Обновление Firefox 95.0.1, решающее проблему с открытием сайтов microsoft.com

2.11, Аноним (11), 19:57, 16/12/2021: А вот это когда починят? Не падет, но спавнит зомби. Периодичекси просто отваливается, хотя я сказал не отваливаться ни при каких причинах. Макаки писали, не иначе. (#870) CP+[GFX1-]: Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown

(#871) CP+[GFX1-]: IPC Channel is already torn down unexpectedly

3.19, Kuromi (ok), 20:13, 16/12/2021: GPU процесс упал значит, это нормально, он и задуман принимать на себя такого рода сбои. Вот что ФФ Зомби не убирает за собой - это да, некрасиво.

2.14, Аноним (14), 20:02, 16/12/2021: +1, но у меня падение случилось впервые за год при перетягивании окошка picture-in-picture с видео.

2.30, РастоманПитонофил (?), 21:40, 16/12/2021: WebRender is a GPU-based 2D rendering engine written in Rust Это раст детка.