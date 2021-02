Вышел Datanymizer, анонимайзер чувствительных данных

3.20 , Аноним ( 20 ), 11:14, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Будьте добры статистику или иные пруфы, как для данной программы, так и для всех программ на данном языке в целом. В качестве бонуса можете указать на аналогичные решения на других языках без данных проблем

4.25 , заминированный тапок ( ok ), 11:40, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://stackoverflow.com/questions/55553048/is-it-possible-to-cause-a-memory-

5.27 , Аноним ( 20 ), 11:45, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не спрашивал, можно ли создать, я спрашивал статистику проявления данной проблемы для данной софтины и для всего софта в целом на этом языке, и, в качестве бонуса, попросил пример аналогичной программы на другом языке, избавленном от данного недостатка Из вашего же пруфа я не могу сделать вывод, заключающийся в "раст - имя нарицательное для текущей памяти"

6.32 , заминированный тапок ( ok ), 12:03, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Я не спрашивал, можно ли создать, я спрашивал статистику проявления данной проблемы

> для данной софтины и для всего софта в целом на этом

> языке, и, в качестве бонуса, попросил пример аналогичной программы на другом

> языке, избавленном от данного недостатка

> Из вашего же пруфа я не могу сделать вывод, заключающийся в "раст

> - имя нарицательное для текущей памяти" ты просил пруфы - тебе дали пруфы. для C/C++ статистика есть, потому что с их помощью написаны петабайты реально используемого софта

от прошивок для марсоходов, до видехостингов с котиками и нагрузкой в миллионы просмотров за сутки подозреваю для 1.5 клона утилиток, переписанных за 5 лет с CXX на раст, врядли ктото делал какую-то "статистику" и да, "обёртки"-бингдинки Сишных API под Раст не в счёт.

хотя даже тут есть проблемы с безопасностью: https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3418898

7.34 , Аноним ( 20 ), 12:23, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > ты просил пруфы - тебе дали пруфы. Я просил пруфы на статистику, из которой следует, что "раст - имя нарицательное для текущей памяти" , мне дали пруф на то, что в расте можно создать утечку памяти, ну тогда можно так же утверждать следующее: "Си - имя нарицательное для битья памяти", а что, каждый сишник специально бьет память "С++ - имя нарицательное для битья памяти и неадекватного синтаксиса", а что, каждый приплюснутый пишет нечитаемое нечто, и специально бьет память "python - имя нарицательное для неадекватного синтаксиса", а что, тут вот match завезли, разве его можно читать? "java - нарицательное имя для тормозов и неадекватного потребления памяти" "php, js, perl - имена нарицательные для произведений макак" > подозреваю для 1.5 клона утилиток, переписанных за 5 лет с CXX на раст, врядли ктото делал какую-то "статистику" Тогда и утверждение "раст - имя нарицательное для текущей памяти" не имеет под собой основы > и да, "обёртки"-бингдинки Сишных API под Раст не в счёт.

> хотя даже тут есть проблемы с безопасностью Не имеет отношения к теме обсуждения

8.36 , заминированный тапок ( ok ), 12:28, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать gt оверквотинг удален ну, на c c же такой же ярлык и навесили, почему бы на ... 9.38 , Аноним ( 20 ), 12:32, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я и не вешаю, я пытаюсь получить пруфы на утверждение раст - имя нарицательное ... 10.39 , Аноним ( 39 ), 12:51, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А я, кстати, согласен с этим утверждением Все программы на расте текут, точно т...