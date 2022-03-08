1.1 , Аноним ( 1 ), 18:41, 08/03/2022 [ответить] + / – Чем это лучше GTA?

2.4 , Аноним ( 4 ), 18:45, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если говорить о консольных высерах, то франшиза Yakuza выглядит поинтереснее. Там правда не про негров, но в целом то же самое про проблемы социального мусора. Чисто геймплейно повеселее.



1.2 , Иваня ( ? ), 18:41, 08/03/2022 [ответить] –2 + / – Я лучше в OpenTTD поиграю...

2.3 , Аноним ( 1 ), 18:43, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тоже неплохо, по крайней мере не надо скачивать бесплатно без смс ресурсы из оригинальной игры

2.8 , VZ ( ?? ), 18:57, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Или supertuxkart на Android с геймпадом.



1.5 , Аноним ( 5 ), 18:51, 08/03/2022 [ответить] +1 + / – Игры, для которых не надо стима - топ

2.6 , Анон22 ( ? ), 18:53, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В свете событий, любые игры, работающие без инета - ТОП.

2.7 , Аноним ( 1 ), 18:55, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Страны, в которых не надо думать о том, в стиме твоя игра или не в стиме - топ.

2.9 , VZ ( ?? ), 18:58, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если КНР не поддержит санкции, то Tencent и прочие помельче могут отхватить рынок по полной.

