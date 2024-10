Выпуск криптографических библиотек OpenSSL 3.4, LibreSSL 4.0, Botan 3.6 и Rustls 0.23.15

> Добавлена поддержка набора шифров для TLSv1.3, ограниченного функциями проверки целостности данных (RFC 9150) и включающего алгоритмы TLS_SHA256_SHA256 и TLS_SHA384_SHA384

> but there are use cases, specifically in Internet of Things (IoT) and constrained environments, that do not require confidentiality of exchanged messages while still requiring integrity protection, server authentication, and optional client authentication Давайте-давайте, доморощенные писуны threat model'ей, посмотрим сколько интересного по вашим IoTам бегает и так ли оно нетребоватеьно к конфиденциальности.