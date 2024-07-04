Выпуск системы сетевой загрузки SKUF 25.0

Доступен стабильный релиз SKUF 25 (Suckless Kexec Using Fileshare), инструментария для бездисковой сетевой загрузки Arch Linux с сетевого хранилища SAMBA без использования PXE. Проект построен на базе проекта mkinitcpio и позволяет настроить среду для загрузки дистрибутива Arch Linux, используя в качестве корня sparse-образы с файловой системой (например, ext4), которые располагаются на SAMBA-сервере. Загрузка происходит в два этапа, на первом пользователю даётся возможность поменять параметры монтирования SAMBA/корневой ФС, а на втором происходит загрузка нового ядра с использованием kexec. Для получения IP-адреса в обоих этапах используется dhcpcd. Параллельно, в репозитории проекта развивается скрипт update_remote_systems, позволяющий последовательно обновить несколько систем Arch Linux. Инструментарий может быть полезен для использования в учебных заведениях или иных предприятиях, где, например, уже имеется занятый сервер DHCP/PXE, либо где не получается договориться с системным администратором, однако есть доступ к серверу SAMBA. В последнем случае студент может настроить среду для запуска самостоятельно, не настраивая серверную часть. Для начальной загрузки используется USB-Flash или CD/DVD с минимальным объёмом 150 Мб (либо, в случае использования EFI - FAT32 раздел с ядром и собственным initramfs) Помимо отсутствия необходимости в настройке DHCP/PXE сервера, ещё одной полезной функцией может оказаться kexec, который позволяет загружать новое ядро ОС на "горячую", физически не перезагружая оборудования. Благодаря этому на клиентской машине можно использовать разные ядра, не задумываясь об изменении конфигурации загрузчика в случае использования традиционного метода с PXE. Прочие функции: Поддержка графического экрана загрузки Plymouth.

Поддержка подключения swap-файла по сети.

Поддержка загрузки системы, используя беспроводную Bluetooth- клавиатуру на компьютерах Macintosh. Изменения в SKUF 25: В генерируемых initramfs больше не добавляются лишние драйверы блочных устройств.

При загрузке нового ядра больше не используется опция "--console-vga", что может помочь производить отладку с использованием консоли.

Пакет busybox собирается с параметром "KCONFIG_NOTIMESTAMP=1", что позволяет собирать воспроизводимые бинарные файлы.

Представлен скрипт "update_remote_systems.sh", позволяющий последовательно обновить несколько систем Arch Linux. Из возможностей - разделённое хранилища кэша пакетов pacman (позволяет не загружать для нескольких систем один и тот же пакет дважды), генерация отчётов об обновлениях в формате CSV, поддержка установки сторонних пакетов, tmux-режим для мониторинга статуса обновлений в графическом режиме.

Улучшено форматирование кода и исправлены мелкие ошибки.



