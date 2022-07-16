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Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 22.6

16.07.2022 19:37

Состоялся релиз мета-дистрибутива T2 SDE 21.6, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Дистрибутивы можно создавать на основе Linux, Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku и OpenBSD. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляются базовые загрузочные iso-образы с минимальным графическим окружением в вариантах с библиотекой Musl (653MБ) и Glibc (896МБ). Для сборки доступны более 2000 пакетов.

В новом выпуске добавлена поддержка архитектур arc, avr32, x32 и nios2, а общее число поддерживаемых аппаратных архитектур доведено до 22 (alpha, arc, arm, arm64, avr32, hppa, ia64, m68k, mipsel, mips64, nios2, ppc, ppc64-32, ppc64le, riscv, riscv64, s390x, sparc64, superh, x86, x86-64 и x32. Обновлены версии компонентов, в том числе GCC 11, ядро Linux 5.17.15, LLVM/Clang 14, GCC 12.1, а также свежие выпуски X.org, Mesa, Firefox, Rust, GNOME и KDE.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/t...)
  2. OpenNews: Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 21.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57513-t2
Ключевые слова: t2, build
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:45, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    мета...
    какое-то популярное теперь словечко..
     
     
  • 2.5, аноним228 (?), 20:07, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Архангельским староверам провели интернет и электричество?
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:13, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Давай накидаю тебе ещё популярных приставок, образованных от латинских слов, которые ты никогда не слышал. Семи и квази.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 21:50, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя явно нафталиновые приставки.
     
  • 3.15, Dzen Python (ok), 22:21, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Семиквазиметакондуктор выдаёт постфаллоироничные блокчейн-криптобилеты.
    Держи
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:59, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Даже платная поддержка есть, наверняка откаты и отмыв денег, кому такая хрень нужна.

    // b.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:01, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сразу видно человека не разбирающегося в теме
     
     
  • 3.12, Аноним (13), 21:48, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же // b. в чём он может разбираться? В сортах успокоительных? Да в них он явно тоже не разбирается.  
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:08, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угадай страну по комментатору...
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 21:15, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    расия, к гадалке не ходи
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:04, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Версии в заголовке и первом предложении отличаются.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:23, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда́ заголовок и текст совпадают? )
     

  • 1.8, Аноним (8), 20:25, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    alpha, hppa, ia64 - мертвые.

    интересно x32 - попробовать... в компиляторах и софте еще поддерживается?

     
     
  • 2.19, n80 (?), 23:20, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    avr32 ещё более мёртвая (когда выкидывали её из компиляторов и ядра/uboot, даже никто особо не вскинулся, не говоря уж про поддержку энтузиастами), очень удивился, увидев её в списке.
     

  • 1.10, Аноним (11), 21:14, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так вот, почему puppy так разжирел
     
  • 1.14, Аноним (-), 22:21, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Авторам нужно популяризировать своё поделие. И объяснить как им пользоваться).
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:29, 16/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не вижу е2к в списке поддерживаемых архитектур.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:51, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу е2к в списке продаваемых архитектур.
     
  • 2.18, Аноним (-), 22:52, 16/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу свободного компилятора e2k, да и мануала архитектуры не было много лет, сделано всё, чтобы архитектура была для кого надо (из государства) и код для неё тоже поддерживал кто надо. В нормальном мире эта ситуация называется коррупционным сговором и за него сажают, причём надолго.
     
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