The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект Kubuntu представил вторую модель ноутбука Kubuntu Focus

13.10.2020 09:54

Разработчики дистрибутива Kubuntu объявили о поступлении в продажу ноутбука "Kubuntu Focus M2", выпускаемого под брендом проекта и предлагающего предустановленное рабочее окружение на базе Ubuntu 20.04 и рабочего стола KDE. Устройство выпущено в сотрудничестве с компаниями MindShareManagement и Tuxedo Computers. Ноутбук рассчитан на продвинутых пользователей и разработчиков, которым необходим мощный переносной компьютер, поставляемый с Linux-окружением, оптимизированным для предложенного оборудования. Цена устройства составляет 1795 долларов США. В качестве основы использован игровой ноутбук CLEVO PC50DF1, также выпускаемый под брендом TUXEDO Book XP15.

Спецификация:

  • Экран 15.6” Full HD (1920x1080) 144Hz.
  • CPU Intel Core i7-10875H, 8 ядер / 16 потоков, чипсет Intel HM470 Express.
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060/2070/2080 и Intel UHD 630.
  • Порты: Mini-DisplayPort 1.4, USB-C Thunderbold 3, HDMI с HDCP, Gigabit Ethernet, Multi-Card-Reader, 3 USB 3.2, S/PDIF. Имеется возможность подключения до трёх внешних мониторов 4K.
  • ОЗУ: до 64GB Dual Channel DDR4 3200 MHz
  • Накопители: два слота SSD M.2 2280 Card, SSD Samsung 970 Evo Plus.
  • Корпус: алюминий (низ - пластик), толщина около 20 мм, размер 357.5 x 238 mm, вес 2 кг;
  • Аккумулятор 73 Wh Li-Polymer, до 6 часов автономной работы c GPU Intel и 3.5 часов с GPU NVIDIA.
  • Wi-Fi Intel 6 AX + Bluetooth
  • Web-камера 1.0M.


  1. Главная ссылка к новости (https://kubuntu.org/news/kubun...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Kubuntu начал распространение ноутбука Kubuntu Focus
  3. OpenNews: Бывший лидер Kubuntu представил проект KDE neon
  4. OpenNews: Проект KDE представил третье поколение ноутбуков KDE Slimbook
  5. OpenNews: Попытка смещения лидера сообщества разработчиков Kubuntu
  6. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 20.04
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53877-kubuntu
Ключевые слова: kubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Х (?), 09:59, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чет как-то дороговато, не? Т.е. железо железом, но ничем хорошим производитель не известен, кроме вот "оптимизированности" под убунту - так это, скорее, наоборот, убунта оптимизируется под выпускаемое в мире железо.
     
     
  • 2.19, GG (ok), 11:04, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Производитель известен хорошим качеством, цена установлена кедарасами, не производителем.
     
     
  • 3.32, Anonimous (?), 12:01, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Цена кстати норм, сравнивая с нашими ценами. Частота обновления дисплея 144Hzи покрытие цвета 72% NTSC Display - это круто. Тут 3 слота для дисков - 1ый основной NVMe, 2ой SATA / PCIe и 3ий PCIe (на сайте есть возможность выбрать 2ой NVMe за доп. плату. Лично я очень ценю такие доп. слоты для дисков, в них можно вставить HDD на 3 тб для хранения файлов. По цене этот ноут равен asus tuf, а по начинке круче (2 куллера для CPU и GPU так же в наличии). asus tuf если кто не знает на сегодня самые дешевые игровые ноуты и при этом мощные.
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 18:16, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    https://www.apple.com/macbook-pro-16/

     
  • 2.26, Nonymous (?), 11:27, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >убунта оптимизируется под выпускаемое в мире железо

    Смешно 😄

     

  • 1.2, m.makhno (ok), 10:02, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я бы с радостью купил, только этот лихой курс рубля... Что ж творит, засранец! Остается пока только созерцать. А так отрадно, конечно, что собирают под пингвина мощные машины.
     
