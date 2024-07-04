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Выпуск системы сетевой загрузки SKUF 25.0

04.07.2024 21:09

Доступен стабильный релиз SKUF 25 (Suckless Kexec Using Fileshare), инструментария для бездисковой сетевой загрузки Arch Linux с сетевого хранилища SAMBA без использования PXE. Проект построен на базе проекта mkinitcpio и позволяет настроить среду для загрузки дистрибутива Arch Linux, используя в качестве корня sparse-образы с файловой системой (например, ext4), которые располагаются на SAMBA-сервере. Загрузка происходит в два этапа, на первом пользователю даётся возможность поменять параметры монтирования SAMBA/корневой ФС, а на втором происходит загрузка нового ядра с использованием kexec. Для получения IP-адреса в обоих этапах используется dhcpcd.

Параллельно, в репозитории проекта развивается скрипт update_remote_systems, позволяющий последовательно обновить несколько систем Arch Linux.

Инструментарий может быть полезен для использования в учебных заведениях или иных предприятиях, где, например, уже имеется занятый сервер DHCP/PXE, либо где не получается договориться с системным администратором, однако есть доступ к серверу SAMBA. В последнем случае студент может настроить среду для запуска самостоятельно, не настраивая серверную часть. Для начальной загрузки используется USB-Flash или CD/DVD с минимальным объёмом 150 Мб (либо, в случае использования EFI - FAT32 раздел с ядром и собственным initramfs)

Помимо отсутствия необходимости в настройке DHCP/PXE сервера, ещё одной полезной функцией может оказаться kexec, который позволяет загружать новое ядро ОС на "горячую", физически не перезагружая оборудования. Благодаря этому на клиентской машине можно использовать разные ядра, не задумываясь об изменении конфигурации загрузчика в случае использования традиционного метода с PXE.

Прочие функции:

  • Поддержка графического экрана загрузки Plymouth.
  • Поддержка подключения swap-файла по сети.
  • Поддержка загрузки системы, используя беспроводную Bluetooth- клавиатуру на компьютерах Macintosh.

Изменения в SKUF 25:

  • В генерируемых initramfs больше не добавляются лишние драйверы блочных устройств.
  • При загрузке нового ядра больше не используется опция "--console-vga", что может помочь производить отладку с использованием консоли.
  • Пакет busybox собирается с параметром "KCONFIG_NOTIMESTAMP=1", что позволяет собирать воспроизводимые бинарные файлы.
  • Представлен скрипт "update_remote_systems.sh", позволяющий последовательно обновить несколько систем Arch Linux. Из возможностей - разделённое хранилища кэша пакетов pacman (позволяет не загружать для нескольких систем один и тот же пакет дважды), генерация отчётов об обновлениях в формате CSV, поддержка установки сторонних пакетов, tmux-режим для мониторинга статуса обновлений в графическом режиме.
  • Улучшено форматирование кода и исправлены мелкие ошибки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/BiteDasher/...)
  2. OpenNews: PixieFAIL - уязвимости в сетевом стеке прошивок UEFI, применяемом для PXE-загрузки
  3. OpenNews: Доступен 2X ThinClientOS 7.1, специализированный дистрибутив для создания тонких клиентов
  4. OpenNews: Проект TrueOS/PC-BSD выпустил TrueOS Pico, решение для развёртывания тонких клиентов
  5. OpenNews: Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 11
  6. OpenNews: Релиз LTSP 5.2, пакета для организации работы тонких клиентов
Автор новости: Ario00
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61490-skuf
Ключевые слова: skuf, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.6, _ (??), 21:31, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Если:
    >где не получается договориться с системным администратором, однако есть доступ к серверу SAMBA.

    То с чено бы:
    >В последнем случае студент может настроить среду для запуска самостоятельно, не настраивая серверную часть. Для начальной загрузки используется USB-Flash или CD/DVD

    Хрен вам кто даст бутнуться не с харда, и биос будет запаролен.
    А для опытов - ВНИЗАПНА!!! - виртуалки есть (уже два поколения как ...)

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:43, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Виртуалки нужны нормальным людям. А сабж нужен для топовых скуфидониев.
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:49, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а это могут быть разные люди
    за сетевую часть отвечают, собственно сетевики, какой-нибудь "отдел глобальных сетей", а за компы - кафедра
    кафедра поднимает свою самбу и юзает сабж чисто внутри себя в общей локалке

    хотя, мне кажется, арч всё равно никто особо юзать в учебных заведениях не будет. туда скорее дебиан...

