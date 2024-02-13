Прекращено распространение бесплатных версий VMware vSphere Hypervisor

2.13 , Аноним ( 13 ), 19:08, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У VMware нет конкурентов по-сути, с чего бы ценный ассет сливать? Тем более, 8 лет назад это была чистая монополия. Фантазёры такие фантазёры, приписывают к аналитикам случайных поехавших из интернета.

3.15 , Шаттлврот ( ? ), 19:18, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >У VMware нет конкурентов по-сути Proxmox. Единственной фичей, которую он не умел (как сейчас - не знаю) была экстренная живая миграция.

4.16 , Dan ( ?? ), 19:32, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фигня этот проксмокс. Virsh завернутый в веб. Если альтернативы рассматривать - cloudstack или OpenStack.

5.26 , Аноним ( 26 ), 20:07, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Virsh завернутый в веб только без virsh. И без libvirt...

4.24 , Аноним ( 24 ), 19:55, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>У VMware нет конкурентов по-сути

> Proxmox Хорошо пошутил. Отсутствие живой миграции далеко не единствання отсутствующая фича, возможно даже не главная. Для локалхоста он годится, и даже если локалхостов больше одного справится. Но это не продукт, не законченное решение. В отличие от. Поэтому те, у кого хостов много и они не локал скорее в публичный клауд уедут или на крайний случай у RH^WIBM^WMicrosoft решение купят.

3.20 , нах. ( ? ), 19:46, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Д'Эффективные менеджеры - справятся, не волнуйся. Все к чему прикасается broadcom - либо дохнет, либо превращается в дерьмо.