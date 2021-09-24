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Бета-выпуск Ubuntu 21.10

24.09.2021 08:54

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 21.10 "Impish Indri", после формирования которого произведена полная заморозка пакетной базы, и разработчики перешли к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз запланирован на 14 октября. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные изменения:

  • Осуществлён переход на использование GTK4 и рабочего стола GNOME 40, в котором существенно модернизирован интерфейс. Виртуальные рабочие столы в обзорном режиме (Activities Overview) переведены на горизонтальную ориентацию и отображаются в виде непрерывно прокручиваемой слева направо цепочки. На каждом рабочем столе, показываемом в обзорном режиме, наглядно представлены имеющиеся окна, для которых применяется динамическое панорамирование и масштабирование при взаимодействии пользователя. Обеспечен бесшовный переход между списком программ и виртуальными рабочими столами. Улучшена организация работы при наличии нескольких мониторов. В GNOME Shell обеспечено использование GPU для рендеринга шейдеров.
  • По умолчанию предложен полностью светлый вариант темы оформления Yaru, применяемой в Ubuntu. В качестве опции также доступен полностью тёмный вариант (тёмные заголовки, тёмный фон и тёмные элементы управления). Поддержка старого комбинированного варианта темы (тёмные заголовки, светлый фон и светлые элементы управления) прекращена из-за отсутствия в GTK4 возможности определения разных цветов фона и текста для заголовка и основного окна, что не позволяет гарантировать корректную работу всех GTK-приложений при использовании комбинированной темы.
  • Предоставлена возможность использования сеанса рабочего стола на базе протокола Wayland в окружениях с проприетарными драйверами NVIDIA.
  • В PulseAudio cущественно расширена поддержка Bluetooth: добавлены A2DP-кодеки LDAC и AptX, встроена поддержка профиля HFP (Hands-Free Profile), позволившего повысить качество звука.
  • Выполнен переход на использование алгоритма zstd для сжатия deb-пакетов, который позволит почти в два раза увеличить скорость установки пакетов, ценой небольшого увеличения их размера (~6%). Поддержка использования zstd присутствует в apt и dpkg начиная с Ubuntu 18.04, но для сжатия пакетов не использовалась.
  • Предложен новый инсталлятор Ubuntu Desktop, реализованный в форме надстройки над низкоуровневым инсталлятором curtin, который уже применяется в инсталляторе Subiquity, используемом по умолчанию в Ubuntu Server. Новый инсталлятор для Ubuntu Desktop написан на языке Dart и использует фреймворк Flutter для построения пользовательского интерфейса. Оформление нового инсталлятора спроектировано с учётом современного стиля рабочего стола Ubuntu и рассчитано на предоставление единого процесса установки для всей линейки продуктов Ubuntu. Предложено три режима: "Repair Installation" для переустановки всех имеющихся в системе пакетов без изменения настроек, "Try Ubuntu" для ознакомления с дистрибутивом в Live-режиме и "Install Ubuntu" для установки дистрибутива на диск.

  • По умолчанию задействован пакетный фильтр nftables. Для сохранения обратной совместимости доступен пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как и в iptables, но транслирующий полученные правила в байткод nf_tables.
  • Задействован выпуск ядра Linux 5.13. Обновлены версии программ, включая PulseAudio 15.0, BlueZ 5.60, NetworkManager 1.32.10, LibreOffice 7.2.1, Firefox 92 и Thunderbird 91.1.1.
  • Браузер Firefox переведен по умолчанию на поставку в виде snap-пакета, в сопровождении которого принимают участие сотрудники Mozilla (возможность установки deb-пакета сохранена, но теперь является опцией).
  • В Xubuntu продолжена поставка рабочего стола Xfce 4.16. Интегрирован мультимедийный сервер Pipewire, который используется в сочетании PulseAudio. В состав включены приложения GNOME Disk Analyzer и Disk Utility для отслеживания состояния диска и упрощения управления дисковыми разделами. Для воспроизведения музыки задействован Rhythmbox с альтернативной панелью инструментов. Из базовой поставки удалено приложение для обмена сообщениями Pidgin.
  • В Ubuntu Budgie задействован новый выпуск рабочего стола Budgie 10.5.3 и переработана тёмная тема оформления. Предложена новая редакция сборки для Raspberry Pi 4. Расширены возможности Shuffler, интерфейса для быстрой навигации по открытым окнам и группировки окон по сетке, в котором появился апплет для автоматического перемещения и перегруппировки окон в соответствии с выбранной раскладкой элементов на экране, реализована возможность привязки запуска приложения к определённому виртуальному рабочему столу или меcту на экране. Добавлен новый апплет для показа температуры CPU.
  • В Ubuntu MATE рабочий стол MATE обновлён до версии 1.26.
  • Kubuntu: предложен рабочий стол KDE Plasma 5.22 и набор приложений KDE Gear 21.08. Обновлены версии панели Latte-dock 0.10 и графического редактора Krita 4.4.8. Доступен, но не включён по умолчанию, сеанс на базе Wayland (для активации на экране входа в систему следует выбрать пункт "Plasma (Wayland)").
  • Для тестирования доступны бета-выпуски двух неофициальных редакций Ubuntu 21.10 - Ubuntu Cinnamon Remix 21.10 с рабочим столом Cinnamon и Ubuntu Unity 21.10 с рабочим столом Unity7.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Время поддержки Ubuntu 14.04 и 16.04 увеличено до 10 лет
  3. OpenNews: Ubuntu 21.10 переходит на использование алгоритма zstd для сжатия deb-пакетов
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 21.04
  5. OpenNews: В ночных сборках Ubuntu Desktop появился новый инсталлятор
  6. OpenNews: Ubuntu уходит от оформления с тёмными заголовками и светлым фоном
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55861-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:46, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >Браузер Firefox переведен по умолчанию на поставку в виде snap-пакета, в сопровождении которого принимают участие сотрудники Mozilla (возможность установки deb-пакета сохранена, но теперь является опцией).

