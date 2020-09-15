Выпуск VMWare Workstation Pro 16.0

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|2.11, srgazh (?), 15:30, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня это шляпа не работает с I7 740qm - говорит слишком стар.
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|3.31, НяшМяш (ok), 18:10, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное в BIOS выключена виртуализация. Я на более старом Core 2 Duo запускал.
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|5.50, malloc (?), 19:17, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не нью, а олд.
А так-то про нЮанс есть анекдот с Петькой и ВасильВанычем.
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|5.51, НяшМяш (ok), 19:18, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> именно 16pro? А то, подозреваю, есть один ньюанс...
Сомневаюсь, что речь про 16 версию шла, но 15.5 Player гоняет гостевую винду без проблем.
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|1.2, Сергей (??), 15:08, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Объясните, причем здесь OpenNet? Если в виртуалке можно запустить Linux, то это новость про Open Source?
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|2.7, Аноним (7), 15:24, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не читайте. Сэкономьте нервы. Не добавляйте комментарии. Просто пройдите мимо со своей адовой фанатичностью к Open Source. Вы не нужны в этом обсуждении. От вашего комментария выхлопа ноль. Только недовольство.
// b.
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|3.17, Аноним (17), 16:40, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Здесь был сайт об открытых технологиях, помнится. А вот что тут делает публика, у которой начинает подгорать от одного упоминания об этом — мне совершенно непонятно. Можешь не читать комментарии, сэкономить нервы, пройти мимо.
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|4.25, Аноним (25), 17:42, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ключевое слово - «был». Мир не стоит на месте, а сайт - часть этого мира.
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|1.3, Аноним (3), 15:13, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Такие возможности бесплатные открытые продукты ещё несколько лет не будут предоставлять. А если и начнут - о качестве даже молчу.
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|2.29, Аноним (25), 17:50, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы абсолютно правы, но из-за меркантильных соображений многие компании продолжают использовать kvm-lxc и жрать кактус.
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|3.32, пох. (?), 18:11, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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при том что обслуживающие их т-пые рабы обойдутся в сто раз дороже лицензий на sphere. Умея при этом в сто раз меньше чем та сфера.
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|4.47, DeerFriend (?), 19:02, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ок, давай посчитаем.
Цены примерные, из мск.
На галеру из 100 физических серверов нужно примерно 15 рабов, умеющих в kvm/kuber/openshift.Их цена примерно 200-250к. в месяц. Эти же товарищи будут обслуживать внутренности виртуалок/контейнеров.
Если брать сферу, то потребуются штук 5 рабов, умеющих в сферу по 150-200к и 10-12 обычных линуксячих рабов по тем же 150-250к.
В каком таком месте цена лицензии сферы может окупиться?
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|2.10, Аноним (7), 15:28, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Opennet: портал по открытому ПО, Linux, BSD и Unix системам. VMWare Workstation есть в версии для Linux.
Ещё один недовольный пустозвон. Скажи, зачем ты тратишь время на то, чтобы зайти в обсуждении новости, которая тебе неинтересна? Чтобы показать, что ты упоротый open source фанат? Но зачем? Ты гордишься этим? Ты достиг чего-то в жизни благодаря этому? Может, сделал жизнь людей лучше? Может, ты постоянно коммитишь в CGroups/KVM/QEMU/VirtualBox? Нет? Вообще ни одного патча за всю жизнь? У тебя фальшивая вера, товарищ.
// b.
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|3.20, Нанобот (ok), 16:58, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Opennet: портал по открытому ПО, Linux, BSD и Unix системам. VMWare Workstation
> есть в версии для Linux.
> Ещё один недовольный пустозвон. Скажи, зачем ты тратишь время на то, чтобы
> зайти в обсуждении новости, которая тебе неинтересна?
считаю такие новости спамом
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|4.27, Аноним (25), 17:46, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не стоит держать нас в курсе о том, что ты там считаешь. Есть пользователи сайта, которым подобные новости интересны и пока они могут их постить, они будут это делать. Если такой расклад, рушит в пух и прах границы твоего мирка, то лучше тебе сюда больше неизаходить.
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|1.6, Аноним (6), 15:24, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да помню было время, когда качал вторую версию, тулзы надо было отдельно качать. С третьей версии они шли уже одним пакетом и университетский прокси не пропускал закачку большого файлика. Качал по ftp2mail с нарезкой. Благо местных почтовых адресов можно было создавать сколько угодно). Давали ключ на 90 дней, потом продлевал. А как-то оказалось они дали уже бессрочный ключ, заметил только, когда продолжил после трех месяцев работать. Эх.. были времена.
