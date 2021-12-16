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Обновление Firefox 95.0.1, решающее проблему с открытием сайтов microsoft.com

16.12.2021 19:25

Доступен корректирующий выпуск Firefox 95.0.1, в котором устранено несколько ошибок:

  • Решена проблема, приводившая к невозможности открытия многих сайтов Microsoft, включая www.microsoft.com, docs.microsoft.com, msdn.microsoft.com, support.microsoft.com, answers.microsoft.com, developer.microsoft.com и visualstudio.microsoft.com. При попытке открытия таких сайтов браузер выдавал страницу с сообщением от ошибке MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING. Проблема вызвана ошибкой в реализации механизма OCSP Stapling, при помощи которого обслуживающий сайт сервер на этапе согласовании TLS-соединения может передавать заверенный удостоверяющим центром ответ OCSP (Online Certificate Status Protocol) с информацией о действительности сертификатов. Проблема возникла из-за того, что Microsoft перешёл на использование хэшей SHA-2 в ответах OCSP, в то время как в Firefox сообщения с подобными хэшами не поддерживались (переход на новую версию NSS, поддерживающую SHA-2 в OCSP, был запланирован на Firefox 96).
  • Устранён крах подсистемы WebRender, проявляющийся в Linux-окружениях на базе протокола X11.
  • Устранены крахи при завершении работы в Windows.
  • На Linux-системах решены проблемы c нечитаемостью содержимого некоторых сайтов из-за потери контраста при использовании в системе тёмной темы оформления (браузер адаптировал цвет фона под тёмную тему, но не менял цвет текста, что приводило к отображению тёмного текста на тёмном фоне).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 95
  3. OpenNews: В Firefox добавлены режимы тёмного и светлого отображения сайтов. Обновление Firefox 94.0.2
  4. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
  5. OpenNews: Изменение правил каталога дополнений к Firefox
  6. OpenNews: План улучшения поддержки Wayland в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56360-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DEF (?), 19:29, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +36 +/
    >Решена проблема, приводившая к невозможности открытия многих сайтов Microsoft

    Это не проблема, а фича.

     
     
  • 2.4, Какойточел (?), 19:44, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Еще бы хром заблочил сайты Microsoft это было бы прекрасно )
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 19:57, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напиши плагин. Или хотя бы правило ублок/адблока.
     
  • 3.23, Урри (ok), 21:19, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    98% что это сами МС, чтобы народ использовал "единственный верный" браузер.
    Было уже далеко не один раз.
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:31, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ну, теперь заживём
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:42, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >При попытке открытия таких сайтов браузер выдавал страницу с сообщением от ошибке MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING

    Если бы Edge/Chrome такое выдавал,  Microsoft бы подождали.

    А так - проблемы индейцев шерифа не волнуют.

     
     
  • 2.5, Kuromi (ok), 19:48, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так в багзилле же написано - "Those links work on EDGE... no problem.".
    Это именно что показали козу Мозилле. В Хромиуме поддержку SHA-2 для этого реализовали и решили показать "А вот ФФ не может". Еще наверное в саппорте издевательски предлагал ина MS Edge перейти как решение проблемы.
    Впрочем, ничего нового, тот же Гугл давным давно использует кастомные протоколы и собтвенные квазистандарты на собтсвенных сайтах чтобы вызывать баги и проблемы у ФФ. Историю с ShadowDOMv0 на Тубе еще никто не забыл.
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:50, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь, может рассказать, как активировать этот режим тёмной темы?

    Делал следующее (не сработало):

    user_pref("browser.in-content.dark-mode", true);
    user_pref("ui.systemUsesDarkTheme", true);
    user_pref("widget.content.allow-gtk-dark-theme", true);

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 20:24, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любишь шоколад?)
     
  • 2.28, Аноним (28), 21:37, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для блм только.
     
  • 2.40, Аноним (40), 21:59, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > user_pref("ui.systemUsesDarkTheme", true);

    Не тру, а 1.
    > Кто-нибудь, может рассказать, как активировать этот режим тёмной темы?

