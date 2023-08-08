Доступен непрерывно обновляемый дистрибутив Rhino Linux

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|2.18, Аноним (18), 16:20, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вероятно чтобы использовать не только Arch-дистрибутивы (Arch, Manjaro,Endeavour и пр.) ради Rolling-release модели. Да и Убунту привычную инфраструктуру, устройство имеет.
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|2.38, B.X (?), 18:44, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>ЗАЧЕМ
Обычно, я против таких высказываний, но в данном случае, согласен...
Скрестили ужа с ежом и носорогом, непонятно, зачем?
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|2.48, dannyD (?), 20:30, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>ЗАЧЕМ
есть такой досуг/хобби - дистрохопинг,
чтоб было чего хопать )))
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|2.57, freehck (ok), 23:57, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ЗАЧЕМ
В данном случае -- Rhino понтуется. Уж как умеет, что поделать, простим ему: с учётом его никнейма, видно же, что у человека проблемы с фантазией.
Хотя если честно, подобные новости скорее раздражают, нежели веселят. Было бы вполне разумно игнорировать новости о данном "дистрибутиве": очевидно же, что это всё недостаточно серьёзно даже для опеннета; хотя казалось бы, где опеннет, а где серьёзность. =)
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|1.2, минонА (?), 15:04, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выглядит интересно, но непонятно зачем косят под гном. Зато хотя бы свои приложения делают.
RhinoDrop имеет какие-то преимущества перед KDE Connect?
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|2.6, Гость (??), 15:15, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Думается потому что гном косит под macOS а macOS это - красиво.
Из всех оболочек мне гном больше нравится своей простотой настройки (она практически не требуется) и минимализмом.
Могу жестоко ошибаться. И мое мнение может не совпадать с Вашим!
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|3.31, Аноньимъ (ok), 18:00, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Думается потому что гном косит под macOS
Ну как косит, как Кличко под Шфарцнегера примерно.
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|4.45, забыл (?), 20:06, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы продаёте макось? Нет, у вас теперь только показываем. Красивое!
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|1.4, Аноним (4), 15:10, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Заходим на сайт
>Ubuntu Based. Rolling Release. Community Maintained. Open Source.
>Сразу закапываем
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|2.25, Аноним (25), 16:54, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ubuntu Based.
Rolling Release.
Community Maintained.
Open Source.
Что из перечисленного вызвало больше всего негодования?
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|3.27, pic (?), 17:47, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Первые 3 строчки.
Даже у Debian есть собственный фонд поддержки.
Поживёт как AgiliaLinux, выгорят и закроются.
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|4.41, kusb (?), 19:11, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Agilialinux - я использовал. Ностальгия, ура.
Не осталось от них ничего.
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|3.46, забыл (?), 20:10, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слово Community без кавычек. Кстати, в этом словосочетании нужно бы и второе слово тоже убирать в кавычки.
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|3.59, freehck (ok), 00:06, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что из перечисленного вызвало больше всего негодования?
Ха? Как бы, первые три строчки прямо-таки кричат:
- Ubuntu Based + Rolling Release = настроили репы на Sid (Unstable)
- Community Maintained = Васян по-быстрому на коленке состряпал пару доп.пакетов
В общем, если мы публикуем новости о таком дистрибутиве, чего ж мы не пишем новостей об остальных тысяче... Видимо пора уже. =)
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|2.28, pic (?), 17:47, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не скучно в Gentoo, там нет времени красоту наводить.
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|1.14, Аноним (14), 15:40, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А он основан на минималистичности? А в нем есть Офис Попова? А Антивирус Попова, в котором не было бы ни кнопок, ни полей, а чисто командная строка?
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|1.17, Нах. (?), 16:20, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как остановить то его? Ни одна кнопка не нажимается, он постоянно обновляется, помогите!
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|3.22, Нах. (?), 16:43, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не помогло, он же на XFCE, которая использует только хард и не умеет в ускорение.
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|3.29, pic (?), 17:49, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если AMD, то запросто вынуть из закрытого сокета кулер вместе с процессором.
Сначала покрутить надо.
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|4.39, Нах. (?), 18:58, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оказывается нужно было поставить Виндовз, чтобы прекратить этот вечный кринж.
