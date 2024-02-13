Прекращено распространение бесплатных версий VMware vSphere Hypervisor

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|2.4, Аноним (4), 17:34, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Предупреждает не западать на "бесплатную" проприетарщину.
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|2.7, San (??), 17:44, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Таким новостям здесь самое место! Ура! Может хоть после этого мне удастся уговорить начальство сбрызнуть с этой "бесплатной" вмвари на что-то что тоже бесплатно (и с открытыми исходниками), но предоставляет охренетительно больше возможностей!!!
Автору новости огромное спасибо!
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|3.21, нах. (?), 19:47, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем тебе открытые исходники, если ты не умеешь кодить?
Даже на markdown.
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|2.12, Аноним (12), 18:34, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь проприетарщикам придется пользоваться опенсорсом. Бесплатного нема.
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|1.6, Шарп (ok), 17:37, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Новая команда эффективных менеджеров взялась за оптимизации бизнеса. Помянем.
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|2.19, нах. (?), 19:42, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, боюсь перспективы всей вмвари примерно такие же.
"Альтернативных продуктов не предоставят"
Должен остаться только redhat и "шва6одкиное" г-нецо.
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|1.8, Аноним (8), 17:45, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Этим ещё кто-то пользуется? Зачем? Даже когда ещё грустно было с выбором VMWare хорошо умела только в тормоза, а сегодня и даром не нужна
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|1.9, WE (?), 18:08, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Было бы о чём переживать когда есть Hyper-V Server.
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|2.10, Аноним (10), 18:14, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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предполагается , что он тоже скоро станет платным , либо микрософт целенаправленно убьют в пользу платного ажура
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|1.11, Бывалый Смузихлёб (ok), 18:18, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Даже забавно старые новости по ВМ-вари читать:
> Тем не менее, некоторые аналитики спекулируют
> на возможности повторить судьбу Netscape Communications,
> полагая, что компания VMware может быть расформирована,
> а её флагманские продукты превращены в открытые проекты.
[2016, Dell поглощает EMC, владеющую 80% акций VMware ]
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|2.13, Аноним (13), 19:08, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У VMware нет конкурентов по-сути, с чего бы ценный ассет сливать? Тем более, 8 лет назад это была чистая монополия. Фантазёры такие фантазёры, приписывают к аналитикам случайных поехавших из интернета.
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|3.15, Шаттлврот (?), 19:18, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>У VMware нет конкурентов по-сути
Proxmox. Единственной фичей, которую он не умел (как сейчас - не знаю) была экстренная живая миграция.
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|4.16, Dan (??), 19:32, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фигня этот проксмокс. Virsh завернутый в веб. Если альтернативы рассматривать - cloudstack или OpenStack.
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|4.24, Аноним (24), 19:55, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>У VMware нет конкурентов по-сути
> Proxmox
Хорошо пошутил. Отсутствие живой миграции далеко не единствання отсутствующая фича, возможно даже не главная. Для локалхоста он годится, и даже если локалхостов больше одного справится. Но это не продукт, не законченное решение. В отличие от. Поэтому те, у кого хостов много и они не локал скорее в публичный клауд уедут или на крайний случай у RH^WIBM^WMicrosoft решение купят.
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|3.20, нах. (?), 19:46, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Д'Эффективные менеджеры - справятся, не волнуйся.
Все к чему прикасается broadcom - либо дохнет, либо превращается в дерьмо.
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|1.18, Иелизейр Юдковски (?), 19:38, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем он вообще нужен, когда есть QEMU? Я помню как запустил однажды полноценную пиратскую VMWare Workstation. Тормозило хуже VirtualBox, снёс и продолжил работать в VirtualBox.
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|2.23, Аноним (23), 19:54, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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vCloud Director у ку-е-му тоже есть? А вместо vSAN предложите ceph, да? А вместо Veeam будем юзать tar, конечно же.
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|2.25, Аноним (25), 20:07, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На QEMU не поднимешь бабла, тут вон, одни мышевозы-манагеры поплакать собрались о том как им теперь трудно будет опенсорс продавать...
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