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Вышел Datanymizer, анонимайзер чувствительных данных

10.02.2021 09:01

Доступен первый выпуск проекта Datanymizer, решающего задачи по анонимизации информации в базе данных при проведении тестирования продуктов без нарушения конфиденциальности. В работе на тестовых средах бывают нужны данные, максимально приближенные к реальным, уже имеющимся в продукте. Чтобы избежать риска утечки данных, можно использовать Datanymizer — он анонимизирует данные на стороне сервера и передаст в тестовую среду уже чистый SQL-дамп, в котором персональные данные скрыты или заменены несуществующими данными, похожими по формату на реальные. Datanymizer поддерживает глобальные переменные, ограничения уникальности и встроенные правила. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT.

Дополнительно, тот же производитель опубликовал новую версию Dotenv-linter, открытого инструмента для проверки и исправления различных проблем в .env файлах, которые служат для более удобного хранения переменных окружения внутри проекта. Использование переменных окружения рекомендовано манифестом разработки «The Twelve Factor App» — набором лучших практик по разработке приложений для любых платформ. Следование этому манифесту делает приложение готовым к масштабированию, удобному и быстрому развертыванию на современных облачных платформах. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. В новой версии dotenv-linter появилась возможность сравнивать .env файлы друг с другом, а также добавлена поддержка многострочных значений, префикса "export" и многого другого.

  1. Главная ссылка к новости (https://evrone.ru/datanymizer...)
  2. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
  3. OpenNews: Обновление dotenv-linter, линтера для env-файлов
  4. OpenNews: Опубликован Exonum, фреймворк для создания приватных блокчейнов
  5. OpenNews: Google открыл систему для анализа наборов данных без нарушения конфиденциальности
  6. OpenNews: Google открыл код библиотеки для конфиденциальной обработки данных
Автор новости: Evrone Development
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54560-datanymizer
Ключевые слова: datanymizer, database
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 09:02, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > Код проекта написан на языке Rust

    Молодцы!

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:57, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    че молодцы-то, опять память будет течь.
    Раст уже можно считать именем нарицательным для обозначения текучей памяти
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:14, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Будьте добры статистику или иные пруфы, как для данной программы, так и для всех программ на данном языке в целом. В качестве бонуса можете указать на аналогичные решения на других языках без данных проблем
     
     
  • 4.25, заминированный тапок (ok), 11:40, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://stackoverflow.com/questions/55553048/is-it-possible-to-cause-a-memory-
     
     
  • 5.27, Аноним (20), 11:45, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не спрашивал, можно ли создать, я спрашивал статистику проявления данной проблемы для данной софтины и для всего софта в целом на этом языке, и, в качестве бонуса, попросил пример аналогичной программы на другом языке, избавленном от данного недостатка

    Из вашего же пруфа я не могу сделать вывод, заключающийся в "раст - имя нарицательное для текущей памяти"

     
     
  • 6.32, заминированный тапок (ok), 12:03, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Я не спрашивал, можно ли создать, я спрашивал статистику проявления данной проблемы
    > для данной софтины и для всего софта в целом на этом
    > языке, и, в качестве бонуса, попросил пример аналогичной программы на другом
    > языке, избавленном от данного недостатка
    > Из вашего же пруфа я не могу сделать вывод, заключающийся в "раст
    > - имя нарицательное для текущей памяти"

    ты просил пруфы - тебе дали пруфы.

    для C/C++ статистика есть, потому что с их помощью написаны петабайты реально используемого софта
    от прошивок для марсоходов, до видехостингов с котиками и нагрузкой в миллионы просмотров за сутки

    подозреваю для 1.5 клона утилиток, переписанных за 5 лет с CXX на раст, врядли ктото делал какую-то "статистику"

    и да, "обёртки"-бингдинки Сишных API под Раст не в счёт.
    хотя даже тут есть проблемы с безопасностью: https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3418898

     
     
  • 7.34, Аноним (20), 12:23, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ты просил пруфы - тебе дали пруфы.

    Я просил пруфы на статистику, из которой следует, что "раст - имя нарицательное для текущей памяти" , мне дали пруф на то, что в расте можно создать утечку памяти, ну тогда можно так же утверждать следующее:

    "Си - имя нарицательное для битья памяти", а что, каждый сишник специально бьет память

    "С++ - имя нарицательное для битья памяти и неадекватного синтаксиса", а что, каждый приплюснутый пишет нечитаемое нечто, и специально бьет память

    "python - имя нарицательное для неадекватного синтаксиса", а что, тут вот match завезли, разве его можно читать?

