Выпуск Wine 7.16

2.8 , Аноним ( 8 ), 22:57, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробовал недавно как раз. Так себе там игры работают. Hearts of iron iv из стима запускается нормально только один раз после установки, при последующих запусках чёрное окно вместо лаунчера. Переустанавливать игру перед каждым запуском явно не будешь. А при выходе из stardew valley система иногда подвисает на некоторое время, хотя сама игра работает нормально тут. Ну и, deep rock galactic вообще не совместима с линуксом и в стиме кнопка запуска неактивна на лине

