Выпуск системы сетевой загрузки SKUF 25.0

|
|1.6, _ (??), 21:31, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Если:
>где не получается договориться с системным администратором, однако есть доступ к серверу SAMBA.
То с чено бы:
>В последнем случае студент может настроить среду для запуска самостоятельно, не настраивая серверную часть. Для начальной загрузки используется USB-Flash или CD/DVD
Хрен вам кто даст бутнуться не с харда, и биос будет запаролен.
А для опытов - ВНИЗАПНА!!! - виртуалки есть (уже два поколения как ...)
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 21:43, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Виртуалки нужны нормальным людям. А сабж нужен для топовых скуфидониев.
|
|2.10, Аноним (10), 21:49, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а это могут быть разные люди
за сетевую часть отвечают, собственно сетевики, какой-нибудь "отдел глобальных сетей", а за компы - кафедра
кафедра поднимает свою самбу и юзает сабж чисто внутри себя в общей локалке
хотя, мне кажется, арч всё равно никто особо юзать в учебных заведениях не будет. туда скорее дебиан...
|
|2.11, Ario00 (ok), 21:53, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Хрен вам кто даст бутнуться не с харда, и биос будет запаролен.
От учебного заведения зависит. В моём колледже ничего не запаролено, но на некоторых компьютерах включен Secure Boot. Решается просто — через Ventoy.
|
|1.25, Аноним (25), 23:42, 04/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему нельзя загрузить с флешки что угодно и зачем этот цирк с самбой автор нам, видимо, объяснить не сможет.
|
|
|
|2.26, Ario00 (ok), 23:54, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Почему, могу объяснить. На некоторых компьютерах есть только USB 2.0, в купе с этим берём ещё и большое количество китайских медленных флешек. Использовать такую комбинацию будет очень больно и затруднительно, по Ethernet будет быстрее (если нормальная пропускная способность).
Плюс, как написано в статье, можно обойтись и без флешки. Обновлять ядро и/или initramfs в будущем всё равно не придётся - ведь потом загружается новое через kexec.
|
|
|
|3.28, Аноним (25), 00:14, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На некоторых компьютерах есть только USB 2.0
Что достаточно для загрузки практически любого live-дистрибутива. Знаю на собственном опыте, месяц так бомжевал на компьютере подруги когда в неподходящий момент умер собственный лаптоп.
> в купе с этим берём ещё и большое количество китайских медленных флешек.
Поэтому вместо того, чтобы взять быструю тайваньскую флешку нужно поднимать самба-сервер и писать скрипты, я правильно понял?
Проект выглядит как костылестроение для решения вымышленных проблем автора. Но тем и хорош опенсорс, любой идее найдётся место. Удачи тебе и быстрых флешек!
|
|
|
|4.29, Ario00 (ok), 00:18, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> live-дистрибутива
Цель проекта это как раз таки не в live-дистрибутиве (volatile), а в целостностном. Чтобы можно было условно прийти в другой кабинет, сесть за другой компьютер, и там была та же самая система, со всеми файлами и настройками.
> Поэтому вместо того, чтобы взять быструю тайваньскую флешку нужно поднимать самба-сервер и писать скрипты
Идея не нова. Уже много лет существует и используется без дисковая загрузка. Например, nfsroot и cifsroot (с последним много проблем из-за отсутствия в 3 версии Самбы нормальных UNIX Extensions)
|
|2.27, Ario00 (ok), 23:54, 04/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему, могу объяснить. На некоторых компьютерах есть только USB 2.0, в купе с этим берём ещё и большое количество китайских медленных флешек. Использовать такую комбинацию будет очень больно и затруднительно, по Ethernet будет быстрее (если нормальная пропускная способность).
Плюс, как написано в статье, можно обойтись и без флешки. Обновлять ядро и/или initramfs в будущем всё равно не придётся - ведь потом загружается новое через kexec.
|
|
|
|3.32, Аноним (32), 00:45, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если это не убунту скрипты (99% лайвсиди), которые постоянно дёргают флешку и всё тормозит и виснет, а нормальные, и всё чисто в памяти, то не больно и не затруднительно.
|
|
|
|4.35, Ario00 (ok), 00:56, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и всё чисто в памяти
Посмотрите комментарий выше. Идея не в live дистрибутиве.
|
|2.31, Аноним (31), 00:36, 05/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С флешкой надо куда-то ходить, втыкать. А тут цепляешь свой ноут на венде к сетке, шаришь папочку и вуаля.
|
|1.30, Аноним (31), 00:34, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>для бездисковой сетевой загрузки Arch Linux с сетевого хранилища SAMBA
С виндовой шары, кому они врут!
|
|1.38, xz (??), 02:31, 05/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
что за хрень я только что прочитал?
афтар - меняй дилера
|