Выпуск EasyOS 5.7, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

> Меня устраивает стандартная систем прав в никсах, а эти ваши контейнеры и нах не нужны.

если бы вы делали бизнес (а, следовательно, и деньги) с использованием контейнеров, вам пришлось бы решать проблемы этих контейнеров, и стандартная система прав в никсах могла бы оказаться недостаточной.

тогда вам пришлось бы искать решения, а разработчики бы вам эти решения предлагали бы.

не просто так, естессно.

нечто подобное, скорее всего, у них там и происходит с дистрами и всяким другим.



> Ну, чего там еще "самобытного"?

это значит, что оно не основано на пакетных базах других дистров.

