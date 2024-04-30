Состоялся релиз мета-дистрибутива T2 SDE 24.5, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Дистрибутивы можно создавать на основе Linux, Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku и OpenBSD. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляются базовые загрузочные iso-образы с минимальным графическим окружением в вариантах с библиотеками Musl, uClibc и Glibc. Для сборки доступны более 5000 пакетов. В выпуске обеспечена поддержка 25 аппаратных архитектур: Alpha, Arc, ARM(64), Avr32, HPPA(64), IA64, Loongarch64, M68k, Microblaze, MIPS(64), Nios2, OpenRISC, PowerPC(64), RISCV(64), s390x, SPARC(64), SuperH, i486, i686, x86-64 и x32, для которых сформировано 36 ISO-образов (для некоторых архитектур поддерживается несколько вариантов сборки с использованием Glibc, Musl или uClibc). Для большинства архитектур сохранена способность загрузки в окружениях с 512 МБ ОЗУ. Среди изменений в новой версии: Возобновлена поддержка архитектуры IA-64 Itanium.

Решены проблемы с DDX-драйверами для X.org, мешавшие использованию KDE 6 и GNOME 46.

До свежих выпусков обновлены ядро Linux 6.8, GCC 13, LLVM / Clang 18, GlibC 2.39, Musl 1.2.5, uClibc 1.0.47, X.org Server 21.1.12, Mesa3D, KDE 6 и GNOME 46.1.

Улучшена поддержка кросс-компиляции Rust, ADA, ObjC, Fortran и Go.

По умолчанию задействован мультимедийный сервер Pipewire.

Включено сжатие раздела подкачки при помощи zram.

Улучшена работа инсталлятора, в том числе при установке на разделы LVM и RAID.

В initrd добавлены дополнительные драйверы для USB и Ethernet.

В сборках для систем i686 добавлена поддержка процессоров AMD Geode LX, Transmeta Crusoe и VIA C3.

Добавлено более 200 новых пакетов.

В базовую поставку включена GLX-библиотека libglvnd (OpenGL Vendor-Neutral Driver), которая представляет собой программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность сосуществовать драйверам Mesa и NVIDIA.



