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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.12

08.02.2022 14:35

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.12, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • ИИ теперь может прокладывать путь на карте используя водовороты и монолиты.
  • Улучшено общее поведение ИИ в бою, а также под действием некоторых заклинаний он ведёт себя намного корректнее.
  • Логика проходимости возле объектов на карте приключений теперь полностью соответствует оригинальной.
  • Улучшена функция отображения очерёдности ходов в бою, а также добавлена возможность включать/выключать её в бою.
  • В бою теперь можно просматривать характеристики павших отрядов.
  • Исправлено множество ошибок в переводе на все языки, а также добавлена генерация немецких символов для любой версии игры.
  • Исправлено множество неточностей в реализации кампаний.
  • Добавлены недостающие сценарии кампании Роланда и Арчибальда, где можно предать свою сторону и примкнуть к рядам соперника.
  • Исправлено свыше 60 ошибок.
  • Разработку проекта fheroes2 можно поддержать на Patreon.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.11
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Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56662-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:27, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II

    а почему бы просто не нарисовать новые? ну например OpenTTD же нарисовал себе ресурсы и больше не зависит от проприетарного оригинала. Заодно сделать игру не такой вырвиглазной

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:53, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это же работать придётся.

    >из демо-версии

    Фактически сабж это кряк для демо-версии.

     
  • 2.10, Beta Version (ok), 17:28, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так нарисуй, там же работы минут на 20.
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:29, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Интересно зачем играть на компьютере в игру, которую можно и на карточках напечатать. И играть вживую
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:33, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Графика в HoMM2 не вырвиглазная, она идеальная.

    А всё товарищи, кому «лучше перерисуйте»:
    1. возьмите, и «перерисуйте»;
    2. пожалуйста, пользуйтесь современными интерфейсами с огромными графическими элементами и необъятным незанятым пространством между этими элементами от как раз таких вот «перерисовывальщиков»

     
     
  • 2.4, Daemon (??), 16:42, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    2 хомяк меня не сильно впечатлил. прошел компанию и все. а вот в третьего играю постоянно. но именно в 3, а не в хроники и прочую похабщину.
     
  • 2.5, Аноним (1), 16:44, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > она идеальная

    Для моников из 90-ых может быть да.

    > возьмите, и «перерисуйте»;

    Делать больше нечего.

    > пользуйтесь современными интерфейсами с огромными графическими элементами

    Да-да, если не пиво, то только водка. Как говорили в СССР, тэртиум нон датур.

     

  • 1.6, Аноним (6), 16:47, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > выпуск проекта fheroes2 0.9.12, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II
    > пытающегося воссоздать

    почему "пытающегося"?  у проекта что, не получается воссоздать игру?

    имхо её уже не просто воссоздали, но и исправили и допилили.
    поэтому должно быть

    > выпуск проекта fheroes2 0.9.12, развивающего клон игры Heroes of Might and Magic II.

     
     
  • 2.8, Аноним (9), 16:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они ж вроде несколько раз сказали, что про "воссоздать" -- это не к ним, у них игра "по мотивам".
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:48, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, обожаю письма Роланда в случае предательства. Он душу рвёт капец. Ты был мне как брат, я думал ты лучший, а ты вот так... Вообще захотелось компанию переиграть.
     
     
  • 2.11, Ag (ok), 17:41, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты был мне как брат -- а вот это, в ключе сценария компании, звучит более чем двусмысленно.
     
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