Проект Rolling Rhino Remix развивает непрерывно обновляемую сборку Ubuntu

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|1.2, Аноним (2), 08:26, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Убунту и так всегда сырое нагромождение багов, а это и представить страшно.
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|4.7, Аноним (2), 09:12, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Только вантуз, только хардкор!
Там ещё сырее и багованней. Идея в том, чтобы кто-нибудь убедился в работоспособности, а не выкатывал на головы пользователей свои кучи. Это далеко не 95%, в основном забагованная только Убунта (когда её разрабы куда-то запускают свои клешни) и в остальных случаях Дебиан.
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|5.9, Аноним (2), 09:15, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы было понятно, о чём речь, это баги вроде того что /etc/sysctl.conf внезапно не используется после минорного обновления (и настройки из этого файла не применяются). Но это было довольно давно уже, потом в генту потеряли патч и в генту стало так же (на стабильной ветке емнип, ага).
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|8.26, Аноним (25), 12:25, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Руки должны быть выполнены в форме плагинов Хочешь заменил на вторую пару ног,... текст свёрнут, показать
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|7.19, Аноним (2), 10:06, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Так ты просто достань руки из жопы и не будет багов.
Я не знаю, откуда вылезли люди, способные сморозить такую вот глупость про руки. Возможно это крайне низкая квалификация и ньюфажество.
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|4.14, Аноним (14), 09:39, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Только вантуз, только хардкор!
Только XP, там всё очень стабильно!
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|5.22, КО (?), 10:48, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работает вполне стабильно, а дыры на оффлайн машины некому ломать.
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|3.24, убунточка (?), 11:46, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> как точно ты 95% линукс-мира описал
100%
Ибо откуда, по-твоему, у нас все эти баги? Правильно - это баги того самого кривого софта (вовсе не нашей разработки, мы только опакечиваем - причем следуя инструкциям, составленным какими-то м-ками) из которого на все 100% любой дистрибутив и состоит.
Кое что потом, постфактум, иногда удается за горе-авторами исправить. Но некоторым не терпится обмазаться свежайшим, только из под хвоста, еще даже не долетело - и, как видишь, у них есть масса почитателей.
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|2.8, Мент (?), 09:13, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хоть я не использую Линукс, но ты сказал чушь.
Убунту - один из немногих дистрибутивов линукса с человеческим лицом и которым можно пользоваться на декстопе, если это нужно.
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|3.11, Аноним (2), 09:25, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ты не пользуешься, а мнение имеешь. Тебе стоит засунуть его туда, откуда ты его достал.
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|4.31, Аноним (31), 13:47, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мифы про забагованность убунты существуют с момента её создания. Это не мешало дистру захватить подавляющее первенство среди всех других дистров, причём, везде, от суперкомпов и крупных интернeт сервисов (гуглы с яндексами) до десктопов.
Причина проста, миф о забагованности убунту-это только миф.
PS помнится рамблер на убунту переходил, слоник некий публично объявлял сказчониками всех, кто твердит про забагованность убунты.
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|5.32, Гражданин_независимой_Бурятии (ok), 13:52, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из-за этих "мифов" пришлось бросить ранее любимый дистрибутив и перейти на Дебиан, где, внезапно, не оказалось ни одного из тонн убунтовских багов.
А настоящий миф это "человечность" Убунты, которой ("человечности") нет и следа.
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|5.34, НяшМяш (ok), 14:06, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мифы про забагованность убунты существуют с момента её создания
Про создание не знаю, а вот последние лет 5 даже ставки делаю - выскочит ли в первые 5 минут "System program problem detected" или нет. Проиграл максимум пару раз, в остальных случаях накатывался дебиан или минт.
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|6.35, iPony129412 (?), 14:14, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Про создание не знаю, а вот последние лет 5 даже ставки делаю - выскочит ли в первые 5 минут "System program problem detected"
Поесть если бы его не было (что обычное дело в Debian и Mint), то и проблемы нет? Что-то тихо в фоне упало и ладно.
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|6.36, Аноним (31), 14:24, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы такое выскакивало у всех юзающих убунту, то никто бы не юзал этот дистр. Однако же наоборот.
PS конкрентно по мне, на 16 и 20 LTS ни с чем подобным "System program problem detected" не встречался ни разу.
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|1.5, Аноним (5), 08:59, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Забыли упомянуть, что его пилит создатель UbuntuMATE, так что чел хотя бы в теме
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|4.20, Аноним (20), 10:10, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>17-летний парень
>А как его зовут? Не Дениской случаем?
Попов остановился в развитии в 2010, что ли?
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|2.17, Аноним (15), 09:55, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы про Martin Wimpress, то он автор скрипта для добавления репозиториев, который никак не связан с упомянутым в новости дистрибутивом и является отдельной разработкой, несмотря на пересечение названия.
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|4.30, Аноним (28), 13:36, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И правильно что не появляется, зачем его ставить когда есть манжаро
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|1.27, Аноним (25), 12:30, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем больше будет бета-тестеров бесплатных, тем больше багов будет закрыто, тем больше стабильного ПО будет, тем больше народу будет пользоваться Линукс, тем раньше мы придем к победе коммунизма.
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|1.38, Alexey Tor. (?), 15:41, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Изменения от обычных тестовых сборок Ubuntu главным образом сводятся к включению devel-веток репозиториев, в
Эээээ. не по русски. Надо так - "изменения по сравнению с обычными сборкам...".
"Изменения от сборок" -- нельзя.
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