    Тему чего? Интерфейса лисы или сайтов? Впрочем в 94 по дефолту вместе меняются.
    Если тебя устраивает связь темы лисы и сайтов, то просто выбираешь темную тему лисы. Сайты тоже покрасятся.
    Если надо разделить темы лисы и сайтов, то меняешь layout.css.prefers-color-scheme.content-override (предпочтение для сайтов):
    > Dark (0), light (1), system (2) or browser (3)

     

  • 1.7, НяшМяш (ok), 19:51, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  Устранён крах подсистемы WebRender, проявляющийся в Linux-окружениях на базе протокола X11.

    Видимо это вызывало у меня диалог отправки крешрепорта при закрытии браузера. Хотя в процессе работы не падал ни разу.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:57, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это когда починят? Не падет, но спавнит зомби. Периодичекси просто отваливается, хотя я сказал не отваливаться ни при каких причинах. Макаки писали, не иначе.

    (#870) CP+[GFX1-]: Receive IPC close with reason=AbnormalShutdown
    (#871) CP+[GFX1-]: IPC Channel is already torn down unexpectedly

     
     
  • 3.19, Kuromi (ok), 20:13, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GPU процесс упал значит, это нормально, он и задуман принимать на себя такого рода сбои. Вот что ФФ Зомби не убирает за собой - это да, некрасиво.
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:02, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1, но у меня падение случилось впервые за год при перетягивании окошка picture-in-picture с видео.
     
  • 2.30, РастоманПитонофил (?), 21:40, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebRender is a GPU-based 2D rendering engine written in Rust

    Это раст детка.

     

  • 1.8, Агл (?), 19:52, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше пусть расскажут почему то, что я открываю в ff (даже по прямой переданной через чат ссылке) -- в течение суток двух влияет на контекстную яндекс рекламу на телефоне.
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 20:01, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зонд. Тебя посчитали.
     
  • 2.16, Аноним (14), 20:07, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так с любым браузером. Даже в аккаунт входить необязательно. Используй uBlock Origin.
     
  • 2.42, VINRARUS (ok), 22:09, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    удали яндексбар
     

  • 1.9, Kuromi (ok), 19:53, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    В новости кстати не сказано о САМОЙ СМЕШНОЙ детали - багу о поддержке SHA-2 в OCSP 8 лет(!) - https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=966856
    И там вообще ничего не двигалось последние 6 лет пока Микрософты не подложили эту свинью, после чего за два или три дня проблему решили. Так что...
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 21:47, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > за два или три дня проблему решили.

    Это еще вопрос КАК её решили. И не вылезут ли потом в этом коде всякие RCE, креши и несовместимости-со-всем-кроме-микрософта.

     

  • 1.10, Аноним (10), 19:55, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надоела эта вечная Альфа, когда там релиз то?
     
  • 1.15, Atterratio (ok), 20:03, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FF 94.0.2, сайт мелкософта открывается. ЧЯДНТ?
     
  • 1.17, Аноним (14), 20:09, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На Linux-системах решены проблемы c нечитаемостью содержимого некоторых сайтов из-за потери контраста при использовании в системе тёмной темы оформления (браузер адаптировал цвет фона под тёмную тему, но не менял цвет текста, что приводило к отображению тёмного текста на тёмном фоне).

    Быстро поправили, не ожидал. Проявляется не везде, но парочка сайтов нашлась. Жду попадания в репы чтобы протестировать исправление.

     
  • 1.18, РастоманПитонофил (?), 20:11, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ахахаха. Это шикарно. Мелкасофт уже даже сайт нормальный сделать не может. Хаааааааааааааааааааааааааааа
     
     
  • 2.20, ыы (?), 20:20, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вот тут чтото непонял-  кто под кого прогнулся...
     
     
  • 3.24, РастоманПитонофил (?), 21:23, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это не важно. Это говорит об подплинтусовом уровне даже макак в microsoft. Даже сайт настолько кривой сделали что браузеры патчить надо. Вот и весь уровень квалификации этой компашки.