    Я чувствую, что с таким упрямым в своей поехавшести курсом у Canonical, мне скоро придётся перекатиться на Дебиан. Потому что, почему бы вообще все пакеты, кроме необходимых для функционирования самого снапа, не перевести на снап, не так ли?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    чем тебя снапы не устраивают ? я уже давно на них пересел, сейчас глюков с ними гораздо меньше чем при старте. скорость работы тоже не отличается от деб (за исключением первого старта приложения но это не критично)
     
     
  • 3.9, анонище (?), 09:54, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Один раз поставил посмотреть либре офис из снапа. Думаю дай ка гляну що там с инновациями, авось молодые рилли чото годное создали.

    То что предстало на выходе перед моим взором вызвало у меня рвотный приступ. Такого я не видел даже в приснопрчившем бейсике. Закрыл, удолил, полегчало.

     
     
  • 4.15, Аноним (3), 10:03, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    странно уже больше года пользуюсь снап дистрибутивов либре офис, никаких проблем нет.
     
     
  • 5.20, анонище (?), 10:14, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело было в неоне актуальном. Где-то год/полтора назад. Больше пробовать не хочу. Ровно как и держать неон под это дело в виртуалке.
     
  • 5.24, Аноним (24), 10:20, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это тебе повезло, в багзилле Либры периодически вылезают люди, у которых что-то не работает из-за того, что они Snap пакет юзают
     
  • 5.26, nonamenonumber (?), 10:28, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проблема не в нынешних молодых, а тех что были у руля 20-30 лет назад и выбрали тупейшую парадигму распространения ПО для десктопа в виде репозиториев и теперь нынешним молодым надо разгребать это.
     
     
  • 6.28, _hide_ (ok), 10:40, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пожалуйста, поясните, что Вам не нравится в пакетной системе и чем она так существенно отличается от SNAP-ов, которые просто прикрутили контейнеризацию для каждого приложения?
    А как snap приложение обновится, если выявят уязвимость очередную в OpenSSL или подобном?
    Каждому своё. SNAP-ы нужная вещь, если очень сложно или вовсе невозможно полноценно пакетировать программное решение. Но создавать SNAP-ы для браузера... Это что-то вроде "жрите навоз, не бойтесь, еще принесу!"
     
     
  • 7.34, SinoptikUF (?), 11:00, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    две версии ПО нельзя установить.
     
     
  • 8.37, анонище (?), 11:06, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Садись два С ходу в голове минимум 3 путя нарисовалось ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.36, Аноним (36), 11:03, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А никак. Контейнерное распространение софта - это про контроль автора приложения за всеми версиями зависимостей. Чтобы автору можно было забить на свои "обязанности" (вообще-то реально тут никто никому ничего не обязан, но если программа не работает вообще, то если сказать "я обеспечил работу программы в своём дистрибутиве" и "я создал программу", то это будет враньём) вообще - и ничего не ломалось от этого. "Не ломалось" - не в смысле безопасности, а в смысле функционирования. Программа работает, и кроме этого быдлу ничего не нужно.

    А Canonical это пропихивает потому, что им самим хочется забить.

     
     
  • 8.38, анонище (?), 11:08, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печалит то, что про юникс вэй в этом контексте никто уже не вспоминает Тянуть д... текст свёрнут, показать
     
  • 6.35, анонище (?), 11:03, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если смотреть глобально, то поколения курчатов/перельман/дуров конечно очень разные. "Отупение" началось далеко не вчера. Факт.
    Что касаемо парадигм, тут недавно фон неймана уже обвиняли в том, что в попен офисе баги. Плохому танцору известно ведь что мешает.

    Если говорить про деп хелл, сейчас гикс выпустили действительно поорывное решение. Правда оно в корне расходится с философией юникс, но тем не менее, как по мне задумка с хеш суммами красивая и в духе времени криптографического рассвета. Как все это взлетит с линукс ядром...время покажет. Свои прогнозы давать не буду.

