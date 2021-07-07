Ubuntu 21.10 переходит на использование алгоритма zstd для сжатия deb-пакетов

Разработчики Ubuntu начали перевод deb-пакетов на использование алгоритма zstd, который позволит почти в два раза увеличить скорость установки пакетов, ценой небольшого увеличения их размера (~6%). Примечательно, что поддержка использования zstd была добавлена в apt и dpkg ещё в 2018 году в выпуске Ubuntu 18.04, но для сжатия пакетов не использовалась. В Debian поддержка zstd уже включена в APT, debootstrap и reprepro, и проходит рецензирование перед включением в dpkg.