     
     
  • 3.15, Xenia Joness (ok), 22:09, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>туда скорее дебиан...

    версии 11 Pro Education

     
  • 2.11, Ario00 (ok), 21:53, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хрен вам кто даст бутнуться не с харда, и биос будет запаролен.

    От учебного заведения зависит. В моём колледже ничего не запаролено, но на некоторых компьютерах включен Secure Boot. Решается просто — через Ventoy.

     

  • 1.25, Аноним (25), 23:42, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему нельзя загрузить с флешки что угодно и зачем этот цирк с самбой автор нам, видимо, объяснить не сможет.
     
     
  • 2.26, Ario00 (ok), 23:54, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему, могу объяснить. На некоторых компьютерах есть только USB 2.0, в купе с этим берём ещё и большое количество китайских медленных флешек. Использовать такую комбинацию будет очень больно и затруднительно, по Ethernet будет быстрее (если нормальная пропускная способность).

    Плюс, как написано в статье, можно обойтись и без флешки. Обновлять ядро и/или initramfs в будущем всё равно не придётся - ведь потом загружается новое через kexec.

     
     
  • 3.28, Аноним (25), 00:14, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На некоторых компьютерах есть только USB 2.0

    Что достаточно для загрузки практически любого live-дистрибутива. Знаю на собственном опыте, месяц так бомжевал на компьютере подруги когда в неподходящий момент умер собственный лаптоп.

    > в купе с этим берём ещё и большое количество китайских медленных флешек.

    Поэтому вместо того, чтобы взять быструю тайваньскую флешку нужно поднимать самба-сервер и писать скрипты, я правильно понял?

    Проект выглядит как костылестроение для решения вымышленных проблем автора. Но тем и хорош опенсорс, любой идее найдётся место. Удачи тебе и быстрых флешек!

     
     
  • 4.29, Ario00 (ok), 00:18, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > live-дистрибутива

    Цель проекта это как раз таки не в live-дистрибутиве (volatile), а в целостностном. Чтобы можно было условно прийти в другой кабинет, сесть за другой компьютер, и там была та же самая система, со всеми файлами и настройками.

    > Поэтому вместо того, чтобы взять быструю тайваньскую флешку нужно поднимать самба-сервер и писать скрипты

    Идея не нова. Уже много лет существует и используется без дисковая загрузка. Например, nfsroot и cifsroot (с последним много проблем из-за отсутствия в 3 версии Самбы нормальных UNIX Extensions)

     
  • 2.27, Ario00 (ok), 23:54, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему, могу объяснить. На некоторых компьютерах есть только USB 2.0, в купе с этим берём ещё и большое количество китайских медленных флешек. Использовать такую комбинацию будет очень больно и затруднительно, по Ethernet будет быстрее (если нормальная пропускная способность).

    Плюс, как написано в статье, можно обойтись и без флешки. Обновлять ядро и/или initramfs в будущем всё равно не придётся - ведь потом загружается новое через kexec.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 00:45, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это не убунту скрипты (99% лайвсиди), которые постоянно дёргают флешку и всё тормозит и виснет, а нормальные, и всё чисто в памяти, то не больно и не затруднительно.
     
     
  • 4.35, Ario00 (ok), 00:56, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и всё чисто в памяти

    Посмотрите комментарий выше. Идея не в live дистрибутиве.

     
  • 2.31, Аноним (31), 00:36, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С флешкой надо куда-то ходить, втыкать. А тут цепляешь свой ноут на венде к сетке, шаришь папочку и вуаля.
     

  • 1.30, Аноним (31), 00:34, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >для бездисковой сетевой загрузки Arch Linux с сетевого хранилища SAMBA

    С виндовой шары, кому они врут!

     

  • 1.37, crypt (ok), 01:44, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    @Spoofing что ли опять развлекается...
     
  • 1.38, xz (??), 02:31, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что за хрень я только что прочитал?
    афтар - меняй дилера
     
  • 1.39, Тот самый чай (?), 02:41, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ГУСАРЫ МОЛЧАТЬ!
     

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