    Не удивлён. А кривом vscode намакакили кривой сайт. Бугага

     

  • 1.22, Tronis (?), 21:12, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эммм... а у меня пару дней сайт майков не открывался в 95м хроме пока не обновил до 96го, а в ff всё было норм. Хммм странно.
     
     
  • 2.26, РастоманПитонофил (?), 21:34, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что странно? microsoft ведь
     

  • 1.25, Аноним (28), 21:34, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > крах подсистемы WebRender

    Это не та ли, что на расте?!

     
     
  • 2.27, РастоманПитонофил (?), 21:35, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дада, оно
     

  • 1.29, РастоманПитонофил (?), 21:38, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > крах подсистемы WebRender

    WebRender is a GPU-based 2D rendering engine written in Rust.

    Вот всё что вам надо знать о качестве кода, который мы растоманы пишем.
    Но виновато всёравно microsoft и сишные дырени.

     
     
  • 2.31, Анонн (?), 21:46, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь бы опять в лужу пернуть... да еще и так знатно!

    Смотрим что исправлялось в https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1741956
    https://hg.mozilla.org/releases/mozilla-release/rev/ca72cedba6d4
          "b/widget/gtk/WindowSurfaceX11Image.cpp"

    Возможно ты не знал, но cpp это обычно с++, а никак не раст.

     
     
  • 3.33, РастоманПитонофил (?), 21:49, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно ты не знал, но когда пишут

    WebRender is a GPU-based 2D rendering engine written in Rust - то хвастаются что на раст. И упал WebRender. Но у вас всегда это другое. А почему? потому что у вас кругом затычки, заглушки, подпорки и подставки. Без cpp вы ничего не можете. Но поскольку вы эпичные неосиляторы, то cpp код у вас полное г

     
  • 3.34, Аноним (28), 21:50, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > cpp это обычно с++, а никак не раст.

    Странно, а растаманы пели, что они на расте вебрендер написали и он супер-супер безопасный! Получается, врали, чертяки?!

     
     
  • 4.37, РастоманПитонофил (?), 21:57, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что тебя удивляет? Да, мы натрындели. Мы вообще только это и умеем. Я же говорил, весь наш софат это обёртки, затычки, подпорки, подкладки и обёртки. При этом кривые как видите. Потому что даже это не можем. Но мы растоманы всё равно знаем как надо работать с памятью. Не смотря на то что не умеем.
     
  • 3.35, Анонн (?), 21:55, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так сам WebRender на rust и написан.
    Но чтобы заставить богомерзкий gtk работать с ним приходится вот такое писать...
     
     
  • 4.38, РастоманПитонофил (?), 21:58, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дадада, это другое. мы даже обёртку сделать не можем, но это всё равно ваши проблемы
     
  • 3.36, РастоманПитонофил (?), 21:55, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе больше скажу. Рас ты любитель смотреть. И так. Падает

    WebRender. При этом WebRender is a GPU-based 2D rendering engine written in Rust

    Но исправляем мы:

    widget/gtk/WindowSurfaceX11Image.cpp

    GTK. Теперь внимание. Т.е. GTK на с - не падает, gtk - на с++ не падает. Но gtk на rust - падает.

    Теперь внимание, это не фикс. Это workaround. Затычка, потому что на раст не исправили.

    Это такой тип людей есть. У них виноваты все вокруг кроме своих кривых рук.

    Так сесть в лужу это надо уметь. А потом как глисты на сковородке, кого бы обвинить.

     
  • 3.39, Анонн (?), 21:59, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пхаха! GTK не падает??
    А, ты серьезно? Ахахахаха!

    Сейчас только открытых крешей в GTK 37 штук))
    https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/-/issues?label_name%5B%5D=1.+Cras

    Так что старайся лучше!

     

  • 1.41, VINRARUS (ok), 22:05, 16/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обновление Firefox 95.0.1, решающее проблему с открытием сайтов microsoft.com

    Да блин, зря обновился! -_-

     
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