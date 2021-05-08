Выпуск Bottlerocket 1.1, дистрибутива на базе изолированных контейнеров

Доступен выпуск Linux-дистрибутива Bottlerocket 1.1.0, развиваемого при участии компании Amazon для эффективного и безопасного запуска изолированных контейнеров. Инструментарий и управляющие компоненты дистрибутива написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями MIT и Apache 2.0. Поддерживается запуск Bottlerocket в кластерах Amazon ECS и AWS EKS Kubernetes, а также создание произвольных сборок и редакций, допускающих применение различных инструментов оркестровки и runtime для контейнеров. Дистрибутив предоставляет атомарно и автоматически обновляемый неделимый системный образ, включающий ядро Linux и минимальное системное окружение, включающие только компоненты, необходимые для запуска контейнеров. В окружении задействованы системный менеджер systemd, библиотека Glibc, сборочный инструментарий Buildroot, загрузчик GRUB, конфигуратор сети wicked, runtime для изолированных контейнеров containerd, платформа оркестровки контейнеров Kubernetes, аутентификатор aws-iam-authenticator и агент Amazon ECS. Инструменты для оркестровки контейнеров поставляются в отдельном управляющем контейнере, который включается по умолчанию и управляется через API и AWS SSM Agent. В базовом образе отсутствует командная оболочка, сервер SSH и интерпретируемые языки (например, нет Python или Perl) - средства для администратора и отладочные инструменты вынесены в отдельный служебный контейнер, который по умолчанию отключён. Ключевым отличием от похожих дистрибутивов, таких как Fedora CoreOS, CentOS/Red Hat Atomic Host является первичная ориентация на предоставление максимальной безопасности в контексте усиления защиты системы от возможных угроз, усложнения эксплуатации уязвимостей в компонентах ОС и повышения изоляции контейнеров. Контейнеры создаются при помощи штатных механизмов ядра Linux - cgroups, пространств имён и seccomp. Для дополнительной изоляции в дистрибутиве применяется SELinux в режиме "enforcing". Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения, а раздел с настройками /etc монтируется в tmpfs и восстанавливает исходное состояние после перезапуска. Прямое изменение файлов в каталоге /etc, таких как /etc/resolv.conf и /etc/containerd/config.toml, не поддерживается - для постоянного сохранения настроек следует использовать API или выносить функциональность в отдельные контейнеры. Для криптографической верификации целостности корневого раздела задействован модуль dm-verity, а в случае выявления попытки модификации данных на уровне блочного устройства система перезагружается. Большинство системных компонентов написаны на языке Rust, предоставляющем средства для безопасной работы с памятью, позволяющие избежать уязвимостей, вызванных обращением к области памяти после её освобождения, разыменованием нулевых указателей и выходом за границы буфера. При сборке по умолчанию применяются режимы компиляции "--enable-default-pie" и "--enable-default-ssp" для включения рандомизации адресного пространства исполняемых файлов (PIE) и защиты от переполнения стека через подстановку канареечных меток. Для пакетов, написанных на языке C/C++, дополнительно включаются флаги "-Wall", "-Werror=format-security", "-Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2", "-Wp,-D_GLIBCXX_ASSERTIONS" и "-fstack-clash-protection". В новом выпуске: Предложено два новых варианта дистрибутива aws-k8s-1.20 и vmware-k8s-1.20 c поддержкой Kubernetes 1.20. В данных вариантах, а также в обновлённом варианте aws-ecs-1, задействован новый выпуск ядра Linux 5.10. Режим lockdown по умолчанию переведён в значение "integrity" (блокируются возможности, позволяющие вносить изменения в работающее ядро из пространства пользователя). Прекращена поддержка варианта aws-k8s-1.15 на базе Kubernetes 1.15.

Для Amazon ECS реализована поддержка сетевого режима awsvpc, позволяющего выделять отдельные сетевых интерфейсы и внутренние IP-адреса для каждой задачи.

Добавлены настройки для управления различными параметрами Kubernetes, включая QPS, лимиты на пулы и возможность подключения к облачным провайдерам, отличным от AWS.

В bootstrap-контейнере обеспечено ограничение доступа к данным пользователя при помощи SELinux.

Добавлена утилита resize2fs.