     
  • 2.33, 7tiiui (?), 12:02, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну наконец-то на линуксе можно будет поиграть с таким-то мощным железом =0
     

  • 1.3, AleksK (ok), 10:07, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Глупая затея делать Linux-ноутбук с Nvidia.
     
     
  • 2.34, Anonimous (?), 12:03, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Не глупая. Установи второй системой Windows и чтобы поиграть перезагружайся в нее. RTX карты еще и с трассировкой лучей.
     
     
  • 3.35, Im banana man (?), 12:09, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А красные когда аналог RTX выпустят? RDNA2, если правильно понимаю, так ведь? Или ошибаюсь?
     
  • 3.36, Аноним (36), 12:45, 13/10/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.43, Аноним (-), 14:15, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничеси. А есть другие видеокарты?
     
     
  • 3.47, AleksK (ok), 15:22, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знал что Nvidia делает видеокарты
     
  • 2.58, nickname (??), 18:58, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. А есть ли сейчас вообще лаптопы с мощной видеокартой (мощнее всяких Intel HD 630) и процессором от AMD, на которых полноценно работает Linux? Слышал, что со встройками от AMD (на Ryzen) все очень плохо.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:11, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Стоимость устройства составляет 1795 долларов США ... ОЗУ: до 64GB Dual Channel DDR4 3200 MHz

    Стоимость - конкретно. Параметры - примерно. Стоимость не зависит от установленной памяти?

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:12, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Просто сеют тоску.
    Зачем в ноутбук, оптимизированный под кубунту ставить дискретную видеокарту? (Тем более nvidia поздних серий, в которой на закрытых драйверах грубо говоря sway на wayland не запустить, а на открытых чем она лучше чем встройка intel?)

    Лучше бы поставили 4к матовую матрицу и что-то энергоэффективное: все одно 80% времени по клавишам стучать вникая в тексты.

     
     
  • 2.6, IRASoldier_registered (ok), 10:15, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Зачем в ноутбук, оптимизированный под кубунту ставить дискретную видеокарту? (...) все одно 80% времени по клавишам стучать вникая в тексты

    Затем, что далеко не все за ноутбуком только то и делают, что по клавишам стучат, вникая в тексты. Для этих целей достаточно какого-нибудь некрожелеза из списка https://ryf.fsf.org/categories/laptops

     
  • 2.17, Бздун (?), 10:54, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для целей стучать по клавишам есть expertbook. Он весит меньше килограмма, живет от батареии 3-4 дня (в моем случае) благодаря аппаратному буферу кадра в матрице. Стоит менее 100тыс рублей(80 или около того).
    Все железо отлично работает из коробки в debian sid, даже подсветка клавиатуры заработала сама.
     
     
  • 3.31, Q2W (?), 11:59, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > благодаря аппаратному буферу кадра в матрице

    А на каком ещё железе такое есть? Может есть какое-то название технологии для гуглёжки (я нахожу только общие слова какие-то, а хочу найти thinkpad с такой технологией).

     
     
  • 4.38, Михрютка (ok), 12:52, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на любом

    Panel Self Refresh

    https://01.org/linuxgraphics/gfx-docs/drm/ch04s02.html#id-1.4.3.4.11

    так себе технология, экономит энергию, пока ты тупишь, читая доку, и фреймбуфер за это время (предположительно) не меняется.

     
  • 2.22, Михрютка (ok), 11:18, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>Зачем в ноутбук, оптимизированный под кубунту ставить дискретную видеокарту?

    затем, что это не оптимизированный под кубунту ноутбук.

    не уверен, что братья тайваньци, которые его собирают, вообще догадываются о существовании кубунты и кде в целом.

     

  • 1.7, макароновирус (?), 10:19, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Цена платиновая, да и зачем такой дурень с таким маленьким экраном не ясно.
    Сидеть целый день и щурится в бойницу глаза выпадут.
     
  • 1.10, 123 (??), 10:24, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >NVIDIA
    >Linux

    Лол. Ubuntu 20.04 там будет запускаться в WSL на Windows 10, я так понимаю.

