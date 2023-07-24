Релиз nxs-data-anonymizer 1.0.0, инструмента для анонимизации баз данных

2.6 , Виктор ( ?? ), 13:37, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Понятное дело, что никто лучше вас самих вашу БД не знает. Скажу больше - если вы не знаете свою БД, то и пользоваться этим инструментом вы не сможете, так как он магию за вас не сделает и не определит самостоятельно где лежат чувствительные данные для вашего бизнеса и как их нужно изменить. Его задача заключается в том, чтобы максимально упростить работу по изменению этих самых данных, чтоб, как вы сказали, не сидеть и не сочинять скрипты на баше, заниматься их отладкой и поддержкой, а просто написать конфиг, где даже знания SQL не нужны.

3.12 , pashev.ru ( ? ), 17:02, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > том, чтобы максимально упростить работу по изменению этих самых данных, чтоб,

> как вы сказали, не сидеть и не сочинять скрипты на баше,

> заниматься их отладкой и поддержкой, а просто написать конфиг, где даже

> знания SQL не нужны. Ага, учить новый язык шаблоны и прочую святотень вместо уже хорошо известного SQL.

4.13 , pashev.ru ( ? ), 17:11, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. Берётся ежедневный бэкап (дамп).

2. Импортируется на отдельном сервере.

3. На этом сервере прогоняется запросы на чистку/изменение данных.

4. Делается дамп, раздаётся разработчикам или/и импортируется в тестовое окружение. Пункты 3 и 4 могут быть посложнее, например разработчикам удобнее дамп поменьше.

5.14 , pashev.ru ( ? ), 17:14, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это всё заодно и является проверкой адекватности бэкапов ) Разумеется, легко автоматизируется.



6.16 , keydon ( ok ), 18:58, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я конечно и сам так делал.

Но вообще говоря есть разные сценарии и требования.

И если где-то достаточно через awk заменить все даты рождения 3 января 2009 года, то где-то для тестирования и верификации нужны разные даты. А еще есть имена, адреса и т.д..

Но в идеале конечно лучше просто не работать ни с какими чувствительными данными. Нет данных - нет проблем.

