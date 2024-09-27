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Выпуск DXVK 2.4.1, реализации Direct3D поверх API Vulkan

27.09.2024 20:06

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.4.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Обеспечено динамическое выделение областей памяти c учётом размера уже выделенной приложению памяти. Изменение позволило избавиться от настройки dxvk.maxChunkSize и улучшить поведение лаунчеров многих игр.
  • Повышена общая стабильность реализации D3D8, благодаря устранению различных утечек памяти и обработке ошибок.
  • Оптимизирован процесс загрузки буфера вершин (vertex buffer). Значительно повышена производительность некоторых игр, использующих программную обработку вершин.
  • При использовании драйвера AMDVLK включён по умолчанию строгий режим эмуляции операций с плавающей запятой (D3D9FloatEmulation::Strict).
  • Реализована стадия исключения неиспользуемого кода, решающая проблемы с генерацией некорректных шейдеров SPIR-V.
  • Для приближения поведения к Windows обеспечен выход из полноэкранного режима после переключения фокуса из окон с играми, использующими D3D11.
  • Устранены проблемы, проявляющиеся в играх:
    • Batman Arkham Knight
    • Chrome: Gold Edition
    • GTA: San Andreas
    • Hunt Showdown
    • Kena: Bridge of Spirits
    • Microsoft Flight Simulator
    • Operation Racoon City
    • Prince of Persia (2008)
    • Rayman 3
    • Senran Kagura Peach Ball
    • Serious Sam 2
    • Splinter Cell: Pandora Tomorrow
    • The First Templar
    • The Sims 2
    • The Sims 4
    • Trails through Daybreak


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 2.4, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: В состав DXVK добавлена поддержка Direct3D 8
  4. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61945-dxvk
Ключевые слова: dxvk, directx, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 21:27, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    The Sims 2 наконец можно запускать в вайне? Авторы dxvk много грязных слов о разработчиках этой игры приводили каждый раз.
     
  • 1.5, Аноним (3), 21:39, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >62 commits to master since this release

    Эм, повременю с обновлением, обычно из мастера собираю. А хотя однострочник и тег может скачать, 10 дней это старая.

     
  • 1.16, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 23:25, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё можно отметить что после релиза DXVK 2.4.1 запушили реворк алокации памяти
    https://github.com/doitsujin/dxvk/pull/4280
    https://github.com/doitsujin/dxvk/pull/4293

    Игры стали кушать меньше видео памяти
    https://www.phoronix.com/forums/forum/software/linux-gaming/1493951-dxvk-2-4-1
    https://www.phoronix.com/forums/forum/software/linux-gaming/1493951-dxvk-2-4-1

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:30, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это спецом после релиза делают, ибо могут баги всплыть
     
  • 2.18, Nv (?), 23:41, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Запусти игру 1200x900 и играй это столько же как в 32 битке разрешение будет которое маскируется под 1920на1080 , вот почему думали что игры более медленные на 64 дело в скаилингах.
     

  • 1.19, Ilya Indigo (ok), 01:23, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Direct3D 8, 9, 10 и 11

    С 12 он НЕ работает?

    > Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3,
    > таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK.

    С NVK он НЕ работает?

     
     
  • 2.20, vbcnthfkmnth123 (ok), 01:58, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет и нет
     
  • 2.21, commiethebeastie (ok), 02:01, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >С 12 он НЕ работает?

    Вы ещё vkd3d попросите бургундца интегрировать, чтобы он вообще застрелился ☠️.

     

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