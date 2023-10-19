Для Kubuntu 22.04 предложены пакеты с KDE Plasma 5.27

Разработчики дистрибутива Kubuntu объявили о предоставлении возможности перехода на свежую стабильную версию пользовательского окружения KDE в LTS-ветке дистрибутива Kubuntu 22.04. Для установки предложены пакеты с KDE Plasma 5.27, KDE Frameworks 5.110 и KDE Gear 23.08, которые бэкпортированы из Kubuntu 23.10. В штатной поставке Kubuntu 22.04 LTS предлагались выпуски KDE Plasma 5.24 и KDE Gear 21.12.

Для установки новой версии KDE необходимо подключить PPA-репозиторий backports-extra:

sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports-extra sudo apt full-upgrade -y

Дополнительно можно отметить публикацию графика разработки KDE 6, в соответствии с которым релизы KDE Plasma 6.0, KDE Frameworks 6.0 и KDE Gear 24.02.0 намечены на 28 февраля. Альфа тестирование ветки KDE 6 начнётся 8 ноября.



