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Ubuntu 21.10 переходит на использование алгоритма zstd для сжатия deb-пакетов

07.07.2021 17:11

Разработчики Ubuntu начали перевод deb-пакетов на использование алгоритма zstd, который позволит почти в два раза увеличить скорость установки пакетов, ценой небольшого увеличения их размера (~6%). Примечательно, что поддержка использования zstd была добавлена в apt и dpkg ещё в 2018 году в выпуске Ubuntu 18.04, но для сжатия пакетов не использовалась. В Debian поддержка zstd уже включена в APT, debootstrap и reprepro, и проходит рецензирование перед включением в dpkg.

  1. Главная ссылка к новости (https://balintreczey.hu/blog/h...)
  2. OpenNews: Arch Linux перешёл на использование алгоритма zstd для сжатия пакетов
  3. OpenNews: Facebook опубликовал реализацию алгоритма сжатия Zstandard 1.0
  4. OpenNews: Автор LZ4 представил новый быстрый и эффективный алгоритм сжатия ZSTD
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 21.04
  6. OpenNews: Ubuntu уходит от оформления с тёмными заголовками и светлым фоном
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55453-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, zstd
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  • 1.1, Жироватт (ok), 17:19, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ломающие Изменения Новой Бубунты!
    Внемлите же, смертные!
     
     
  • 2.2, анон (?), 17:22, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не, это гуголь любит ломать, тут другое, не стоит вскрывать эту тему, вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 17:26, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Копипасту надо копировать целиком!
     
     
  • 4.10, анон (?), 17:29, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не любитель форков.
     
  • 2.14, макпыф (ok), 17:45, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так не удаляют же другие форматы, ни чего оно не ломает
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:24, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А что сразу не на snappy? Ведь известное правило 80-20 применимо и тут. Большая часть данных жмётся легко даже с помощью RLE, а что жмётся плохо - можно и не жать вообще, ведь а то будет МЕДЛЕННО!!!!111
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:45, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И по твоему же правилу 20% которые плохо жмутся займут 80% места.
     
     
  • 3.15, Аноним (3), 17:48, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сжатом архиве - вполне возможно. Но хрен их дальше упакуешь, белый шум и есть белый шум.
     
  • 3.17, фанат перловки когдато (?), 17:56, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чувак ты видать не понял, что написАл
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:25, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно пора. Установка/обновление пакетов в Debian - та еще черепаха.
     
     
  • 2.6, Установщик Дебиан (?), 17:26, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купи SSD и всё тебе будет.
     
  • 2.16, Аноним (3), 17:49, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Черепаха она из-за триггеров, написанных на баше.
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:25, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если не сжимать, то и разжимать не надо, ага.
     
  • 1.8, Аноним (7), 17:27, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В Debian поддержка zstd уже включена в APT, debootstrap и reprepro, и проходит рецензирование перед включением в dpkg.

    Хах, теперь кто тут медленно обновляется? Debian - стабильно быстр, быстро стабилен!

     
  • 1.9, Аноним (9), 17:28, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот людям делать нечего... Или там коты сидят?!
     
     
  • 2.11, ананимус (?), 17:41, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если его реально делают коты то отдел маркетинга те еще лошары, исползуя это в рекламе можно легко рапростронить его на 100% десктопа уничтожив и винду и мак и остальные дистры
     

  • 1.12, Аноним (13), 17:43, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    В Андроиде новый формат пакетов делают. В Убунте тоже. Это ж-ж-ж-ж-ж неспроста.
     
     
  • 2.21, Аноним (7), 18:39, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В Андроиде новый формат пакетов делают. В Убунте тоже

    Новость прочитайте ещё раз. Убунта не делает новый формат пакетов.

     

  • 1.18, Аноним (18), 18:01, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В Arch пакеты вроде уже давно жмут с zstd.
     
  • 1.19, Аноним (19), 18:10, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А прочему бы вместо пакетов не использовать squashfs с сжатием zstd,но вместо распаковки просто монтировать? А изменения и конфиги монтировать через overlayfs?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:30, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Snap, как я понимаю, что-то подобное и делает.
     
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