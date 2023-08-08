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Доступен непрерывно обновляемый дистрибутив Rhino Linux

08.08.2023 13:47

Представлен первый стабильный выпуск дистрибутива Rhino Linux, реализующего модель непрерывной доставки обновлений для предоставления доступа к наиболее свежим версиям программ. Новые версии приложений в основном переносятся из devel-веток репозиториев Ubuntu, в которых производится сборка пакетов с новыми версиями приложений, синхронизированных с Debian Sid и Unstable. Установочные образы, которые могут загружаться в Live-режиме, подготовлены для архитектур x86_64 (2 ГБ) и ARM64 (1.9 ГБ). Отдельно доступны сборки для ARM-устройств PineTab, PineTab2, PinePhone и Raspberry Pi.

Управление пакетами осуществляется при помощи собственного пакетного менеджера rhino-pkg (rpk), реализующего обвязку над пакетными менеджерами APT, Pacstall, flatpak и snap. Rhino-pkg позволяет использовать одну универсальную утилиту для выполнения типовых операций с различными форматами пакетов, например, осуществлять установку, удаление, обновление и поиск пакетов. Для сборки дистрибутива применяется инструментарий LiveBuild от проекта Debian с модификациями, заимствованными из VanillaOS. Для установки дистрибутива задействован инсталлятор Calamares.

Компоненты рабочего стола, ядро Linux, загрузочные заставки, темы оформления, браузер Firefox и развиваемые проектом утилиты распространяются через отдельный репозиторий Pacstall. Пакетный менеджер Pacstall позиционируется как аналог репозитория AUR (Arch User Repository) для Ubuntu и позволяет сторонним разработчикам распространять свои пакеты без включения в основные репозитории дистрибутива.

Для организации графического интерфейса задействовано собственное пользовательское окружение Unicorn, представляющее собой переработанный вариант Xfce, приближенный по стилю к GNOME, но остающийся легковесным. В Unicorn разработчики попытались совместить более современное оформление с традиционным подходом к построению рабочего стола.

В качестве боковой панели приложений применяется Plank Dock, а в качестве верхней панели - штатная панель Xfce. Для навигации по установленным приложениям задействован режим App Grid, реализованный на базе Lightpad.

Для быстрого запуска приложений предлагается uLauncher, предоставляющий поисковую строку для запуска команд, просмотра содержимого каталогов, поиска программ и файлов.

Навигация по открытым окнам и виртуальным рабочим столам организована при помощи пакета Xfdashboard, реализующего для Xfce интерфейс переключения между приложениями в стиле GNOME Shell и macOS Expose.

Среди специфичных для Rhino Linux приложений:

  • Setup wizard - мастер первой настройки, вызываемый после первой загрузки системы и позволяющий настроить базовые параметры работы дистрибутива, например, выбрать тему оформления, установить дополнительные приложения и включить поддержку пакетов в форматах appimage, flatpak и snap.
  • Your System - приложение для просмотра информации о системе и для обновления дистрибутива.
  • RhinoDrop - приложение для обмена файлами между разными устройствами (ответвление от Snapdrop).


  1. Главная ссылка к новости (https://rhinolinux.org/news-6....)
  2. OpenNews: Представлен Rhino Linux, непрерывно обновляемый дистрибутив на основе Ubuntu
  3. OpenNews: Проект Rolling Rhino Remix развивает непрерывно обновляемую сборку Ubuntu
  4. OpenNews: Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu
  5. OpenNews: Представлен DUR, аналог пользовательского репозитория AUR для Debian
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 2.0 с рабочим столом NX Desktop
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59568-rhino
Ключевые слова: rhino, linux, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 15:01, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    ЗАЧЕМ
     
     
  • 2.12, beck (??), 15:33, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тот же вопрос. Какая-то странная химера.
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:20, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вероятно чтобы использовать не только Arch-дистрибутивы (Arch, Manjaro,Endeavour и пр.) ради Rolling-release модели. Да и Убунту привычную инфраструктуру, устройство имеет.
     
  • 2.38, B.X (?), 18:44, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >ЗАЧЕМ

    Обычно, я против таких высказываний, но в данном случае, согласен...
    Скрестили ужа с ежом и носорогом, непонятно, зачем?

