Вышел Datanymizer, анонимайзер чувствительных данных

|
|
|
|2.17, Аноним (17), 10:57, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
че молодцы-то, опять память будет течь.
Раст уже можно считать именем нарицательным для обозначения текучей памяти
|
|
|
|3.20, Аноним (20), 11:14, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Будьте добры статистику или иные пруфы, как для данной программы, так и для всех программ на данном языке в целом. В качестве бонуса можете указать на аналогичные решения на других языках без данных проблем
|
|
|
|
|
|5.27, Аноним (20), 11:45, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я не спрашивал, можно ли создать, я спрашивал статистику проявления данной проблемы для данной софтины и для всего софта в целом на этом языке, и, в качестве бонуса, попросил пример аналогичной программы на другом языке, избавленном от данного недостатка
Из вашего же пруфа я не могу сделать вывод, заключающийся в "раст - имя нарицательное для текущей памяти"
|
|
|
|6.32, заминированный тапок (ok), 12:03, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Я не спрашивал, можно ли создать, я спрашивал статистику проявления данной проблемы
> для данной софтины и для всего софта в целом на этом
> языке, и, в качестве бонуса, попросил пример аналогичной программы на другом
> языке, избавленном от данного недостатка
> Из вашего же пруфа я не могу сделать вывод, заключающийся в "раст
> - имя нарицательное для текущей памяти"
ты просил пруфы - тебе дали пруфы.
для C/C++ статистика есть, потому что с их помощью написаны петабайты реально используемого софта
от прошивок для марсоходов, до видехостингов с котиками и нагрузкой в миллионы просмотров за сутки
подозреваю для 1.5 клона утилиток, переписанных за 5 лет с CXX на раст, врядли ктото делал какую-то "статистику"
и да, "обёртки"-бингдинки Сишных API под Раст не в счёт.
хотя даже тут есть проблемы с безопасностью: https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3418898
|
|
|
|7.34, Аноним (20), 12:23, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> ты просил пруфы - тебе дали пруфы.
Я просил пруфы на статистику, из которой следует, что "раст - имя нарицательное для текущей памяти" , мне дали пруф на то, что в расте можно создать утечку памяти, ну тогда можно так же утверждать следующее:
"Си - имя нарицательное для битья памяти", а что, каждый сишник специально бьет память
"С++ - имя нарицательное для битья памяти и неадекватного синтаксиса", а что, каждый приплюснутый пишет нечитаемое нечто, и специально бьет память
"python - имя нарицательное для неадекватного синтаксиса", а что, тут вот match завезли, разве его можно читать?
"java - нарицательное имя для тормозов и неадекватного потребления памяти"
"php, js, perl - имена нарицательные для произведений макак"
> подозреваю для 1.5 клона утилиток, переписанных за 5 лет с CXX на раст, врядли ктото делал какую-то "статистику"
Тогда и утверждение "раст - имя нарицательное для текущей памяти" не имеет под собой основы
> и да, "обёртки"-бингдинки Сишных API под Раст не в счёт.
> хотя даже тут есть проблемы с безопасностью
Не имеет отношения к теме обсуждения
|
|
|
|
|
|9.38, Аноним (20), 12:32, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я и не вешаю, я пытаюсь получить пруфы на утверждение раст - имя нарицательное ... текст свёрнут, показать
|
|2.31, Аноним (-), 11:59, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Фоундейшон Вас ждет. Неумение программировать даст солидный изначальный карьерный буст !
|
|2.33, Аноним (-), 12:21, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот интересно, у каждого хелловорлда на хрусте есть как минимум спонсор. По всем признакам классический распил, а вы дурачки ведитесь, пешите для массофки, ваши жизни и время для них ничего не стоят, будут надувать сопли и кричать какие большие у них дыры.
|
|
|
|
|
|4.41, Аноним (-), 14:03, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты же зомби послушно повторяющее одно и тоже, то у тебя пригорает, то дырень лопнула. Или ты думаешь что тебя заметят и как преданного пса покормят ? Не будет так, останешься собакой безродной и бесполезной если не поменяешь свои приоритеты.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 10:16, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Любой язык - write-only, потому что копаться в исходниках большинства проектов = делать чужую работу желающих очень мало.
|
|2.30, Аноним (-), 11:55, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не ну прочитать в файлике строчку и заменить ею строчку в базе - это надо в топах постить, прямо над маскоидными высерами.
Если поднажать с наймом дириктаров, то к лету напишут хттп сервер. А там уже гуляй фантазия, главное не останавливаться с клонированием дирихтарского состава.
|
|1.3, Аноним (3), 09:17, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> SQL-дамп, в котором персональные данные скрыты или заменены несуществующими данными, похожими по формату на реальные.
Использовались ли оригинальные данные при создании замены? Типа хеш оригинала в любом виде?
|
|1.6, Аноним (6), 09:54, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
анонимизирует данные на стороне сервера и передаст в тестовую среду уже чистый SQL-дамп, в котором персональные данные скрыты или заменены
Как он понимает какие данные скрыть?