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|1.9, Аноним (9), 15:26, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не, ну вот тут и я правда не понял, почему на хосте нвидия онли, но гостевая венда совершенно точно в сабже работает лучше всех конкурентов (гостевой линукс в нём не запускал, вполне вероятно, что тоже). Интересно было бы почитать подробности.
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|2.14, Аноним (14), 15:42, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я с 2008 в сабже гоняю винду и всякие линуксы. Один из основополагающих софтов в системе, для разработки и тестирования. Из десктопных ВМ только VirtualBox, но он мне не нравился никогда, сколько не пытался его использовать. Хосты сейчас только линуксы. Графику тюнил всегда по-минимому, не требовалось и не упирался; карточки Intel и AMD.
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|1.12, Аноним (14), 15:36, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Shared VM
это то о чем я подумал? У меня на мощном компе крутится вм, а с ноутов доступна через shared VMs. Теперь всё? Китайцы...
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|2.13, Аноним (7), 15:39, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пользуйтесь 15.x.x версией - она ещё будет поддерживаться достаточно долго.
// b.
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|3.15, Аноним (14), 15:44, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На 12й сижу, на самом деле. Понятно, что чтобы что-то записать в ченжлог надо что-то выкинуть, потом, может добавить, потом опять выкинуть и переименовать. Софт-то, по сути, был завершен и вылизан еще десяток версий назад.
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|4.54, пох. (?), 19:46, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На 12й сижу, на самом деле.
"бесплатной без sms"? Купить-то ее ведь нельзя :-(
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|2.19, пох. (?), 16:56, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это то о чем я подумал? У меня на мощном компе крутится вм, а с ноутов доступна через shared VMs. Теперь
> всё? Китайцы...
угу, ишь, наглый какой, за sphere платить не хочет, с ноутов доступ хочет!
Не китайцы, индусы в головном офисе. Те же что решили шибкоумных местных выгнать, китайцев нанять. Китайцы делают что скажут - насяльника сказала джамшут выпили shared - джамшут выпилил.
А что вместо вмвари просто поставят _бесплатный_ hyper-v - кумарнacpaлу в голову не придет. Там занято, он туда карри ест.
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|2.33, НяшМяш (ok), 18:12, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Способ запустить macOS без сторонних загрузчиков и патчей в виртуалке.
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|3.37, пох. (?), 18:15, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с каких это пор в ws появился выбор макоси гостевой системой?
Всегда использовали ж левый кряк.
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|5.53, пох. (?), 19:45, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и какое тут "без патчей"? Конечно, патчится, для разнообразия, не макось, но от необходимости бесплатно-без-sms качать кряк ни разу не избавляешься (особенно, наверное, веселятся те, кто качает кряк для купленной вмвари чтобы запустить в ней купленный образ макоси)
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|2.39, Мира (ok), 18:18, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не поверишь, но вообще весь этот сайт для фанатов свободного ПО.
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|3.41, Аноним (22), 18:21, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не поверю. Я вот, не поверишь, тоже могу его читать.
Когда введут пропускную систему - сообщи.
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|4.55, Bratislava (?), 19:47, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тоже могу его читать
Читай на здоровье, только к тематике сайта твои проприетарные интересы и продукты не имеют никакого отношения.
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|1.23, Аноним (23), 17:23, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Чего вы ноете про "не имеет отношения к linux", через месяц будет на рутрекере с кряком - берите и пользуйтесь.
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|1.26, Дихлофос (?), 17:44, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А на VMWare Workstation можно ли пробросить реальную звуковую карту? Хочется послушать OPL3 на Ямахе в Windos 98 при этом в Windos 7 x64 дрова на неё не стоят
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|2.40, пох. (?), 18:20, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Серьезно - идеально отлаженная эмуляция, для которой везде и всюду есть драйвер.
Причем уязвимость с эскейпом в хост в vmx3 была, а в этом - нет (потому что это, кажется, все тот же Белард).
В любимом фанатиками шва6одки вбоксе вон выбор есть, а толку - ноль, что там что там глюк на глюке, а уж паравиртуальный сетевой адаптер с черепашьей производительностью умудриться сделать - это вообще только орацлу доступная магия.
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|4.44, пох. (?), 18:30, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ESXi 7.0 не грузит сам себя с e1000
стесняюсь спросить, а он вообще на bare metal работать еще способен?
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|5.45, Аноним ВВП (?), 18:31, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сертифицированном с наклейкой или модифицированном .iso, но тогда secure boot у хоста не будет.
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|6.52, пох. (?), 19:41, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот. А какой нафиг в poweredge-с-наклейкой e1000 ?
А собиратели хомелабов - ну уж как-нибудь осилят поменять в конфиге (все ж - по сей день человекочитаемом, чай, не километровой длины строка зубодробительных заклинаний для qemu).
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