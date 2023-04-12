Выпуск криптографической библиотеки Botan 3.0.0

2.3 , dasehak ( ok ), 12:14, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто?

3.11 , InuYasha ( ?? ), 12:38, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не я - у меня C++98.

2.4 , Аноним ( - ), 12:14, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Общался с Си плюс-плюсниками, они говорили, что в основном сидят на С++11. На стандарты C++18 или C++20. Переходить не собираются. >А то некоторые луддиты только-только на C-89 планируют переходить. А-а! пердуны из старой школы, учившие "Си с классами". Ты видимо о них ...

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:14, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >C++ Получаем по полсотни критических выходов за пределы памяти каждый релиз.

3.6 , Аноним ( 5 ), 12:16, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что микрософту, гуглу, мозилдле, и т.д., не хватает денег нанять опеннетчика, да?

Глупый вопрос.

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:22, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А этих луддитов нормальная кодобаза и поддержка систем мое почтение. А такая петушня как ты пишут поддерживаем только последнюю убунточку или только вин10 ведь у нас С++20)))))

Вот поучись https://docs.appimage.org/reference/best-practices.html#binaries-compiled-on-o

А ведь такие клоуны бы прибежали и начали бы кукарекать, вы используете старую glibc , над оиспользовать только новую!!!

3.8 , Аноним ( 8 ), 12:28, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Что не так с новой глибс? Почему надо сидеть на старой когда есть новая? Если ты не успеваешь обновится не нужен в первую очередь ты.

4.13 , Аноним ( 7 ), 12:51, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты ссылку то прочитай, адепт monkey coding'a)

5.17 , Аноним ( 8 ), 13:13, 12/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так написано что такие как ты должны страдать, но ведь это очевидно. Чему ты вообще удивляешься?

