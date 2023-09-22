Бета-выпуск Ubuntu 23.10

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Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 23.10 "Mantic Minotaur", после формирования которого произведена полная заморозка пакетной базы, и разработчики перешли к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз, который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев, запланирован на 12 октября. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin (редакция для Китая), Ubuntu Unity, Edubuntu и Ubuntu Cinnamon.
Основные изменения:
- Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 45, в котором в панели появился динамический индикатор виртуальных рабочих столов, повышена производительность системы поиска, добавлен индикатор включения камеры, задействовано аппаратное ускорение воспроизведения видео, заменены просмотрщик изображений и приложение для работы с камерой, изменён стиль отображения боковых панелей, обновлены библиотеки GTK 4.12 и libadwaita 1.4. Из специфичных для Ubuntu изменений отмечается включение в поставку приложения GNOME Clocks.
- Ядро Linux обновлено до версии 6.5. Из специфичных для Ubuntu изменений в пакете с ядром выделяется сжатие модулей с использованием алгоритма zstd, что позволило сократить время загрузки.
В пакет с ядром добавлены свежие наборы патчей для shiftfs, Apparmor и LSM. По умолчанию включён механизм MGLRU (Multi-Generational LRU), который заменяет старую реализацию LRU (Least Recently Used) на основе двух очередей на многоступенчатую структуру, лучше определяющую какие страницы памяти по настоящему используются, а какие можно вытеснить в раздел подкачки.
Проведена оптимизация настроек ядра с целью снижения задержек при выполнении десктоп-ориентированных задач. Реализация ZFS обновлена до версии 2.2.0~rc3. В ФС Ceph перенесена поддержка маппинга пользовательских идентификаторов при монтировании.
- Обновлены версии GCC 13.2.0, binutils 2.41, glibc 2.38, Python 3.11.5 (в репозитории также доступен Python 3.12.0-rc2), Perl 5.36.0, LLVM 16 (в репозитории также доступен LLVM 17), Rust 1.71, OpenJDK 21 (также оставлен OpenJDK 17), .NET 7.0.110, Go 1.21,
- Обновлены подсистемы: Mesa 23.1.7, BlueZ 5.68, NetworkManager 1.44, Pipewire 0.3.79, Poppler 23.08, xdg-desktop-portal 1.17.2, CUPS 2.4.6, PulseAudio 16.1, Snapd 2.60.3.
- Обновлены пользовательские приложения, среди которых Firefox 117, LibreOffice 7.6, Thunderbird 115.2, GIMP 2.10.34, Rhythmbox 3.4.7, Blender 3.6.2, Krita v5.1.5, Scribus 1.5.8,
Darktable 4.2.1, Inkscape 1.2.2, OBS Studio 29.1.3.
- Обновлены серверные пакеты: Nginx 1.24, Apache httpd 2.4.57, Django 4.2, Dovecot 2.3.20, Spamassassin 4 (с поддержкой DMARC), Docker n 24.0.5, Containerd 1.7.2, Runc 1.1.7.
- Добавлена экспериментальная поддержка шифрования дисков, не требующая ввода пароля разблокировки диска при загрузке, благодаря хранению информации для расшифровки ключей в TPM (Trusted Platform Module).
- В инсталляторе возвращена поддержка файловой системы ZFS.
- Предложен новый менеджер приложений Ubuntu Store, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter и адаптивных методов компоновки интерфейса для корректной работы на экранах любого размера. Ubuntu Store реализует комбинированный интерфейс для работы с пакетами в формате DEB и Snap (при наличии одной программы в пакетах deb и snap по умолчанию выбирается snap), позволяет выполнять поиск и навигацию по каталогу пакетов snapcraft.io и подключённым DEB-репозиториям, даёт возможность управлять установкой, удалением и обновлением приложений, устанавливать отдельные deb-пакеты из локальных файлов. В приложение задействована новая система рейтинга, в которой пятибалльная шкала оценки заменена на голосование в формате нравится/не нравится (+1/-1), на основе которого выводится виртуальный пятизвёздочный рейтинг. Поставка старого менеджера приложений Ubuntu Software сохранена в качестве опции.
- Добавлено новое приложение для обновления прошивок (Firmware Updater), позволяющее устанавливать обновления прошивок без запуска фонового сервиса управления обновлениями.
- Добавлен пакет fonts-ubuntu-classic, в котором предложен набор классических шрифтов, используемых в Ubuntu до выпуска 23.04.
- Реализована поддержка аппаратного кодирования и декодирования видео в snap-пакете с браузером Chromium.