    "java - нарицательное имя для тормозов и неадекватного потребления памяти"

    "php, js, perl - имена нарицательные для произведений макак"

    > подозреваю для 1.5 клона утилиток, переписанных за 5 лет с CXX на раст, врядли ктото делал какую-то "статистику"

    Тогда и утверждение "раст - имя нарицательное для текущей памяти" не имеет под собой основы

    > и да, "обёртки"-бингдинки Сишных API под Раст не в счёт.
    > хотя даже тут есть проблемы с безопасностью

    Не имеет отношения к теме обсуждения

     
     
  • 8.36, заминированный тапок (ok), 12:28, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален ну, на c c же такой же ярлык и навесили, почему бы на ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.38, Аноним (20), 12:32, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и не вешаю, я пытаюсь получить пруфы на утверждение раст - имя нарицательное ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.39, Аноним (39), 12:51, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я, кстати, согласен с этим утверждением Все программы на расте текут, точно т... текст свёрнут, показать
     
  • 2.31, Аноним (-), 11:59, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фоундейшон Вас ждет. Неумение программировать даст солидный изначальный карьерный буст !
     
  • 2.33, Аноним (-), 12:21, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот интересно, у каждого хелловорлда на хрусте есть как минимум спонсор. По всем признакам классический распил, а вы дурачки ведитесь, пешите для массофки, ваши жизни и время для них ничего не стоят, будут надувать сопли и кричать какие большие у них дыры.
     
     
  • 3.40, Fracta1L (ok), 13:05, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой же у вас пожар в кормовой части, ахаха
     
     
  • 4.41, Аноним (-), 14:03, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же зомби послушно повторяющее одно и тоже, то у тебя пригорает, то дырень лопнула. Или ты думаешь что тебя заметят и как преданного пса покормят ? Не будет так, останешься собакой безродной и бесполезной если не поменяешь свои приоритеты.
     

  • 1.2, Аноним (-), 09:05, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Достойная поделка для write only языка
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:16, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любой язык - write-only, потому что копаться в исходниках большинства проектов = делать чужую работу желающих очень мало.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:35, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему write-only?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:42, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Язык для народности не читателей, а писателей.
     
  • 2.30, Аноним (-), 11:55, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не ну прочитать в файлике строчку и заменить ею строчку в базе - это надо в топах постить, прямо над маскоидными высерами.

    Если поднажать с наймом дириктаров, то к лету напишут хттп сервер. А там уже гуляй фантазия, главное не останавливаться с клонированием дирихтарского состава.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:17, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > SQL-дамп, в котором персональные данные скрыты или заменены несуществующими данными, похожими по формату на реальные.

    Использовались ли оригинальные данные при создании замены? Типа хеш оригинала в любом виде?

     
     
  • 2.5, Alex (??), 09:49, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой ещё хеш?
    Ты хоть документацию почитай.
     

  • 1.4, economist (?), 09:24, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    We also support ZH_TW (traditional chinese) and RU (translation in progress).
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:54, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    анонимизирует данные на стороне сервера и передаст в тестовую среду уже чистый SQL-дамп, в котором персональные данные скрыты или заменены

    Как он понимает какие данные скрыть?
    Пароли тоже скроет? )

     
     
  • 2.8, blzz (?), 10:09, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посмотрит страничку на гитхабе. там надо описать yaml-ом таблицы и поля в которых чуствительные данные. опишешь табличку с паролями - скроет пароли
     

  • 1.7, Lex (??), 09:58, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > в котором персональные данные скрыты или заменены несуществующими данными, похожими по формату на реальные

    Угу, а потом ломай голову, почему при тестировании ломается, а на проде - нет или наоборот.. а потом окажется, что "умная система" просто подставила "похожие[по ее мнению]данные", которые заведомо неприемлемы для данных условий( тот же номер телефона. Заменит на хз что, а потом думай, почему тест системы рассылки проваливается, поскольку номер некорректен или относится не к той стране, в отношении которой активированы рассылки ).

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:10, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >phone: format: +7##########

    Как работает проект не читай - язвительные комментарии оставляй?

     
  • 2.12, Аноним (10), 10:19, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно. Вся эта защита приватности никому, кроме "защитников приватности", не нужна. Если у фирмы есть данные, значит ей их уже доверили. Если ей их уже доверили, то зачем анонимизация? Просто заставляем всех сотрудников подписать NDA - и всё.
     
     
  • 3.16, An O Nim (?), 10:46, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас как-то dba приехал на машине в ноябре в шортиках. Типа тепло в машине ж. Спросили: где греться будешь, если в ДТП радиатор проткнут и двигатель встанет. Промолчал в ответ, понял косяк логики.
     
