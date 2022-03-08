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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.13

08.03.2022 15:36

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.13, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Предложен прототип специального консольного режима для людей с нарушением зрения.
  • Добавлена возможность получать справку по наградам и бонусам в окне инструктажа перед сценарием кампании.
  • Реализована поддержка чешского алфавита.
  • Улучшены алгоритмы найма героев и отстройки замка для ИИ.
  • Последние герои проигрывающего противника стали вести себя агрессивнее.
  • Полосы прокрутки теперь адаптируются по размеру в зависимости от количества отображаемых элементов.
  • В большей части диалоговых окон игроки могут получить справку при помощи правого клика по изображению артефактов, заклинаний, ресурсов и прочим элементам.
  • Исправлено свыше 50 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
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Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56822-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:41, 08/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Чем это лучше GTA?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:45, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если говорить о консольных высерах, то франшиза Yakuza выглядит поинтереснее. Там правда не про негров, но в целом то же самое про проблемы социального мусора. Чисто геймплейно повеселее.
     

  • 1.2, Иваня (?), 18:41, 08/03/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Я лучше в OpenTTD поиграю...
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 18:43, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже неплохо, по крайней мере не надо скачивать бесплатно без смс ресурсы из оригинальной игры
     
  • 2.8, VZ (??), 18:57, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или supertuxkart на Android с геймпадом.
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:51, 08/03/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Игры, для которых не надо стима - топ
     
     
  • 2.6, Анон22 (?), 18:53, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В свете событий, любые игры, работающие без инета - ТОП.
     
  • 2.7, Аноним (1), 18:55, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Страны, в которых не надо думать о том, в стиме твоя игра или не в стиме - топ.
     
  • 2.9, VZ (??), 18:58, 08/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если КНР не поддержит санкции, то Tencent и прочие помельче могут отхватить рынок по полной.
     
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