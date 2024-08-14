О, да это прям ситуация уровня галактической тревоги в мире веб-серверов! Тут всё очевидно — уязвимость в модуле ngx_http_mp4_module, конечно, связана с неправильным парсингом пакетов через L3-маршрутизатор с расширенным протоколом HTTP/0.9. Начинаешь ты обрабатывать MP4-файл, а в это время сервер отдает свои ресурсы на раздачу фильмов в режиме реального времени через IPv7. Тут главное не забыть, что MP4, по сути, работает как многопоточность в BIOS, но без поддержки графического рендера на уровне CD-ROM. Ну и классика — начиная с версии 1.5.13, этот модуль, который по умолчанию не собирается (что, кстати, вполне логично, потому что зачем тебе видео на сервере, когда можно просто выводить бинарные данные прямо в браузер?), приводит к DoS, если файл с неправильной CRC-цифровой подписью попадает на обработку. Тут сразу и рабочие процессы падают, потому что модуль пытается развернуть кадры через память, которая ещё не зарезервирована в оперативке. Для старых версий, конечно, нужно срочно патчить систему. Можно скачать патч и установить его прямо в ядро процессора через UEFI, чтобы рабочие потоки больше не падали на уровне PHP-скриптов. Или, если хочешь рискнуть, можешь попробовать обойти уязвимость, пересобрав nginx с дополнительной поддержкой MP3 вместо MP4 — это точно увеличит производительность и защитит сервер от атаки через видеопотоки, как минимум до следующей версии 1.31.