     
  • 2.48, dannyD (?), 20:30, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>ЗАЧЕМ

    есть такой досуг/хобби - дистрохопинг,

    чтоб было чего хопать )))

     
  • 2.57, freehck (ok), 23:57, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЗАЧЕМ

    В данном случае -- Rhino понтуется. Уж как умеет, что поделать, простим ему: с учётом его никнейма, видно же, что у человека проблемы с фантазией.

    Хотя если честно, подобные новости скорее раздражают, нежели веселят. Было бы вполне разумно игнорировать новости о данном "дистрибутиве": очевидно же, что это всё недостаточно серьёзно даже для опеннета; хотя казалось бы, где опеннет, а где серьёзность. =)

     

  • 1.2, минонА (?), 15:04, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит интересно, но непонятно зачем косят под гном. Зато хотя бы свои приложения делают.

    RhinoDrop имеет какие-то преимущества перед KDE Connect?

     
     
  • 2.6, Гость (??), 15:15, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думается потому что гном косит под macOS а macOS это - красиво.
    Из всех оболочек мне гном больше нравится своей простотой настройки (она практически не требуется) и минимализмом.

    Могу жестоко ошибаться. И мое мнение может не совпадать с Вашим!

     
     
  • 3.16, Voicx (?), 16:07, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гном - тугодум и systemd D-bus интегрирован.
     
  • 3.31, Аноньимъ (ok), 18:00, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Думается потому что гном косит под macOS

    Ну как косит, как Кличко под Шфарцнегера примерно.

     
     
  • 4.45, забыл (?), 20:06, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы продаёте макось? Нет, у вас теперь только показываем. Красивое!
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:06, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Лучше Арч поставить
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 21:06, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше Арч неставить
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:10, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Заходим на сайт
    >Ubuntu Based. Rolling Release. Community Maintained. Open Source.
    >Сразу закапываем
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:54, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ubuntu Based.
    Rolling Release.
    Community Maintained.
    Open Source.
    Что из перечисленного вызвало больше всего негодования?
     
     
  • 3.27, pic (?), 17:47, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Первые 3 строчки.
    Даже у Debian есть собственный фонд поддержки.
    Поживёт как AgiliaLinux, выгорят и закроются.
     
     
  • 4.41, kusb (?), 19:11, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Agilialinux - я использовал. Ностальгия, ура.
    Не осталось от них ничего.
     
  • 3.46, забыл (?), 20:10, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово Community без кавычек. Кстати, в этом словосочетании нужно бы и второе слово тоже убирать в кавычки.
     
  • 3.59, freehck (ok), 00:06, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что из перечисленного вызвало больше всего негодования?

    Ха? Как бы, первые три строчки прямо-таки кричат:
    - Ubuntu Based + Rolling Release = настроили репы на Sid (Unstable)
    - Community Maintained = Васян по-быстрому на коленке состряпал пару доп.пакетов

    В общем, если мы публикуем новости о таком дистрибутиве, чего ж мы не пишем новостей об остальных тысяче... Видимо пора уже. =)

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:10, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное не скучно!
     
     
  • 2.28, pic (?), 17:47, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не скучно в Gentoo, там нет времени красоту наводить.
     

  • 1.9, Гость (??), 15:19, 08/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.10, Аноним (10), 15:22, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Rhino Linux re-invents the Ubuntu experience ..." и так далее
     
  • 1.14, Аноним (14), 15:40, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А он основан на минималистичности? А в нем есть Офис Попова? А Антивирус Попова, в котором не было бы ни кнопок, ни полей, а чисто командная строка?
     
  • 1.17, Нах. (?), 16:20, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как остановить то его? Ни одна кнопка не нажимается, он постоянно обновляется, помогите!
     
     
  • 2.20, минонА (?), 16:28, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выдерни процессор из компа
     
     
  • 3.22, Нах. (?), 16:43, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не помогло, он же на XFCE, которая использует только хард и не умеет в ускорение.
     
  • 3.29, pic (?), 17:49, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если AMD, то запросто вынуть из закрытого сокета кулер вместе с процессором.
    Сначала покрутить надо.
     
     
  • 4.39, Нах. (?), 18:58, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оказывается нужно было поставить Виндовз, чтобы прекратить этот вечный кринж.
     

  • 1.30, Аноньимъ (ok), 17:59, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Монохромный стиль в пурпурном это конечно жесть полная... Люди без глаз делали.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 18:05, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Акцентные цвета на нейтральных цветах. Это то, что было в горячо любимом тобой вантузе-95. Тема неплохая, но она должна была оставаться темой на gnome-look.org, а не отдельным дистром.
     
