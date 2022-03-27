The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект Rolling Rhino Remix развивает непрерывно обновляемую сборку Ubuntu

27.03.2022 07:51

Представлен первый выпуск новой неофициальной редакции Ubuntu Linux - Rolling Rhino Remix, которая реализует модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Редакция может оказаться полезной продвинутым пользователям или разработчикам, которым необходимо быть в курсе всех изменений или которым хочется получить доступ к наиболее свежим версиям программ. В отличие от уже существующих скриптов для преобразования ежедневных экспериментальных сборок в подобие rolling-выпусков, проект Rolling Rhino Remix предоставляет готовые установочные образы (3.2 ГБ), позволяющие сразу получить rolling-систему без копирования и запуска внешних скриптов.

Изменения от обычных тестовых сборок Ubuntu главным образом сводятся к включению devel-веток репозиториев, в которых производится сборка пакетов с новыми версиями приложений, переносимых из веток Debian Sid и Unstable. Для установки обновлений предлагается отдельная утилита rhino, представляющая собой обвязку для установки обновлений, заменяющую команды "apt update" и "apt upgrade". Утилита также используется для начальной настройки репозиториев в файле /etc/apt/sources.list после инсталляции. Что касается iso-образов, то они представляют собой переупаковку ежедневно формируемых тестовых сборок Ubuntu Daily Build.

  1. Главная ссылка к новости (https://rollingrhinoremix.gith...)
  2. OpenNews: Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu
  3. OpenNews: Марк Шаттлворт высказал сомнения в правильности перехода Ubuntu на rolling-модель обновления
  4. OpenNews: Компания Canonical вынесла на обсуждение перевод Ubuntu на rolling-модель обновления
  5. OpenNews: Canonical не исключает переход Ubuntu на rolling-обновления и искоренение не LTS-релизов
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56919-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, rolling
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Любитель Монеточки (?), 08:24, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Rolling release

    Они собираются делать ArchBuntu?

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:26, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Убунту и так всегда сырое нагромождение багов, а это и представить страшно.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:32, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    как точно ты 95% линукс-мира описал
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 08:35, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только вантуз, только хардкор!
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 09:12, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Только вантуз, только хардкор!

    Там ещё сырее и багованней. Идея в том, чтобы кто-нибудь убедился в работоспособности, а не выкатывал на головы пользователей свои кучи. Это далеко не 95%, в основном забагованная только Убунта (когда её разрабы куда-то запускают свои клешни) и в остальных случаях Дебиан.

     
     
  • 5.9, Аноним (2), 09:15, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы было понятно, о чём речь, это баги вроде того что /etc/sysctl.conf внезапно не используется после минорного обновления (и настройки из этого файла не применяются). Но это было довольно давно уже, потом в генту потеряли патч и в генту стало так же (на стабильной ветке емнип, ага).
     
     
  • 6.12, Аноним (12), 09:35, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так ты просто достань руки из жопы и не будет багов.
     
     
  • 7.16, Аноним (16), 09:53, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как он достанет, если они оттуда растут.
     
     
  • 8.25, Аноним (25), 12:23, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чем тут Rust ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.26, Аноним (25), 12:25, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Руки должны быть выполнены в форме плагинов Хочешь заменил на вторую пару ног,... текст свёрнут, показать
     
  • 7.19, Аноним (2), 10:06, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Так ты просто достань руки из жопы и не будет багов.

    Я не знаю, откуда вылезли люди, способные сморозить такую вот глупость про руки. Возможно это крайне низкая квалификация и ньюфажество.

     
     
  • 8.37, Admino (ok), 14:45, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего, ни то ни другое, а просто тролли ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.14, Аноним (14), 09:39, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Только вантуз, только хардкор!

    Только XP, там всё очень стабильно!

     
     
  • 5.22, КО (?), 10:48, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает вполне стабильно, а дыры на оффлайн машины некому ломать.
     
     
  • 6.33, НяшМяш (ok), 14:04, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Autorun.inf не забыли отключить?
     
  • 3.24, убунточка (?), 11:46, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > как точно ты 95% линукс-мира описал

    100%
    Ибо откуда, по-твоему, у нас все эти баги? Правильно - это баги того самого кривого софта (вовсе не нашей разработки, мы только опакечиваем - причем следуя инструкциям, составленным какими-то м-ками) из которого на все 100% любой дистрибутив и состоит.

