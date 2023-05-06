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Новый выпуск сборки DogLinux для проверки оборудования

06.05.2023 02:23

Опубликован выпуск специализированной сборки дистрибутива DogLinux (Debian LiveCD в стиле Puppy Linux), построенной на пакетной базе Debian 12 "Bookworm" и предназначенной для тестирования и обслуживания ПК и ноутбуков. В состав входят такие приложения, как GPUTest, Unigine Heaven, CPU-X, GSmartControl, GParted, Partimage, Partclone, TestDisk, ddrescue, WHDD, DMDE. Дистрибутив позволяет проверить работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, проверить SMART HDD и NVMe SSD. Размер Live-образа, загружаемого с USB-накопителей, 1.3 ГБ (torrent).

В новой версии:

  • Осуществлён переход на пакетную базу предстоящего релиза Debian 12 "Bookworm".
  • Задействованы ядра Linux 5.10.178 / 6.1.25 для x86-64 и 6.1.25 без PAE для i686.
  • Для ядра 5.10 задействован WiFi-драйвер Broadcom WL для адаптеров 802.11n, которые не работают со свободными драйверами.
  • Добавлен плеер MPV (в виде squashfs-модулей для обоих разрядностей).
  • Добавлены модули с проприетарной программой для мониторинга HDD/SSD Hard Disk Sentinel Linux Edition (FREE). При вызове из меню генерирует отчёт, который открывается в браузере NetSurf. Поддерживаются NVMe SSD.
  • Обновлены Chromium 112, CPU-X 4.5.2, PassMark memtest86 10.4, HDAT2 7.5.
  • Добавлен memtest86+ 6.10 (с поддержкой UEFI), при этом старая версия 5.01 остаётся доступной для запуска.



Особенности сборки:

  • Поддерживается загрузка в UEFI и режиме Legacy/CSM. В том числе по сети через PXE с NFS. С устройств USB/SATA/NVMe, с файловых систем FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS. UEFI Secure Boot не поддерживается, его требуется отключить.
  • Для нового оборудования предусмотрен вариант загрузки HWE (live/hwe включает свежие ядро Linux, libdrm и Mesa).
  • Размер дистрибутива оптимизирован для использования в режиме copy2ram (даёт возможность после загрузки извлечь USB-накопитель/сетевой кабель). При этом копируются в оперативную память только те squashfs-модули, которые используются.
  • Содержит три версии проприетарных драйверов NVIDIA - 525.x, 390.x и 340.x. Необходимый для загрузки модуль драйвера определяется автоматически.
  • Дополнительно поставляется 64bit ядро Linux 5.10. Его необходимо выбирать если требуется legacy 340.x NVIDIA драйвер (также собран и 390.x).
  • Для совместимости со старым оборудованием в составе имеется live32 i686 версия с ядром без PAE.
  • При запуске GPUTest и Unigine Heaven автоматически определяются конфигурации ноутбуков с гибридными видеоподсистемами Intel+NVIDIA, Intel+AMD и AMD+NVIDIA и выставляются необходимые переменные окружения для запуска на дискретной видеокарте.
  • При загрузке с 32- и 64-разрядными ядрами Linux 6.1 для монтирования накопителей вместо NTFS-3G используется новый NTFS3-драйвер от компании Paragon.
  • x86-64 ядро Linux 6.1 собрано с патчем intel-nvme-remap из EndlessOS для обеспечения доступности NVMe SSD на платформах Intel Core i3/i5/i7 8-10 поколений при включённой в BIOS настройке Intel RST Premium With Optane.
  • Системное окружение основано на Porteus Initrd, OverlayFS, SysVinit и Xfce 4.18. За монтирование накопителей отвечает pup-volume-monitor (без применения gvfs и udisks2). Вместо Pulseaudio напрямую используется ALSA. Применён свой скрипт для решения проблемы с приоритетом HDMI звуковых карт.
  • Можно устанавливать любое ПО из репозиториев Debian, а также создавать модули с необходимым дополнительным ПО. Поддерживается активация squashfs-модулей после загрузки системы.
  • Shell-cкрипты и настройки можно копировать в каталог live/rootcopy и они будут применены при загрузке без необходимости пересборки модулей.
  • Работа осуществляется с правами root. Интерфейс английский, файлы с переводами по умолчанию вырезаны для экономии места, но в консоли и X11 настроено отображение кириллицы и переключение раскладки по Ctrl+Shift. Пароль по умолчанию для пользователя root - dog, для пользователя puppy - dog. Доработанные файлы конфигурации и скрипты находятся в 05-customtools.squashfs.
  • Установка с помощью скрипта installdog на раздел FAT32, при этом используются загрузчики syslinux и systemd-boot (gummiboot). В качестве альтернативы предоставляются готовые файлы конфигурации для grub4dos и Ventoy. Возможна установка на жёсткий диск/SSD предпродажного ПК/ноутбука для демонстрации работоспособности. Раздел FAT32 затем легко удалить, скрипт не вносит изменений в UEFI variables (очередь загрузки в прошивке UEFI).


  1. Главная ссылка к новости (https://gumanzoy.blogspot.com/...)
  2. OpenNews: Обновление сборки DogLinux для проверки оборудования
  3. OpenNews: Вышел релиз Linux дистрибутива Yellow Dog Linux 6.2
  4. OpenNews: Создатель GeckoLinux представил новый дистрибутив SpiralLinux
  5. OpenNews: Релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива для нужд системного администратора
  6. OpenNews: Выпуск Finnix 125, Live-дистрибутива для системных администраторов
Автор новости: gumanzoy
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59085-doglinux
Ключевые слова: doglinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:44, 06/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    очередное ненужное никому гавно гавна
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:47, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...написало сюда
     
     
  • 4, Аноним (4), 09:49, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так не пиши сюда и вонять не будет.
     

  • 3, Аноним (3), 09:47, 06/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    В этом некоторое отставание Linux от следящей ерунды: Linux для <задача>, вместо Linux для просто работы.
     
     
  • 5, Аноним (4), 09:49, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атомарные дистрибутивы уже как будто подобрались к решению этой задачи, но не совсем.
     
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