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Выпуск VMWare Workstation Pro 16.0

15.09.2020 14:32

Объявлено о выпуске 16 версии VMWare Workstation Pro, проприетарного программного комплекса виртуализации для рабочих станций, доступного в том числе для Linux.

В данном выпуске произошли следующие изменения:

  • Добавлена поддержка новых гостевых ОС: RHEL 8.2, Debian 10.5, Fedora 32, CentOS 8.2, SLE 15 SP2 GA, FreeBSD 11.4 и ESXi 7.0
  • Для гостевых Windows 7 и выше и Linux c драйвером vmwgfx cтали поддерживаться DirectX 11 и OpenGL 4.1 - со следующими ограничениями: для Windows хостов требуется поддержка DirectX 11, для Linux хостов требуются бинарные NVIDIA драйвера с поддержкой OpenGL 4.5 и выше.
  • Для Linux гостевых ОС для хоста с драйверами Intel/Vulkan стали поддерживаться DirectX 10.1 и OpenGL 3.3.
  • Подсистема графики была перенесена в песочницу для увеличения безопасности.
  • Виртуальный драйвер USB 3.1 Gen2 стал поддерживать скорость обмена до 10Gbit/sec.
  • Расширены возможностей для гостевых ОС: до 32 виртуальных ядер, до 128GB виртуальной памяти, до 8GB видео памяти.
  • Добавлена поддержка vSphere 7.0.
  • Улучшена скорость передачи файлов между гостем и хостом, уменьшено время выключения гостя, улучшена производительность на NVMe дисках.
  • Добавлена тёмная тема.
  • Убрана поддержка Shared VM и Restricted VM
  • Исправлены ошибки в безопасности: CVE-2020-3986, CVE-2020-3987, CVE-2020-3988, CVE-2020-3989 и CVE-2020-3990.


  1. Главная ссылка к новости (https://docs.vmware.com/en/VMw...)
  2. OpenNews: Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL
  3. OpenNews: Компания VMware присоединилась к Linux Foundation
  4. OpenNews: Компания VMware представила открытую Linux ОС и сервер идентификации
  5. OpenNews: Выпуск платформы для десктоп-виртуализации VMWare Workstation 10 и VMware Player 6.0
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53715-virtualization
Ключевые слова: virtualization, vmware, workstation
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Im banana man (?), 15:04, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот что корпорейт животворящий делает! Чудеса!
     
     
  • 2.11, srgazh (?), 15:30, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня это шляпа не работает с I7 740qm - говорит слишком стар.
     
     
  • 3.24, Im banana man (?), 17:33, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > У меня это шляпа не работает с I7 740qm - говорит слишком
    > стар.

    43

     
  • 3.31, НяшМяш (ok), 18:10, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное в BIOS выключена виртуализация. Я на более старом Core 2 Duo запускал.
     
     
  • 4.38, пох. (?), 18:16, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно 16pro? А то, подозреваю, есть один ньюанс...

     
     
  • 5.50, malloc (?), 19:17, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нью, а олд.
    А так-то про нЮанс есть анекдот с Петькой и ВасильВанычем.
     
  • 5.51, НяшМяш (ok), 19:18, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > именно 16pro? А то, подозреваю, есть один ньюанс...

    Сомневаюсь, что речь про 16 версию шла, но 15.5 Player гоняет гостевую винду без проблем.

     

  • 1.2, Сергей (??), 15:08, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Объясните, причем здесь OpenNet? Если в виртуалке можно запустить Linux, то это новость про Open Source?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:24, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не читайте. Сэкономьте нервы. Не добавляйте комментарии. Просто пройдите мимо со своей адовой фанатичностью к Open Source. Вы не нужны в этом обсуждении. От вашего комментария выхлопа ноль. Только недовольство.

    // b.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:40, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Здесь был сайт об открытых технологиях, помнится. А вот что тут делает публика, у которой начинает подгорать от одного упоминания об этом — мне совершенно непонятно. Можешь не читать комментарии, сэкономить нервы, пройти мимо.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 17:42, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключевое слово - «был». Мир не стоит на месте, а сайт - часть этого мира.
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:25, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    именно
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:13, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Такие возможности бесплатные открытые продукты ещё несколько лет не будут предоставлять. А если и начнут - о качестве даже молчу.
     
     
  • 2.29, Аноним (25), 17:50, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы абсолютно правы, но из-за меркантильных соображений многие компании продолжают использовать kvm-lxc и жрать кактус.
     
     
  • 3.32, пох. (?), 18:11, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при том что обслуживающие их т-пые рабы обойдутся в сто раз дороже лицензий на sphere. Умея при этом в сто раз меньше чем та сфера.

