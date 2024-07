Выпуск системы сетевой загрузки SKUF 25.0

2.26 , Ario00 ( ok ), 23:54, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему, могу объяснить. На некоторых компьютерах есть только USB 2.0, в купе с этим берём ещё и большое количество китайских медленных флешек. Использовать такую комбинацию будет очень больно и затруднительно, по Ethernet будет быстрее (если нормальная пропускная способность). Плюс, как написано в статье, можно обойтись и без флешки. Обновлять ядро и/или initramfs в будущем всё равно не придётся - ведь потом загружается новое через kexec.

3.28 , Аноним ( 25 ), 00:14, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На некоторых компьютерах есть только USB 2.0 Что достаточно для загрузки практически любого live-дистрибутива. Знаю на собственном опыте, месяц так бомжевал на компьютере подруги когда в неподходящий момент умер собственный лаптоп. > в купе с этим берём ещё и большое количество китайских медленных флешек. Поэтому вместо того, чтобы взять быструю тайваньскую флешку нужно поднимать самба-сервер и писать скрипты, я правильно понял? Проект выглядит как костылестроение для решения вымышленных проблем автора. Но тем и хорош опенсорс, любой идее найдётся место. Удачи тебе и быстрых флешек!

4.29 , Ario00 ( ok ), 00:18, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > live-дистрибутива Цель проекта это как раз таки не в live-дистрибутиве (volatile), а в целостностном. Чтобы можно было условно прийти в другой кабинет, сесть за другой компьютер, и там была та же самая система, со всеми файлами и настройками. > Поэтому вместо того, чтобы взять быструю тайваньскую флешку нужно поднимать самба-сервер и писать скрипты Идея не нова. Уже много лет существует и используется без дисковая загрузка. Например, nfsroot и cifsroot (с последним много проблем из-за отсутствия в 3 версии Самбы нормальных UNIX Extensions)

3.32 , Аноним ( 32 ), 00:45, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если это не убунту скрипты (99% лайвсиди), которые постоянно дёргают флешку и всё тормозит и виснет, а нормальные, и всё чисто в памяти, то не больно и не затруднительно.

4.35 , Ario00 ( ok ), 00:56, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и всё чисто в памяти Посмотрите комментарий выше. Идея не в live дистрибутиве.

2.31 , Аноним ( 31 ), 00:36, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С флешкой надо куда-то ходить, втыкать. А тут цепляешь свой ноут на венде к сетке, шаришь папочку и вуаля.