Проект Rolling Rhino Remix развивает непрерывно обновляемую сборку Ubuntu

2.3 , Аноним ( 3 ), 08:32, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – как точно ты 95% линукс-мира описал

3.4 , Аноним ( 4 ), 08:35, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только вантуз, только хардкор!

4.7 , Аноним ( 2 ), 09:12, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Только вантуз, только хардкор! Там ещё сырее и багованней. Идея в том, чтобы кто-нибудь убедился в работоспособности, а не выкатывал на головы пользователей свои кучи. Это далеко не 95%, в основном забагованная только Убунта (когда её разрабы куда-то запускают свои клешни) и в остальных случаях Дебиан.

5.9 , Аноним ( 2 ), 09:15, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы было понятно, о чём речь, это баги вроде того что /etc/sysctl.conf внезапно не используется после минорного обновления (и настройки из этого файла не применяются). Но это было довольно давно уже, потом в генту потеряли патч и в генту стало так же (на стабильной ветке емнип, ага).

6.12 , Аноним ( 12 ), 09:35, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Так ты просто достань руки из жопы и не будет багов.

7.16 , Аноним ( 16 ), 09:53, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Как он достанет, если они оттуда растут.

8.25 , Аноним ( 25 ), 12:23, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А при чем тут Rust ... 8.26 , Аноним ( 25 ), 12:25, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Руки должны быть выполнены в форме плагинов Хочешь заменил на вторую пару ног,... 7.19 , Аноним ( 2 ), 10:06, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Так ты просто достань руки из жопы и не будет багов. Я не знаю, откуда вылезли люди, способные сморозить такую вот глупость про руки. Возможно это крайне низкая квалификация и ньюфажество.

8.37 , Admino ( ok ), 14:45, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Скорее всего, ни то ни другое, а просто тролли ... 4.14 , Аноним ( 14 ), 09:39, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Только вантуз, только хардкор! Только XP, там всё очень стабильно!

5.22 , КО ( ? ), 10:48, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работает вполне стабильно, а дыры на оффлайн машины некому ломать.

6.33 , НяшМяш ( ok ), 14:04, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Autorun.inf не забыли отключить?

3.24 , убунточка ( ? ), 11:46, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > как точно ты 95% линукс-мира описал 100%

Ибо откуда, по-твоему, у нас все эти баги? Правильно - это баги того самого кривого софта (вовсе не нашей разработки, мы только опакечиваем - причем следуя инструкциям, составленным какими-то м-ками) из которого на все 100% любой дистрибутив и состоит. Кое что потом, постфактум, иногда удается за горе-авторами исправить. Но некоторым не терпится обмазаться свежайшим, только из под хвоста, еще даже не долетело - и, как видишь, у них есть масса почитателей. 2.8 , Мент ( ? ), 09:13, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хоть я не использую Линукс, но ты сказал чушь. Убунту - один из немногих дистрибутивов линукса с человеческим лицом и которым можно пользоваться на декстопе, если это нужно.

3.11 , Аноним ( 2 ), 09:25, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот ты не пользуешься, а мнение имеешь. Тебе стоит засунуть его туда, откуда ты его достал.

4.21 , Аноним ( 21 ), 10:45, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Май нейм из Васьа, Айюз.

3.23 , Гражданин_независимой_Бурятии ( ok ), 11:21, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Когда-то была. Года до 2010 примерно. Щас убунта забагована до неюзабельности.

4.31 , Аноним ( 31 ), 13:47, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мифы про забагованность убунты существуют с момента её создания. Это не мешало дистру захватить подавляющее первенство среди всех других дистров, причём, везде, от суперкомпов и крупных интернeт сервисов (гуглы с яндексами) до десктопов.

Причина проста, миф о забагованности убунту-это только миф. PS помнится рамблер на убунту переходил, слоник некий публично объявлял сказчониками всех, кто твердит про забагованность убунты.

5.32 , Гражданин_независимой_Бурятии ( ok ), 13:52, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из-за этих "мифов" пришлось бросить ранее любимый дистрибутив и перейти на Дебиан, где, внезапно, не оказалось ни одного из тонн убунтовских багов.

А настоящий миф это "человечность" Убунты, которой ("человечности") нет и следа.

5.34 , НяшМяш ( ok ), 14:06, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мифы про забагованность убунты существуют с момента её создания Про создание не знаю, а вот последние лет 5 даже ставки делаю - выскочит ли в первые 5 минут "System program problem detected" или нет. Проиграл максимум пару раз, в остальных случаях накатывался дебиан или минт.

6.35 , iPony129412 ( ? ), 14:14, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Про создание не знаю, а вот последние лет 5 даже ставки делаю - выскочит ли в первые 5 минут "System program problem detected" Поесть если бы его не было (что обычное дело в Debian и Mint), то и проблемы нет? Что-то тихо в фоне упало и ладно.

6.36 , Аноним ( 31 ), 14:24, 27/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы такое выскакивало у всех юзающих убунту, то никто бы не юзал этот дистр. Однако же наоборот. PS конкрентно по мне, на 16 и 20 LTS ни с чем подобным "System program problem detected" не встречался ни разу.