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Выпуск Angie 1.7.0, форка Nginx

20.09.2024 23:16

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.7.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Проект получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами Ред ОС, Astra Linux Special Edition, Роса Хром Сервер, Альт и ФСТЭК-версии Альт.

Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная осенью 2022 года и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org).

Изменения в Angie 1.7.0:

  • Добавлены директивы proxy_connection_drop, grpc_connection_drop, fastcgi_connection_drop, scgi_connection_drop и uwsgi_connection_drop для принудительного закрытия всех соединений к проксиуемому серверу после его исключения из группы.
  • В статистику, включаемую через параметр status_zone в директиве resolver, добавлены счётчики отправленных DNS-запросов.
  • Добавлена переменная $ssl_server_cert_type, содержащая тип выбранного сертификата TLS-соединения.
  • В директиву pid добавлена возможность отключения создания PID-файла при указании параметра "off" вместо имени файла. При переконфигурации прекращено повторное создание pid-файла, если его имя было изменено в директиве pid, но значение является символической ссылок на тот же файл. Перенесено из freenginx.
  • Запись в лог ошибок об отправке в Syslog ограничена одним сообщением в секунду для защиты от заполнения лога типовыми сообщениями в случае перегрузки или отключения syslog-сервера. Перенесено из freenginx.
  • Для усиления защиты от DoS-атак в модуле proxy предоставлена возможность использования директивы max_commands для ограничения максимального числа команд, принимаемых в процессе аутентификации. Перенесено из freenginx.
  • В сборочный скрипт ./configure добавлена опция "--feature-cache" для кэширование результатов при сборке нескольких модулей.
  • Описание кодов состояния HTTP приведено к соответствию RFС 9110. Перенесено из freenginx.
  • Для улучшения защиты от DoS-атак разрешена передача до начала HTTP-запроса не более одной пустой строки. Запрещена передача имён полей заголовков HTTP/1.x без указания двоеточия. Перенесено из freenginx.
  • Для улучшения защиты от DoS-атак размер читаемых данных тела запроса при использовании chunked-режима HTTP/1.1, а также общий размер игнорируемых полей заголовка теперь ограничивается значением из директивы client_max_body_size. Перенесено из freenginx.
  • В файле mime.types MIME-тип для файлов с расширением bmp изменён на image/bmp, а для файлов с расширением rar - на application/vnd.rar.
  • Из репозитория проекта nginx перенесены изменения, предложенные в версии nginx 1.27.1. Обновлены модули angie-module-opentracing 0.36.0 и angie-module-lua 0.10.27.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/webserver-l...)
  2. OpenNews: Выпуск Angie 1.6.0, российского форка Nginx
  3. OpenNews: Первый выпуск Angie, форка Nginx от разработчиков, ушедших из компании F5
  4. OpenNews: Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.26.0 с поддержкой HTTP/3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61900-angie
Ключевые слова: angie, nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:28, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >инвестиции в размере 1 млн долларов.

    Больше похоже что эту сумму просто случайно обронили в их сторону (глядя на прочие инвестиции - тот же Илья Суцкевер 10 миллиардов летом получил, даже не имея какого либо проекта, а просто под свое имя и название).

    Ну или не случайно, а что бы просто не померли с голоду, и не начали ваять что то деструктивное - а так сидят, че то кодят, заняты люди.

     
     
  • 2.2, Ахз (?), 23:36, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Больше похоже, что аноним мимо проходил и решил кучу насрать. Просто так
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:44, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сысоеву деньги тоже под имя дали так что незачёт.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:38, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Форк, занятый переносом фич из другого форка. Эдакий аналог отвёрточного производства.
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 23:47, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Люди занят делом.
    Вон, всякие астралинуксы, иногда дебиановские пакеты перепаковывают, и ничего.
    А иногда просто убунтушные ядра берут.
     
     
  • 3.11, Аноним (5), 23:55, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.13, Аноним (13), 00:21, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так им за это твои деньги отдают
     

  • 1.4, Аноним (5), 23:43, 20/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я говорю Н вы говорите...
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 23:49, 20/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (5), 23:51, 20/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    енужно...
     
  • 2.17, вымя (?), 03:27, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...что в вашем голдеде буква не настроена.
     

  • 1.12, Аноним (13), 00:12, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это та самая российская криминальная f5 network?
     
  • 1.14, Аноним (14), 01:49, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слабовато для 1е6 долларов
     
  • 1.15, Ilya Indigo (ok), 02:09, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обновлены модули ... angie-module-lua 0.10.27

    То есть angle из коробки, в исходном тарболе, поставляется с кучей модулей, включая луа-модуль, или просто имеется ввиду, что в офф репозиториях он уже собран с этими модулями?

     
     
  • 2.16, Аноним (1), 02:11, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да
     

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