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Выпуск EasyOS 5.7, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

04.02.2024 13:38

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, опубликовал дистрибутив EasyOS 5.7, совмещающий технологии Puppy Linux с применением контейнерной изоляции для запуска компонентов системы. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 857 МБ.

Особенности дистрибутива:

  • Каждое приложение, а также сам рабочий стол, могут быть запущены в отдельных контейнерах, для изоляции которых используется собственный механизм Easy Containers.
  • По умолчанию работа осуществляется с правами root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения, так как EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя.
  • Дистрибутив устанавливается в отдельный подкаталог и может сосуществовать с другими данными на накопителе (система устанавливается в /releases/easy-5.4, пользовательские данные сохраняются в каталоге /home, а дополнительные контейнеры с приложениями размещаются в каталоге /containers).
  • Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).
  • Возможна установка мета-пакетов в формате SFS, представляющих собой монтируемые образы со Squashfs, объединяющие несколько обычных пакетов и по сути напоминающие форматы appimages, snaps и flatpak.
  • Система обновляется в атомарном режиме (новая версия копируется в другой каталог и переключается активный каталог с системой) и поддерживает откат изменений в случае возникновении проблем после обновления.
  • Имеется режим запуска из ОЗУ, в котором при загрузке система копируется в память и работает без обращения к дискам.
  • Для сборки дистрибутива используется инструментарий WoofQ и исходные тексты пакетов от проекта OpenEmbedded.
  • Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.
  • В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.
  • Для упрощения обмена файлами и организации совместного доступа к принтерам предлагается собственное приложение EasyShare.



В новом выпуске:

  • Пакеты в дистрибутиве пересобраны из исходных текстов, используя метаданные проекта OpenEmbedded/Yocto Kirkstone 4.0.14. Ядро Linux обновлено до версии 5.15.148.
  • В состав включены новые приложения: KeePassXC, Symphytum, Flowblade и p7zip.
  • Добавлены файлы с переводами для русского и турецкого языков.
  • Улучшена поддержка виртуальных машин, для управления запуском которых предложены графические интерфейсы AQEMU и QtEmu.
  • Вместо утилиты sudo задействовано приложение "sudo-sh" (надстройка над утилитой su).
  • Переработаны интерфейсы для входа в систему и управления безопасностью.
  • Содержимое /bin, /sbin, /lib, /lib64 перенесено в каталог /usr, а в корне выставлены символические ссылки.
  • Добавлена поддержка пакетного менеджера PKGget для установки xbps-пакетов, развиваемых для дистрибутива Void Linux
  • В меню добавлены кнопки для быстрой установки свежих версий Chrome, Vivaldi и Firefox.


  1. Главная ссылка к новости (https://bkhome.org/news/202402...)
  2. OpenNews: Выпуск EasyOS 5.4, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  3. OpenNews: Новый выпуск сборки DogLinux для проверки оборудования
  4. OpenNews: Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 22.6
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
  6. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 9.5, дистрибутива для устаревших компьютеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60548-easyos
Ключевые слова: easyos, puppy, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:51, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Размер загрузочного образа 857 МБ.

    Вот такие дистрибутивы имеют право на жизнь. Но до tinycore, им как до луны пешком.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:00, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не влезает на круглую плоскую флэшку CD-RW
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:39, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.amazon.com/25-Pak-100-MIN-Inkjet-Printable-MediaRange/dp/B000VS3CP
     
     
  • 4.37, Аноним (4), 23:44, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Не Амазон.
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 00:04, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:07, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот такие дистрибутивы имеют право на жизнь

    ред хат, каноникал, слышали? закрывайте свои лавочки

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:12, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, оказывается технические решения выбираются исходя из размера инсталяшки. Я сам не думал, но вот видишь эксперты говорят. Пойду откатывать солид воркс и ставить компас 3д.
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:45, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tinycore весит 600 мб.
     
