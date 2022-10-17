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Представлен Rhino Linux, непрерывно обновляемый дистрибутив на основе Ubuntu

17.10.2022 11:53

Разработчики сборки Rolling Rhino Remix объявили о трансформации проекта в отдельный дистрибутив Rhino Linux. Причиной создания нового продукта стал пересмотр целей и модели разработки проекта, который уже перерос состояние любительской разработки и стал выходить за рамки простой пересборки Ubuntu. Новый дистрибутив по-прежнему продолжит собираться на основе Ubuntu, но будет включать дополнительные утилиты и развиваться командой из нескольких разработчиков (к работе подключилось ещё два участника).

В качестве рабочего стола будет предложено немного переработанная версия Xfce. В основной состав будет включён пакетный менеджер Pacstall, позиционируемый как аналог репозитория AUR (Arch User Repository) для Ubuntu, позволяющий сторонним разработчикам распространять свои пакеты без включения в основные репозитории дистрибутива. Через репозиторий, реализованный при помощи Pacstall, будут распространяться компоненты рабочего стола Xfce, ядро Linux, загрузочные заставки и браузер Firefox. В качестве основы для формирования обновлений продолжат использоваться devel-ветки репозиториев, в которых производится сборка пакетов с новыми версиями приложений (синхронизированы с Debian Sid/Unstable) для экспериментальных выпусков Ubuntu.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Проект Rolling Rhino Remix развивает непрерывно обновляемую сборку Ubuntu
  3. OpenNews: Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu
  4. OpenNews: Марк Шаттлворт высказал сомнения в правильности перехода Ubuntu на rolling-модель обновления
  5. OpenNews: Компания Canonical вынесла на обсуждение перевод Ubuntu на rolling-модель обновления
  6. OpenNews: Canonical не исключает переход Ubuntu на rolling-обновления и искоренение не LTS-релизов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57925-rhino
Ключевые слова: rhino, linux, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:03, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Нескучные обои?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:03, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    с носорогом из спайдер-мена?
     
  • 2.25, Admino (ok), 18:17, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по devel-веткам, нескучные глюки.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:30, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В основной состав будет включён пакетный менеджер Pacstall, позиционируемый как аналог репозитория AUR (Arch User Repository) для Ubuntu

    ppa чем не угодили?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:49, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты реально не чувствуешь разницу между AUR и PPA или дурачком прикидываешься?
     
     
  • 3.13, RatPoison (?), 13:15, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Ты реально не чувствуешь разницу между AUR и PPA или дурачком прикидываешься?

    Первая - помойка от рандомных васянов, с разной степенью квалификации и качеством пакетбилдов, которые нередко несобираются, зато централизованная и удобная, а вторая - нецентрализованные ошмётки персональных репозиториев нерандомных васянов с более высокой квалификацией и качеством пакетов, но менее удобная, куча пересекающихся одинаковых пакетов и общая тенденция забивать на поддержку LTS веток бубунты через год-два после релиза.

    Как по мне, это сорта того самого, по заветам Дядюшки Эскобара.

     

  • 1.9, pavlinux (ok), 13:06, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > непрерывно обновляемый ...

    # ping ya.ru
    ...
    Error, module_version missmatch
    # reboot

    panic: ld respawn init 1

    System halted

     
  • 1.10, Аноним (10), 13:07, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зашибись. Теперь можно вообще ничего не программировать и собирать, даже обои не рисовать, а просто сказать: "Rhino Linux | Coming Soon" и попадание на новостные ленты обеспечено. Минута славы.
     
  • 1.12, freehck (ok), 13:12, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Rhino -- это же вроде тот ламер, который в Canonical какой-то там директор по чему-то не вполне важному... Прославился тем, что провёл стрим на ютубе, где два часа писал элементарный скрипт, генерирующий sources.list, настроенный на sid -- типа, "смотрите, это роллинг, йа сделяль". Судя по новости, он теперь не только скриптик написал, но ещё и свой APT-репозиторий сделал, и добавил туда пакетов. Вай-вай-вай, какой хороший мальчик.

    Максим, ты конечно тут главный, но имхо -- это не достойно даже мини-новостью быть.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:54, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне вообше новсти кроме новых дистрибутивов не особенно то и интересны.
    Если прошел день без новости про новый дистрибутив, то я начинаю расстраиваться.
     

  • 1.15, DEF (?), 13:34, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Арчеводы, шо с лицом?
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:00, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Причиной создания нового продукта стало заключение договора с Попов дизайн студио на разработку новых нескучных обоев.
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:42, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Каждый хочет быть уникальным мега-супер-модным-прогрессивным разработчиком... лепят как умеют.

    Лепите один дист!  Пусть он станет самым крутым :(

     
     
  • 2.27, guser (?), 19:17, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как freebsd
     

  • 1.20, Аноним (20), 15:29, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В основной состав будет включён пакетный менеджер Pacstall, позиционируемый как аналог репозитория AUR (Arch User Repository) для Ubuntu

    NIH-синдром чистой воды: APT и PPA  ведь никто не отменял. Или уже отменили за недостаточную инклюзивность?

     
     
  • 2.26, Admino (ok), 18:25, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они хотят, чтобы было как в арче, но не хотят, чтобы было как в арче.
     

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