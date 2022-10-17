Представлен Rhino Linux, непрерывно обновляемый дистрибутив на основе Ubuntu

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|1.5, Аноним (5), 12:30, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В основной состав будет включён пакетный менеджер Pacstall, позиционируемый как аналог репозитория AUR (Arch User Repository) для Ubuntu
ppa чем не угодили?
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|2.6, Аноним (6), 12:49, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты реально не чувствуешь разницу между AUR и PPA или дурачком прикидываешься?
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|3.13, RatPoison (?), 13:15, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ты реально не чувствуешь разницу между AUR и PPA или дурачком прикидываешься?
Первая - помойка от рандомных васянов, с разной степенью квалификации и качеством пакетбилдов, которые нередко несобираются, зато централизованная и удобная, а вторая - нецентрализованные ошмётки персональных репозиториев нерандомных васянов с более высокой квалификацией и качеством пакетов, но менее удобная, куча пересекающихся одинаковых пакетов и общая тенденция забивать на поддержку LTS веток бубунты через год-два после релиза.
Как по мне, это сорта того самого, по заветам Дядюшки Эскобара.
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|1.9, pavlinux (ok), 13:06, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> непрерывно обновляемый ...
# ping ya.ru
...
Error, module_version missmatch
# reboot
panic: ld respawn init 1
System halted
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|1.10, Аноним (10), 13:07, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Зашибись. Теперь можно вообще ничего не программировать и собирать, даже обои не рисовать, а просто сказать: "Rhino Linux | Coming Soon" и попадание на новостные ленты обеспечено. Минута славы.
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|1.12, freehck (ok), 13:12, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Rhino -- это же вроде тот ламер, который в Canonical какой-то там директор по чему-то не вполне важному... Прославился тем, что провёл стрим на ютубе, где два часа писал элементарный скрипт, генерирующий sources.list, настроенный на sid -- типа, "смотрите, это роллинг, йа сделяль". Судя по новости, он теперь не только скриптик написал, но ещё и свой APT-репозиторий сделал, и добавил туда пакетов. Вай-вай-вай, какой хороший мальчик.
Максим, ты конечно тут главный, но имхо -- это не достойно даже мини-новостью быть.
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|2.16, Аноним (16), 13:54, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А мне вообше новсти кроме новых дистрибутивов не особенно то и интересны.
Если прошел день без новости про новый дистрибутив, то я начинаю расстраиваться.
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|1.17, Аноним (17), 14:00, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Причиной создания нового продукта стало заключение договора с Попов дизайн студио на разработку новых нескучных обоев.
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|1.19, Аноним (19), 14:42, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Каждый хочет быть уникальным мега-супер-модным-прогрессивным разработчиком... лепят как умеют.
Лепите один дист! Пусть он станет самым крутым :(
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|1.20, Аноним (20), 15:29, 17/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В основной состав будет включён пакетный менеджер Pacstall, позиционируемый как аналог репозитория AUR (Arch User Repository) для Ubuntu
NIH-синдром чистой воды: APT и PPA ведь никто не отменял. Или уже отменили за недостаточную инклюзивность?
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|2.26, Admino (ok), 18:25, 17/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они хотят, чтобы было как в арче, но не хотят, чтобы было как в арче.
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