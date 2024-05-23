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Выпуск fheroes2 1.1.0, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

23.05.2024 20:53

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.0, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Доступна базовая версия интегрированного редактора карт. Для работы редактора понадобятся файлы дополнения к оригинальной игре "The price of loyalty" ("Цена верности").
  • Новая иконка редактора в главном меню.
  • Карты создаются в новом формате (.fh2m) с открытой лицензией.
  • Отображение сетки перемещения героев поверх всех объектов на карте.
  • Новое окно настройки объекта "событие".
  • Новое окно настройки героя на карте приключений.
  • Улучшение поведения ИИ на карте приключений.
  • Дополнены и исправлены переводы на многие языки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.12
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.5.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Проект OpenEnroth развивает открытый движок для игр Might and Magic VI-VIII
  5. OpenNews: Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0
Автор новости: sirDranik
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61236-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:58, 23/05/2024 [ответить]  
    		• –3 +/
    Зачем они делают этот проект? Какие перспективы монетизации? Или их спонсорят?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:59, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем в каждой новости про fheroes2 постить один и тот же коммент?
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 21:05, 23/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы ошиблись один и тот же коммент в этих новостях -- про воровство графики, а мой - это новинка, чтобы предать остроты увядающей дискуссии - "нужно ли или нет"
     
  • 2.4, Аноним (-), 21:12, 23/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:17, 23/05/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодцы ребята! (правда я фанат третьей части)
     
  • 1.6, anonimus (?), 21:22, 23/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Когда уже генерация случайных карт будет?
     

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