     
  • 3.36, Аноньимъ (ok), 18:38, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Акцентные цвета на нейтральных цветах.

    Это неоновый пурпурный нейтральный цвет, или чёрный?
    Да контрастность то-же минимальная, как будто знали как делать ненужно и сделали так специально.

     
     
  • 4.40, Аноним (32), 19:09, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нейтральный цвет -- это цвет, у которого все RGB-компоненты совпадают. Черный, оттенки серого, белый. Поводи пипеткой по скриншотам сабжа. Потом по свеженанугленным скриншотам вантуза 95. Акцентный цвет уже как правило не нейтрален. В случае с вантузом -- синий. У сабжа -- пурпурный, и в этом нет проблем. А вот контраст немного _овно, да.
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 19:47, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нада как в маке!
     
  • 3.44, Анониссимус (?), 20:00, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю, где вы там нашли проблемы с цветами. Всё стандартно: серый фон, белый текст, а акцент пурпурный -- в качестве бренда дистра. Обоина -- да, слишком контрастная, но это не страшно. На обои смотришь два раза: во время запуска системы и во время завершения работы.
     
     
  • 4.47, Аноньимъ (ok), 20:14, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Всё стандартно: серый фон, белый текст

    1. Это нахрена не стандартно.

    2. Фон не серый а фактически черный.

    3. Вы серьезно невидете проблем? То что три кнопки в вверху панели с лева сливаются в одну грязную кашу вас не смущает?

    То что кнопки управления окном цвета сажи исчезают фактически на темном фоне?

    Не? Нет проблем?

    >а акцент пурпурный -- в качестве бренда дистра.

    Ииии? Можно поэтому плевать на человеческое восприятие цветов?
    И смешивать несочетаемое?

     
     
  • 5.54, Анониссимус (?), 21:40, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Самый стандартный стандарт для тёмных тем.
    2. Ну где чёрный? Он только в терминале, но не чёрный, а чёрно-прозрачный.
    3. Каюсь, проглядел. Эти кнопки блевотные.
    4. Кнопки управления окном вполне нормально видны, потому что там главное -- не серые кружочки, а пиктограммы, котороые выполнены контрастным белым цветом.
    5. Так что не так с восприятием, чем плох пурпурный? Манжаровцы выбрали зелёный, эти выбрали пурпурный. А в минте (как и в андроиде) вообще предлагается выбрать любой цвет по своему вкусу. Я считаю, это лучший вариант.
     
     
  • 6.56, Аноньимъ (ok), 22:39, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Психология цвета.

    Есть культурные но есть и чисто биологические реакции.

    Представьте черно золотой интерфейс.

    Тот факт что кого-то от такого в каком-то состоянии прёт, не означает что это хороший выбор для дефолта.

    В манжаре кстати тоже всё довольно плохо, но не настолько конечно.

    >Самый стандартный стандарт для тёмных тем

    Тёмную тему сделать довольно сложно, и если говорить о стандарте плохой темной темы, то возможно.
    Сейчас и светлые уже не могут сделать.

    Тот же дизайн опеннета уже начинает выглядеть как вершина искусства построения и оформления гуя.

     
  • 5.55, Анониссимус (?), 21:42, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом, я бы сказал, что их тема с закосом под гном выглядит неплохо, а вот иконки у них получились отвратные.

     

  • 1.33, Имя (?), 18:07, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшеб сделали минимальную Ubuntu, состоящую из сервер, гном-терминал, гном-сешшон. Итого убунту в менее, чем 2гб дистр. Даже окошки и вим будет.
    И дальше докачиваешь ubuntu-desktop, если нужно.
     
     
  • 2.42, Аноним (43), 19:45, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не поверишь но она уже есть.
     
  • 2.58, Нах. (?), 00:02, 09/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучшеб сделали минимальную Ubuntu. Итого убунту в менее, чем 2гб дистр

    runtu lite-10.04 - 375,6 МБ
    ubuntu-10.04-desktop-amd64 - 698MБ
    ubuntu-12.04-desktop-amd64 - 698 МБ

    Ах тыж боже мой!

     

  • 1.37, Пряник (?), 18:42, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    непреравно обновляемый^Wломаемый
     
  • 1.52, LinupsCrashGitz (ok), 21:15, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший дистрибутив, успехов ребятам
     
  • 1.53, Аноним (53), 21:31, 08/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое оно для прода! Рекомендую!
     

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