Для Kubuntu 22.04 предложены пакеты с KDE Plasma 5.27

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|1.8, Аноним (8), 12:10, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну и хреново, что через ppa, а не через официальные бэкпорты. При переезде с 22.04 на какую-нибудь 24.04 могут запросто из-за этого возникнуть проблемы, что проще будет установить новую систему с нуля.
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|3.29, Аноним (29), 13:45, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он вероятно не только за себя беспокоится, а что ВСЕМ пользователям придется делать так
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|3.28, DP (?), 13:40, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ppa-purge не поможет отцу русской демократии?
Ну конечно, сперва понаставить шлака из ppa, потом перед переездом глобально спуржить все ppa, позже сделать апгрейд и снова, подключив новые ppa для нового релиза поставить все эти пакеты.
И вся эта ональная эквилибристика лишь бы не использовать Debian testing, как более здравый человек.
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|4.49, Admino (ok), 15:21, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И вся эта ональная эквилибристика лишь бы не использовать snap, как более здравый человек.
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|2.15, A no Nimu (?), 12:38, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Алсо у пакетов общие сорсы. Если будут изменения, ломающие совместимость, то они сломают и 24.04
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|1.9, Cyber100 (ok), 12:12, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сейчас глупость спрошу, не бейте: а чем радикально отличается apt full-upgrade от apt dist-upgrade?
а то я все emerge, да ebuild..., а в этих ваших дебах не алло совсем.)
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|3.12, Cyber100 (ok), 12:30, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто, если следовать академическим знаниям, то apt full-upgrade и apt-get dist-upgrade. тем не менее apt dist-upgrade тоже работает. сдается мне, нас нае... обманывают.)
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|4.16, Минона (ok), 12:40, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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apt full-upgrade
apt dist-upgrade
apt-get dist-upgrade
делают одно и тоже.
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|6.39, Shevchuk (ok), 14:37, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и apt как альтернатива apt-get, и full-upgrade как альтернатива dist-upgrade добавлены для упрощения восприятия
apt full-upgrade — просто и понятно
apt-get dist-upgrade — некоторые путались
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|6.50, Admino (ok), 15:23, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Многие пользователи думают, что dist-upgrade — это обновление на новую версию дистрибутива. Поэтому сделали full-upgrade. Но к тому моменту уже были написаны тысячи скриптов, использующих dist-upgrade, ломать не стали.
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|2.21, Аноним (21), 12:56, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда им не пользуюсь, дeлаю просто apt upgrade. Вернее не так. Сначала apt install gpg2, потом apt install apt, а уже потом apt upgrade.
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|2.46, Аноним (46), 15:16, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KDE Neon умеет наказать за использование себя не хуже Арча. Кубунта гуманнее. С новыми бекпортами может с сравняются.
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|3.53, Коньюктивит (?), 15:31, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я помню времена, когда в арче вообще ничего не ломалось. И до системд и какое-то время с ним. А годика два или три назад сделал установку - я опплевался. Пакман сдох с первой же обновой. Ещё один линукс всё.
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|1.26, Аноним (26), 13:14, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем сторонние PPA, это сборки от васянов? Если же это сборка официальных товарищей кубунты, тогда это должно быть в убунтовских репах. Странно...
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|2.43, Второй из села Кукуево (?), 14:54, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В репах Ubuntu традиционно(унаследовано от Debian) правило, что нельзя менять версию пакета, кроме как секурными обновлениями, если есть Plasma 5.20, то только секурити фиксы к ней, если есть еще кто-то 44.22, то только 44.22 в этом релизе, а новые версии только в новых релизах
Потому видимо решили, что для тех кто гонится за цифрами вот ппа, пусть подключают и накатывают
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