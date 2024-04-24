Релиз инструмента для анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.4.0

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|1.2, Аноним (2), 14:04, 24/04/2024 [ответить]
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Для непросвященных - какая область применения? Нутром чую что где-то кому-то такое надо. А вот кому и в какой ситуации - ума не приложу.
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|2.3, Аноним (-), 14:18, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для непросвященных - какая область применения? Нутром чую что где-то кому-то такое
> надо. А вот кому и в какой ситуации - ума не
> приложу.
Например если ты должен провести анализ базы, а допуска у сотрудника нету.
Просто анонимизируешь и с чистой совестью отдаешь.
Примерно такая же ситуация на аутсорсе.
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|3.8, КО (?), 15:09, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что он там будет анализировать без переменных?
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|2.9, Аноним (9), 16:09, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для непросвященных - какая область применения? Нутром чую что где-то кому-то такое надо. А вот кому и в какой ситуации - ума не приложу.
В тестировании и отладке. Из продуктива берутся реальные данные, анонимизируются и отдаются тестировшикам. Автоматические тесты работают с такой копией. Данные из такой копии можно для примера отдавать разработчику для работы над найденными багами.
Разработчики бывают из другого юр.лица. Т.е. совсем посторонние.
В банках распространено, например.
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|1.4, Аноним (4), 14:42, 24/04/2024 [ответить]
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еще мы пользовались таким вариантом когда нужна реальная база с прода, но мы не хотим чтобы она както пересекалась с реальными данными и там не сработали дублирующие нотификации в виде отправки email
несколько раз тоже нужно было заменить клиентские данные чтобы можно было отдать на тест запросов для новичков для практики написания sql запросов (когда локально, у меня ничего не тормозит, а на проде джойн долго отрабатывает)
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|1.7, YetAnotherOnanym (ok), 15:01, 24/04/2024 [ответить]
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- Здправствуйте, это анонимный опрос населения. Назовите Ваши фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и место жительства.
- Какой же это анонимный опрос, если надо назвать фамилию и всё вот это?
- Не волнуйтесь, мы потом обработаем ваши данные специальной программой nxs-data-anonymizer.
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