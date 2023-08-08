Доступен непрерывно обновляемый дистрибутив Rhino Linux

Представлен первый стабильный выпуск дистрибутива Rhino Linux, реализующего модель непрерывной доставки обновлений для предоставления доступа к наиболее свежим версиям программ. Новые версии приложений в основном переносятся из devel-веток репозиториев Ubuntu, в которых производится сборка пакетов с новыми версиями приложений, синхронизированных с Debian Sid и Unstable. Установочные образы, которые могут загружаться в Live-режиме, подготовлены для архитектур x86_64 (2 ГБ) и ARM64 (1.9 ГБ). Отдельно доступны сборки для ARM-устройств PineTab, PineTab2, PinePhone и Raspberry Pi.

Управление пакетами осуществляется при помощи собственного пакетного менеджера rhino-pkg (rpk), реализующего обвязку над пакетными менеджерами APT, Pacstall, flatpak и snap. Rhino-pkg позволяет использовать одну универсальную утилиту для выполнения типовых операций с различными форматами пакетов, например, осуществлять установку, удаление, обновление и поиск пакетов. Для сборки дистрибутива применяется инструментарий LiveBuild от проекта Debian с модификациями, заимствованными из VanillaOS. Для установки дистрибутива задействован инсталлятор Calamares.

Компоненты рабочего стола, ядро Linux, загрузочные заставки, темы оформления, браузер Firefox и развиваемые проектом утилиты распространяются через отдельный репозиторий Pacstall. Пакетный менеджер Pacstall позиционируется как аналог репозитория AUR (Arch User Repository) для Ubuntu и позволяет сторонним разработчикам распространять свои пакеты без включения в основные репозитории дистрибутива.

Для организации графического интерфейса задействовано собственное пользовательское окружение Unicorn, представляющее собой переработанный вариант Xfce, приближенный по стилю к GNOME, но остающийся легковесным. В Unicorn разработчики попытались совместить более современное оформление с традиционным подходом к построению рабочего стола.

В качестве боковой панели приложений применяется Plank Dock, а в качестве верхней панели - штатная панель Xfce. Для навигации по установленным приложениям задействован режим App Grid, реализованный на базе Lightpad.

Для быстрого запуска приложений предлагается uLauncher, предоставляющий поисковую строку для запуска команд, просмотра содержимого каталогов, поиска программ и файлов.

Навигация по открытым окнам и виртуальным рабочим столам организована при помощи пакета Xfdashboard, реализующего для Xfce интерфейс переключения между приложениями в стиле GNOME Shell и macOS Expose.

Среди специфичных для Rhino Linux приложений: