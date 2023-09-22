Бета-выпуск Ubuntu 23.10

2.10 , коньюктивит ( ? ), 17:08, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А может чёрт не так страшен с ssd m.2 и современной памятью? Вот хотелось бы у кого-нибудь узнать. На реальном железе, конечно же.

3.11 , gesha.turtles ( ? ), 17:18, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще не страшен. DELL Inspiron 5530 + какой-то Kingston M.2 1 TB

4.17 , Аноним ( 17 ), 17:39, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зажрались, io некуда девать. Именно из-за таких пользователей всё это и плодится.

2.12 , Ржомба ( ? ), 17:25, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Просто смирись со Снапом и Флатпаком, они уже здесь, и в обозримом будущем традиционная установка пакетов останется только в маргинальных дистрибутивах. Расслабься и продолжай выполнять свои задачи на ПК, не забивая голову мусором.

3.14 , Аноним ( 14 ), 17:29, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мусором - это про снап же? /S

4.18 , Ржомба ( ? ), 17:43, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это про мысли о том, какой способ доставки ПО лучше или хуже. Пользуйся мейнстримом и не парься, чувак.

5.19 , Аноним ( 19 ), 17:46, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я из принципа стану геем, чтобы не быть таким, как ты

6.20 , Аноним ( 20 ), 17:58, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Геем нельзя стать, лол.

