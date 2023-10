Для Kubuntu 22.04 предложены пакеты с KDE Plasma 5.27

2.11 , Минона ( ok ), 12:27, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничем, это синонимы.

3.12 , Cyber100 ( ok ), 12:30, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – просто, если следовать академическим знаниям, то apt full-upgrade и apt-get dist-upgrade. тем не менее apt dist-upgrade тоже работает. сдается мне, нас нае... обманывают.)

4.16 , Минона ( ok ), 12:40, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – apt full-upgrade

apt dist-upgrade

apt-get dist-upgrade

делают одно и тоже.

5.17 , Cyber100 ( ok ), 12:42, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вгимание, вопрос: нафига?)

или так исторически сложилось?

6.39 , Shevchuk ( ok ), 14:37, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и apt как альтернатива apt-get, и full-upgrade как альтернатива dist-upgrade добавлены для упрощения восприятия apt full-upgrade — просто и понятно

apt-get dist-upgrade — некоторые путались

6.50 , Admino ( ok ), 15:23, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Многие пользователи думают, что dist-upgrade — это обновление на новую версию дистрибутива. Поэтому сделали full-upgrade. Но к тому моменту уже были написаны тысячи скриптов, использующих dist-upgrade, ломать не стали.

2.21 , Аноним ( 21 ), 12:56, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никогда им не пользуюсь, дeлаю просто apt upgrade. Вернее не так. Сначала apt install gpg2, потом apt install apt, а уже потом apt upgrade.