Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.13, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Предложен прототип специального консольного режима для людей с нарушением зрения.

Добавлена возможность получать справку по наградам и бонусам в окне инструктажа перед сценарием кампании.

Реализована поддержка чешского алфавита.

Улучшены алгоритмы найма героев и отстройки замка для ИИ.

Последние герои проигрывающего противника стали вести себя агрессивнее.

Полосы прокрутки теперь адаптируются по размеру в зависимости от количества отображаемых элементов.

В большей части диалоговых окон игроки могут получить справку при помощи правого клика по изображению артефактов, заклинаний, ресурсов и прочим элементам.

Исправлено свыше 50 ошибок.