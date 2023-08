Доступен непрерывно обновляемый дистрибутив Rhino Linux

2.32 , Аноним ( 32 ), 18:05, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Акцентные цвета на нейтральных цветах. Это то, что было в горячо любимом тобой вантузе-95. Тема неплохая, но она должна была оставаться темой на gnome-look.org, а не отдельным дистром.

3.36 , Аноньимъ ( ok ), 18:38, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Акцентные цвета на нейтральных цветах. Это неоновый пурпурный нейтральный цвет, или чёрный?

Да контрастность то-же минимальная, как будто знали как делать ненужно и сделали так специально.

4.40 , Аноним ( 32 ), 19:09, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нейтральный цвет -- это цвет, у которого все RGB-компоненты совпадают. Черный, оттенки серого, белый. Поводи пипеткой по скриншотам сабжа. Потом по свеженанугленным скриншотам вантуза 95. Акцентный цвет уже как правило не нейтрален. В случае с вантузом -- синий. У сабжа -- пурпурный, и в этом нет проблем. А вот контраст немного _овно, да.

5.43 , Аноним ( 43 ), 19:47, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нада как в маке!

3.44 , Анониссимус ( ? ), 20:00, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не понимаю, где вы там нашли проблемы с цветами. Всё стандартно: серый фон, белый текст, а акцент пурпурный -- в качестве бренда дистра. Обоина -- да, слишком контрастная, но это не страшно. На обои смотришь два раза: во время запуска системы и во время завершения работы.

4.47 , Аноньимъ ( ok ), 20:14, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Всё стандартно: серый фон, белый текст 1. Это нахрена не стандартно. 2. Фон не серый а фактически черный. 3. Вы серьезно невидете проблем? То что три кнопки в вверху панели с лева сливаются в одну грязную кашу вас не смущает? То что кнопки управления окном цвета сажи исчезают фактически на темном фоне? Не? Нет проблем? >а акцент пурпурный -- в качестве бренда дистра. Ииии? Можно поэтому плевать на человеческое восприятие цветов?

И смешивать несочетаемое?

5.54 , Анониссимус ( ? ), 21:40, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. Самый стандартный стандарт для тёмных тем.

2. Ну где чёрный? Он только в терминале, но не чёрный, а чёрно-прозрачный.

3. Каюсь, проглядел. Эти кнопки блевотные.

4. Кнопки управления окном вполне нормально видны, потому что там главное -- не серые кружочки, а пиктограммы, котороые выполнены контрастным белым цветом.

5. Так что не так с восприятием, чем плох пурпурный? Манжаровцы выбрали зелёный, эти выбрали пурпурный. А в минте (как и в андроиде) вообще предлагается выбрать любой цвет по своему вкусу. Я считаю, это лучший вариант.

6.56 , Аноньимъ ( ok ), 22:39, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Психология цвета. Есть культурные но есть и чисто биологические реакции. Представьте черно золотой интерфейс. Тот факт что кого-то от такого в каком-то состоянии прёт, не означает что это хороший выбор для дефолта. В манжаре кстати тоже всё довольно плохо, но не настолько конечно. >Самый стандартный стандарт для тёмных тем Тёмную тему сделать довольно сложно, и если говорить о стандарте плохой темной темы, то возможно.

Сейчас и светлые уже не могут сделать. Тот же дизайн опеннета уже начинает выглядеть как вершина искусства построения и оформления гуя.

5.55 , Анониссимус ( ? ), 21:42, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В целом, я бы сказал, что их тема с закосом под гном выглядит неплохо, а вот иконки у них получились отвратные.