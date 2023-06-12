Выпуск EasyOS 5.4, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, опубликовал дистрибутив EasyOS 5.4, совмещающий технологии Puppy Linux с применением контейнерной изоляции для запуска компонентов системы. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 860 МБ. Особенности дистрибутива: Каждое приложение, а также сам рабочий стол, могут быть запущены в отдельных контейнерах, для изоляции которых используется собственный механизм Easy Containers.

По умолчанию работа осуществляется с правами root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения, так как EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя.

Дистрибутив устанавливается в отдельный подкаталог и может сосуществовать с другими данными на накопителе (система устанавливается в /releases/easy-5.4, пользовательские данные сохраняются в каталоге /home, а дополнительные контейнеры с приложениями размещаются в каталоге /containers).

Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).

Возможна установка мета-пакетов в формате SFS, представляющих собой монтируемые образы со Squashfs, объединяющие несколько обычных пакетов и по сути напоминающие форматы appimages, snaps и flatpak.

Система обновляется в атомарном режиме (новая версия копируется в другой каталог и переключается активный каталог с системой) и поддерживает откат изменений в случае возникновении проблем после обновления.

Имеется режим запуска из ОЗУ, в котором при загрузке система копируется в память и работает без обращения к дискам.

Для сборки дистрибутива используется инструментарий WoofQ и исходные тексты пакетов от проекта OpenEmbedded.

Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.

В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.

Для упрощения обмена файлами и организации совместного доступа к принтерам предлагается собственное приложение EasyShare.





В новом выпуске: Предоставлена возможность использования четырёх пакетный менеджеров: PKGget, SFSget, Flapi и Appi, из которых два последних предназначены для установки и управления пакетами в форматах Flatpak и AppImage.

Для изоляции приложений, каждая программа запускается под отдельным идентификатором пользователя, например, редактор видео Kdenlive запускается под пользователем 'kdenlive'.

Обновлены многие пакеты. Пакеты в дистрибутиве пересобраны из исходных текстов, используя метаданные проекта OpenEmbedded/Yocto Kirkstone 4.0.

Значительно улучшена поддержка русского языка.

В качестве браузера по умолчанию задействован Chromium, но в меню добавлен пункт для быстрой загрузки Firefox и Vivaldi (каждый браузер тоже запускается под своим отдельным пользователем).

При первой загрузке предоставлена возможность генерации ключей gnupg и смены пароля пользователя root.

Улучшена работа интерфейса для настройки звуковых карт (MSCW, Multiple Sound Card Wizard).

Улучшен интерфейс для начальной настройки языка.

Добавлен переключатель для включения и отключения тачпада.

Ext4 fscrypt обновлён до версии 2.

Добавлены новые приложения gWaveEdit и Hexchat, а также конфигураторы EasyJWM, EasySetup и EasyApps, предоставляющие графический интерфейс для управления оконным менеджером, системой и приложениями.

Встроена поддержка Vmware/vmwgfx и добавлены драйверы для ускорения работы с графикой при запуске в QEMU и VirtualBox.