Пароли тоже скроет? )
|
|
|
|2.8, blzz (?), 10:09, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
посмотрит страничку на гитхабе. там надо описать yaml-ом таблицы и поля в которых чуствительные данные. опишешь табличку с паролями - скроет пароли
|
|1.7, Lex (??), 09:58, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> в котором персональные данные скрыты или заменены несуществующими данными, похожими по формату на реальные
Угу, а потом ломай голову, почему при тестировании ломается, а на проде - нет или наоборот.. а потом окажется, что "умная система" просто подставила "похожие[по ее мнению]данные", которые заведомо неприемлемы для данных условий( тот же номер телефона. Заменит на хз что, а потом думай, почему тест системы рассылки проваливается, поскольку номер некорректен или относится не к той стране, в отношении которой активированы рассылки ).
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 10:10, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>phone: format: +7##########
Как работает проект не читай - язвительные комментарии оставляй?
|
|2.12, Аноним (10), 10:19, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Абсолютно. Вся эта защита приватности никому, кроме "защитников приватности", не нужна. Если у фирмы есть данные, значит ей их уже доверили. Если ей их уже доверили, то зачем анонимизация? Просто заставляем всех сотрудников подписать NDA - и всё.
|
|
|
|3.16, An O Nim (?), 10:46, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У нас как-то dba приехал на машине в ноябре в шортиках. Типа тепло в машине ж. Спросили: где греться будешь, если в ДТП радиатор проткнут и двигатель встанет. Промолчал в ответ, понял косяк логики.
|
|3.19, Аноним (20), 11:08, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
От того, что ты накажешь сотрудника по NDA, слитые данные не исчезнут. Очевидно, чтобы было меньше сливов, надо чтобы меньше людей имели к ним доступ, меньшее количество людей проще контролировать, меньшее количество людей проще обучить основам ИБ, и т.д.
|
|
|
|4.21, Lex (??), 11:29, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очевидно, что нормальные люди составляют энную тестовую базу, по которой потом код и гоняют
|
|
|
|5.22, Аноним (20), 11:31, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> составляют энную тестовую базу
данная софтина - один из способов ее получить
|
|3.35, Annoynymous (ok), 12:27, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Просто заставляем всех сотрудников подписать NDA - и всё.
Да! И хакеров, сливших базу, тоже заставим подписать NDA и проблема решена!
|
|2.15, An O Nim (?), 10:41, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> а потом ломай голову, почему при тестировании ...
Если хотите, то номер Вашего телефона, д.адр., карты и списки покупок в Спере отдадим тестировщикам и бизнес аналитикам в свободный доступ. Если не хотите, то применят этот или похожий инструмент.
Как-то тагг оно применяется.
|
|
|
|3.23, Lex (??), 11:38, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если у меня есть конкретный номер для тестирования или их список( для тестирования, чтобы посторонним людям неведомые сообщения не прилетали ), то зачем мне делать рассылку по случайным номерам ?
Равно как с номером карты и проч.
Просто у сколь-нибудь нормальных контор( даже из 3 человек, включая директора, дизайнера и программиста ) обычно есть какие-то конкретные данные, которые применяются для тестирования:
номер телефона, на который делается тестовая отправка сообщений - иначе как ты определишь корректность отправки сообщения и его содержимое, если там какой-нибудь код подтверждения итп
определенная карта( иногда даже того же директора мелкой конторы ), с которой делаются тестовые списания и суть тестирования - проверка работоспособности системы оплаты и выставления счета
и проч
Я не вижу реальных применений для сабжа.
Если реально требуются конкретные данные, то их нельзя чем-то рандомно заменить( даже имя-фамилию владельца карты ), а если нет - то можно просто скриптом нагенерировать.
|
|
|
|4.24, Lex (??), 11:39, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
п.с: а потом с той штукой будет как с тем "заблюриванием" лиц и текстов, которое "внезапно" оказалось возможным восстановить с помощью нейронки
|
|
|
|5.37, An O Nim (?), 12:31, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тестовые данные динамические. Вчерашние тестовые данные устроены не так, как сегодня зарелизили. Можно выкидывать вчерашние тестовые эталонные данные. Нужно регулярно чем-то обновлять тестовый набор.
Причины разные. Например, из базы данных материал отдаёт функция, которая иногда меняется. Вчера отдавала один набор данных, сегодня - другой.
> Я не вижу реальных применений для сабжа.
А потому что не знаете в теме - не работали с сабжем никогда, работу не знаете. :))
Как организуются тесты, что когда тестируется, как конкретно тестируется, как часто какого объёма тесты. Просто - как пишутся тесты. Большая идустрия.
|
|2.18, kissmyass (?), 11:03, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не знаю как в этой тулзе сделано, но просто анонимные данные всунуть не получится.
Если длина это не проблема, то всякие блобы, текстовые шаблоны, данные форматного ввода, хеши данных просто в некоторых случаях просто нереально воспроизвести без повторения логики приложения.
Самого волнует схема в которой приходится тащить базу с прода (даже если все доверенные).
Просто из-за размера копию прода для восстановления полного окружения можно тащить слишком долго.
Если база 1-2 гб так вроде пофиг, а если 1-2 TB то вот тут начинается цирк.
Кроме асинхронной репликаци на локальный тестовый сервер и в голову ничего не приходит.
А уже потом локально дампы с тестового сервера поднимать для тестов.
Может у кого еще какие идеи есть?
|
|1.11, Иваня (?), 10:17, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> написан на расте
Здрасьте и тут раст, а говорили, что никто и ничего не пишет на расте, ну разве что Hello World'ы.
|
|1.13, КО (?), 10:21, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Я как будто рекламу прочитал...
Да не, быть такого не может.
|