуальных машинах (необходим Windows 7+ или Linux с Mesa 22 и ядром 5.16).
  • Добавлена поддержка WDDM (Windows Display Driver Model) 1.2.
  • Предложен новый виртуальный модуль, поддерживающий спецификацию TPM 2.0 (Trusted Platform Module).
  • Добавлена возможность автозапуска виртуальных машин после загрузки хостовой системы.
  • Реализована поддержка режимов полного и быстрого шифрования, позволяющих балансировать между более высокой безопасностью или производительностью.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.38
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  5. OpenNews: Выпуск VMWare Workstation Pro 16.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58147-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 21:51, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять конпелять.
    А шинду 11 разве только завезли?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:58, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлена ТЕХ.поддержка гостевых ОС Windows 11
     
     
  • 3.11, Нубиагентшигорина (?), 22:48, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я вчитался.
    Шинду 11 добавили в это VMWare Workstation Pro 17
    Слоупоки. В шайтанкоробке давно. Безкоштовно.
     

  • 1.2, Аноним (3), 21:56, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    1. Улучшены зонды в стартовых скриптах для хостов и гостевых систем на базе Linux.
    2. Улучшены зонды в дополнениях для гостевых систем с Linux.
    3. Если вам мало зондов, можете добавить свои.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:04, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В любом случае, альтернатив для вмвари нет. Особенно, если ты хочешь запускать венду для игрушечек и чтобы катсцены работали и текст не скакал по экрану.
     
     
  • 3.5, пох. (?), 22:19, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ладно тебе? Запускаю в венде игрушечки - ничего никуда не скачет.

    Без всякой вмвари.

    Вообще не понимаю сегодняшнего смысла workstation за те деньжищи и на дрисктопе с игрушечками.
    Если чего прям сложное, да чтоб какие-нибудь ком-порты пробрасывались, рейтлимиты всякие и тому подобное - но я прям хз что бы это сегодня могло такое быть и зачем оно ненужное.

    А, ну если только игрушечки с торрентов, и их ссыкотно запускать прям в своей системе...

     
     
  • 4.10, Аноним (4), 22:46, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Player для персонального использования бесплатен. А венда на хосте это для изврщенцев (тех, которые тянут всякие отходы жизнедеятельности в рот).
     
  • 3.9, commiethebeastie (ok), 22:36, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл, нормальные игры почти все в протоне работают. Игры с руткитом в комплекте и на виртуалке не запустятся.
     
     
  • 4.12, Аноним (4), 22:52, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл в том, что катсцены совершенно точно почти ни в одной игре не работают, некоторые игры в протоне мало того что не показывают катсцены через mf, так ещё и текут и лагают из-за этого. Ванильный wine-staging на той игре у меня за секунду протекает на десяток гигабайт в своп.

    Ещё в некоторых играх есть вставки видео для анимаций (различных эффектов и встроенных в сцену видео), которые неплохо бы видеть.

    Вот это -- не нормальная игра? https://store.steampowered.com/app/412830/

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:21, 18/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем оно лучше qemu?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:24, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобней
     
     
  • 3.8, dannyD (?), 22:35, 18/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Чем оно лучше qemu?

    не лучше

    >>Удобней

     
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