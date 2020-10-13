Проект Kubuntu представил вторую модель ноутбука Kubuntu Focus

2.15 , IRASoldier_registered ( ok ), 10:43, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В карман чтобы помещался? Даже 17" вполне ноутбук. Особенно если требуется работа с графикой/медиа.

2.27 , макароновирус ( ? ), 11:31, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > 14" Скотчем приматываешь к голове, чтобы что-то разглядеть на экране?

Оригинально решил проблему.

3.44 , Михрютка ( ok ), 14:38, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ваш комментарий огорчает владельцев macbook pro

4.46 , макароновирус ( ? ), 15:04, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Владельцы макакобука не могут огорчаться, тк. непрерывное хорошее настроение входит в стоимость девайса. Буквально позавчера наш новый разраб работающий на макакобуке не смог осилить pptp впн к заказчику.

Оказалось, что макакобук не умеет такой детский впн.

Вот таки вот "pro" технологии. Чем сильнее человек обманут, тем сильнее он оправдывает себя и свой выбор. 3-5% людей способны адекватно признавать свои ошибки и относится к себе с иронией.

5.49 , Михрютка ( ok ), 16:11, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – шо ж вы столько времени искали заказчика с pptp? надо было лет десять назад вашему разрабу с макбука подключаться через pptp, зашел бы без проблем. а щас усе, поезд ушел.

6.52 , макароновирус ( ? ), 17:41, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сходите к госам, у них там pptp через одного, а то и чаще.

7.54 , Михрютка ( ok ), 18:10, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сходите к госам, у них там pptp через одного, а то и

> чаще. ну пусть ваш разраб за госденьги пересядет с мака на что-нибудь более подходящее для госов, например, на астра линукс. или можете написать в эппл развернутое матерное письмо, что-нибудь в духе "Ой ты гей еси американский, билла гейтса брат и самого стива джобса секретарь!", может, проникнутся и вернут пптп взад. или (совсем фантастическое предположение) поставьте какой-нить впн клиент под макось с поддержкой пптп. я настолько старый, что помню, как это приходилось делать на винде в далеком виндовз девяносто пятом году, через диалап по модему на 14400 туда и обратно зимой! и ничего, не жаловались. а щас какие-то маководы изнеженные пошли, у него впн клиент из системы вынесли - он в слезы.

5.51 , Аноним ( 51 ), 16:53, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Оказалось, что макакобук не умеет такой детский впн. Не не умеет, а специально выпилен из-за проблем с безопасностью. Не детский, а дырявый говновпн.

6.53 , макароновирус ( ? ), 17:44, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так HTTP тоже небезопасен, надеюсь он тоже выпилен из браузеров макакобука?

Корпорация до конца последовательна в своих умалишенных решениях?

2.40 , Пингвин Такс ( ? ), 13:27, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В 4к разрешении!!!

