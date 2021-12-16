Обновление Firefox 95.0.1, решающее проблему с открытием сайтов microsoft.com

3.33 , РастоманПитонофил ( ? ), 21:49, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Возможно ты не знал, но когда пишут WebRender is a GPU-based 2D rendering engine written in Rust - то хвастаются что на раст. И упал WebRender. Но у вас всегда это другое. А почему? потому что у вас кругом затычки, заглушки, подпорки и подставки. Без cpp вы ничего не можете. Но поскольку вы эпичные неосиляторы, то cpp код у вас полное г

3.34 , Аноним ( 28 ), 21:50, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > cpp это обычно с++, а никак не раст. Странно, а растаманы пели, что они на расте вебрендер написали и он супер-супер безопасный! Получается, врали, чертяки?!

4.37 , РастоманПитонофил ( ? ), 21:57, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что тебя удивляет? Да, мы натрындели. Мы вообще только это и умеем. Я же говорил, весь наш софат это обёртки, затычки, подпорки, подкладки и обёртки. При этом кривые как видите. Потому что даже это не можем. Но мы растоманы всё равно знаем как надо работать с памятью. Не смотря на то что не умеем.

3.35 , Анонн ( ? ), 21:55, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну так сам WebRender на rust и написан.

Но чтобы заставить богомерзкий gtk работать с ним приходится вот такое писать...

4.38 , РастоманПитонофил ( ? ), 21:58, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – дадада, это другое. мы даже обёртку сделать не можем, но это всё равно ваши проблемы

3.36 , РастоманПитонофил ( ? ), 21:55, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тебе больше скажу. Рас ты любитель смотреть. И так. Падает WebRender. При этом WebRender is a GPU-based 2D rendering engine written in Rust Но исправляем мы: widget/gtk/WindowSurfaceX11Image.cpp GTK. Теперь внимание. Т.е. GTK на с - не падает, gtk - на с++ не падает. Но gtk на rust - падает. Теперь внимание, это не фикс. Это workaround. Затычка, потому что на раст не исправили. Это такой тип людей есть. У них виноваты все вокруг кроме своих кривых рук. Так сесть в лужу это надо уметь. А потом как глисты на сковородке, кого бы обвинить.

3.39 , Анонн ( ? ), 21:59, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пхаха! GTK не падает??

А, ты серьезно? Ахахахаха! Сейчас только открытых крешей в GTK 37 штук))

https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/-/issues?label_name%5B%5D=1.+Cras Так что старайся лучше!

