Выпуск Angie 1.7.0, форка Nginx

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|1.1, Аноним (1), 23:28, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>инвестиции в размере 1 млн долларов.
Больше похоже что эту сумму просто случайно обронили в их сторону (глядя на прочие инвестиции - тот же Илья Суцкевер 10 миллиардов летом получил, даже не имея какого либо проекта, а просто под свое имя и название).
Ну или не случайно, а что бы просто не померли с голоду, и не начали ваять что то деструктивное - а так сидят, че то кодят, заняты люди.
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|2.2, Ахз (?), 23:36, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Больше похоже, что аноним мимо проходил и решил кучу насрать. Просто так
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|1.3, Аноним (3), 23:38, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Форк, занятый переносом фич из другого форка. Эдакий аналог отвёрточного производства.
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|2.6, Аноним (1), 23:47, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Люди занят делом.
Вон, всякие астралинуксы, иногда дебиановские пакеты перепаковывают, и ничего.
А иногда просто убунтушные ядра берут.
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|1.15, Ilya Indigo (ok), 02:09, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Обновлены модули ... angie-module-lua 0.10.27
То есть angle из коробки, в исходном тарболе, поставляется с кучей модулей, включая луа-модуль, или просто имеется ввиду, что в офф репозиториях он уже собран с этими модулями?
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