- Расширены инструменты управления конфиденциальностью - добавлен механизм, запрашивающий у пользователя полномочия при необходимости предоставления приложениям дополнительных прав (например, для доступа к определённым файлам).
- Повышена безопасность управления ключами PPA-репозиториев. Утилита add-apt-repository теперь добавляет все данные PPA-репозиториев в .sources-файлы в формате deb822, вместо раздельного добавления .list-файла в
/etc/apt/sources.list.d/ и gpg-ключа в /etc/apt/trusted.gpg.d.
- Для установки Ubuntu Desktop в новом инсталляторе по умолчанию задействован режим "minimal". Для получения возможности начальной установки дополнительных приложений, таких как LibreOffice и Thunderbird, доступна возможность выбора расширенного режима установки (Expanded installation).
- В Ubuntu Desktop для хранения настроек сетевых интерфейсов задействована система Netplan, уже применяемая в Ubuntu Server. При обновлении системы миграция настроек и профилей NetworkManager (из /etc/NetworkManager/system-connections/ в /etc/netplan/90-NM-*.yaml ) выполняется автоматически (копия старых настроек и профилей сохраняется в /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml.dpkg-backup и /var/lib/NetworkManager/backups/). Файл конфигурации /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml перенесён в /lib/netplan/00-network-manager-all.yaml, так как его теперь не рекомендуется изменять вручную.
- Включён механизм Active Directory Certificate Auto Enrollment, позволяющий автоматически получать сертификаты из сервисов Active Directory при включении групповых политик. Автоматическое получение сертификатов через Active Directory также применяется при подключении к корпоративным беспроводным сетям и VPN.
- В сборках для плат Raspberry Pi добавлена официальная поддержка модулей с камерами, среди прочего оснащёнными автофокусом. Библиотека libcamera обновлена до версии 0.1. Настройки cloud-init изменены для отключения по умолчанию парольной аутентификации в сервере SSH.
- Доступ к пространствам имён идентификаторов пользователя (user namespace) теперь предоставляется только программам, для которых добавлен специальный профиль AppArmor (например, для Chrome создан профиль /etc/apparmor.d/opt.google.chrome.chrome, который можно использовать в качестве примера для открытия доступа к user namespace для других программ). Изменение позволит повысить защищённость систем, использующих контейнерную изоляцию, от уязвимостей, для эксплуатации которых необходим доступ к user namespace.
- Развивается редакция Ubuntu Core Desktop, основанная на платформе Ubuntu Core и включающая только приложения, оформленные с использованием пакетов в формате Snap.
- В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.27.8 и набор приложений KDE Gear 23.08.1.
- В Ubuntu Cinnamon задействовано пользовательское окружение Cinnamon 5.8.4.
- В Xubuntu
обновлено окружение на базе Xfce 4.18. Задействованы новые версии Mousepad 0.6.1, Ristretto 0.13.1, Xfce Power Manager 4.18.2, Xfce Screensaver 4.18.2, Xfce PulseAudio Plugin 0.4.7, Xfce Screenshooter 1.10.4, elementary-xfce 0.18, Greybird 3.23.3, GNOME Disk Usage Analyzer (baobab), GNOME Fonts (gnome-font-viewer) и GNOME Document Scanner (simple-scan). В некоторых компонентах Xfce улучшена поддержка масштабирования интерфейса. В состав включены цветные emoji. Улучшена поддержка наушников с интерфейсом Bluetooth. Добавлена поддержка новых сенсорных устройств ввода, таких как Apple Magic Trackpad.
- В Ubuntu Studio обновлены версии Carla 2.5.6, Audacity 3.3.3, Ardour 7.5.0, Patchance 1.1.0, digiKam 8.1.0, OBS Studio upgraded to 29.1.3, Blender 3.6.2, KDEnlive 23.08.1, Freeshow 0.9.7, Q Light Controller Plus 4.12.7.
- В Ubuntu MATE задействован выпуск MATE Desktop 1.26.3, а панель MATE Panel обновлена до ветки 1.27 и включает дополнительные патчи.
- В Lubuntu по умолчанию предложено пользовательское окружение LXQt 1.3.
- В Ubuntu Budgie рабочий стол Budgie обновлён до версии 10.8. Добавлен новый апплет с реализацией корзины. Добавлена поддержка Magpie, форка Mutter. Улучшен диалог аутентификации, выводимый при необходимости предоставления расширенных прав доступа. Реализован выбор профиля производительности (экономия энергии, сбалансированное энергопотребление и максимальная производительность).