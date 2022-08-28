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Выпуск Wine 7.16

28.08.2022 22:22

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 7.16. С момента выпуска версии 7.15 было закрыто 20 отчётов об ошибках и внесено 226 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В драйвер X11 добавлена поддержка WoW64, прослойки для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядной Windows.
  • В движке MSHTML реализовано хранилище сеансов.
  • В MSXML налажена корректная обработка Unicode в регулярных выражениях.
  • В области редактирования текста (Edit Control) улучшена поддержка методов ввода.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, StarCitizen, Watch Dogs, Obduction, Ragnarok Online, Visual Novel Doukyuusei, Saints Row.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Microsoft Office 365, Hog4PC 3.17.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 7.15
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.4 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Разработчики Wine приняли решение о переводе разработки на GitLab
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.10 и VKD3D-Proton 2.6, реализаций Direct3D для Linux
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 7.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57691-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:40, 28/08/2022 [ответить]  
    		• –4 +/
    Проприетарные игры с проприетарной венды лучше отправить на свалку истории, а не эмулятор пилить.
     
     
  • 2.3, whoami (??), 22:45, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    казалось бы, при чём здесь эмулятор
     
  • 2.5, Аноньимъ (ok), 22:50, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, но опенсорсных игр всего ничего на свете существует.
    Этому есть много причин.
    Большую роль играет в этом интеллектуальная собственность в играх, не та что код, а музыка модели анимация вот это всё.
     
     
  • 3.7, warlock66613 (ok), 22:57, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Музыка и модели кросcплатформенны, копирайт на них никак не мешает движку быть опенсорсным.
     
  • 2.6, topin89 (ok), 22:55, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И проприетарные фильмы выкинуть, и книги заодно.
     

  • 1.4, Аноньимъ (ok), 22:46, 28/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    Вайн совершил огромный прогресс в последние годы.
    Благодаря этому линкс теперь может заменять Винду почти в любых сценариях.
    Да и Линукс в целом не отстаёт.

    Тем кто всё ещё мучает себя виндой самое время попробовать перейти на Линукс.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:57, 28/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробовал недавно как раз. Так себе там игры работают. Hearts of iron iv из стима запускается нормально только один раз после установки, при последующих запусках чёрное окно вместо лаунчера. Переустанавливать игру перед каждым запуском явно не будешь. А при выходе из stardew valley система иногда подвисает на некоторое время, хотя сама игра работает нормально тут. Ну и, deep rock galactic вообще не совместима с линуксом и в стиме кнопка запуска неактивна на лине
     

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