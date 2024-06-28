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Выпуск Angie 1.6.0, российского форка Nginx

28.06.2024 17:43

Опубликован выпуск высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера Angie 1.6.0, ответвлённого от Nginx группой бывших разработчиков проекта, уволившихся из компании F5 Network. Исходные тексты Angie доступны под лицензией BSD. Проект получил сертификаты совместимости с российскими операционными системами Ред ОС, Astra Linux Special Edition, Роса Хром Сервер, Альт и ФСТЭК-версии Альт.

Сопровождением разработки занимается компания "Веб-сервер", образованная осенью 2022 года и получившая инвестиции в размере 1 млн долларов. Среди совладельцев компании Веб-сервер: Валентин Бартенев (лидер команды, развивавшей продукт Nginx Unit), Иван Полуянов (бывший руководитель фронтэнд-разработчиков Rambler и Mail.Ru), Олег Мамонтов (руководитель команды техподдержки NGINX Inc) и Руслан Ермилов (ru@FreeBSD.org).

Изменения в Angie 1.6.0:

  • В модуль stream добавлена директива "sticky", которую можно использовать в блоке upstream для привязки всех соединений в сеансе к одному серверу при балансировке TCP- и UDP-потоков. 
    
    map $ssl_preread_server_name $route {

        a.example.com            a;
        b.example.com            b;
        default                  "";
    }

    upstream backend {

        server 127.0.0.1:8081 sid=a;
        server 127.0.0.1:8082 sid=b;

        sticky route $route;
    }
  • Добавлена поддержка извлечения значений Cookie из соединений по протоктлу RDP, используя директиву "rdp_preread" в модуле stream. Cookie будут записаны в переменные $rdp_cookie и $rdp_cookie_NAME, которые можно отразить в логе или использовать для привязки клиентского сеанса RDP к одному серверу при балансировке нагрузки. 
    
    upstream rdp {
        hash $rdp_cookie_mstshash;
        # ...
    }
  • Добавлены опции командной строки "-m" и "-M" для вывода списка встроенных и загруженных модулей.
  • В модуле http_acme, предназначенном для автоматизации получения и обновления сертификатов с использованием протокола ACME (Automatic Certificate Management Environment, применяется удостоверяющим центром Let’s Encrypt), реализована возможность сборки с криптографической библиотекой BoringSSL.
  • Разрешено указание нескольких директив "acme" в блоке "server", что позволяет настроить привязку к одному виртуальному серверу сразу нескольких типов сертификатов. 
    
   server {
       listen 443 ssl;
       server_name example.com www.example.com;

       ssl_certificate $acme_cert_rsa;
       ssl_certificate_key $acme_cert_key_rsa;

       ssl_certificate $acme_cert_ecdsa;
       ssl_certificate_key $acme_cert_key_ecdsa;

       acme rsa;
       acme ecdsa;
   }
  • Из репозитория проекта nginx перенесены изменения, накопившиеся в nginx 1.27, например, добавлен новый модуль ngx_stream_pass_module (для проброса принятых соединений напрямую в любой слушающий сокет, связанный с такими модулями, как http, stream и mail), а в модуль stream добавлена поддержка виртуальных серверов, конфигурация которых определяется в блоке "server { ... }" при помощи директивы server_name.
  • Добавлена опция "persistent", позволяющая не ждать прохождения обязательных проверок состояния серверов после перезагрузки конфигурации, если ранее сервер уже был проверен.
  • Представлен новый метод балансировки "feedback", который распределяет нагрузку по HTTP-серверам на основе метрик, полученных в ответе от проксируемого сервера или внешнего сервиса, что позволяет при балансировке учитывать такие параметры, как нагрузка на CPU, объем свободной памяти и состояние очередей ожидания.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/webserver-l...)
  2. OpenNews: Выпуск Angie 1.5.0, российского форка Nginx
  3. OpenNews: Первый выпуск Angie, форка Nginx от разработчиков, ушедших из компании F5
  4. OpenNews: Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5
  5. OpenNews: Новая версия nginx 1.27.0 c устранением 4 уязвимостей в реализации HTTP/3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61458-angie
Ключевые слова: angie, nginx
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