Обновление Firefox 95.0.1, решающее проблему с открытием сайтов microsoft.com

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|1.1, DEF (?), 19:29, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+36 +/–
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>Решена проблема, приводившая к невозможности открытия многих сайтов Microsoft
Это не проблема, а фича.
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|3.23, Урри (ok), 21:19, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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98% что это сами МС, чтобы народ использовал "единственный верный" браузер.
Было уже далеко не один раз.
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|1.3, Аноним (3), 19:42, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>При попытке открытия таких сайтов браузер выдавал страницу с сообщением от ошибке MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING
Если бы Edge/Chrome такое выдавал, Microsoft бы подождали.
А так - проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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|2.5, Kuromi (ok), 19:48, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так в багзилле же написано - "Those links work on EDGE... no problem.".
Это именно что показали козу Мозилле. В Хромиуме поддержку SHA-2 для этого реализовали и решили показать "А вот ФФ не может". Еще наверное в саппорте издевательски предлагал ина MS Edge перейти как решение проблемы.
Впрочем, ничего нового, тот же Гугл давным давно использует кастомные протоколы и собтвенные квазистандарты на собтсвенных сайтах чтобы вызывать баги и проблемы у ФФ. Историю с ShadowDOMv0 на Тубе еще никто не забыл.
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|1.6, Аноним (6), 19:50, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь, может рассказать, как активировать этот режим тёмной темы?
Делал следующее (не сработало):
user_pref("browser.in-content.dark-mode", true);
user_pref("ui.systemUsesDarkTheme", true);
user_pref("widget.content.allow-gtk-dark-theme", true);
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|2.40, Аноним (40), 21:59, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> user_pref("ui.systemUsesDarkTheme", true);
Не тру, а 1.
> Кто-нибудь, может рассказать, как активировать этот режим тёмной темы?
Тему чего? Интерфейса лисы или сайтов? Впрочем в 94 по дефолту вместе меняются.
Если тебя устраивает связь темы лисы и сайтов, то просто выбираешь темную тему лисы. Сайты тоже покрасятся.
Если надо разделить темы лисы и сайтов, то меняешь layout.css.prefers-color-scheme.content-override (предпочтение для сайтов):
> Dark (0), light (1), system (2) or browser (3)
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|1.7, НяшМяш (ok), 19:51, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Устранён крах подсистемы WebRender, проявляющийся в Linux-окружениях на базе протокола X11.
Видимо это вызывало у меня диалог отправки крешрепорта при закрытии браузера. Хотя в процессе работы не падал ни разу.
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|2.11, Аноним (11), 19:57, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот это когда починят? Не падет, но спавнит зомби. Периодичекси просто отваливается, хотя я сказал не отваливаться ни при каких причинах. Макаки писали, не иначе.
(#870) CP+[GFX1-]: Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown
(#871) CP+[GFX1-]: IPC Channel is already torn down unexpectedly
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|3.19, Kuromi (ok), 20:13, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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GPU процесс упал значит, это нормально, он и задуман принимать на себя такого рода сбои. Вот что ФФ Зомби не убирает за собой - это да, некрасиво.
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|2.14, Аноним (14), 20:02, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+1, но у меня падение случилось впервые за год при перетягивании окошка picture-in-picture с видео.
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|1.8, Агл (?), 19:52, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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лучше пусть расскажут почему то, что я открываю в ff (даже по прямой переданной через чат ссылке) -- в течение суток двух влияет на контекстную яндекс рекламу на телефоне.
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|2.16, Аноним (14), 20:07, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так с любым браузером. Даже в аккаунт входить необязательно. Используй uBlock Origin.
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|2.32, Аноним (32), 21:47, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> за два или три дня проблему решили.
Это еще вопрос КАК её решили. И не вылезут ли потом в этом коде всякие RCE, креши и несовместимости-со-всем-кроме-микрософта.
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|1.17, Аноним (14), 20:09, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> На Linux-системах решены проблемы c нечитаемостью содержимого некоторых сайтов из-за потери контраста при использовании в системе тёмной темы оформления (браузер адаптировал цвет фона под тёмную тему, но не менял цвет текста, что приводило к отображению тёмного текста на тёмном фоне).
Быстро поправили, не ожидал. Проявляется не везде, но парочка сайтов нашлась. Жду попадания в репы чтобы протестировать исправление.
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|2.20, ыы (?), 20:20, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я вот тут чтото непонял- кто под кого прогнулся...
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|3.24, РастоманПитонофил (?), 21:23, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это не важно. Это говорит об подплинтусовом уровне даже макак в microsoft. Даже сайт настолько кривой сделали что браузеры патчить надо. Вот и весь уровень квалификации этой компашки.
Не удивлён. А кривом vscode намакакили кривой сайт. Бугага
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|1.22, Tronis (?), 21:12, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эммм... а у меня пару дней сайт майков не открывался в 95м хроме пока не обновил до 96го, а в ff всё было норм. Хммм странно.
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|1.29, РастоманПитонофил (?), 21:38, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> крах подсистемы WebRender
WebRender is a GPU-based 2D rendering engine written in Rust.
Вот всё что вам надо знать о качестве кода, который мы растоманы пишем.
Но виновато всёравно microsoft и сишные дырени.
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|3.33, РастоманПитонофил (?), 21:49, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно ты не знал, но когда пишут
WebRender is a GPU-based 2D rendering engine written in Rust - то хвастаются что на раст. И упал WebRender. Но у вас всегда это другое. А почему? потому что у вас кругом затычки, заглушки, подпорки и подставки. Без cpp вы ничего не можете. Но поскольку вы эпичные неосиляторы, то cpp код у вас полное г
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|3.34, Аноним (28), 21:50, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> cpp это обычно с++, а никак не раст.
Странно, а растаманы пели, что они на расте вебрендер написали и он супер-супер безопасный! Получается, врали, чертяки?!
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|4.37, РастоманПитонофил (?), 21:57, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что тебя удивляет? Да, мы натрындели. Мы вообще только это и умеем. Я же говорил, весь наш софат это обёртки, затычки, подпорки, подкладки и обёртки. При этом кривые как видите. Потому что даже это не можем. Но мы растоманы всё равно знаем как надо работать с памятью. Не смотря на то что не умеем.
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|3.35, Анонн (?), 21:55, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так сам WebRender на rust и написан.
Но чтобы заставить богомерзкий gtk работать с ним приходится вот такое писать...
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|3.36, РастоманПитонофил (?), 21:55, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе больше скажу. Рас ты любитель смотреть. И так. Падает
WebRender. При этом WebRender is a GPU-based 2D rendering engine written in Rust
Но исправляем мы:
widget/gtk/WindowSurfaceX11Image.cpp
GTK. Теперь внимание. Т.е. GTK на с - не падает, gtk - на с++ не падает. Но gtk на rust - падает.
Теперь внимание, это не фикс. Это workaround. Затычка, потому что на раст не исправили.
Это такой тип людей есть. У них виноваты все вокруг кроме своих кривых рук.
Так сесть в лужу это надо уметь. А потом как глисты на сковородке, кого бы обвинить.
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|1.41, VINRARUS (ok), 22:05, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Обновление Firefox 95.0.1, решающее проблему с открытием сайтов microsoft.com
Да блин, зря обновился! -_-
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