Проект Kubuntu представил вторую модель ноутбука Kubuntu Focus

|
|1.1, Х (?), 09:59, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Чет как-то дороговато, не? Т.е. железо железом, но ничем хорошим производитель не известен, кроме вот "оптимизированности" под убунту - так это, скорее, наоборот, убунта оптимизируется под выпускаемое в мире железо.
|
|
|
|2.19, GG (ok), 11:04, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Производитель известен хорошим качеством, цена установлена кедарасами, не производителем.
|
|
|
|3.32, Anonimous (?), 12:01, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Цена кстати норм, сравнивая с нашими ценами. Частота обновления дисплея 144Hzи покрытие цвета 72% NTSC Display - это круто. Тут 3 слота для дисков - 1ый основной NVMe, 2ой SATA / PCIe и 3ий PCIe (на сайте есть возможность выбрать 2ой NVMe за доп. плату. Лично я очень ценю такие доп. слоты для дисков, в них можно вставить HDD на 3 тб для хранения файлов. По цене этот ноут равен asus tuf, а по начинке круче (2 куллера для CPU и GPU так же в наличии). asus tuf если кто не знает на сегодня самые дешевые игровые ноуты и при этом мощные.
|
|1.2, m.makhno (ok), 10:02, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Я бы с радостью купил, только этот лихой курс рубля... Что ж творит, засранец! Остается пока только созерцать. А так отрадно, конечно, что собирают под пингвина мощные машины.
|
|
|
|2.33, 7tiiui (?), 12:02, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну наконец-то на линуксе можно будет поиграть с таким-то мощным железом =0
|
|
|
|2.34, Anonimous (?), 12:03, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Не глупая. Установи второй системой Windows и чтобы поиграть перезагружайся в нее. RTX карты еще и с трассировкой лучей.
|
|
|
|3.35, Im banana man (?), 12:09, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А красные когда аналог RTX выпустят? RDNA2, если правильно понимаю, так ведь? Или ошибаюсь?
|
|2.58, nickname (??), 18:58, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Согласен. А есть ли сейчас вообще лаптопы с мощной видеокартой (мощнее всяких Intel HD 630) и процессором от AMD, на которых полноценно работает Linux? Слышал, что со встройками от AMD (на Ryzen) все очень плохо.
|
|1.4, Аноним (4), 10:11, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Стоимость устройства составляет 1795 долларов США ... ОЗУ: до 64GB Dual Channel DDR4 3200 MHz
Стоимость - конкретно. Параметры - примерно. Стоимость не зависит от установленной памяти?
|
|1.5, Аноним (5), 10:12, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
Просто сеют тоску.
Зачем в ноутбук, оптимизированный под кубунту ставить дискретную видеокарту? (Тем более nvidia поздних серий, в которой на закрытых драйверах грубо говоря sway на wayland не запустить, а на открытых чем она лучше чем встройка intel?)
Лучше бы поставили 4к матовую матрицу и что-то энергоэффективное: все одно 80% времени по клавишам стучать вникая в тексты.
|
|
|
|2.6, IRASoldier_registered (ok), 10:15, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Зачем в ноутбук, оптимизированный под кубунту ставить дискретную видеокарту? (...) все одно 80% времени по клавишам стучать вникая в тексты
Затем, что далеко не все за ноутбуком только то и делают, что по клавишам стучат, вникая в тексты. Для этих целей достаточно какого-нибудь некрожелеза из списка https://ryf.fsf.org/categories/laptops
|
|2.17, Бздун (?), 10:54, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для целей стучать по клавишам есть expertbook. Он весит меньше килограмма, живет от батареии 3-4 дня (в моем случае) благодаря аппаратному буферу кадра в матрице. Стоит менее 100тыс рублей(80 или около того).
Все железо отлично работает из коробки в debian sid, даже подсветка клавиатуры заработала сама.
|
|
|
|3.31, Q2W (?), 11:59, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> благодаря аппаратному буферу кадра в матрице
А на каком ещё железе такое есть? Может есть какое-то название технологии для гуглёжки (я нахожу только общие слова какие-то, а хочу найти thinkpad с такой технологией).
|
|2.22, Михрютка (ok), 11:18, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>>Зачем в ноутбук, оптимизированный под кубунту ставить дискретную видеокарту?
затем, что это не оптимизированный под кубунту ноутбук.
не уверен, что братья тайваньци, которые его собирают, вообще догадываются о существовании кубунты и кде в целом.
|
|1.7, макароновирус (?), 10:19, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Цена платиновая, да и зачем такой дурень с таким маленьким экраном не ясно.
Сидеть целый день и щурится в бойницу глаза выпадут.
|
|1.10, 123 (??), 10:24, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>NVIDIA
>Linux
Лол. Ubuntu 20.04 там будет запускаться в WSL на Windows 10, я так понимаю.
|
|
|
|2.50, Аноним (50), 16:23, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вот откуда вы такие уникумы проявляетесь? За всё время использования связки Intel + Nvidia что в десктопах, что в ноутбуках - никаких проблем (кроме злобубучего оптимуса с бамблби) не было. Ну да, блоб. Но вам шашечки или ехать?
|
|
|
|3.56, Аноним (-), 18:23, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если надо чтобы работало, то можно и винду вкатить. Вам шашечки или ехать?
|
|1.12, Аноним (-), 10:26, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В качестве основы использован игровой ноутбук CLEVO PC50DF1
И что тут клёво так, вот дорого - да.
|
|
|
|2.27, макароновирус (?), 11:31, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> 14"
Скотчем приматываешь к голове, чтобы что-то разглядеть на экране?