  • 3.19, Аноним (20), 11:08, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От того, что ты накажешь сотрудника по NDA, слитые данные не исчезнут. Очевидно, чтобы было меньше сливов, надо чтобы меньше людей имели к ним доступ, меньшее количество людей проще контролировать, меньшее количество людей проще обучить основам ИБ, и т.д.
     
     
  • 4.21, Lex (??), 11:29, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, что нормальные люди составляют энную тестовую базу, по которой потом код и гоняют
     
     
  • 5.22, Аноним (20), 11:31, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > составляют энную тестовую базу

    данная софтина - один из способов ее получить

     
  • 3.35, Annoynymous (ok), 12:27, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто заставляем всех сотрудников подписать NDA - и всё.

    Да! И хакеров, сливших базу, тоже заставим подписать NDA и проблема решена!

     
  • 2.15, An O Nim (?), 10:41, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а потом ломай голову, почему при тестировании ...

    Если хотите, то номер Вашего телефона, д.адр., карты и списки покупок в Спере отдадим тестировщикам и бизнес аналитикам в свободный доступ. Если не хотите, то применят этот или похожий инструмент.

    Как-то тагг оно применяется.

     
     
  • 3.23, Lex (??), 11:38, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если у меня есть конкретный номер для тестирования или их список( для тестирования, чтобы посторонним людям неведомые сообщения не прилетали ), то зачем мне делать рассылку по случайным номерам ?
    Равно как с номером карты и проч.

    Просто у сколь-нибудь нормальных контор( даже из 3 человек, включая директора, дизайнера и программиста ) обычно есть какие-то конкретные данные, которые применяются для тестирования:

    номер телефона, на который делается тестовая отправка сообщений - иначе как ты определишь корректность отправки сообщения и его содержимое, если там какой-нибудь код подтверждения итп
    определенная карта( иногда даже того же директора мелкой конторы ), с которой делаются тестовые списания и суть тестирования - проверка работоспособности системы оплаты и выставления счета
    и проч

    Я не вижу реальных применений для сабжа.
    Если реально требуются конкретные данные, то их нельзя чем-то рандомно заменить( даже имя-фамилию владельца карты ), а если нет - то можно просто скриптом нагенерировать.

     
     
  • 4.24, Lex (??), 11:39, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    п.с: а потом с той штукой будет как с тем "заблюриванием" лиц и текстов, которое "внезапно" оказалось возможным восстановить с помощью нейронки
     
     
  • 5.37, An O Nim (?), 12:31, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тестовые данные динамические. Вчерашние тестовые данные устроены не так, как сегодня зарелизили.  Можно выкидывать вчерашние тестовые эталонные данные. Нужно регулярно чем-то обновлять тестовый набор.

    Причины разные. Например, из базы данных материал отдаёт функция, которая иногда меняется. Вчера отдавала один набор данных, сегодня - другой.

    > Я не вижу реальных применений для сабжа.

    А потому что не знаете в теме - не работали с сабжем никогда, работу не знаете. :))

    Как организуются тесты, что когда тестируется, как конкретно тестируется, как часто какого объёма тесты. Просто - как пишутся тесты. Большая идустрия.

     
  • 2.18, kissmyass (?), 11:03, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю как в этой тулзе сделано, но просто анонимные данные всунуть не получится.
    Если длина это не проблема, то всякие блобы, текстовые шаблоны, данные форматного ввода, хеши данных просто в некоторых случаях просто нереально воспроизвести без повторения логики приложения.

    Самого волнует схема в которой приходится тащить базу с прода (даже если все доверенные).
    Просто из-за размера копию прода для восстановления полного окружения можно тащить слишком долго.
    Если база 1-2 гб так вроде пофиг, а если 1-2 TB то вот тут начинается цирк.

    Кроме асинхронной репликаци на локальный тестовый сервер и в голову ничего не приходит.
    А уже потом локально дампы с тестового сервера поднимать для тестов.

    Может у кого еще какие идеи есть?

     

  • 1.11, Иваня (?), 10:17, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > написан на расте

    Здрасьте и тут раст, а говорили, что никто и ничего не пишет на расте, ну разве что Hello World'ы.

     
     
  • 2.28, Аноним (26), 11:45, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это анонимайзер Hello World.
     

  • 1.13, КО (?), 10:21, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я как будто рекламу прочитал...
    Да не, быть такого не может.
     
  • 1.29, Аноним (-), 11:50, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А, это эти

    > curl -sSfL https://git.io/pg_datanymizer | sh -s

    весну чуют

     
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