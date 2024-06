Релиз T2 SDE 24.6, платформы для создания дистрибутивов

2.9 , ryoken ( ok ), 09:47, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В новости херь написана. На тему МакОСи. На самом деле так: "Plan - the Roadmap ...

long term projects add support for system builds of other OpenSource kernel like Minix, Hurd, *BSD, Haiku, (Open) Darwin or Open Solaris

improve non-system builds like building packages in Mac OS X. Solaris or even Microsoft Windows"

3.10 , Аноним ( 3 ), 09:56, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Собирать набор пакеджей для мака звучит уже интереснее. Судя по сайту они предлагают сделать свой кастомный homebrew со своими пакеджами. Но все это пруф оф концепт.

4.11 , ryoken ( ok ), 10:03, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я так понял, что наоборот, улучшить сборку несистемных пакетов в МакОСи.

5.13 , Аноним ( 13 ), 10:10, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да с чего вы решили что с помощью сабжа сможете получить бинарно совместивые пакеты с макосью?

3.12 , Аноним ( 13 ), 10:09, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >(Open) Darwin or Open Solaris Я не понимаю этого or. Мол они выбирают что из этого добавить? Мне не известно чтоб кто-нибудь смог собрать рабочий дистрибутив Darwin. Ценность такой поделки околонулевая.

illumos форкнули от Open Solaris судя по Википедии 2010; 14 years ago.

Поддержка сабжем illumos имела бы смысл, по крайней мере у illumos есть живые дистрибутивы которыми можно пользоваться.

4.16 , Цыган ( ? ), 10:28, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мне не известно чтоб кто-нибудь смог собрать рабочий дистрибутив Darwin. Загугли opendarwin. Другой вопрос, что было это давно и работало только на компах от apple.

5.17 , Аноним ( 13 ), 10:30, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Загугли opendarwin. opendarwin Мертвый.

illumos по сравнению с Darwin вполне себе живой.

3.18 , Аноним ( 13 ), 10:32, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нужен правильный перевод.

Они пишут что только планируют добавить поддержку, а не заявляют об её наличии.

>План - Дорожная карта...

>долгосрочные проекты

>добавить поддержку системных сборок других ядер OpenSource, таких как Minix, Hurd, *BSD, Haiku, (Open) Darwin или Open Solaris.

>улучшить несистемные сборки, такие как сборка пакетов в Mac OS X. Solaris или даже Microsoft Windows. 4.21 , Аноним ( 21 ), 10:41, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В документации https://t2sde.org/handbook/html/t2-book.html написано, что легко вместо Linux использовать другие ядра. "Due to the nature of the automated build system and clean, parameterized packages it is easy to exchange the Linux kernel with Hurd, Minix, a BSD, Haiku, OpenSolaris or OpenDarwin to build a complete non-Linux platform." 4.22 , Аноним ( 3 ), 10:41, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перевод чего? Там в разных местах по разному написано. While initially focused on the Linux kernel, T2 already has proof-of-concept support for building "homebrew" pkg ports for Other OS, including: BSDs, macOS and Haiku. Тут написано про пруф оф концепт. Тут не написано про что планируют, пруф оф концепт может одновременно значит что не планируют внедрять и то что уже можно использовать без поддержки на свой страх и риск.

3.19 , Аноним ( 21 ), 10:32, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До недавнего времени на сайте T2 SDE было написано "Currently the Linux kernel is normally used - but the T2 SDE is being expanded to Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku and OpenBSD - more to come."