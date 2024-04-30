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Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 24.5

30.04.2024 10:00

Состоялся релиз мета-дистрибутива T2 SDE 24.5, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Дистрибутивы можно создавать на основе Linux, Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku и OpenBSD. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляются базовые загрузочные iso-образы с минимальным графическим окружением в вариантах с библиотеками Musl, uClibc и Glibc. Для сборки доступны более 5000 пакетов.

В выпуске обеспечена поддержка 25 аппаратных архитектур: Alpha, Arc, ARM(64), Avr32, HPPA(64), IA64, Loongarch64, M68k, Microblaze, MIPS(64), Nios2, OpenRISC, PowerPC(64), RISCV(64), s390x, SPARC(64), SuperH, i486, i686, x86-64 и x32, для которых сформировано 36 ISO-образов (для некоторых архитектур поддерживается несколько вариантов сборки с использованием Glibc, Musl или uClibc). Для большинства архитектур сохранена способность загрузки в окружениях с 512 МБ ОЗУ.

Среди изменений в новой версии:

  • Возобновлена поддержка архитектуры IA-64 Itanium.
  • Решены проблемы с DDX-драйверами для X.org, мешавшие использованию KDE 6 и GNOME 46.
  • До свежих выпусков обновлены ядро Linux 6.8, GCC 13, LLVM / Clang 18, GlibC 2.39, Musl 1.2.5, uClibc 1.0.47, X.org Server 21.1.12, Mesa3D, KDE 6 и GNOME 46.1.
  • Улучшена поддержка кросс-компиляции Rust, ADA, ObjC, Fortran и Go.
  • По умолчанию задействован мультимедийный сервер Pipewire.
  • Включено сжатие раздела подкачки при помощи zram.
  • Улучшена работа инсталлятора, в том числе при установке на разделы LVM и RAID.
  • В initrd добавлены дополнительные драйверы для USB и Ethernet.
  • В сборках для систем i686 добавлена поддержка процессоров AMD Geode LX, Transmeta Crusoe и VIA C3.
  • Добавлено более 200 новых пакетов.
  • В базовую поставку включена GLX-библиотека libglvnd (OpenGL Vendor-Neutral Driver), которая представляет собой программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность сосуществовать драйверам Mesa и NVIDIA.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/t...)
  2. OpenNews: Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 22.6
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Slacko Puppy 7.0
  4. OpenNews: Новый выпуск сборки DogLinux для проверки оборудования
  5. OpenNews: Выпуск EasyOS 5.7, самобытного дистрибутива от создателя Puppy Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61092-t2
Ключевые слова: t2
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 10:06, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >https://github.com/NVIDIA/libglvnd
    >vendor-neutral

    /0

    >которая представляет собой программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность сосуществовать драйверам Mesa и NVIDIA.

    Неужели этого нет из коробки?

     
     
  • 2.4, Аноним (-), 10:34, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты либо за Свободу, либо за копирастию. Искаропки и то, и другое одновременно, не нужно.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:10, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, ты или за Свободу распоряжаться своим кодом как хочешь, или за "embrace extend extinguish" и вендорлок GNU-extensions.
    Поэтому пусть секта ложной свободы страдает.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:38, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зелёным надоело смотреть на этот цирк с кривым месовским вендорлоком и сделали как надо. Дальше понятное дело умыли руки и нежелание выделять инженеров для токсичного фридесктопного вендорлока понятно, вариться в этом это удел аутсайдеров типа красных и голубых.
     

  • 1.2, КО (?), 10:25, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смысл хранить старые версии конструктора когда нужно все свежее?
    Не проше на rolling перейти?
     
     
  • 2.21, Настоящий КО (?), 15:45, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для вопроизведения багов?
    Для старых систем EOL?
    Еще для тысячи неочевиднх причин?
    Для истории IT, наконец?
     

  • 1.3, Аноним (-), 10:30, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Покорее бы туда добавили микроядра L4.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:16, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku

    Ну и где они все? Я бы хотел затестить что-то кроме бзди и линпукса. Неужто никто не удосужился создать готовый iso образ? 😁

     
  • 1.7, Аноним (7), 11:21, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот это отличная новость о выпуске открытой системы T2 SDE 24.5! Это удивительно, что эта система была создана для формирования своих собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержки версий пакетов в актуальном состоянии. Я очень заинтересован в получении этой системы, чтобы использовать ее и изучать, какая выгода от каждой из этих функций.
     
  • 1.8, Аноним (6), 11:24, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В сборках для систем i686 добавлена поддержка процессоров AMD Geode LX, Transmeta Crusoe и VIA C3.

    Прям ваще, ну от оч актуально 👏 а серьезно, они где-то ещё в живых остались??? Последний c3 видел эдак лет 10 назад в очень неожиданном месте 😸

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:49, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в очень неожиданном месте

    Неужели там ???...

     
  • 2.12, Анонус (?), 12:46, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Две недели назад сообщили о снятии с производства Z80. А он сильно старше этих Геодов и Крусое.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:43, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Z80

    Так оно в своё время было много куда понатыкано. Производили в ограниченных количествах для замены, если те выйдут из строя. Это примерно как язык COBOL.

    Геоды и с3 появились как супер-ультра-бюджетные решения для тонких клиентов и давно вымерли. Это примерно как Ruby on Rails.

     

  • 1.9, Аноним (10), 11:49, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в вариантах с библиотеками Musl, uClibc и Glibc. Для сборки доступны более 5000 пакетов

    Ого, а у ребят много ресурсов, смотрю. Либо просто пока еще не остывший энтузиазм.

    В любом случае, желаю им удачи!

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:07, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В малое количество пакетов сложнее встроить зонды.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:43, 30/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (15), 13:05, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы создали дистрибутив, чтобы ты мог создавать дистрибутивы, пока ты создаешь новый дистрибутив (с)

    Теперь понятно откуда растут нори 100500 васянодистров и болген ос.

     
     
  • 2.17, Аноним (16), 13:47, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    BolgenOS вполне себе даст прикурить всяким Астрам и Альтам, хотя бы по части обоев. Причем, что Попов не распилил ни одного рубля из карманов налогоплательщиков.
     
     
  • 3.18, Zitz (?), 14:57, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше и не скажешь.
     
  • 2.19, Аноним (20), 15:41, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, что причина такого количества не в этом, типичный васян вряд ли осилит T2.
     

  • 1.22, Аноним (22), 16:21, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Передайте пожалуйста автору, что из "Linux, Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku и OpenBSD" поддерживаются только "Linux, Minix(на начальном этапе), mingw32"
     

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