Оригинально решил проблему.
|
|
|
|
|
|4.46, макароновирус (?), 15:04, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Владельцы макакобука не могут огорчаться, тк. непрерывное хорошее настроение входит в стоимость девайса.
Буквально позавчера наш новый разраб работающий на макакобуке не смог осилить pptp впн к заказчику.
Оказалось, что макакобук не умеет такой детский впн.
Вот таки вот "pro" технологии.
Чем сильнее человек обманут, тем сильнее он оправдывает себя и свой выбор. 3-5% людей способны адекватно признавать свои ошибки и относится к себе с иронией.
|
|
|
|5.49, Михрютка (ok), 16:11, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
шо ж вы столько времени искали заказчика с pptp?
надо было лет десять назад вашему разрабу с макбука подключаться через pptp, зашел бы без проблем. а щас усе, поезд ушел.
|
|
|
|
|
|7.54, Михрютка (ok), 18:10, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сходите к госам, у них там pptp через одного, а то и
> чаще.
ну пусть ваш разраб за госденьги пересядет с мака на что-нибудь более подходящее для госов, например, на астра линукс.
или можете написать в эппл развернутое матерное письмо, что-нибудь в духе "Ой ты гей еси американский, билла гейтса брат и самого стива джобса секретарь!", может, проникнутся и вернут пптп взад.
или (совсем фантастическое предположение) поставьте какой-нить впн клиент под макось с поддержкой пптп.
я настолько старый, что помню, как это приходилось делать на винде в далеком виндовз девяносто пятом году, через диалап по модему на 14400 туда и обратно зимой! и ничего, не жаловались. а щас какие-то маководы изнеженные пошли, у него впн клиент из системы вынесли - он в слезы.
|
|5.51, Аноним (51), 16:53, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Оказалось, что макакобук не умеет такой детский впн.
Не не умеет, а специально выпилен из-за проблем с безопасностью. Не детский, а дырявый говновпн.
|
|
|
|6.53, макароновирус (?), 17:44, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так HTTP тоже небезопасен, надеюсь он тоже выпилен из браузеров макакобука?
Корпорация до конца последовательна в своих умалишенных решениях?
|
|1.16, zurapa (ok), 10:45, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мне не понятно, почему Ubuntu? Если мне нужен стабильный конь для работы, для повседневки, чтобы не мучиться с регулярными обновлениями версий ОС, то я выберу Debian. Пересаживался с 8 на 9, с 9 на 10 Debian без переустановки системы простым обновлением софта до последнего, переключением на новую ветку в репозитории и dist-upgrade. Никаких проблем не возникло, всё прекрасно работало. Около 6 лет на одной системе. С Ubuntu такое не прокатит. Вы обязательно должны страдать даже при переходе со стабильной на новую стабильную долгоиграющую версию.
Когда уже производители поймут, что некамильфо постоянно заниматься переустановками?
Ещё больше удивляют хлопцы, которые в прод затаскивают Ubuntu... Определённо у людей масса свободного времени.
И вот опять... Ubuntu выпустила...
|
|
|
|2.18, Антонидас (?), 11:03, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Устанавливал себе на десктоп 16.04, с тех пор раз 5-6 делал дист-апгрейд и тоже нигде не страдал...
Может конечно глюкавость убунты и не совсем миф, но больше похоже что просто это подхваченный и разнесенный массами чей-то неудачный опыт, что-то из разряда стереотипа об арче-школьниках.
|
|2.45, макароновирус (?), 14:50, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мне не понятно
Ты прод-то видел хоть раз?
Стоит тобой ненавистная убунта годами как вкопаная и работает как часы на серверах под нагрузкой с софтом в десятки ГБ ОЗУ и жирным постгресом.
Такие вот неприятные новости для тебя.
>>Определённо у людей масса свободного времени.
Совершенно верно, масса свободного времени на что-то другое, отличное от возни с ОС.
Если на слово убунта диатез, то можно поставить центос, будет также стабильно и энтерпрайзно.
Если говорить про десктоп, то какой смысл обновляться, если все уже настроено и работает как часы?
Даже на 16.04 можно спокойно еще сидеть пару лет и не заморачиваться.
|
|1.23, Аноним (23), 11:27, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>рабочего стола KDE
>GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060/2070/2080
Можно сразу в DIOS отключить, ибо Qt на Невидии валится.
|
|1.24, Аноним (24), 11:27, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Цена устройства составляет 1795 долларов США
Ещё немного и можно агрегат на Power9 достать
|
|1.28, Чебур (?), 11:32, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А что за хейт nvidia, когда последний раз ставил на федоре все встало без танцев, даж переключение яркости и Plymouth не сломало.
Хотя если ноут нацелен на разрабов, то лучше бы хотя бы одну модификацию вообще без дискретной видяхи сделали, если не работаешь с графикой, то интегрированой с головой сватает. Вообще как ни странно ноуты без дискретки с нормальным процом стоят гораздо дороже, в чем тут магия не понимаю
|
|1.29, Аноним (29), 11:34, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно. А что они все к этому Клёво прицепились? Он на самом деле такой клёвый? Или просто высер маркетологов?
|
|
|
|2.59, onanim (?), 19:12, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в самом деле.
например, это один из немногих производителей, ставящих тачпады нормального размера, и с физическими кнопками, а не огромный у*банский трекпад с тач-кнопками, который ещё и постоянно случайно задеваешь ладонью.
также их ноутбуки зачастую поддерживают апгрейд проца и/или видюхи.
|