    Кое что потом, постфактум, иногда удается за горе-авторами исправить. Но некоторым не терпится обмазаться свежайшим, только из под хвоста, еще даже не долетело - и, как видишь, у них есть масса почитателей.

     
  • 2.8, Мент (?), 09:13, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хоть я не использую Линукс, но ты сказал чушь.

    Убунту - один из немногих дистрибутивов линукса с человеческим лицом и которым можно пользоваться на декстопе, если это нужно.

     
     
  • 3.11, Аноним (2), 09:25, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты не пользуешься, а мнение имеешь. Тебе стоит засунуть его туда, откуда ты его достал.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 10:45, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Май нейм из Васьа, Айюз.
     
  • 3.23, Гражданин_независимой_Бурятии (ok), 11:21, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда-то была. Года до 2010 примерно. Щас убунта забагована до неюзабельности.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:47, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мифы про забагованность убунты существуют с момента её создания. Это не мешало дистру захватить подавляющее первенство среди всех других дистров, причём, везде, от суперкомпов и крупных интернeт сервисов (гуглы с яндексами) до десктопов.
    Причина проста, миф о забагованности убунту-это только миф.

    PS помнится рамблер на убунту переходил, слоник некий публично объявлял сказчониками всех, кто твердит про забагованность убунты.

     
     
  • 5.32, Гражданин_независимой_Бурятии (ok), 13:52, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за этих "мифов" пришлось бросить ранее любимый дистрибутив и перейти на Дебиан, где, внезапно, не оказалось ни одного из тонн убунтовских багов.
    А настоящий миф это "человечность" Убунты, которой ("человечности") нет и следа.
     
  • 5.34, НяшМяш (ok), 14:06, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мифы про забагованность убунты существуют с момента её создания

    Про создание не знаю, а вот последние лет 5 даже ставки делаю - выскочит ли в первые 5 минут "System program problem detected" или нет. Проиграл максимум пару раз, в остальных случаях накатывался дебиан или минт.

     
     
  • 6.35, iPony129412 (?), 14:14, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про создание не знаю, а вот последние лет 5 даже ставки делаю - выскочит ли в первые 5 минут "System program problem detected"

    Поесть если бы его не было (что обычное дело в Debian и Mint), то и проблемы нет? Что-то тихо в фоне упало и ладно.

     
  • 6.36, Аноним (31), 14:24, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы такое выскакивало у всех юзающих убунту, то никто бы не юзал этот дистр. Однако же наоборот.

    PS конкрентно по мне, на 16 и 20 LTS ни с чем подобным "System program problem detected" не встречался ни разу.

     

  • 1.5, Аноним (5), 08:59, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Забыли упомянуть, что его пилит создатель UbuntuMATE, так что чел хотя бы в теме
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 09:00, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее пилил изначально
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 09:36, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты так говоришь как будто это что-то хорошее.
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:52, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по сайту автора https://mrbeebenson.github.io/ проект пилит 17-летний парень, который к Ubuntu MATE никакого отношения не имеет. Когда был основан Ubuntu MATE ему было 8 лет.
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 09:56, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как его зовут? Не Дениской случаем?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 10:10, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >17-летний парень
    >А как его зовут? Не Дениской случаем?

    Попов остановился в развитии в 2010, что ли?

     
  • 2.17, Аноним (15), 09:55, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы про Martin Wimpress, то он автор скрипта для добавления репозиториев, который никак не связан с упомянутым в новости дистрибутивом и является отдельной разработкой, несмотря на пересечение названия.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:19, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что только не делает народ чтобы не ставить арч!
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:47, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто не знают про archinstall
     
     
  • 3.29, Аноним (25), 13:01, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Узнал, но желание ставить Арч не появилось. Что делать?
     
     
  • 4.30, Аноним (28), 13:36, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И правильно что не появляется, зачем его ставить когда есть манжаро
     

  • 1.27, Аноним (25), 12:30, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем больше будет бета-тестеров бесплатных, тем больше багов будет закрыто, тем больше стабильного ПО будет, тем больше народу будет пользоваться Линукс, тем раньше мы придем к победе коммунизма.
     
  • 1.38, Alexey Tor. (?), 15:41, 27/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Изменения от обычных тестовых сборок Ubuntu главным образом сводятся к включению devel-веток репозиториев, в

    Эээээ. не по русски. Надо так - "изменения по сравнению с обычными сборкам...".

    "Изменения от сборок" -- нельзя.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру