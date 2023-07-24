Релиз nxs-data-anonymizer 1.0.0, инструмента для анонимизации баз данных

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|1.1, Аноним (1), 12:11, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а зачем выкладывать дамп с персональными данными? это незаконно во многих юрисдикциях. Вы доверите какой-то проге свою юридическую безопасность?
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|2.2, pashev.ru (?), 12:25, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Для внутреней разработки и тестовых развертываний. Чувствительные данные надо «замазывать».
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|3.15, keydon (ok), 18:50, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чувствительные данные не надо хранить.
Уж сколько раз и крупные корпорации и банки и правительственные конторы утекали.
Но нет, надо же чтобы были подписки (а значит и номера карт), обращение по имени (а значит ФИО), геотаргетинг (а значит адрес) и прочее "для вашего удобства" (на самом деле нет, чтобы можно было использовать базу для маркетинга).
В большинстве случаев ничего из этого не нужно.
Покупки с адресом можно делать и анонимно, достаточно показать пользователю id заказа. Соотнести любую информацию с ним можно по адресу или по номеру кредитной карты (которая сама по себе гораздо менее чувствительна).
Но конечно бесконечное количество глупых законов и маркетолухов не дадут этого сделать.
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|4.17, _ (??), 21:08, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чувствительные данные не надо хранить.
Ты опоздал родиться. Века на два как минимум :)
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|1.4, pashev.ru (?), 12:30, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На самом деле, эта штука бесполезна. Я рекомендую в каждом конкретном случае делать это самостоятельно, хоть на Баше, потому что никто, кроме вас не знает вашу БД. Думаю, этот прожект и вырос из такой самоделки, но для других он бесполезен.
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|2.6, Виктор (??), 13:37, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Понятное дело, что никто лучше вас самих вашу БД не знает. Скажу больше - если вы не знаете свою БД, то и пользоваться этим инструментом вы не сможете, так как он магию за вас не сделает и не определит самостоятельно где лежат чувствительные данные для вашего бизнеса и как их нужно изменить. Его задача заключается в том, чтобы максимально упростить работу по изменению этих самых данных, чтоб, как вы сказали, не сидеть и не сочинять скрипты на баше, заниматься их отладкой и поддержкой, а просто написать конфиг, где даже знания SQL не нужны.
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|3.12, pashev.ru (?), 17:02, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> том, чтобы максимально упростить работу по изменению этих самых данных, чтоб,
> как вы сказали, не сидеть и не сочинять скрипты на баше,
> заниматься их отладкой и поддержкой, а просто написать конфиг, где даже
> знания SQL не нужны.
Ага, учить новый язык шаблоны и прочую святотень вместо уже хорошо известного SQL.
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|4.13, pashev.ru (?), 17:11, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Берётся ежедневный бэкап (дамп).
2. Импортируется на отдельном сервере.
3. На этом сервере прогоняется запросы на чистку/изменение данных.
4. Делается дамп, раздаётся разработчикам или/и импортируется в тестовое окружение.
Пункты 3 и 4 могут быть посложнее, например разработчикам удобнее дамп поменьше.
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|5.14, pashev.ru (?), 17:14, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всё заодно и является проверкой адекватности бэкапов )
Разумеется, легко автоматизируется.
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|6.16, keydon (ok), 18:58, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я конечно и сам так делал.
Но вообще говоря есть разные сценарии и требования.
И если где-то достаточно через awk заменить все даты рождения 3 января 2009 года, то где-то для тестирования и верификации нужны разные даты. А еще есть имена, адреса и т.д..
Но в идеале конечно лучше просто не работать ни с какими чувствительными данными. Нет данных - нет проблем.
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|2.7, Василий Топоров (?), 13:49, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственная связь с Google там - прокси, задаваемый через переменную окружения GOPROXY (и через неё же и отключаемый). Но это свойство вашей установки Go, а не конкретного софта.
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|3.9, Аноним (9), 15:43, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же вроде ещё и телеметрия в утилитах, или она не по-умолчанию?
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|1.8, Бывалый смузихлёб (?), 14:07, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> для анонимизации дампа баз данных
Это как ? Типо, по конкретному адресу и с конкретными кредами подключаюсь к хз кому ради хз чего ?
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|2.18, _ (??), 21:22, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе это не надо. Это для компУтерЩикаФФФ" :)
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|3.19, _ (??), 21:24, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для компУтерЩикаФФФ" :) - вот вам Ыкзампель:
export PGPASSWORD=password; pg_dump -U postgres prod | /path/to/nxs-data-anonymizer -t pgsql -c /path/to/nxs-data-anonymizer.conf | psql -U postgres dev
Сам это юзать не буду, у нас спецтулза для этого закуплена за тЫЩЩи нФФти :)))
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