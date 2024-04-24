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Релиз инструмента для анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.4.0

24.04.2024 12:13

Опубликован nxs-data-anonymizer 1.4.0 - инструмент для анонимизации дампа баз данных PostgreSQL и MySQL/MariaDB/Percona. Утилита поддерживает анонимизацию данных на основе шаблонов и функций библиотеки Sprig. Среди прочего, для заполнения можно использовать значения других столбцов для той же строки. Допустимо использовать инструмент через неименованные каналы (pipe) в командной строке и перенаправить дамп из исходной БД непосредственно в целевую БД с необходимыми преобразованиями. Инструмент написан на языке Go и выпускается под лицензией Apache License 2.0.

Менее чем за год после первого релиза версии 1.0.0, в инструменте появились следующие возможности:

  • Добавлена функция фильтров для работы со значениями null.
  • Реализована команда -l/--log-format, позволяющая выбрать формат логирования (json или plain).
  • Добавлена индикация процесса анонимизации - через указанные промежутки выводятся данные о прогрессе выполнения операции.
  • В версии 1.4 появилась возможность задавать значения полей с помощью внешних команд, через добавление в значение столбца "type: command". Например: 
     
   filters:
     some_table_name:
        columns:
          some_column_name:
            type: command
            value: /path/to/command/or/script.sh

    Если для столбца указано "type: command", то значение поля value воспринимается как файловых путь к команде, которая будет запущена каждый раз для этого поля. Во время выполнения команды будут доступны дополнительные переменные окружения:

    • ENVVARTABLE={TABLE_NAME}: содержит имя фильтруемой таблицы
    • ENVVARCOLUMN_{COLUMN_NAME}={COLUMN_VALUE}: содержит все столбцы и их значения (до замены) для текущей фильтруемой строки Stdout команды считается за новое значение фильтруемого поля.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nixys/nxs-d...)
  2. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
  3. OpenNews: Релиз nxs-data-anonymizer 1.0.0, инструмента для анонимизации баз данных
  4. OpenNews: Google открыл систему для анализа наборов данных без нарушения конфиденциальности
  5. OpenNews: Вышел Datanymizer, анонимайзер чувствительных данных
  6. OpenNews: Google открыл код библиотеки для конфиденциальной обработки данных
Автор новости: Nixys
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61062-anonymizer
Ключевые слова: anonymizer, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 14:03, 24/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:04, 24/04/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Для непросвященных - какая область применения? Нутром чую что где-то кому-то такое надо. А вот кому и в какой ситуации - ума не приложу.
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 14:18, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для непросвященных - какая область применения? Нутром чую что где-то кому-то такое
    > надо. А вот кому и в какой ситуации - ума не
    > приложу.

    Например если ты должен провести анализ базы, а допуска у сотрудника нету.
    Просто анонимизируешь и с чистой совестью отдаешь.
    Примерно такая же ситуация на аутсорсе.

     
     
  • 3.8, КО (?), 15:09, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что он там будет анализировать без переменных?
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:09, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для непросвященных - какая область применения? Нутром чую что где-то кому-то такое надо. А вот кому и в какой ситуации - ума не приложу.

    В тестировании и отладке. Из продуктива берутся реальные данные, анонимизируются и отдаются тестировшикам. Автоматические тесты работают с такой копией. Данные из такой копии можно для примера отдавать разработчику для работы над найденными багами.

    Разработчики бывают из другого юр.лица. Т.е. совсем посторонние.

    В банках распространено, например.

     

  • 1.4, Аноним (4), 14:42, 24/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    еще мы пользовались таким вариантом когда нужна реальная база с прода, но мы не хотим чтобы она както пересекалась с реальными данными и там не сработали дублирующие нотификации в виде отправки email

    несколько раз тоже нужно было заменить клиентские данные чтобы можно было отдать на тест запросов для новичков для практики написания sql запросов (когда локально, у меня ничего не тормозит, а на проде джойн долго отрабатывает)

     
  • 1.5, Хухрымухры (ok), 14:46, 24/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Пример бы где-то глянуть.

    Типа дамп до и после.

     
     
  • 2.6, nixys (ok), 14:59, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В репозитории описали пример до\после, скрипты тоже описаны: https://github.com/nixys/nxs-data-anonymizer?tab=readme-ov-file#example
     

  • 1.7, YetAnotherOnanym (ok), 15:01, 24/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    - Здправствуйте, это анонимный опрос населения. Назовите Ваши фамилию, имя и отчество, а также дату рождения и место жительства.
    - Какой же это анонимный опрос, если надо назвать фамилию и всё вот это?
    - Не волнуйтесь, мы потом обработаем ваши данные специальной программой nxs-data-anonymizer.
     

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