Обновления nginx 1.26.2 и 1.27.1 с устранением DoS-уязвимости в ngx_http_mp4_module

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|1.1, Аноним (1), 22:46, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это как допиливание жигулей. Как зеркала не меняй это все равно Жигули и лучше не станет.
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|3.14, 12yoexpert (ok), 02:50, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у одного и того же человек не может стоять выбора между веб-сервером и васяноподелкой на недоязыке
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|4.15, Аноним (15), 04:53, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же так вышло, что васяноподелка работает быстрее веб-сервера? Ну не мог же бесталанный русский программист веб-серверов так облажаться с архитектурой? А нет, мог.
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|3.18, Аноним (18), 05:49, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всё круто, только это фреймворк, а не готовое изделие. с таким же успехом можно h2o рассматривать.
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|3.6, Аноним (1), 00:07, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как ты мог заметить графа other и все знают что это за вебсервера. Каждый хорош для своих задач. Рекламировать я их тут не буду, а то начнется опять. Но хорошо что среди них идёт плотная конкуренция.
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|4.10, keydon (ok), 02:36, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как ты мог заметить графа other и все знают что это за вебсервера. Каждый хорош для своих задач. Рекламировать я их тут не буду, а то начнется опять. Но хорошо что среди них идёт плотная конкуренция.
Это FreeNginx и Angie!
Анонимный конспиролог никогда так не был близок к провалу.
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|1.3, Аноним (3), 22:53, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А что скажет нам начальник транспортного...зачеркнуто, импортозамещательного цеха?
Патч-то, поди, не подходит к angie?
(проверять, конечно же, не буду)
К Максиму, понятно, вопросов нет, у него этот модуль такой же как у всех.
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|2.8, Аноним (1), 00:08, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так это хорошо больше денег потратят на дописывания. Из твоего кармана.
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|1.9, frolenkov (ok), 02:12, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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О, да это прям ситуация уровня галактической тревоги в мире веб-серверов! Тут всё очевидно — уязвимость в модуле ngx_http_mp4_module, конечно, связана с неправильным парсингом пакетов через L3-маршрутизатор с расширенным протоколом HTTP/0.9. Начинаешь ты обрабатывать MP4-файл, а в это время сервер отдает свои ресурсы на раздачу фильмов в режиме реального времени через IPv7. Тут главное не забыть, что MP4, по сути, работает как многопоточность в BIOS, но без поддержки графического рендера на уровне CD-ROM.
Ну и классика — начиная с версии 1.5.13, этот модуль, который по умолчанию не собирается (что, кстати, вполне логично, потому что зачем тебе видео на сервере, когда можно просто выводить бинарные данные прямо в браузер?), приводит к DoS, если файл с неправильной CRC-цифровой подписью попадает на обработку. Тут сразу и рабочие процессы падают, потому что модуль пытается развернуть кадры через память, которая ещё не зарезервирована в оперативке.
Для старых версий, конечно, нужно срочно патчить систему. Можно скачать патч и установить его прямо в ядро процессора через UEFI, чтобы рабочие потоки больше не падали на уровне PHP-скриптов. Или, если хочешь рискнуть, можешь попробовать обойти уязвимость, пересобрав nginx с дополнительной поддержкой MP3 вместо MP4 — это точно увеличит производительность и защитит сервер от атаки через видеопотоки, как минимум до следующей версии 1.31.
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