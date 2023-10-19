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Для Kubuntu 22.04 предложены пакеты с KDE Plasma 5.27

19.10.2023 11:05

Разработчики дистрибутива Kubuntu объявили о предоставлении возможности перехода на свежую стабильную версию пользовательского окружения KDE в LTS-ветке дистрибутива Kubuntu 22.04. Для установки предложены пакеты с KDE Plasma 5.27, KDE Frameworks 5.110 и KDE Gear 23.08, которые бэкпортированы из Kubuntu 23.10. В штатной поставке Kubuntu 22.04 LTS предлагались выпуски KDE Plasma 5.24 и KDE Gear 21.12.

Для установки новой версии KDE необходимо подключить PPA-репозиторий backports-extra: 


   sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports-extra
   sudo apt full-upgrade -y

Дополнительно можно отметить публикацию графика разработки KDE 6, в соответствии с которым релизы KDE Plasma 6.0, KDE Frameworks 6.0 и KDE Gear 24.02.0 намечены на 28 февраля. Альфа тестирование ветки KDE 6 начнётся 8 ноября.

  1. Главная ссылка к новости (https://kubuntu.org/news/plasm...)
  2. OpenNews: Релиз KDE 6 намечен на февраль следующего года
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 23.08, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Экспериментальные сборки KDE Neon с KDE 6
  5. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27
  6. OpenNews: Проект Kubuntu представил вторую модель ноутбука Kubuntu Focus
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59956-kubuntu
Ключевые слова: kubuntu, kde
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Turbid (ok), 11:18, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Спасибо что пока не snap
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:53, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Plasma Snap - звучит красиво
     
  • 2.44, Аноним (44), 15:08, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на снимке 23.10, алло
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:30, 19/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.4, Нон (?), 11:48, 19/10/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:00, 19/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:09, 19/10/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.24, ProfessorNavigator (ok), 12:58, 19/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.8, Аноним (8), 12:10, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и хреново, что через ppa, а не через официальные бэкпорты. При переезде с 22.04 на какую-нибудь 24.04 могут запросто из-за этого возникнуть проблемы, что проще будет установить новую систему с нуля.
     
     
  • 2.10, Наталья морская пехота (?), 12:13, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну и переустановишь, что ты как маленький.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:45, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он вероятно не только за себя беспокоится, а что ВСЕМ пользователям придется делать так
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 14:11, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне не придётся, я не юзаю бубунту.
     
  • 2.13, A no Nimu (?), 12:31, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ppa-purge не поможет отцу русской демократии?
     
     
  • 3.28, DP (?), 13:40, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ppa-purge не поможет отцу русской демократии?

    Ну конечно, сперва понаставить шлака из ppa, потом перед переездом глобально спуржить все ppa, позже сделать апгрейд и снова, подключив новые ppa для нового релиза поставить все эти пакеты.

    И вся эта ональная эквилибристика лишь бы не использовать Debian testing, как более здравый человек.

     
     
  • 4.49, Admino (ok), 15:21, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вся эта ональная эквилибристика лишь бы не использовать snap, как более здравый человек.

     
  • 2.15, A no Nimu (?), 12:38, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алсо у пакетов общие сорсы. Если будут изменения, ломающие совместимость, то они сломают и 24.04
     
  • 2.51, Коньюктивит (?), 15:24, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс это тебе не виндоаз. Его нужно периодически переустанавливать.
     

  • 1.9, Cyber100 (ok), 12:12, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сейчас глупость спрошу, не бейте: а чем радикально отличается apt full-upgrade от apt dist-upgrade?

    а то я все emerge, да ebuild..., а в этих ваших дебах не алло совсем.)

     
     
  • 2.11, Минона (ok), 12:27, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем, это синонимы.
     
     
  • 3.12, Cyber100 (ok), 12:30, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто, если следовать академическим знаниям, то apt full-upgrade  и apt-get dist-upgrade. тем не менее apt dist-upgrade тоже работает. сдается мне, нас нае... обманывают.)
     
     
  • 4.16, Минона (ok), 12:40, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apt full-upgrade
    apt dist-upgrade
    apt-get dist-upgrade
    делают одно и тоже.
     
     
  • 5.17, Cyber100 (ok), 12:42, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вгимание, вопрос: нафига?)
    или так исторически сложилось?
     
     
  • 6.39, Shevchuk (ok), 14:37, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и apt как альтернатива apt-get, и full-upgrade как альтернатива dist-upgrade добавлены для упрощения восприятия

    apt full-upgrade — просто и понятно
    apt-get dist-upgrade — некоторые путались

     
  • 6.50, Admino (ok), 15:23, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие пользователи думают, что dist-upgrade — это обновление на новую версию дистрибутива. Поэтому сделали full-upgrade. Но к тому моменту уже были написаны тысячи скриптов, использующих dist-upgrade, ломать не стали.
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:56, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда им не пользуюсь, дeлаю просто apt upgrade. Вернее не так. Сначала apt install gpg2, потом apt install apt, а уже потом apt upgrade.
     

  • 1.14, Минона (ok), 12:35, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и чем Кубунта отличается от KDE neon.
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 12:54, 19/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.25, AleksK (ok), 13:07, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А должна отличаться?
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:16, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE Neon умеет наказать за использование себя не хуже Арча. Кубунта гуманнее. С новыми бекпортами может с сравняются.
     
     
  • 3.53, Коньюктивит (?), 15:31, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я помню времена, когда в арче вообще ничего не ломалось. И до системд и какое-то время с ним. А годика два или три назад сделал установку - я опплевался. Пакман сдох с первой же обновой. Ещё один линукс всё.
     

  • 1.23, Аноним (21), 12:57, 19/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.32, Аноним (30), 13:54, 19/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.26, Аноним (26), 13:14, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем сторонние PPA, это сборки от васянов? Если же это сборка официальных товарищей кубунты, тогда это должно быть в убунтовских репах. Странно...
     
     
  • 2.43, Второй из села Кукуево (?), 14:54, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В репах Ubuntu традиционно(унаследовано от Debian) правило, что нельзя менять версию пакета, кроме как секурными обновлениями, если есть Plasma 5.20, то только секурити фиксы к ней, если есть еще кто-то 44.22, то только 44.22 в этом релизе, а новые версии только в новых релизах

    Потому видимо решили, что для тех кто гонится за цифрами вот ппа, пусть подключают и накатывают

     

  • 1.27, th3m3 (ok), 13:34, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что скажете товарищи KDEшники, стоит обновляться?
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 15:10, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если у тебя и так все работает - не трогай. Да 24.04 жди
     
  • 2.47, Аноним (46), 15:17, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет!
     

  • 1.35, Аноним (30), 13:57, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем это нужно, если есть Неон на основе 22.04, но со свежей версией?
     
     
  • 2.42, nonamenonumber (?), 14:45, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    линуксоид спок.
     

  • 1.52, danonimous (?), 15:29, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Альт Линукс 10, вышедшем в 2021-м году - уже давно Plasma 5.27. И не в PPA.
     

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