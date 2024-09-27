Выпуск DXVK 2.4.1, реализации Direct3D поверх API Vulkan

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Доступен выпуск прослойки DXVK 2.4.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.
Основные изменения:
- Обеспечено динамическое выделение областей памяти c учётом размера уже выделенной приложению памяти. Изменение позволило избавиться от настройки dxvk.maxChunkSize и улучшить поведение лаунчеров многих игр.
- Повышена общая стабильность реализации D3D8, благодаря устранению различных утечек памяти и обработке ошибок.
- Оптимизирован процесс загрузки буфера вершин (vertex buffer). Значительно повышена производительность некоторых игр, использующих программную обработку вершин.
- При использовании драйвера AMDVLK включён по умолчанию строгий режим эмуляции операций с плавающей запятой (D3D9FloatEmulation::Strict).
- Реализована стадия исключения неиспользуемого кода, решающая проблемы с генерацией некорректных шейдеров SPIR-V.
- Для приближения поведения к Windows обеспечен выход из полноэкранного режима после переключения фокуса из окон с играми, использующими D3D11.
- Устранены проблемы, проявляющиеся в играх:
- Batman Arkham Knight
- Chrome: Gold Edition
- GTA: San Andreas
- Hunt Showdown
- Kena: Bridge of Spirits
- Microsoft Flight Simulator
- Operation Racoon City
- Prince of Persia (2008)
- Rayman 3
- Senran Kagura Peach Ball
- Serious Sam 2
- Splinter Cell: Pandora Tomorrow
- The First Templar
- The Sims 2
- The Sims 4
- Trails through Daybreak