     
  • 3.20, Аноним (2), 16:08, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватит обманывать людей. http://tinycorelinux.net/downloads.html
     
  • 2.22, laindono (ok), 16:11, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть SliTaz с размерами базовых образов менее 100 МБ. http://mirror.slitaz.org/iso/rolling/?s=size&o=d
     
     
  • 3.28, Аноним (2), 16:52, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже хороший дистрибутив. Нравится что там все из коробки и необязательно что-то скачивать из репозиториев.
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:27, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Этот ваш тиникор не удалось запустить ни на одном реальном устройстве в отличие от Дебиан.
     
     
  • 3.27, Аноним (2), 16:51, 04/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.32, Аноним (38), 17:50, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ради интереса скачал, на старом ПК с Core i5-650 запросто запустился.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 00:20, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё что начинается на i не может считаться старым для этого. Даже  Intel Core 2 duo.
    Я говорил про одноядерные цпу.
     
     
  • 5.42, Аноним (38), 00:57, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да где ж их взять? Всё, что у меня есть одноядерного — Pentoum-4 (да и тот с HT), гниющий в сарае, да 386SX, но это уже другая история.

    Но вообще я ещё не встречал софта, работающего на нескольких ядрах, но не работающего на одном.

     
  • 2.25, Олдер (?), 16:33, 04/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (16)

  • 1.3, Аноним (4), 13:58, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Саб работает?
    https://i.imgur.com/nAkQj3b.png
     
  • 1.5, Аноним (8), 14:03, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Набор странных и необоснованных решений.
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:21, 04/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:32, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На... Простите, зачем это нужно?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:56, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Простите, зачем это нужно?

    Что-бы каждое приложение в контейнере могло исполнять "/proc/self/fd/7/../../../bin/bash" и перезаписывать /bin/bash под собственные нужды.

     
  • 2.15, Аноним (15), 15:01, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > На... Простите, зачем это нужно?

    потому что как в известной песенке: we do what we must because we can.

     

  • 1.12, Фрик из соседней пещеры (?), 14:54, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Void оказывается BSD хоть и Linux. Я думал все они GPL.
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:58, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Меня устраивает стандартная систем прав в никсах, а эти ваши контейнеры и нах не нужны. Ну, чего там еще "самобытного"? ;)  
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 15:09, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Меня устраивает стандартная систем прав в никсах, а эти ваши контейнеры и нах не нужны.

    если бы вы делали бизнес (а, следовательно, и деньги) с использованием контейнеров, вам пришлось бы решать проблемы этих контейнеров, и стандартная система прав в никсах могла бы оказаться недостаточной.

    тогда вам пришлось бы искать решения, а разработчики бы вам эти решения предлагали бы.
    не просто так, естессно.

    нечто подобное, скорее всего, у них там и происходит с дистрами и всяким другим.


    > Ну, чего там еще "самобытного"?

    это значит, что оно не основано на пакетных базах других дистров.

     
     
  • 3.29, Аноним (-), 17:40, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Делаю бизнесс без контейнеров.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 19:24, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если твой бизнес не связан с разработкой и выкаткой софта в прод, то действительно, можно и без контейнеров.
     

  • 1.17, Аноньимъ (ok), 15:38, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это офигеть как круто!
     
  • 1.19, beck (??), 15:49, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Qubes OS здорового человека.
     
  • 1.21, Аноним (11), 16:10, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять напихано что нужно и что не нужно. Как часто обычному пользователю нужна OBS Studio? Хоть один ВООБЩЕ пользователь данного дистрибутива пользуется Scribus? Ну и по мелочи всякое.
     
  • 1.23, Швондик (?), 16:25, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а этот Linux можно установить в отдельную дирректорию на NTFS разделе?
     
  • 1.33, dannyD (?), 18:18, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    есть подозрение, что у товаришча, ЖК матрица с 256 оттенков серого.
     
     
  • 2.34, Аноним (14), 18:32, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хвала Б-гам что без [кдешных] градиентов ;) Уже в плюс.
     
  • 2.41, Аноним (38), 00:37, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У товарища вообще очень своеобразное цветовосприятие: https://i.imgur.com/VQU6CBC.jpg
    И там дальше всё в таком же духе до самой загрузки гуя.
     

  • 1.36, paulus (ok), 22:30, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы дальше развивал Puppy Linux, а не этого монстра.
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 00:22, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Puppy Linux с Icewm было бы идеально.
     

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