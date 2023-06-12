Выпуск EasyOS 5.4, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux

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|1.1, Аноним (1), 11:32, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Линуксы наконец-то начинают развиваться в правильном направлении, даже Васянские.
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|2.8, Аноним (8), 14:24, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В направлении васяно-контейнеров? Это очередное лайвсиди? Спасибо, оставьте вендузятникам. Там уже есть какой-то дистрибутив, васянопакеты типа хромиума, полученные из варезников в интернете, можно подключать, положив файл на флешку. А, ещё только от рута логин. Как этот дистр назывался?
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|2.11, Аноним (11), 16:03, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говорят, ослик не мог решить что именно будет, редактор или издательская система? А остальные тупо скопировали.
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|1.9, Аноним (9), 15:45, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Рабочий стол основан на оконном менеджере JWM и файловом менеджере ROX.
Вот у меня вопрос: а начерта Menu в левом нижнем угла, если можно нажать на любое место на рабочем столе и увидеть меню программ? Интерфейсы для этого вашего Линукса пишут шизофреники?
А цветовая гамма? Здоровый человек сделает такую гамму?
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|2.12, Аноним (12), 16:12, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты просто тупенький, если у тебя браузер fullscreen открыт, куда ты будешь тыкать? Здоровый человек, ха
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|3.13, Аноним (13), 16:16, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты тоже шизофреник? Зачем мне браузер открывать "фуллсринн"?
Отличительная особенность шизофреников это пародоксальная логика.
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|1.10, Аноним (9), 15:50, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, В базовую поставку входят такие приложения, как Firefox, LibreOffice, Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio., Scribus, Inkscape, GIMP, mtPaint, Dia, Gpicview, текстовый редактор Geany, менеджер паролей Fagaros, система управления личными финансами HomeBank, персональная Wiki DidiWiki, органайзер Osmo, менеджер проектов Planner, система заметок Notecase, Pidgin, музыкальный проигрыватель Audacious, медиаплееры Celluloid, VLC и MPV, видеоредактор LiVES, система потокового вещания OBS Studio.
Я не могу представить зачем мне может понадобиться запускать LibreOffice в ОЗУ
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|1.14, Аноним (15), 16:18, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже придумают такую приблуду, чтобы можно было одним кликом создавать контейнеры/песочницы для каждой устанавливаемой программы или набора программ, чтоб потом так же быстро и легко можно было удалить всё это барахло? LXC пробовал -- слишком геморно, да к тому же оно для каждого контейнера формирует по сути целую отдельную операционную систему не считая ядра. Надо что-то попроще. А вообще сабж (да и та же Суся со своим ALP) движется в верном направлении -- пора в этой линуксовой помойке порядок навести.
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|1.16, Аноним (16), 16:22, 12/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Имеется режим запуска из ОЗУ
Мда, испортился щенок окончательно, последним адекватным был Tuhr на Ubuntu 14.04, потребляющий около 80MiB, а тут может, да ещё и Flatpak и AppImage.
Ау! Барри! Вспомни для чего ты сделал этот дистрибутив.
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