     
     
  • 4.47, DeerFriend (?), 19:02, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ок, давай посчитаем.
    Цены примерные, из мск.
    На галеру из 100 физических серверов нужно примерно 15 рабов, умеющих в kvm/kuber/openshift.Их цена примерно 200-250к. в месяц. Эти же товарищи будут обслуживать внутренности виртуалок/контейнеров.
    Если брать сферу, то потребуются штук 5 рабов, умеющих в сферу по 150-200к и 10-12 обычных линуксячих рабов по тем же 150-250к.
    В каком таком месте цена лицензии сферы может окупиться?
     

  • 1.4, Нанобот (ok), 15:14, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не имеет ни малейшего отношения к тематике сайта
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 15:28, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Opennet: портал по открытому ПО, Linux, BSD и Unix системам. VMWare Workstation есть в версии для Linux.

    Ещё один недовольный пустозвон. Скажи, зачем ты тратишь время на то, чтобы зайти в обсуждении новости, которая тебе неинтересна? Чтобы показать, что ты упоротый open source фанат? Но зачем? Ты гордишься этим? Ты достиг чего-то в жизни благодаря этому? Может, сделал жизнь людей лучше? Может, ты постоянно коммитишь в CGroups/KVM/QEMU/VirtualBox? Нет? Вообще ни одного патча за всю жизнь? У тебя фальшивая вера, товарищ.

    // b.

     
     
  • 3.20, Нанобот (ok), 16:58, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Opennet: портал по открытому ПО, Linux, BSD и Unix системам. VMWare Workstation
    > есть в версии для Linux.
    > Ещё один недовольный пустозвон. Скажи, зачем ты тратишь время на то, чтобы
    > зайти в обсуждении новости, которая тебе неинтересна?

    считаю такие новости спамом

     
     
  • 4.27, Аноним (25), 17:46, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не стоит держать нас в курсе о том, что ты там считаешь. Есть пользователи сайта, которым подобные новости интересны и пока они могут их постить, они будут это делать. Если такой расклад, рушит в пух и прах границы твоего мирка, то лучше тебе сюда больше неизаходить.
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:23, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    уберите это отсюда
     
  • 1.6, Аноним (6), 15:24, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да помню было время, когда качал вторую версию, тулзы надо было отдельно качать. С третьей версии они шли уже одним пакетом и университетский прокси не пропускал закачку большого файлика. Качал по ftp2mail с нарезкой. Благо местных почтовых адресов можно было создавать сколько угодно). Давали ключ на 90 дней, потом продлевал. А как-то оказалось они дали уже бессрочный ключ, заметил только, когда продолжил после трех месяцев работать. Эх.. были времена.
     
  • 1.9, Аноним (9), 15:26, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не, ну вот тут и я правда не понял, почему на хосте нвидия онли, но гостевая венда совершенно точно в сабже работает лучше всех конкурентов (гостевой линукс в нём не запускал, вполне вероятно, что тоже). Интересно было бы почитать подробности.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:42, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я с 2008 в сабже гоняю винду и всякие линуксы. Один из основополагающих софтов в системе, для разработки и тестирования. Из десктопных ВМ только VirtualBox, но он мне не нравился никогда, сколько не пытался его использовать. Хосты сейчас только линуксы. Графику тюнил всегда по-минимому, не требовалось и не упирался; карточки Intel и AMD.
     

  • 1.12, Аноним (14), 15:36, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Shared VM

    это то о чем я подумал? У меня на мощном компе крутится вм, а с ноутов доступна через shared VMs. Теперь всё? Китайцы...

     
     
  • 2.13, Аноним (7), 15:39, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пользуйтесь 15.x.x версией - она ещё будет поддерживаться достаточно долго.

    // b.

     
     
  • 3.15, Аноним (14), 15:44, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На 12й сижу, на самом деле. Понятно, что чтобы что-то записать в ченжлог надо что-то выкинуть, потом, может добавить, потом опять выкинуть и переименовать. Софт-то, по сути, был завершен и вылизан еще десяток версий назад.
     
     
  • 4.54, пох. (?), 19:46, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На 12й сижу, на самом деле.

    "бесплатной без sms"? Купить-то ее ведь нельзя :-(

     
  • 2.19, пох. (?), 16:56, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это то о чем я подумал? У меня на мощном компе крутится вм, а с ноутов доступна через shared VMs. Теперь
    > всё? Китайцы...

    угу, ишь, наглый какой, за sphere платить не хочет, с ноутов доступ хочет!

