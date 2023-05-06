Новый выпуск сборки DogLinux для проверки оборудования

Опубликован выпуск специализированной сборки дистрибутива DogLinux (Debian LiveCD в стиле Puppy Linux), построенной на пакетной базе Debian 12 "Bookworm" и предназначенной для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. В состав входят такие приложения, как GPUTest, Unigine Heaven, CPU-X, GSmartControl, GParted, Partimage, Partclone, TestDisk, ddrescue, WHDD, DMDE. Дистрибутив позволяет проверить работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, проверить SMART HDD и NVMe SSD. Размер Live-образа, загружаемого с USB-накопителей, 1.3 ГБ (torrent). В новой версии: Осуществлён переход на пакетную базу предстоящего релиза Debian 12 "Bookworm".

Задействованы ядра Linux 5.10.178 / 6.1.25 для x86-64 и 6.1.25 без PAE для i686.

Для ядра 5.10 задействован WiFi-драйвер Broadcom WL для адаптеров 802.11n, которые не работают со свободными драйверами.

Добавлен плеер MPV (в виде squashfs-модулей для обоих разрядностей).

Добавлены модули с проприетарной программой для мониторинга HDD/SSD Hard Disk Sentinel Linux Edition (FREE). При вызове из меню генерирует отчёт, который открывается в браузере NetSurf. Поддерживаются NVMe SSD.

Обновлены Chromium 112, CPU-X 4.5.2, PassMark memtest86 10.4, HDAT2 7.5.

Добавлен memtest86+ 6.10 (с поддержкой UEFI), при этом старая версия 5.01 остаётся доступной для запуска.





Особенности сборки: Поддерживается загрузка в UEFI и режиме Legacy/CSM. В том числе по сети через PXE с NFS. С устройств USB/SATA/NVMe, с файловых систем FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS. UEFI Secure Boot не поддерживается, его требуется отключить.

Для нового оборудования предусмотрен вариант загрузки HWE (live/hwe включает свежие ядро Linux, libdrm и Mesa).

Размер дистрибутива оптимизирован для использования в режиме copy2ram (даёт возможность после загрузки извлечь USB-накопитель/сетевой кабель). При этом копируются в оперативную память только те squashfs-модули, которые используются.

Содержит три версии проприетарных драйверов NVIDIA - 525.x, 390.x и 340.x. Необходимый для загрузки модуль драйвера определяется автоматически.

Дополнительно поставляется 64bit ядро Linux 5.10. Его необходимо выбирать если требуется legacy 340.x NVIDIA драйвер (также собран и 390.x).

Для совместимости со старым оборудованием в составе имеется live32 i686 версия с ядром без PAE.

При запуске GPUTest и Unigine Heaven автоматически определяются конфигурации ноутбуков с гибридными видеоподсистемами Intel+NVIDIA, Intel+AMD и AMD+NVIDIA и выставляются необходимые переменные окружения для запуска на дискретной видеокарте.

При загрузке с 32- и 64-разрядными ядрами Linux 6.1 для монтирования накопителей вместо NTFS-3G используется новый NTFS3-драйвер от компании Paragon.

x86-64 ядро Linux 6.1 собрано с патчем intel-nvme-remap из EndlessOS для обеспечения доступности NVMe SSD на платформах Intel Core i3/i5/i7 8-10 поколений при включённой в BIOS настройке Intel RST Premium With Optane.

Системное окружение основано на Porteus Initrd, OverlayFS, SysVinit и Xfce 4.18. За монтирование накопителей отвечает pup-volume-monitor (без применения gvfs и udisks2). Вместо Pulseaudio напрямую используется ALSA. Применён свой скрипт для решения проблемы с приоритетом HDMI звуковых карт.

Можно устанавливать любое ПО из репозиториев Debian, а также создавать модули с необходимым дополнительным ПО. Поддерживается активация squashfs-модулей после загрузки системы.

Shell-cкрипты и настройки можно копировать в каталог live/rootcopy и они будут применены при загрузке без необходимости пересборки модулей.

Работа осуществляется с правами root. Интерфейс английский, файлы с переводами по умолчанию вырезаны для экономии места, но в консоли и X11 настроено отображение кириллицы и переключение раскладки по Ctrl+Shift. Пароль по умолчанию для пользователя root - dog, для пользователя puppy - dog. Доработанные файлы конфигурации и скрипты находятся в 05-customtools.squashfs.

Установка с помощью скрипта installdog на раздел FAT32, при этом используются загрузчики syslinux и systemd-boot (gummiboot). В качестве альтернативы предоставляются готовые файлы конфигурации для grub4dos и Ventoy. Возможна установка на жёсткий диск/SSD предпродажного ПК/ноутбука для демонстрации работоспособности. Раздел FAT32 затем легко удалить, скрипт не вносит изменений в UEFI variables (очередь загрузки в прошивке UEFI).



