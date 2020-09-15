Выпуск VMWare Workstation Pro 16.0

2.10 , Аноним ( 7 ), 15:28, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Opennet: портал по открытому ПО, Linux, BSD и Unix системам. VMWare Workstation есть в версии для Linux. Ещё один недовольный пустозвон. Скажи, зачем ты тратишь время на то, чтобы зайти в обсуждении новости, которая тебе неинтересна? Чтобы показать, что ты упоротый open source фанат? Но зачем? Ты гордишься этим? Ты достиг чего-то в жизни благодаря этому? Может, сделал жизнь людей лучше? Может, ты постоянно коммитишь в CGroups/KVM/QEMU/VirtualBox? Нет? Вообще ни одного патча за всю жизнь? У тебя фальшивая вера, товарищ. // b.

3.20 , Нанобот ( ok ), 16:58, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Opennet: портал по открытому ПО, Linux, BSD и Unix системам. VMWare Workstation

> есть в версии для Linux.

> Ещё один недовольный пустозвон. Скажи, зачем ты тратишь время на то, чтобы

> зайти в обсуждении новости, которая тебе неинтересна? считаю такие новости спамом

4.27 , Аноним ( 25 ), 17:46, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не стоит держать нас в курсе о том, что ты там считаешь. Есть пользователи сайта, которым подобные новости интересны и пока они могут их постить, они будут это делать. Если такой расклад, рушит в пух и прах границы твоего мирка, то лучше тебе сюда больше неизаходить.