     
     
  • 2.50, Аноним (50), 16:23, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот откуда вы такие уникумы проявляетесь? За всё время использования связки Intel + Nvidia что в десктопах, что в ноутбуках - никаких проблем (кроме злобубучего оптимуса с бамблби) не было. Ну да, блоб. Но вам шашечки или ехать?
     
     
  • 3.56, Аноним (-), 18:23, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если надо чтобы работало, то можно и винду вкатить. Вам шашечки или ехать?
     

  • 1.12, Аноним (-), 10:26, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В качестве основы использован игровой ноутбук CLEVO PC50DF1

    И что тут клёво так, вот дорого - да.

     
  • 1.13, Аноним (13), 10:33, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >Экран 15.6”
    >Ноутбук

    Нафига? Ноутбук это максимум 14".

     
     
  • 2.15, IRASoldier_registered (ok), 10:43, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В карман чтобы помещался? Даже 17" вполне ноутбук. Особенно если требуется работа с графикой/медиа.
     
  • 2.27, макароновирус (?), 11:31, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 14"

    Скотчем приматываешь к голове, чтобы что-то разглядеть на экране?
    Оригинально решил проблему.

     
     
  • 3.44, Михрютка (ok), 14:38, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ваш комментарий огорчает владельцев macbook pro
     
     
  • 4.46, макароновирус (?), 15:04, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Владельцы макакобука не могут огорчаться, тк. непрерывное хорошее настроение входит в стоимость девайса.

    Буквально позавчера наш новый разраб работающий на макакобуке не смог осилить pptp впн к заказчику.
    Оказалось, что макакобук не умеет такой детский впн.
    Вот таки вот "pro" технологии.

    Чем сильнее человек обманут, тем сильнее он оправдывает себя и свой выбор. 3-5% людей способны адекватно признавать свои ошибки и относится к себе с иронией.

     
     
  • 5.49, Михрютка (ok), 16:11, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шо ж вы столько времени искали заказчика с pptp?

    надо было лет десять назад вашему разрабу с макбука подключаться через pptp, зашел бы без проблем. а щас усе, поезд ушел.

     
     
  • 6.52, макароновирус (?), 17:41, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сходите к госам, у них там pptp через одного, а то и чаще.
     
     
  • 7.54, Михрютка (ok), 18:10, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сходите к госам, у них там pptp через одного, а то и
    > чаще.

    ну пусть ваш разраб за госденьги пересядет с мака на что-нибудь более подходящее для госов, например, на астра линукс.

    или можете написать в эппл развернутое матерное письмо, что-нибудь в духе "Ой ты гей еси американский, билла гейтса брат и самого стива джобса секретарь!", может, проникнутся и вернут пптп взад.

    или (совсем фантастическое предположение) поставьте какой-нить впн клиент под макось с поддержкой пптп.

    я настолько старый, что помню, как это приходилось делать на винде в далеком виндовз девяносто пятом году, через диалап по модему на 14400 туда и обратно зимой! и ничего, не жаловались. а щас какие-то маководы изнеженные пошли, у него впн клиент из системы вынесли - он в слезы.

     
  • 5.51, Аноним (51), 16:53, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Оказалось, что макакобук не умеет такой детский впн.

    Не не умеет, а специально выпилен из-за проблем с безопасностью. Не детский, а дырявый говновпн.  

     
     
  • 6.53, макароновирус (?), 17:44, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так HTTP тоже небезопасен, надеюсь он тоже выпилен из браузеров макакобука?
    Корпорация до конца последовательна в своих умалишенных решениях?
     
  • 2.40, Пингвин Такс (?), 13:27, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 4к разрешении!!!
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:41, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Нвидия? Не, спасибо
     
  • 1.16, zurapa (ok), 10:45, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне не понятно, почему Ubuntu? Если мне нужен стабильный конь для работы, для повседневки, чтобы не мучиться с регулярными обновлениями версий ОС, то я выберу Debian. Пересаживался с 8 на 9, с 9 на 10 Debian без переустановки системы простым обновлением софта до последнего, переключением на новую ветку в репозитории и dist-upgrade. Никаких проблем не возникло, всё прекрасно работало. Около 6 лет на одной системе. С Ubuntu такое не прокатит. Вы обязательно должны страдать даже при переходе со стабильной на новую стабильную долгоиграющую версию.

