Выпуск DXVK 2.4.1, реализации Direct3D поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.4.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL. Основные изменения: Обеспечено динамическое выделение областей памяти c учётом размера уже выделенной приложению памяти. Изменение позволило избавиться от настройки dxvk.maxChunkSize и улучшить поведение лаунчеров многих игр.

Повышена общая стабильность реализации D3D8, благодаря устранению различных утечек памяти и обработке ошибок.

Оптимизирован процесс загрузки буфера вершин (vertex buffer). Значительно повышена производительность некоторых игр, использующих программную обработку вершин.

При использовании драйвера AMDVLK включён по умолчанию строгий режим эмуляции операций с плавающей запятой (D3D9FloatEmulation::Strict).

Реализована стадия исключения неиспользуемого кода, решающая проблемы с генерацией некорректных шейдеров SPIR-V.

Для приближения поведения к Windows обеспечен выход из полноэкранного режима после переключения фокуса из окон с играми, использующими D3D11.

Устранены проблемы, проявляющиеся в играх: Batman Arkham Knight Chrome: Gold Edition GTA: San Andreas Hunt Showdown Kena: Bridge of Spirits Microsoft Flight Simulator Operation Racoon City Prince of Persia (2008) Rayman 3 Senran Kagura Peach Ball Serious Sam 2 Splinter Cell: Pandora Tomorrow The First Templar The Sims 2 The Sims 4 Trails through Daybreak