    Не китайцы, индусы в головном офисе. Те же что решили шибкоумных местных выгнать, китайцев нанять. Китайцы делают что скажут - насяльника сказала джамшут выпили shared - джамшут выпилил.

    А что вместо вмвари просто поставят _бесплатный_ hyper-v - кумарнacpaлу в голову не придет. Там занято, он туда карри ест.

     
  • 2.21, Аноним (-), 17:04, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Точно, это оно. "Подумай" ещё.
     

  • 1.16, Аноним (16), 16:15, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Не имеет отношения к тематике сайта.
     
  • 1.18, Аноним (18), 16:53, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этим ещё кто-то пользуется? Серьёзно?
     
     
  • 2.33, НяшМяш (ok), 18:12, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Способ запустить macOS без сторонних загрузчиков и патчей в виртуалке.
     
     
  • 3.37, пох. (?), 18:15, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с каких это пор в ws появился выбор макоси гостевой системой?

    Всегда использовали ж левый кряк.

     
     
  • 4.46, Аноним ВВП (?), 18:43, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/paolo-projects/auto-unlocker/
     
     
  • 5.53, пох. (?), 19:45, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и какое тут "без патчей"? Конечно, патчится, для разнообразия, не макось, но от необходимости бесплатно-без-sms качать кряк ни разу не избавляешься (особенно, наверное, веселятся те, кто качает кряк для купленной вмвари чтобы запустить в ней купленный образ макоси)

     

  • 1.22, Аноним (22), 17:09, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    В комментах перепись фаHатиков шВабодки.
     
     
  • 2.39, Мира (ok), 18:18, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не поверишь, но вообще весь этот сайт для фанатов свободного ПО.
     
     
  • 3.41, Аноним (22), 18:21, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не поверю. Я вот, не поверишь, тоже могу его читать.

    Когда введут пропускную систему - сообщи.

     
     
  • 4.55, Bratislava (?), 19:47, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тоже могу его читать

    Читай на здоровье, только к тематике сайта твои проприетарные интересы и продукты не имеют никакого отношения.

     

  • 1.23, Аноним (23), 17:23, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чего вы ноете про "не имеет отношения к linux", через месяц будет на рутрекере с кряком - берите и пользуйтесь.
     
     
  • 2.30, китайский_зонд (?), 18:03, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кряк с рутрекера и вмваря это не про линукс. Это про BSD бгг
     
  • 2.36, Anonn (?), 18:14, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    VMWare Player на том же ядре бесплатный, зачем крякать.
     

  • 1.26, Дихлофос (?), 17:44, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на VMWare Workstation можно ли пробросить реальную звуковую карту? Хочется послушать OPL3 на Ямахе в Windos 98 при этом в Windos 7 x64 дрова на неё не стоят
     
     
  • 2.43, Аноним ВВП (?), 18:29, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет только для ESXi и VMware Fusion
     
  • 2.49, Аноним ВВП (?), 19:09, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому virt-manager + qemu/kvm наш выбор.
     

  • 1.28, anonymous (??), 17:46, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новость запостил либо мерзавец либо спамер
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 19:02, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно другому не мешает.
     

  • 1.34, Аноним ВВП (?), 18:13, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень глючная, нет выбора типа сетевухи из GUI. e1000 вы серьезно?
     
     
  • 2.40, пох. (?), 18:20, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Серьезно - идеально отлаженная эмуляция, для которой везде и всюду есть драйвер.
    Причем уязвимость с эскейпом в хост в vmx3 была, а в этом - нет (потому что это, кажется, все тот же Белард).

    В любимом фанатиками шва6одки вбоксе вон выбор есть, а толку - ноль, что там что там глюк на глюке, а уж паравиртуальный сетевой адаптер с черепашьей производительностью умудриться сделать - это вообще только орацлу доступная магия.

     
     
  • 3.42, Аноним ВВП (?), 18:27, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ESXi 7.0 не грузит сам себя с e1000
     
     
  • 4.44, пох. (?), 18:30, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ESXi 7.0 не грузит сам себя с e1000

    стесняюсь спросить, а он вообще на bare metal работать еще способен?

     
     
  • 5.45, Аноним ВВП (?), 18:31, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сертифицированном с наклейкой или модифицированном .iso, но тогда secure boot у хоста не будет.
     
     
  • 6.52, пох. (?), 19:41, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот. А какой нафиг в poweredge-с-наклейкой e1000 ?

    А собиратели хомелабов - ну уж как-нибудь осилят поменять в конфиге (все ж - по сей день  человекочитаемом, чай, не километровой длины строка зубодробительных заклинаний для qemu).

     

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