    Когда уже производители поймут, что некамильфо постоянно заниматься переустановками?

    Ещё больше удивляют хлопцы, которые в прод затаскивают Ubuntu... Определённо у людей масса свободного времени.

    И вот опять... Ubuntu выпустила...

     
     
  • 2.18, Антонидас (?), 11:03, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Устанавливал себе на десктоп 16.04, с тех пор раз 5-6 делал дист-апгрейд и тоже нигде не страдал...
    Может конечно глюкавость убунты и не совсем миф, но больше похоже что просто это подхваченный и разнесенный массами чей-то неудачный опыт, что-то из разряда стереотипа об арче-школьниках.
     
  • 2.45, макароновирус (?), 14:50, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне не понятно

    Ты прод-то видел хоть раз?
    Стоит тобой ненавистная убунта годами как вкопаная и работает как часы на серверах под нагрузкой с софтом в десятки ГБ ОЗУ и жирным постгресом.
    Такие вот неприятные новости для тебя.

    >>Определённо у людей масса свободного времени.

    Совершенно верно, масса свободного времени на что-то другое, отличное от возни с ОС.

    Если на слово убунта диатез, то можно поставить центос, будет также стабильно и энтерпрайзно.

    Если говорить про десктоп, то какой смысл обновляться, если все уже настроено и работает как часы?
    Даже на 16.04 можно спокойно еще сидеть пару лет и не заморачиваться.

     

  • 1.20, Михрютка (ok), 11:11, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это потерявшийся брат недавней новости про кде слимбук, только с буллшитом про тензорфлоу на 100500% быстрее.

    бонус линк об экономии электроэнергии:

    https://kfocus.org/wf/igpu.html

    очинь аптимезировано. очинь дружилюбна.

     
  • 1.23, Аноним (23), 11:27, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >рабочего стола KDE
    >GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060/2070/2080

    Можно сразу в DIOS отключить, ибо Qt на Невидии валится.

     
     
  • 2.25, Аноним (23), 11:27, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BIOS
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:27, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Цена устройства составляет 1795 долларов США

    Ещё немного и можно агрегат на Power9 достать

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:03, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эт ты где лаптоп на Power9 видел???
     

  • 1.28, Чебур (?), 11:32, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за хейт nvidia, когда последний раз ставил на федоре все встало без танцев, даж переключение яркости и Plymouth не сломало.
    Хотя если ноут нацелен на разрабов, то лучше бы хотя бы одну модификацию вообще без дискретной видяхи сделали, если не работаешь с графикой, то интегрированой с головой сватает. Вообще как ни странно ноуты без дискретки с нормальным процом стоят гораздо дороже, в чем тут магия не понимаю
     
  • 1.29, Аноним (29), 11:34, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно. А что они все к этому Клёво прицепились? Он на самом деле такой клёвый? Или просто высер маркетологов?
     
     
  • 2.41, Michael Shigorin (ok), 13:36, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно. А что они все к этому Клёво прицепились?

    Слево -- это ODM, если мне память не изменяет.

     
  • 2.59, onanim (?), 19:12, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в самом деле.
    например, это один из немногих производителей, ставящих тачпады нормального размера, и с физическими кнопками, а не огромный у*банский трекпад с тач-кнопками, который ещё и постоянно случайно задеваешь ладонью.
    также их ноутбуки зачастую поддерживают апгрейд проца и/или видюхи.
     

  • 1.30, Аноним (30), 11:54, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Apple тихо курит в сторонке с такими ценами
     
  • 1.37, InuYasha (??), 12:48, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Intel, NVIDIA
    >Дыры, Проприетарщина

    ну вот.apng :(

     
  • 1.42, Аноним (42), 13:44, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >1800 $

    Когда очень хочется как apple делать бабки за маржу логотипа.

     
  • 1.48, Аноним (-), 15:38, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    not AMD - thanks, but no thanks.
     
  • 1.57, Анонимович (?), 18:26, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Kubuntu Focus ... 1795 долларов США ...

    Фокус не удался...

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру