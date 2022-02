Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.12, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: ИИ теперь может прокладывать путь на карте используя водовороты и монолиты.

Улучшено общее поведение ИИ в бою, а также под действием некоторых заклинаний он ведёт себя намного корректнее.

Логика проходимости возле объектов на карте приключений теперь полностью соответствует оригинальной.

Улучшена функция отображения очерёдности ходов в бою, а также добавлена возможность включать/выключать её в бою.

В бою теперь можно просматривать характеристики павших отрядов.

Исправлено множество ошибок в переводе на все языки, а также добавлена генерация немецких символов для любой версии игры.

Исправлено множество неточностей в реализации кампаний.

Добавлены недостающие сценарии кампании Роланда и Арчибальда, где можно предать свою сторону и примкнуть к рядам соперника.

Исправлено свыше 60 ошибок.

Разработку проекта fheroes2 можно поддержать на Patreon.