     
  • 2.4, сапопикал (?), 09:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вооот! И заметьте, насколько проще нам станет "поддерживать" версии наших дистрибутивов - никаких тебе страданий с бэкпортами, сборками с дистрибутивными а не самыми распоследними версиями из под компилятора библиотеками - просто каждый /bin/ls надо аккуратно завернуть в снап вместе со всей операционной системой! Эффективно, надежно, безопастно!

     
     
  • 3.21, llolik (ok), 10:18, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как раз это и делается для пользователей, которым не надо объяснять, почему они не могут использоать новый релиз GIMP, потому использует новую версию libheif с исправленными градиентами, которая требует нового gcc, потому что используют возможности нового стандарта, который ... в общем конечному пользователю на это похрен и ему просто надо дать работающий бандл с программой. А что там - flatpak или snap, обычного пользователя (не техногика) тоже не парит, если оно работает.
     
     
  • 4.31, Аноним (36), 10:50, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >которая требует нового gcc, потому что используют возможности нового стандарта

    А пусть они соберут и пакет нового gcc тоже. Они дистр вообще, или ненужная коллекция устаревшего говна?

     
  • 3.30, 4512asdzxc (?), 10:49, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот что у snap, что у flatpak пакеты с либами отдельно и они не дублируются (только если разные версии).
     

  • 1.2, Имя (?), 09:48, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Они не хотят сделать свою говнотему и для qt приложений? В дефолтной убунту гтк приложения выглядят как оранжевая неожиданность, а куте -- синяя.
     
  • 1.5, Аноним (3), 09:51, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как обновиться с 21.04 ?)
     
     
  • 2.10, ET (?), 09:55, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  To upgrade to Ubuntu 21.10 Beta from Ubuntu 21.04, follow these
    >  instructions:
    >
    >  https://help.ubuntu.com/community/ImpishUpgrades
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 10:02, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спс, уже обновляюсь )
     
     
  • 4.18, InuYasha (??), 10:09, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    рисковый аноним )

    А меня ты, Каноникал, не проведёшь!

     
     
  • 5.25, Аноним (3), 10:25, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно тебе уже 50 %, дым пока не пошел )
     

  • 1.6, анонище (?), 09:52, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Поздравляю бубунтят!
    А ребут после апдейта архиватора все так же поддерживается? Это киллер фича новых буб!
     
  • 1.8, Аноним (1), 09:53, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://nitter.net/popey/status/1419416024953274368?s=19
     
  • 1.16, Аноним (1), 10:03, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Impish Indri

    Как там продвижение fat arcticfox?

     
  • 1.17, Аноним (17), 10:04, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и где обещанная возможность использовать Wayland с картами NVIDIA из коробки?
     
     
  • 2.19, анонище (?), 10:11, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В неоне работает. Искаропки. Ах да, в бубу же гтк эти поделия, зобыл.
     

  • 1.22, gumanzoy (?), 10:19, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему ядро 5.13 ? Оно уже EOL. Для не LTS выпуска почему бы не взять текущее стабильное 5.14.
     
     
  • 2.32, Амоним (ok), 10:53, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже озадачен. Вот же, вроде лежит готовенькое, бери и пользуйся.
    https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.14/amd64/

    К релизу может подтянут? Но пакетная база уже заморожена. Мне, в принципе, без разницы. Для экспериментов у меня дебиан тестинг, в экспериментал 5.14 уже завезли, скоро и в сид попадает.

     

  • 1.23, Vladjmir (ok), 10:20, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждому рабочему окружению по убунте :)
     
  • 1.27, Любитель Монеточки (?), 10:32, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где обещанная "официальность" редакции Ubuntu Cinnamon? Обещали еще весной
     
  • 1.33, Аноним (36), 10:54, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у убунты будет когда-нибудь rolling release ветка, потому что обновлять всю систему целиком единоразово неудобно, ибо долго и во время обновления работать по-факту нельзя, удобнее было бы если бы если бы система обновлялась маленькими частями постепенно.
     
  • 1.39, Аноним (36), 11:13, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Выполнен переход на использование алгоритма zstd для сжатия deb-пакетов, который позволит почти в два раза увеличить скорость установки пакетов, ценой небольшого увеличения их размера (~6%). Поддержка использования zstd присутствует в apt и dpkg начиная с Ubuntu 18.04, но для сжатия пакетов не использовалась.

    Не то оптимизируют. Самый большой пожиратель времени при установке пакетов - это обновление всяких initramfs, пересборка dkms-модулей, aot-компиляция MSIL-кода, триггеры для man-db, shared-mime-info, desktop-file-utils и прочих кешей.

    Вместо того, чтобы научить их обновляться инкрементно, а не полностью перестраивать кэши и индексы из исходников, вместо того чтобы собрать все DKMS-модули в бинарный вид, они занимаются переставлением алгоритмов компрессии и контейнеризации, хотя лучше 7z  + ppmd для текстов и lzma2 для всего остального так ничего и не придумали.

     

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