Бета-выпуск Ubuntu 21.10

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|1.1, Аноним (1), 09:46, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>Браузер Firefox переведен по умолчанию на поставку в виде snap-пакета, в сопровождении которого принимают участие сотрудники Mozilla (возможность установки deb-пакета сохранена, но теперь является опцией).
Я чувствую, что с таким упрямым в своей поехавшести курсом у Canonical, мне скоро придётся перекатиться на Дебиан. Потому что, почему бы вообще все пакеты, кроме необходимых для функционирования самого снапа, не перевести на снап, не так ли?
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|2.3, Аноним (3), 09:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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чем тебя снапы не устраивают ? я уже давно на них пересел, сейчас глюков с ними гораздо меньше чем при старте. скорость работы тоже не отличается от деб (за исключением первого старта приложения но это не критично)
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|3.9, анонище (?), 09:54, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Один раз поставил посмотреть либре офис из снапа. Думаю дай ка гляну що там с инновациями, авось молодые рилли чото годное создали.
То что предстало на выходе перед моим взором вызвало у меня рвотный приступ. Такого я не видел даже в приснопрчившем бейсике. Закрыл, удолил, полегчало.
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|4.15, Аноним (3), 10:03, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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странно уже больше года пользуюсь снап дистрибутивов либре офис, никаких проблем нет.
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|5.20, анонище (?), 10:14, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело было в неоне актуальном. Где-то год/полтора назад. Больше пробовать не хочу. Ровно как и держать неон под это дело в виртуалке.
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|5.24, Аноним (24), 10:20, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это тебе повезло, в багзилле Либры периодически вылезают люди, у которых что-то не работает из-за того, что они Snap пакет юзают
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|5.26, nonamenonumber (?), 10:28, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проблема не в нынешних молодых, а тех что были у руля 20-30 лет назад и выбрали тупейшую парадигму распространения ПО для десктопа в виде репозиториев и теперь нынешним молодым надо разгребать это.
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|6.28, _hide_ (ok), 10:40, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пожалуйста, поясните, что Вам не нравится в пакетной системе и чем она так существенно отличается от SNAP-ов, которые просто прикрутили контейнеризацию для каждого приложения?
А как snap приложение обновится, если выявят уязвимость очередную в OpenSSL или подобном?
Каждому своё. SNAP-ы нужная вещь, если очень сложно или вовсе невозможно полноценно пакетировать программное решение. Но создавать SNAP-ы для браузера... Это что-то вроде "жрите навоз, не бойтесь, еще принесу!"
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|7.36, Аноним (36), 11:03, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А никак. Контейнерное распространение софта - это про контроль автора приложения за всеми версиями зависимостей. Чтобы автору можно было забить на свои "обязанности" (вообще-то реально тут никто никому ничего не обязан, но если программа не работает вообще, то если сказать "я обеспечил работу программы в своём дистрибутиве" и "я создал программу", то это будет враньём) вообще - и ничего не ломалось от этого. "Не ломалось" - не в смысле безопасности, а в смысле функционирования. Программа работает, и кроме этого быдлу ничего не нужно.
А Canonical это пропихивает потому, что им самим хочется забить.
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|6.35, анонище (?), 11:03, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если смотреть глобально, то поколения курчатов/перельман/дуров конечно очень разные. "Отупение" началось далеко не вчера. Факт.
Что касаемо парадигм, тут недавно фон неймана уже обвиняли в том, что в попен офисе баги. Плохому танцору известно ведь что мешает.
Если говорить про деп хелл, сейчас гикс выпустили действительно поорывное решение. Правда оно в корне расходится с философией юникс, но тем не менее, как по мне задумка с хеш суммами красивая и в духе времени криптографического рассвета. Как все это взлетит с линукс ядром...время покажет. Свои прогнозы давать не буду.
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|2.4, сапопикал (?), 09:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вооот! И заметьте, насколько проще нам станет "поддерживать" версии наших дистрибутивов - никаких тебе страданий с бэкпортами, сборками с дистрибутивными а не самыми распоследними версиями из под компилятора библиотеками - просто каждый /bin/ls надо аккуратно завернуть в снап вместе со всей операционной системой! Эффективно, надежно, безопастно!
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|3.21, llolik (ok), 10:18, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как раз это и делается для пользователей, которым не надо объяснять, почему они не могут использоать новый релиз GIMP, потому использует новую версию libheif с исправленными градиентами, которая требует нового gcc, потому что используют возможности нового стандарта, который ... в общем конечному пользователю на это похрен и ему просто надо дать работающий бандл с программой. А что там - flatpak или snap, обычного пользователя (не техногика) тоже не парит, если оно работает.
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|4.31, Аноним (36), 10:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>которая требует нового gcc, потому что используют возможности нового стандарта
А пусть они соберут и пакет нового gcc тоже. Они дистр вообще, или ненужная коллекция устаревшего говна?
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|3.30, 4512asdzxc (?), 10:49, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот что у snap, что у flatpak пакеты с либами отдельно и они не дублируются (только если разные версии).
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|1.2, Имя (?), 09:48, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Они не хотят сделать свою говнотему и для qt приложений? В дефолтной убунту гтк приложения выглядят как оранжевая неожиданность, а куте -- синяя.
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|1.6, анонище (?), 09:52, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Поздравляю бубунтят!
А ребут после апдейта архиватора все так же поддерживается? Это киллер фича новых буб!
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|1.17, Аноним (17), 10:04, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и где обещанная возможность использовать Wayland с картами NVIDIA из коробки?
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|2.19, анонище (?), 10:11, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В неоне работает. Искаропки. Ах да, в бубу же гтк эти поделия, зобыл.
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|1.22, gumanzoy (?), 10:19, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему ядро 5.13 ? Оно уже EOL. Для не LTS выпуска почему бы не взять текущее стабильное 5.14.
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|1.33, Аноним (36), 10:54, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А у убунты будет когда-нибудь rolling release ветка, потому что обновлять всю систему целиком единоразово неудобно, ибо долго и во время обновления работать по-факту нельзя, удобнее было бы если бы если бы система обновлялась маленькими частями постепенно.
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|1.39, Аноним (36), 11:13, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Выполнен переход на использование алгоритма zstd для сжатия deb-пакетов, который позволит почти в два раза увеличить скорость установки пакетов, ценой небольшого увеличения их размера (~6%). Поддержка использования zstd присутствует в apt и dpkg начиная с Ubuntu 18.04, но для сжатия пакетов не использовалась.
Не то оптимизируют. Самый большой пожиратель времени при установке пакетов - это обновление всяких initramfs, пересборка dkms-модулей, aot-компиляция MSIL-кода, триггеры для man-db, shared-mime-info, desktop-file-utils и прочих кешей.
Вместо того, чтобы научить их обновляться инкрементно, а не полностью перестраивать кэши и индексы из исходников, вместо того чтобы собрать все DKMS-модули в бинарный вид, они занимаются переставлением алгоритмов компрессии и контейнеризации, хотя лучше 7z + ppmd для текстов и lzma2 для всего остального так ничего и не придумали.
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