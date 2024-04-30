Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 24.5

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|1.1, Аноним (1), 10:06, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>https://github.com/NVIDIA/libglvnd
>vendor-neutral
/0
>которая представляет собой программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность сосуществовать драйверам Mesa и NVIDIA.
Неужели этого нет из коробки?
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|2.4, Аноним (-), 10:34, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты либо за Свободу, либо за копирастию. Искаропки и то, и другое одновременно, не нужно.
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|3.15, Аноним (15), 13:10, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, ты или за Свободу распоряжаться своим кодом как хочешь, или за "embrace extend extinguish" и вендорлок GNU-extensions.
Поэтому пусть секта ложной свободы страдает.
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|2.5, Аноним (5), 10:38, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зелёным надоело смотреть на этот цирк с кривым месовским вендорлоком и сделали как надо. Дальше понятное дело умыли руки и нежелание выделять инженеров для токсичного фридесктопного вендорлока понятно, вариться в этом это удел аутсайдеров типа красных и голубых.
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|1.2, КО (?), 10:25, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Смысл хранить старые версии конструктора когда нужно все свежее?
Не проше на rolling перейти?
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|2.21, Настоящий КО (?), 15:45, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для вопроизведения багов?
Для старых систем EOL?
Еще для тысячи неочевиднх причин?
Для истории IT, наконец?
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|1.6, Аноним (6), 11:16, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku
Ну и где они все? Я бы хотел затестить что-то кроме бзди и линпукса. Неужто никто не удосужился создать готовый iso образ? 😁
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|1.7, Аноним (7), 11:21, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот это отличная новость о выпуске открытой системы T2 SDE 24.5! Это удивительно, что эта система была создана для формирования своих собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержки версий пакетов в актуальном состоянии. Я очень заинтересован в получении этой системы, чтобы использовать ее и изучать, какая выгода от каждой из этих функций.
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|1.8, Аноним (6), 11:24, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В сборках для систем i686 добавлена поддержка процессоров AMD Geode LX, Transmeta Crusoe и VIA C3.
Прям ваще, ну от оч актуально 👏 а серьезно, они где-то ещё в живых остались??? Последний c3 видел эдак лет 10 назад в очень неожиданном месте 😸
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|2.12, Анонус (?), 12:46, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Две недели назад сообщили о снятии с производства Z80. А он сильно старше этих Геодов и Крусое.
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|3.16, Аноним (16), 13:43, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Z80
Так оно в своё время было много куда понатыкано. Производили в ограниченных количествах для замены, если те выйдут из строя. Это примерно как язык COBOL.
Геоды и с3 появились как супер-ультра-бюджетные решения для тонких клиентов и давно вымерли. Это примерно как Ruby on Rails.
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|1.9, Аноним (10), 11:49, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в вариантах с библиотеками Musl, uClibc и Glibc. Для сборки доступны более 5000 пакетов
Ого, а у ребят много ресурсов, смотрю. Либо просто пока еще не остывший энтузиазм.
В любом случае, желаю им удачи!
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|1.13, Аноним (15), 13:05, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мы создали дистрибутив, чтобы ты мог создавать дистрибутивы, пока ты создаешь новый дистрибутив (с)
Теперь понятно откуда растут нори 100500 васянодистров и болген ос.
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|2.17, Аноним (16), 13:47, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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BolgenOS вполне себе даст прикурить всяким Астрам и Альтам, хотя бы по части обоев. Причем, что Попов не распилил ни одного рубля из карманов налогоплательщиков.
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|2.19, Аноним (20), 15:41, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, что причина такого количества не в этом, типичный васян вряд ли осилит T2.
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|1.22, Аноним (22), 16:21, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Передайте пожалуйста автору, что из "Linux, Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku и OpenBSD" поддерживаются только "Linux, Minix(на начальном этапе), mingw32"
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