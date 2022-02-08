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|1.1, Аноним (1), 16:27, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II
а почему бы просто не нарисовать новые? ну например OpenTTD же нарисовал себе ресурсы и больше не зависит от проприетарного оригинала. Заодно сделать игру не такой вырвиглазной
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|2.9, Аноним (9), 16:53, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это же работать придётся.
>из демо-версии
Фактически сабж это кряк для демо-версии.
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|1.2, Аноним (2), 16:29, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Интересно зачем играть на компьютере в игру, которую можно и на карточках напечатать. И играть вживую
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|1.3, Аноним (3), 16:33, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Графика в HoMM2 не вырвиглазная, она идеальная.
А всё товарищи, кому «лучше перерисуйте»:
1. возьмите, и «перерисуйте»;
2. пожалуйста, пользуйтесь современными интерфейсами с огромными графическими элементами и необъятным незанятым пространством между этими элементами от как раз таких вот «перерисовывальщиков»
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|2.4, Daemon (??), 16:42, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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2 хомяк меня не сильно впечатлил. прошел компанию и все. а вот в третьего играю постоянно. но именно в 3, а не в хроники и прочую похабщину.
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|2.5, Аноним (1), 16:44, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> она идеальная
Для моников из 90-ых может быть да.
> возьмите, и «перерисуйте»;
Делать больше нечего.
> пользуйтесь современными интерфейсами с огромными графическими элементами
Да-да, если не пиво, то только водка. Как говорили в СССР, тэртиум нон датур.
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|1.6, Аноним (6), 16:47, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> выпуск проекта fheroes2 0.9.12, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II
> пытающегося воссоздать
почему "пытающегося"? у проекта что, не получается воссоздать игру?
имхо её уже не просто воссоздали, но и исправили и допилили.
поэтому должно быть
> выпуск проекта fheroes2 0.9.12, развивающего клон игры Heroes of Might and Magic II.
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|2.8, Аноним (9), 16:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они ж вроде несколько раз сказали, что про "воссоздать" -- это не к ним, у них игра "по мотивам".
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|1.7, Аноним (7), 16:48, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да, обожаю письма Роланда в случае предательства. Он душу рвёт капец. Ты был мне как брат, я думал ты лучший, а ты вот так... Вообще захотелось компанию переиграть.
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|2.11, Ag (ok), 17:41, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты был мне как брат -- а вот это, в ключе сценария компании, звучит более чем двусмысленно.
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