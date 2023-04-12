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Выпуск криптографической библиотеки Botan 3.0.0

12.04.2023 11:56

Доступен выпуск криптографической библиотеки Botan 3.0.0, применяемой в проекте NeoPG, форке GnuPG 2. Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, используемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии (подписи на основе хэша и согласование ключей на основе McEliece). Библиотека написана на языке C++ и поставляется под лицензией BSD.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В кодовой базе разрешено применение стандарта C++20 (ранее использовался C++11), соответственно, повышены требования к компиляторам - для сборки теперь необходимы как минимум GCC 11, Clang 14 или MSVC 2022. Прекращена поддержка компиляторов HP и Pathscale, а также проектов Google NaCL и IncludeOS.
  • Внесена большая порция изменений, нарушающих обратную совместимость. Удалены многие устаревшие заголовочные файлы, например, специфичные для определённых алгоритмов (aes.h и т.п.). Удалены реализации функций и алгоритмов, ранее объявленных устаревшими (CAST-256, MISTY1, Kasumi, DESX, XTEA, PBKDF1, MCEIES, CBC-MAC, Tiger, NEWHOPE, CECPQ1). При формировании энтропии для генератора псевдослучайных чисел прекращено использование /proc и /dev/random. Из API удалены некоторых классы (например, Data_Store), структуры и перечисления. По возможности прекращено возвращения и использование голых указателей.
  • Добавлена поддержка протокола TLS 1.3. Прекращена поддержка TLS 1.0, TLS 1.1 и DTLS 1.0. Из реализации TLS удалена поддержка наборов шифров DSA, SRP, SEED, AES-128 OCB, CECPQ1, DHE_PSK и Camellia CBC, анонимных шифров, хэшей SHA-1.
  • Добавлена поддержка алгоритма постквантовой криптографии Kyber, стойкого к подбору на квантовом компьютере.
  • Добавлена поддержка алгоритма постквантовой криптографии Dilithium для работы с цифровыми подписями.
  • Добавлена поддержка хеширования в формате точки на эллиптической кривой, использующего технику SSWU (draft-irtf-cfrg-hash-to-curve).
  • Добавлена поддержка криптографической хеш-функции BLAKE2b.
  • Предложен новый программный интерфейс T::new_object, возвращающий unique_ptr<T> вместо голого указателя "T*".
  • Добавлены новые функции и API: X509_DN::DER_encode, Public_Key::get_int_field, ideal_granularity, requires_entire_message, SymmetricAlgorithm::has_keying_material. Добавлен большой набор новых функций для использования в коде на языке Си (C89).
  • В реализации алгоритма Argon2 задействованы инструкции AVX2.
  • Уменьшен размер таблиц в реализациях алгоритмов Camellia, ARIA, SEED, DES и Whirlpool.
  • Предложена новая реализация DES/3DES, защищённая об большинства классов атак по сторонним каналам, оценивающих состояние кэша.
  • Реализация SHACAL2 оптимизирована для систем на базе архитектур ARMv8 и POWER.
  • Код расчёта битов чётности, преобразования bcrypt/base64 и определения типа строки ASN.1 избавлен от поиска в таблицах и теперь не зависит от обрабатываемых данных (выполняется постоянное время)


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/randombit/b...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.12.0
  3. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 5.1.0
  4. OpenNews: Google опубликовал библиотеку для выявления проблемных криптографических ключей
  5. OpenNews: Компания Tesla развивает криптографическую библиотеку liblithium
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58953-botan
Ключевые слова: botan, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:06, 12/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В кодовой базе разрешено применение стандарта C++20 (ранее использовался C++11)

    Мое увожение, снимаю шляпу. А то некоторые луддиты только-только на C-89 планируют переходить.

     
     
  • 2.3, dasehak (ok), 12:14, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто?
     
     
  • 3.11, InuYasha (??), 12:38, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не я - у меня C++98.
     
  • 2.4, Аноним (-), 12:14, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Общался с Си плюс-плюсниками, они говорили, что в основном сидят на С++11. На стандарты C++18 или C++20. Переходить не собираются.

    >А то некоторые луддиты только-только на C-89 планируют переходить.

    А-а! пердуны из старой школы, учившие "Си с классами". Ты видимо о них ...

     
  • 2.5, Аноним (5), 12:14, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >C++

    Получаем по полсотни критических выходов за пределы памяти каждый релиз.

     
     
  • 3.6, Аноним (5), 12:16, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что микрософту, гуглу, мозилдле, и т.д., не хватает денег нанять опеннетчика, да?
    Глупый вопрос.
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:22, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А этих луддитов нормальная кодобаза и поддержка систем мое почтение. А такая петушня как ты пишут поддерживаем только последнюю убунточку или только вин10 ведь у нас С++20)))))  
    Вот поучись https://docs.appimage.org/reference/best-practices.html#binaries-compiled-on-o
    А ведь такие клоуны бы прибежали и начали бы кукарекать, вы используете старую glibc , над оиспользовать только новую!!!
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:28, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что не так с новой глибс? Почему надо сидеть на старой когда есть новая? Если ты не успеваешь обновится не нужен в первую очередь ты.  
     
     
  • 4.13, Аноним (7), 12:51, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты ссылку то прочитай, адепт monkey coding'a)
     
     
  • 5.17, Аноним (8), 13:13, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так написано что такие как ты должны страдать, но ведь это очевидно. Чему ты вообще удивляешься?
     

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