Бета-выпуск Ubuntu 21.10

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – чем тебя снапы не устраивают ? я уже давно на них пересел, сейчас глюков с ними гораздо меньше чем при старте. скорость работы тоже не отличается от деб (за исключением первого старта приложения но это не критично)

3.9 , анонище ( ? ), 09:54, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Один раз поставил посмотреть либре офис из снапа. Думаю дай ка гляну що там с инновациями, авось молодые рилли чото годное создали. То что предстало на выходе перед моим взором вызвало у меня рвотный приступ. Такого я не видел даже в приснопрчившем бейсике. Закрыл, удолил, полегчало.

4.15 , Аноним ( 3 ), 10:03, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – странно уже больше года пользуюсь снап дистрибутивов либре офис, никаких проблем нет.

5.20 , анонище ( ? ), 10:14, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело было в неоне актуальном. Где-то год/полтора назад. Больше пробовать не хочу. Ровно как и держать неон под это дело в виртуалке.

5.24 , Аноним ( 24 ), 10:20, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это тебе повезло, в багзилле Либры периодически вылезают люди, у которых что-то не работает из-за того, что они Snap пакет юзают

5.26 , nonamenonumber ( ? ), 10:28, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Проблема не в нынешних молодых, а тех что были у руля 20-30 лет назад и выбрали тупейшую парадигму распространения ПО для десктопа в виде репозиториев и теперь нынешним молодым надо разгребать это.

6.28 , _hide_ ( ok ), 10:40, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пожалуйста, поясните, что Вам не нравится в пакетной системе и чем она так существенно отличается от SNAP-ов, которые просто прикрутили контейнеризацию для каждого приложения?

А как snap приложение обновится, если выявят уязвимость очередную в OpenSSL или подобном?

Каждому своё. SNAP-ы нужная вещь, если очень сложно или вовсе невозможно полноценно пакетировать программное решение. Но создавать SNAP-ы для браузера... Это что-то вроде "жрите навоз, не бойтесь, еще принесу!"

7.34 , SinoptikUF ( ? ), 11:00, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – две версии ПО нельзя установить.

8.37 , анонище ( ? ), 11:06, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Садись два С ходу в голове минимум 3 путя нарисовалось ... 7.36 , Аноним ( 36 ), 11:03, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А никак. Контейнерное распространение софта - это про контроль автора приложения за всеми версиями зависимостей. Чтобы автору можно было забить на свои "обязанности" (вообще-то реально тут никто никому ничего не обязан, но если программа не работает вообще, то если сказать "я обеспечил работу программы в своём дистрибутиве" и "я создал программу", то это будет враньём) вообще - и ничего не ломалось от этого. "Не ломалось" - не в смысле безопасности, а в смысле функционирования. Программа работает, и кроме этого быдлу ничего не нужно. А Canonical это пропихивает потому, что им самим хочется забить.

8.38 , анонище ( ? ), 11:08, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Печалит то, что про юникс вэй в этом контексте никто уже не вспоминает Тянуть д... 6.35 , анонище ( ? ), 11:03, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если смотреть глобально, то поколения курчатов/перельман/дуров конечно очень разные. "Отупение" началось далеко не вчера. Факт.

Что касаемо парадигм, тут недавно фон неймана уже обвиняли в том, что в попен офисе баги. Плохому танцору известно ведь что мешает. Если говорить про деп хелл, сейчас гикс выпустили действительно поорывное решение. Правда оно в корне расходится с философией юникс, но тем не менее, как по мне задумка с хеш суммами красивая и в духе времени криптографического рассвета. Как все это взлетит с линукс ядром...время покажет. Свои прогнозы давать не буду.

2.4 , сапопикал ( ? ), 09:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вооот! И заметьте, насколько проще нам станет "поддерживать" версии наших дистрибутивов - никаких тебе страданий с бэкпортами, сборками с дистрибутивными а не самыми распоследними версиями из под компилятора библиотеками - просто каждый /bin/ls надо аккуратно завернуть в снап вместе со всей операционной системой! Эффективно, надежно, безопастно! 3.21 , llolik ( ok ), 10:18, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как раз это и делается для пользователей, которым не надо объяснять, почему они не могут использоать новый релиз GIMP, потому использует новую версию libheif с исправленными градиентами, которая требует нового gcc, потому что используют возможности нового стандарта, который ... в общем конечному пользователю на это похрен и ему просто надо дать работающий бандл с программой. А что там - flatpak или snap, обычного пользователя (не техногика) тоже не парит, если оно работает.

4.31 , Аноним ( 36 ), 10:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >которая требует нового gcc, потому что используют возможности нового стандарта А пусть они соберут и пакет нового gcc тоже. Они дистр вообще, или ненужная коллекция устаревшего говна?

3.30 , 4512asdzxc ( ? ), 10:49, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только вот что у snap, что у flatpak пакеты с либами отдельно и они не дублируются (только если разные версии).

