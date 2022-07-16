Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 22.6

Состоялся релиз мета-дистрибутива T2 SDE 21.6, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Дистрибутивы можно создавать на основе Linux, Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku и OpenBSD. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляются базовые загрузочные iso-образы с минимальным графическим окружением в вариантах с библиотекой Musl (653MБ) и Glibc (896МБ). Для сборки доступны более 2000 пакетов.

В новом выпуске добавлена поддержка архитектур arc, avr32, x32 и nios2, а общее число поддерживаемых аппаратных архитектур доведено до 22 (alpha, arc, arm, arm64, avr32, hppa, ia64, m68k, mipsel, mips64, nios2, ppc, ppc64-32, ppc64le, riscv, riscv64, s390x, sparc64, superh, x86, x86-64 и x32. Обновлены версии компонентов, в том числе GCC 11, ядро Linux 5.17.15, LLVM/Clang 14, GCC 12.1, а также свежие выпуски X.org, Mesa, Firefox, Rust, GNOME и KDE.



