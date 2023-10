Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.8

Проект ntop, развивающий инструменты для захвата и анализа трафика, опубликовал выпуск инструментария для глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.8, продолжающего развитие библиотеки OpenDPI. Проект nDPI основан после безуспешной попытки передачи изменений в репозиторий OpenDPI, который остался без сопровождения. Код nDPI написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv3. Система позволяет определять в трафике используемые протоколы уровня приложения, анализируя характер сетевой активности без привязки к сетевым портам (может определять известные протоколы, обработчики которых принимают соединения на нестандартных сетевых портах, например, если http отдаётся не с 80 порта, или, наоборот, когда какую-то другую сетевую активность пытаются закамуфлировать под http через запуск на 80 порту). Отличия от OpenDPI сводятся к поддержке дополнительных протоколов, портированию для платформы Windows, оптимизации производительности, адаптации для применения в приложениях для мониторинга трафика в режиме реального времени (убраны некоторые специфичные возможности, замедлявшие движок), возможности сборки в форме модуля ядра Linux и поддержке определения субпротоколов. Поддерживается определение 53 типа сетевых угроз (flow risk) и более 350 протоколов и приложений (от OpenVPN, Tor, QUIC, SOCKS, BitTorrent и IPsec до Telegram, Viber, WhatsApp, PostgreSQL и обращений к Gmail, Office 365, Google Docs и YouTube). Имеется декодировщик серверных и клиентских SSL-сертификатов, позволяющий определить протокол (например, Citrix Online и Apple iCloud), используя сертификат шифрования. Для анализа содержимого pcap-дампов или текущего трафика через сетевой интерфейс поставляется утилита nDPIreader. В новом выпуске: На порядки снижено потребление памяти, благодаря переработке реализации списков.

Расширена поддержка IPv6.

Добавлены новые идентификаторы протоколов, связанные с контентом для взрослых, рекламой, web-аналитикой и отслеживанием перемещений.

Добавлена поддержка протоколов и сервисов: HAProxy Apache Thrift RMCP (Remote Management Control Protocol) SLP (Service Location Protocol) Bitcoin HTTP/2 без шифрования SRTP (Secure Real-time Transport) BACnet OICQ (китайский мессенджер)

Добавлено определение OperaVPN и ProtonVPN. Улучшено определение Wireguard.

Реализована эвристика для выявления полностью шифрованных потоков трафика.

Добавлено определение серивисов Yandex и VK.

Добавлено определение рилсов и сторис Facebook.

Добавлено определение игровой платформы Roblox, облачного сервиса NVIDIA GeForce NOW, игр компании Epic Games, игры "Heroes of the Storm".

Улучшено определение трафика от поисковых ботов.

Улучшен разбор и определение протоколов и сервисов: Gnutella H323 HTTP Hangout MS Teams Alibaba MGCP Steam MySQL Zabbix

Расширен спектр выявляемых сетевых угроз и проблем, связанных с риском компрометации (flow risk). Добавлена поддержка новых типов угроз: NDPI_MALWARE_HOST_CONTACTED и NDPI_TLS_ALPN_SNI_MISMATCH.

Организовано fuzzing-тестирование для выявление проблем с надёжностью.

Решены проблемы со сборкой во FreeBSD.