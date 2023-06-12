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Выпуск EasyOS 5.4, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

12.06.2023 11:23

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, опубликовал дистрибутив EasyOS 5.4, совмещающий технологии Puppy Linux с применением контейнерной изоляции для запуска компонентов системы. Управление дистрибутивом производится через развиваемый проектом набор графических конфигураторов. Размер загрузочного образа 860 МБ.

Особенности дистрибутива:

  • Каждое приложение, а также сам рабочий стол, могут быть запущены в отдельных контейнерах, для изоляции которых используется собственный механизм Easy Containers.
  • По умолчанию работа осуществляется с правами root со сбросом привилегий при запуске каждого приложения, так как EasyOS позиционируется как Live-система одного пользователя.
  • Дистрибутив устанавливается в отдельный подкаталог и может сосуществовать с другими данными на накопителе (система устанавливается в /releases/easy-5.4, пользовательские данные сохраняются в каталоге /home, а дополнительные контейнеры с приложениями размещаются в каталоге /containers).
  • Поддерживается шифрование отдельных подкаталогов (например, /home).
  • Возможна установка мета-пакетов в формате SFS, представляющих собой монтируемые образы со Squashfs, объединяющие несколько обычных пакетов и по сути напоминающие форматы appimages, snaps и flatpak.
  • Система обновляется в атомарном режиме (новая версия копируется в другой каталог и переключается активный каталог с системой) и поддерживает откат изменений в случае возникновении проблем после обновления.
  • Имеется режим запуска из ОЗУ, в котором при загрузке система копируется в память и работает без обращения к дискам.
  • Для сборки дистрибутива используется инструментарий WoofQ и исходные тексты пакетов от проекта OpenEmbedded.
  • Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.
  • В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.
  • Для упрощения обмена файлами и организации совместного доступа к принтерам предлагается собственное приложение EasyShare.



В новом выпуске:

  • Предоставлена возможность использования четырёх пакетный менеджеров: PKGget, SFSget, Flapi и Appi, из которых два последних предназначены для установки и управления пакетами в форматах Flatpak и AppImage.
  • Для изоляции приложений, каждая программа запускается под отдельным идентификатором пользователя, например, редактор видео Kdenlive запускается под пользователем 'kdenlive'.
  • Обновлены многие пакеты. Пакеты в дистрибутиве пересобраны из исходных текстов, используя метаданные проекта OpenEmbedded/Yocto Kirkstone 4.0.
  • Значительно улучшена поддержка русского языка.
  • В качестве браузера по умолчанию задействован Chromium, но в меню добавлен пункт для быстрой загрузки Firefox и Vivaldi (каждый браузер тоже запускается под своим отдельным пользователем).
  • При первой загрузке предоставлена возможность генерации ключей gnupg и смены пароля пользователя root.
  • Улучшена работа интерфейса для настройки звуковых карт (MSCW, Multiple Sound Card Wizard).
  • Улучшен интерфейс для начальной настройки языка.
  • Добавлен переключатель для включения и отключения тачпада.
  • Ext4 fscrypt обновлён до версии 2.
  • Добавлены новые приложения gWaveEdit и Hexchat, а также конфигураторы EasyJWM, EasySetup и EasyApps, предоставляющие графический интерфейс для управления оконным менеджером, системой и приложениями.
  • Встроена поддержка Vmware/vmwgfx и добавлены драйверы для ускорения работы с графикой при запуске в QEMU и VirtualBox.


  1. Главная ссылка к новости (https://bkhome.org/news/202306...)
  2. OpenNews: Новый выпуск сборки DogLinux для проверки оборудования
  3. OpenNews: Выпуск EasyOS 5.0, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
  4. OpenNews: Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 22.6
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Easy Buster 2.2, развиваемого автором Puppy Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59279-easyos
Ключевые слова: easyos, puppy, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:32, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Линуксы наконец-то начинают развиваться в правильном направлении, даже Васянские.
     
  • 1.2, Тот_ещё_аноним (ok), 11:45, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линуксы наконец-то начинают развиваться в правильном направлении
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:24, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В направлении васяно-контейнеров? Это очередное лайвсиди? Спасибо, оставьте вендузятникам. Там уже есть какой-то дистрибутив, васянопакеты типа хромиума, полученные из варезников в интернете, можно подключать, положив файл на флешку. А, ещё только от рута логин. Как этот дистр назывался?
     

  • 1.3, Тот_ещё_аноним (ok), 11:50, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там ещё и манулы для людей написаны)
     
     
  • 2.4, анон (?), 12:11, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поглажены
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:07, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все щенки легко поглажены.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:16, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Evince, Libreoffice - все такое легкое!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:03, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, ослик не мог решить что именно будет, редактор или издательская система? А остальные тупо скопировали.
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:45, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.

    Вот у меня вопрос: а начерта Menu в левом нижнем угла, если можно нажать на любое место на рабочем столе и увидеть меню программ? Интерфейсы для этого вашего Линукса пишут шизофреники?
    А цветовая гамма? Здоровый человек сделает такую гамму?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:12, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты просто тупенький, если у тебя браузер fullscreen открыт, куда ты будешь тыкать? Здоровый человек, ха
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:16, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты тоже шизофреник? Зачем мне браузер открывать "фуллсринн"?
    Отличительная особенность шизофреников это пародоксальная логика.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 16:20, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если моник 1024х768?
     
     
  • 5.19, Аноним (9), 17:10, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит точно шизофреник.
     

  • 1.10, Аноним (9), 15:50, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio., Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.

    Я не могу представить зачем мне может понадобиться запускать LibreOffice в  ОЗУ

     
  • 1.14, Аноним (15), 16:18, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже придумают такую приблуду, чтобы можно было одним кликом создавать контейнеры/песочницы для каждой устанавливаемой программы или набора программ, чтоб потом так же быстро и легко можно было удалить всё это барахло? LXC пробовал -- слишком геморно, да к тому же оно для каждого контейнера формирует по сути целую отдельную операционную систему не считая ядра. Надо что-то попроще. А вообще сабж (да и та же Суся со своим ALP) движется в верном направлении -- пора в этой линуксовой помойке порядок навести.
     
  • 1.16, Аноним (16), 16:22, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Имеется режим запуска из ОЗУ

    Мда, испортился щенок окончательно, последним адекватным был Tuhr на Ubuntu 14.04, потребляющий около 80MiB, а тут может, да ещё и Flatpak и AppImage.
    Ау! Барри! Вспомни для чего ты сделал этот дистрибутив.

     
     
  • 2.17, Аноним (12), 16:36, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для чего?
     
     
  • 3.18, Барсиик (?), 17:08, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы он мог годами работать в ОЗУ.
     

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