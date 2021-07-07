Ubuntu 21.10 переходит на использование алгоритма zstd для сжатия deb-пакетов

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|2.2, анон (?), 17:22, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не, это гуголь любит ломать, тут другое, не стоит вскрывать эту тему, вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб.
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|1.3, Аноним (3), 17:24, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А что сразу не на snappy? Ведь известное правило 80-20 применимо и тут. Большая часть данных жмётся легко даже с помощью RLE, а что жмётся плохо - можно и не жать вообще, ведь а то будет МЕДЛЕННО!!!!111
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|2.13, Аноним (13), 17:45, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И по твоему же правилу 20% которые плохо жмутся займут 80% места.
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|3.15, Аноним (3), 17:48, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В сжатом архиве - вполне возможно. Но хрен их дальше упакуешь, белый шум и есть белый шум.
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|1.4, Аноним (4), 17:25, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Давно пора. Установка/обновление пакетов в Debian - та еще черепаха.
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|1.8, Аноним (7), 17:27, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В Debian поддержка zstd уже включена в APT, debootstrap и reprepro, и проходит рецензирование перед включением в dpkg.
Хах, теперь кто тут медленно обновляется? Debian - стабильно быстр, быстро стабилен!
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|2.11, ананимус (?), 17:41, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если его реально делают коты то отдел маркетинга те еще лошары, исползуя это в рекламе можно легко рапростронить его на 100% десктопа уничтожив и винду и мак и остальные дистры
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|1.12, Аноним (13), 17:43, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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В Андроиде новый формат пакетов делают. В Убунте тоже. Это ж-ж-ж-ж-ж неспроста.
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|2.21, Аноним (7), 18:39, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В Андроиде новый формат пакетов делают. В Убунте тоже
Новость прочитайте ещё раз. Убунта не делает новый формат пакетов.
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|1.19, Аноним (19), 18:10, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А прочему бы вместо пакетов не использовать squashfs с сжатием zstd,но вместо распаковки просто монтировать? А изменения и конфиги монтировать через overlayfs?
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