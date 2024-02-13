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Прекращено распространение бесплатных версий VMware vSphere Hypervisor

13.02.2024 16:55

В след за прекращением продажи бессрочных лицензий, компания Broadcom, в ноябре прошлого года поглотившая бизнес VMware, прекратила распространение бесплатных версий VMware vSphere Hypervisor (ESXi 7.x и 8.x). Бесплатные версии были ограничены числом задействованных процессорных ядер и размером памяти, а также не включали расширенные возможности. Тем не менее, базовая функциональность в них присутствовала, что делало их востребованными для небольших, персональных и экспериментальных внедрений. Альтернативных продуктов не предоставлено.

  1. Главная ссылка к новости (https://kb.vmware.com/s/articl...)
  2. OpenNews: Компания VMware опубликовала Linux-дистрибутив Photon OS 5.0
  3. OpenNews: Выпуск VMWare Workstation Pro 16.0
  4. OpenNews: Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL
  5. OpenNews: Компания VMware присоединилась к Linux Foundation
  6. OpenNews: VMware увольняет американские команды разработчиков Workstation и Fusion
Автор новости: IdeaFix
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60595-vmware
Ключевые слова: vmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:30, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что и требовалось доказать.
     

  • 1.2, Аналним (?), 17:31, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что это делает здесь в новостях про Open Source?
     
     
  • 2.3, Пользователь планеты Земля (?), 17:34, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как говориться - Любишь медок люби и холодок.
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:34, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Предупреждает не западать на "бесплатную" проприетарщину.
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:34, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе не интересно - не мешай
     
  • 2.7, San (??), 17:44, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Таким новостям здесь самое место! Ура! Может хоть после этого мне удастся уговорить начальство сбрызнуть с этой "бесплатной" вмвари на что-то что тоже бесплатно (и с открытыми исходниками), но предоставляет охренетительно больше возможностей!!!

    Автору новости огромное спасибо!

     
     
  • 3.21, нах. (?), 19:47, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тебе открытые исходники, если ты не умеешь кодить?
    Даже на markdown.

     
  • 3.22, Аноним (22), 19:49, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    proxmox
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:34, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь проприетарщикам придется пользоваться опенсорсом. Бесплатного нема.
     

  • 1.6, Шарп (ok), 17:37, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новая команда эффективных менеджеров взялась за оптимизации бизнеса. Помянем.
     
     
  • 2.19, нах. (?), 19:42, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, боюсь перспективы всей вмвари примерно такие же.

    "Альтернативных продуктов не предоставят"

    Должен остаться только redhat и "шва6одкиное" г-нецо.

     

  • 1.8, Аноним (8), 17:45, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этим ещё кто-то пользуется? Зачем? Даже когда ещё грустно было с выбором VMWare хорошо умела только в тормоза, а сегодня и даром не нужна
     
  • 1.9, WE (?), 18:08, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Было бы о чём переживать когда есть Hyper-V Server.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:14, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    предполагается , что он тоже скоро станет платным , либо микрософт целенаправленно убьют в пользу платного ажура
     

  • 1.11, Бывалый Смузихлёб (ok), 18:18, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже забавно старые новости по ВМ-вари читать:
    > Тем не менее, некоторые аналитики спекулируют
    > на возможности повторить судьбу Netscape Communications,
    > полагая, что компания VMware может быть расформирована,
    > а её флагманские продукты превращены в открытые проекты.

    [2016, Dell поглощает EMC, владеющую 80% акций VMware ]

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:08, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У VMware нет конкурентов по-сути, с чего бы ценный ассет сливать? Тем более, 8 лет назад это была чистая монополия. Фантазёры такие фантазёры, приписывают к аналитикам случайных поехавших из интернета.
     
     
  • 3.15, Шаттлврот (?), 19:18, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >У VMware нет конкурентов по-сути

    Proxmox. Единственной фичей, которую он не умел (как сейчас - не знаю) была экстренная живая миграция.

     
     
  • 4.16, Dan (??), 19:32, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня этот проксмокс. Virsh завернутый в веб. Если альтернативы рассматривать - cloudstack или OpenStack.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 20:07, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Virsh завернутый в веб

    только без virsh. И без libvirt...

     
  • 4.24, Аноним (24), 19:55, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>У VMware нет конкурентов по-сути
    > Proxmox

    Хорошо пошутил. Отсутствие живой миграции далеко не единствання отсутствующая фича, возможно даже не главная. Для локалхоста он годится, и даже если локалхостов больше одного справится. Но это не продукт, не законченное решение. В отличие от. Поэтому те, у кого хостов много и они не локал скорее в публичный клауд уедут или на крайний случай у RH^WIBM^WMicrosoft решение купят.

     
  • 3.20, нах. (?), 19:46, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Д'Эффективные менеджеры - справятся, не волнуйся.

    Все к чему прикасается broadcom - либо дохнет, либо превращается в дерьмо.

     

  • 1.17, Аноним (17), 19:37, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В чей след?
     
  • 1.18, Иелизейр Юдковски (?), 19:38, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем он вообще нужен, когда есть QEMU? Я помню как запустил однажды полноценную пиратскую VMWare Workstation. Тормозило хуже VirtualBox, снёс и продолжил работать в VirtualBox.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:54, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vCloud Director у ку-е-му тоже есть? А вместо vSAN предложите ceph, да? А вместо Veeam будем юзать tar, конечно же.
     
  • 2.25, Аноним (25), 20:07, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На QEMU не поднимешь бабла, тут вон, одни мышевозы-манагеры поплакать собрались о том как им теперь трудно будет опенсорс продавать...
     

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