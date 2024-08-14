The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Обновления nginx 1.26.2 и 1.27.1 с устранением DoS-уязвимости в ngx_http_mp4_module

14.08.2024 22:42

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.27.1, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей, а также выпуск параллельно поддерживаемой стабильной ветки nginx 1.22.1, в которую вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В обновлениях устранена уязвимость (CVE-2024-7347) в модуле ngx_http_mp4_module, приводящая к аварийному завершению рабочего процесса при обработке специально оформленного файла в формате MP4. Проблема проявляется начиная с выпуска 1.5.13 при сборке nginx с модулем ngx_http_mp4_module (не собирается по умолчанию) и использовании в настройках директивы mp4. Для устранения уязвимости в старых версиях можно использовать патч.

Помимо уязвимости в выпуске nginx 1.27.1 также устранены ошибки в реализации протокола HTTP/3, переведён в разряд необязательных обработчик в модуле stream и решена проблема с игнорированием новых соединений HTTP/2 при плавном завершении рабочих процессов.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск Angie 1.6.0, российского форка Nginx
  3. OpenNews: Новая версия nginx 1.27.0 c устранением 4 уязвимостей в реализации HTTP/3
  4. OpenNews: Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX
  5. OpenNews: Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61704-nginx
Ключевые слова: nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:46, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это как допиливание жигулей. Как зеркала не меняй это все равно Жигули и лучше не станет.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:59, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зато это твои жигули, полностью контролируемые.
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:07, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/cloudflare/pingora
     
     
  • 3.14, 12yoexpert (ok), 02:50, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у одного и того же человек не может стоять выбора между веб-сервером и васяноподелкой на недоязыке
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 04:53, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как же так вышло, что васяноподелка работает быстрее веб-сервера? Ну не мог же бесталанный русский программист веб-серверов так облажаться с архитектурой? А нет, мог.
     
  • 3.18, Аноним (18), 05:49, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё круто, только это фреймворк, а не готовое изделие. с таким же успехом можно h2o рассматривать.
     

  • 1.2, Аноним (1), 22:48, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Стабильно падающая доля нжинкса лишь подтверждает его отсталость. https://www.netcraft.com/blog/june-2024-web-server-survey/
     
     
  • 2.5, Pahanivo пробегал (?), 23:46, 14/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прастите, а кто по твоему не отсталый? Себя не упоминай.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 00:07, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты мог заметить графа other и все знают что это за вебсервера. Каждый хорош для своих задач. Рекламировать я их тут не буду, а то начнется опять. Но хорошо что среди них идёт плотная конкуренция.  
     
     
  • 4.10, keydon (ok), 02:36, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Как ты мог заметить графа other и все знают что это за вебсервера. Каждый хорош для своих задач. Рекламировать я их тут не буду, а то начнется опять. Но хорошо что среди них идёт плотная конкуренция.

    Это FreeNginx и Angie!
    Анонимный конспиролог никогда так не был близок к провалу.

     
     
  • 5.17, Аноним (1), 05:40, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая попытка пиарщик Анги(ны), но нет.
     
  • 2.13, 12yoexpert (ok), 02:49, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, все перешли на краденый анги
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:53, 14/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что скажет нам начальник транспортного...зачеркнуто, импортозамещательного цеха?

    Патч-то, поди, не подходит к angie?

    (проверять, конечно же, не буду)

    К Максиму, понятно, вопросов нет, у него этот модуль такой же как у всех.

     
     
  • 2.8, Аноним (1), 00:08, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это хорошо больше денег потратят на дописывания. Из твоего кармана.
     
     
  • 3.12, 12yoexpert (ok), 02:48, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    больше своруют - меньше на войну останется
     

  • 1.9, frolenkov (ok), 02:12, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, да это прям ситуация уровня галактической тревоги в мире веб-серверов! Тут всё очевидно — уязвимость в модуле ngx_http_mp4_module, конечно, связана с неправильным парсингом пакетов через L3-маршрутизатор с расширенным протоколом HTTP/0.9. Начинаешь ты обрабатывать MP4-файл, а в это время сервер отдает свои ресурсы на раздачу фильмов в режиме реального времени через IPv7. Тут главное не забыть, что MP4, по сути, работает как многопоточность в BIOS, но без поддержки графического рендера на уровне CD-ROM.

    Ну и классика — начиная с версии 1.5.13, этот модуль, который по умолчанию не собирается (что, кстати, вполне логично, потому что зачем тебе видео на сервере, когда можно просто выводить бинарные данные прямо в браузер?), приводит к DoS, если файл с неправильной CRC-цифровой подписью попадает на обработку. Тут сразу и рабочие процессы падают, потому что модуль пытается развернуть кадры через память, которая ещё не зарезервирована в оперативке.

    Для старых версий, конечно, нужно срочно патчить систему. Можно скачать патч и установить его прямо в ядро процессора через UEFI, чтобы рабочие потоки больше не падали на уровне PHP-скриптов. Или, если хочешь рискнуть, можешь попробовать обойти уязвимость, пересобрав nginx с дополнительной поддержкой MP3 вместо MP4 — это точно увеличит производительность и защитит сервер от атаки через видеопотоки, как минимум до следующей версии 1.31.

     
  • 1.11, 12yoexpert (ok), 02:46, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как отключить http2 и quick?
     
     
  • 2.16, Аноним (1), 05:39, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как отключить тебя?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру