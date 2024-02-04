Выпуск EasyOS 5.7, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

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|1.2, Аноним (2), 13:51, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Размер загрузочного образа 857 МБ.
Вот такие дистрибутивы имеют право на жизнь. Но до tinycore, им как до луны пешком.
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|2.6, Аноним (6), 14:07, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот такие дистрибутивы имеют право на жизнь
ред хат, каноникал, слышали? закрывайте свои лавочки
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|3.8, Аноним (8), 14:12, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, оказывается технические решения выбираются исходя из размера инсталяшки. Я сам не думал, но вот видишь эксперты говорят. Пойду откатывать солид воркс и ставить компас 3д.
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|3.28, Аноним (2), 16:52, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже хороший дистрибутив. Нравится что там все из коробки и необязательно что-то скачивать из репозиториев.
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|2.24, Аноним (24), 16:27, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Этот ваш тиникор не удалось запустить ни на одном реальном устройстве в отличие от Дебиан.
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|3.32, Аноним (38), 17:50, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ради интереса скачал, на старом ПК с Core i5-650 запросто запустился.
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|4.39, Аноним (39), 00:20, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё что начинается на i не может считаться старым для этого. Даже Intel Core 2 duo.
Я говорил про одноядерные цпу.
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|5.42, Аноним (38), 00:57, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да где ж их взять? Всё, что у меня есть одноядерного — Pentoum-4 (да и тот с HT), гниющий в сарае, да 386SX, но это уже другая история.
Но вообще я ещё не встречал софта, работающего на нескольких ядрах, но не работающего на одном.
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|2.13, Аноним (13), 14:56, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Простите, зачем это нужно?
Что-бы каждое приложение в контейнере могло исполнять "/proc/self/fd/7/../../../bin/bash" и перезаписывать /bin/bash под собственные нужды.
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|2.15, Аноним (15), 15:01, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> На... Простите, зачем это нужно?
потому что как в известной песенке: we do what we must because we can.
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|1.14, Аноним (14), 14:58, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Меня устраивает стандартная систем прав в никсах, а эти ваши контейнеры и нах не нужны. Ну, чего там еще "самобытного"? ;)
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|2.16, Аноним (15), 15:09, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Меня устраивает стандартная систем прав в никсах, а эти ваши контейнеры и нах не нужны.
если бы вы делали бизнес (а, следовательно, и деньги) с использованием контейнеров, вам пришлось бы решать проблемы этих контейнеров, и стандартная система прав в никсах могла бы оказаться недостаточной.
тогда вам пришлось бы искать решения, а разработчики бы вам эти решения предлагали бы.
не просто так, естессно.
нечто подобное, скорее всего, у них там и происходит с дистрами и всяким другим.
> Ну, чего там еще "самобытного"?
это значит, что оно не основано на пакетных базах других дистров.
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|4.35, Аноним (35), 19:24, 04/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если твой бизнес не связан с разработкой и выкаткой софта в прод, то действительно, можно и без контейнеров.
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|1.21, Аноним (11), 16:10, 04/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Опять напихано что нужно и что не нужно. Как часто обычному пользователю нужна OBS Studio? Хоть один ВООБЩЕ пользователь данного дистрибутива пользуется Scribus? Ну и по мелочи всякое.
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