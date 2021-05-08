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Выпуск Bottlerocket 1.1, дистрибутива на базе изолированных контейнеров

08.05.2021 22:46

Доступен выпуск Linux-дистрибутива Bottlerocket 1.1.0, развиваемого при участии компании Amazon для эффективного и безопасного запуска изолированных контейнеров. Инструментарий и управляющие компоненты дистрибутива написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями MIT и Apache 2.0. Поддерживается запуск Bottlerocket в кластерах Amazon ECS и AWS EKS Kubernetes, а также создание произвольных сборок и редакций, допускающих применение различных инструментов оркестровки и runtime для контейнеров.

Дистрибутив предоставляет атомарно и автоматически обновляемый неделимый системный образ, включающий ядро Linux и минимальное системное окружение, включающие только компоненты, необходимые для запуска контейнеров. В окружении задействованы системный менеджер systemd, библиотека Glibc, сборочный инструментарий Buildroot, загрузчик GRUB, конфигуратор сети wicked, runtime для изолированных контейнеров containerd, платформа оркестровки контейнеров Kubernetes, аутентификатор aws-iam-authenticator и агент Amazon ECS.

Инструменты для оркестровки контейнеров поставляются в отдельном управляющем контейнере, который включается по умолчанию и управляется через API и AWS SSM Agent. В базовом образе отсутствует командная оболочка, сервер SSH и интерпретируемые языки (например, нет Python или Perl) - средства для администратора и отладочные инструменты вынесены в отдельный служебный контейнер, который по умолчанию отключён.

Ключевым отличием от похожих дистрибутивов, таких как Fedora CoreOS, CentOS/Red Hat Atomic Host является первичная ориентация на предоставление максимальной безопасности в контексте усиления защиты системы от возможных угроз, усложнения эксплуатации уязвимостей в компонентах ОС и повышения изоляции контейнеров. Контейнеры создаются при помощи штатных механизмов ядра Linux - cgroups, пространств имён и seccomp. Для дополнительной изоляции в дистрибутиве применяется SELinux в режиме "enforcing".

Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения, а раздел с настройками /etc монтируется в tmpfs и восстанавливает исходное состояние после перезапуска. Прямое изменение файлов в каталоге /etc, таких как /etc/resolv.conf и /etc/containerd/config.toml, не поддерживается - для постоянного сохранения настроек следует использовать API или выносить функциональность в отдельные контейнеры. Для криптографической верификации целостности корневого раздела задействован модуль dm-verity, а в случае выявления попытки модификации данных на уровне блочного устройства система перезагружается.

Большинство системных компонентов написаны на языке Rust, предоставляющем средства для безопасной работы с памятью, позволяющие избежать уязвимостей, вызванных обращением к области памяти после её освобождения, разыменованием нулевых указателей и выходом за границы буфера. При сборке по умолчанию применяются режимы компиляции "--enable-default-pie" и "--enable-default-ssp" для включения рандомизации адресного пространства исполняемых файлов (PIE) и защиты от переполнения стека через подстановку канареечных меток. Для пакетов, написанных на языке C/C++, дополнительно включаются флаги "-Wall", "-Werror=format-security", "-Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2", "-Wp,-D_GLIBCXX_ASSERTIONS" и "-fstack-clash-protection".

В новом выпуске:

  • Предложено два новых варианта дистрибутива aws-k8s-1.20 и vmware-k8s-1.20 c поддержкой Kubernetes 1.20. В данных вариантах, а также в обновлённом варианте aws-ecs-1, задействован новый выпуск ядра Linux 5.10. Режим lockdown по умолчанию переведён в значение "integrity" (блокируются возможности, позволяющие вносить изменения в работающее ядро из пространства пользователя). Прекращена поддержка варианта aws-k8s-1.15 на базе Kubernetes 1.15.
  • Для Amazon ECS реализована поддержка сетевого режима awsvpc, позволяющего выделять отдельные сетевых интерфейсы и внутренние IP-адреса для каждой задачи.
  • Добавлены настройки для управления различными параметрами Kubernetes, включая QPS, лимиты на пулы и возможность подключения к облачным провайдерам, отличным от AWS.
  • В bootstrap-контейнере обеспечено ограничение доступа к данным пользователя при помощи SELinux.
  • Добавлена утилита resize2fs.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/bottlerocke...)
  2. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  3. OpenNews: Проект dahliaOS развивает дистрибутив на базе технологий Linux и Fuchsia
  4. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20
  5. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  6. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55109-bottlerocket
Ключевые слова: bottlerocket, amazon
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dzen Python (ok), 23:03, 08/05/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    О-о-ох.
    Ехал контейнер в контейнере через атомарный образ
    Видит контейнер в контейнере контейнер
    Сунул контейнер запрос в контейнер
    Контейнер контейнер контейнер контейнер
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:14, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тебе, треплу зассаному, как всегда нечего сказать, и ты и ты вываливаешь на всеобщее обозрение свою тупость
     
     
  • 3.3, A.Stahl (ok), 23:16, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ехал аноним через форум
    Видит аноним шутку
    Баттхёрт, баттхёрт, батхёрт!
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 00:00, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Краткое содержание любого обсуждения на опеннете :)
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:45, 08/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Забудте про производительность.
     
     
  • 2.5, Аноним (6), 23:59, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему? Там же нет никакой виртуализации, только namespaces и cgroups.
    Тормозит примерно как chroot или jail (то есть, никак).
     
     
  • 3.8, НяшМяш (ok), 00:56, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь там есть раст, он сто процентов тормозит и течёт! /s
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:04, 09/05/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    "Мелко и пошло" (c)
    надо что-то вроде (Function aaS):
    std::atomic++ в одном контейнере
    std::atomic-- в другом контейнере
     
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