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|1.30, Аноньимъ (ok), 17:59, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Монохромный стиль в пурпурном это конечно жесть полная... Люди без глаз делали.
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|2.32, Аноним (32), 18:05, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Акцентные цвета на нейтральных цветах. Это то, что было в горячо любимом тобой вантузе-95. Тема неплохая, но она должна была оставаться темой на gnome-look.org, а не отдельным дистром.
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|3.36, Аноньимъ (ok), 18:38, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Акцентные цвета на нейтральных цветах.
Это неоновый пурпурный нейтральный цвет, или чёрный?
Да контрастность то-же минимальная, как будто знали как делать ненужно и сделали так специально.
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|4.40, Аноним (32), 19:09, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нейтральный цвет -- это цвет, у которого все RGB-компоненты совпадают. Черный, оттенки серого, белый. Поводи пипеткой по скриншотам сабжа. Потом по свеженанугленным скриншотам вантуза 95. Акцентный цвет уже как правило не нейтрален. В случае с вантузом -- синий. У сабжа -- пурпурный, и в этом нет проблем. А вот контраст немного _овно, да.
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|3.44, Анониссимус (?), 20:00, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понимаю, где вы там нашли проблемы с цветами. Всё стандартно: серый фон, белый текст, а акцент пурпурный -- в качестве бренда дистра. Обоина -- да, слишком контрастная, но это не страшно. На обои смотришь два раза: во время запуска системы и во время завершения работы.
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|4.47, Аноньимъ (ok), 20:14, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Всё стандартно: серый фон, белый текст
1. Это нахрена не стандартно.
2. Фон не серый а фактически черный.
3. Вы серьезно невидете проблем? То что три кнопки в вверху панели с лева сливаются в одну грязную кашу вас не смущает?
То что кнопки управления окном цвета сажи исчезают фактически на темном фоне?
Не? Нет проблем?
>а акцент пурпурный -- в качестве бренда дистра.
Ииии? Можно поэтому плевать на человеческое восприятие цветов?
И смешивать несочетаемое?
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|5.54, Анониссимус (?), 21:40, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Самый стандартный стандарт для тёмных тем.
2. Ну где чёрный? Он только в терминале, но не чёрный, а чёрно-прозрачный.
3. Каюсь, проглядел. Эти кнопки блевотные.
4. Кнопки управления окном вполне нормально видны, потому что там главное -- не серые кружочки, а пиктограммы, котороые выполнены контрастным белым цветом.
5. Так что не так с восприятием, чем плох пурпурный? Манжаровцы выбрали зелёный, эти выбрали пурпурный. А в минте (как и в андроиде) вообще предлагается выбрать любой цвет по своему вкусу. Я считаю, это лучший вариант.
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|6.56, Аноньимъ (ok), 22:39, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Психология цвета.
Есть культурные но есть и чисто биологические реакции.
Представьте черно золотой интерфейс.
Тот факт что кого-то от такого в каком-то состоянии прёт, не означает что это хороший выбор для дефолта.
В манжаре кстати тоже всё довольно плохо, но не настолько конечно.
>Самый стандартный стандарт для тёмных тем
Тёмную тему сделать довольно сложно, и если говорить о стандарте плохой темной темы, то возможно.
Сейчас и светлые уже не могут сделать.
Тот же дизайн опеннета уже начинает выглядеть как вершина искусства построения и оформления гуя.
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|5.55, Анониссимус (?), 21:42, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В целом, я бы сказал, что их тема с закосом под гном выглядит неплохо, а вот иконки у них получились отвратные.
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|1.33, Имя (?), 18:07, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучшеб сделали минимальную Ubuntu, состоящую из сервер, гном-терминал, гном-сешшон. Итого убунту в менее, чем 2гб дистр. Даже окошки и вим будет.
И дальше докачиваешь ubuntu-desktop, если нужно.
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|2.58, Нах. (?), 00:02, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучшеб сделали минимальную Ubuntu. Итого убунту в менее, чем 2гб дистр
runtu lite-10.04 - 375,6 МБ
ubuntu-10.04-desktop-amd64 - 698MБ
ubuntu-12.04-desktop-amd64 - 698 МБ
Ах тыж боже мой!
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