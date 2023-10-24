Выпуск системы глубокого инспектирования пакетов nDPI 4.8

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|1.3, Fracta1L (ok), 12:19, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Двоякое отношение к этой штуке. С одной стороны, она позволяет эффективно реализовать цензуру интернетов, что прекрасно, с другой - помогает защищаться от хакеров и ботов, а это плохо.
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|2.7, fi (ok), 12:34, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Имеется декодировщик серверных и клиентских SSL-сертификатов
Это как??????? квантовый комп подключили???
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|3.9, Аноним (9), 12:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Декодировщик там обычный код, делающий брутфорс. Просто выполнять этот код рекомендуется на квантовом компе.
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|3.21, Аноним (21), 13:15, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чем проблема?
Пишешь в микрософт - просишь выпустить тебе поддельный сертификат для домена и слушаешь на здоровье.
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|3.26, DeerFriend (?), 14:56, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это работает в корпоративных сетях, где админ ставит всем дополнительный корпоративный сертификат.
И в Казахстане.
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|3.29, Аноним (29), 16:31, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Декодировщик сертификата, внезапно, декодирует сертификат, тоесть разбирает его на поля, это ЦА, тут такие флаги, валиден с и по итд.. в сертификате нет ключа, соответственно оно его и не получает.
И вот анализируя поля они получают набор признаков, что вот такие сертификаты генерятся такими программами, и значит скорее всего используются в таких ВПНах или еще чем то. В общем именно так в новости и написано. и никаких квантовых компьютеров для этого не надо.
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|2.24, Full Master (?), 14:37, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А еще помогает фильтровать шпионский трафик всяких гуглов, эпплов и китайских не-братушек.
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|1.5, Аноним (5), 12:23, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Тоталитарные помойки говорят спасибо, за проделанную работу!
Программисты сейчас дорогие, а хорошие еще дороже.
Перефразирую человека-гриба
"К̶а̶п̶и̶т̶а̶л̶и̶с̶т̶ы̶ ̶с̶а̶м̶и̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶д̶у̶т̶ ̶н̶а̶м̶ ̶в̶е̶р̶е̶в̶к̶у̶,̶ ̶н̶а̶ ̶к̶о̶т̶о̶р̶о̶й̶ ̶м̶ы̶ ̶и̶х̶ ̶п̶о̶в̶е̶с̶и̶м̶.̶"
"Опенсорс сам сделает для нас бутылку, на которую мы их посадим."
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|2.8, Аноним (10), 12:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раз нет программистов то они не найдут в сабже аккуратненький выход за границы буфера для товарища капрала.
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|3.19, Аноним (5), 13:04, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шарашки никто не отменял.
Создать что-то новое там скорее всего не смогут, а подпиливать уже готовое думаю справятся.
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|2.31, Анонус (?), 16:51, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Тоталитарные помойки говорят спасибо и отсыпают шекели демократическим и свободным программистам Израиля из компаний Paragon, NSO Group, Sherlock.
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|2.42, Аноним (-), 18:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интернет в Беларуси блокируют с помощью оборудования штатовской компании Sandvine.
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|1.6, Атон (?), 12:32, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Отличия от OpenDPI сводятся к
> портированию для платформы Windows
нужно!
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|1.11, mumu (ok), 12:50, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А есть пофамильные списки людей, которые над этим работают? Очень хочется знать имена героев, чтобы похвалить их при первом же удачном случае.
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|2.12, Fracta1L (ok), 12:52, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что ты сделаешь с этим знанием? Громогласно забанишь этих людей в своём твитторе?
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|3.13, mumu (ok), 12:56, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Именную грамоту напечатаю. Принтер у мамы на работе возьму. А почему вы спрашиваете? Хотите присоединиться?
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|4.39, _ (??), 03:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Хотите присоединиться?
Хотим! Выкладывай скан паспорта.
>Именную грамоту напечатаю. Принтер у мамы на работе возьму.
Ну и мы в том же ключе, чеееШШШШная шлоовааа! :)
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|3.14, Аноним (5), 12:57, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как же гнегодование и громкая газификация лужи на опеннете?!
Это точно нельзя сбрасывать со счетов)
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|4.38, AKTEON (?), 23:02, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме джунов на испытательном сроке, которых все равно не возьмут,хе-хе
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|2.33, Аноним (33), 17:24, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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РКН разрабам, может, ничего и не платит. Зато, из бюджета требует за "проделанную работу".
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|1.18, Аноним (18), 13:02, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Штука работает в том числе через PF_RING ZC - насквозь проприетарная технология с отдельным EULA и оплатой пользованием технологии в купленном оборудовании по времени.
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|1.32, kafka (?), 17:14, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> На порядки снижено потребление памяти, благодаря переработке реализации списков.
Что же там раньше то было? Васян девелопмент?
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|2.35, Аноним (-), 19:42, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, процедурка. вот классы, функции подвезли хД
можно подумать, такое редкое явление, когда при разработке какие-то блоки костылями подменяют, чтобы работоспособное что-нибудь выкатить в сроки
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|1.45, aNonim (?), 21:22, 27/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Товарищь майор приглашает всех экспертов опеннета присоединиться к разработке.
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