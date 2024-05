Выпуск fheroes2 1.1.0, открытого движка Heroes of Might and Magic 2

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.1.0, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Доступна базовая версия интегрированного редактора карт. Для работы редактора понадобятся файлы дополнения к оригинальной игре "The price of loyalty" ("Цена верности").

Новая иконка редактора в главном меню.

Карты создаются в новом формате (.fh2m) с открытой лицензией.

Отображение сетки перемещения героев поверх всех объектов на карте.

Новое окно настройки объекта "событие".

Новое окно настройки героя на карте приключений.

Улучшение поведения ИИ на карте приключений.

Дополнены и исправлены переводы на многие языки.