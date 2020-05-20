Релиз Electron 9.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

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|1.2, Аноним (2), 09:42, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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> В новом выпуске:
> Расширены возможности, связанные с повышенным потреблением ОЗУ
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|2.3, terryfilch (ok), 09:44, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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web torrent встроенный в браузер - вполне ок, в остальном тоже есть хорошие вещи, но не так много как хотелось бы...
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|1.5, YetAnotherOnanym (ok), 09:53, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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> Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить...
Единственное, что есть в этой новости полезного - список ПО, от которого следует держаться подальше.
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|3.67, коржик (?), 14:06, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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можете так же попробовать GitExtensions, Fork и Sublime Merge. GitExtensions - самый лучший из всех, но он не кроссплатформенный.
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|4.52, Аноним (52), 13:15, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы им вообще пользовались? Эта лучшая IDE из всех созданных и существующих.
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|5.72, Аноним (72), 14:09, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё скажи из всех что когда будут созданы. Фу, противно фанатиков читать.
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|3.51, Овлвлв (?), 13:13, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому-что бесплатного и расширяемого IDE нема. А в VSCode расширений вагон (для cmake, docker'ов, удаленного дебага и т.п.).
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|3.71, Аноним (69), 14:09, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что они накодили? В миллион раз прогресс технический подняли?
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|1.8, Урри (?), 10:16, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 83, платформы Node.js 12.14 и JavaScript-движка V8 8.3.
Значительное изменение номера версии связано с незначительными изменениями Chromium, Node.js и JavaScript. Но так как надо рисовать серьезный прогресс, то надо и номер версии апать.
Лично в моем манямирке то, что эти все ребята забили на нормальное версионирование, сделало им только хуже - я стал просто проходить мимо любых новостей об их апдейтах. Вот сюда случайно зашел, написал что я по этому поводу думаю, и пошел дальше.
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|2.12, Аноним (12), 10:34, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У V8 со сменой версии меняется API/ABI, т.ч. тут без вариантов.
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|4.77, Аноним (12), 14:17, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Node.js - да. Но нода уже не основная компонента в Electron, там сейчас активно используется ванильный V8.
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|1.9, Аноним (9), 10:23, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На самом деле нет проблем с приложением на электрон (vs code хороший пример) . Если оно нужно одно, проблемы будут когда 5-7 нужных приложений будет на нем. офис, ide, мессенджер, просмоторщик pdf, аудио плеер вот тогда 16 гигов будет в притык.
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|1.10, YetAnotherOnanym (ok), 10:23, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А вообще-то, если остыть и подумать - Электрон есть неизбежное следствие всеобщего увлечения скриптовыми языками в мире *nix. Сначала простенький скрипт на awk для анализа логов, потом скрипт на перле в cgi-bin/, потом сайт на php и системныве утилиты на python, а потом вдруг ой - десктопный софт на js. А по-вашему, это могло закончиться как-то иначе?
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|2.15, Аноним (15), 10:40, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это тут причем ?
Это из того что в браузеры только могут js крутить и кто не осилил 2 языка и решили на сервере тоже js крутить :(
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|3.16, Аноним (12), 10:42, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и решили на сервере тоже js крутить :(
А он возьми и нагни большинство других языков в этой среде. Даже nginx поплохело.
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|4.39, Аноним (39), 12:26, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кого оно там нагнуло?
как похапе погоняло похапой, так и погоняет.
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|5.79, Аноним (12), 14:20, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У пыхыпыхеров, верстающих одностраничники за еду, так и погоняет пыхыпыхой.
Но это их родовая травма, не будем о них.
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|3.63, YetAnotherOnanym (ok), 13:41, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это тут причем ?
При том, что многие люди считают нормальным вызывать жирный интерпретатор для выполнения задачи, с которой справилась бы программка на C, дающая бинарник в несколько кБ (если не линковать статически, конечно), и они же хейтят сабж за прожорливость и тормознутость.
А ведь Электрон просто поднял на новый уровень подход "легко и быстро писать, и чтобы интерпретатор за меня разруливал весь возможный головняк, пусть даже за счёт скорости и потребления памяти".
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|2.25, Аноним (25), 11:08, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Электрон есть неизбежное следствие всеобщего разброда и шатания в гуи-библиотеках и DE, и фактического отсутствия кроссплатформенности в них же.
Электрон решает эти проблемы скопом. Да, ждет память, да, тормозит, если под него криво писать, но по сути это единственное существующее решение, позволяющее не подгонять гуй под толпу существующих DE.
Можете хейтить.
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|3.30, Аноним (30), 11:59, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плюсую.
> позволяющее не подгонять гуй под толпу существующих DE
Я бы ещё добавил: и ОС
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|4.85, InuYasha (?), 14:26, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот уж действительно - чего париться, соблюдать какой-то look'n'feel - можно же сразу наляпать свой сказочный дизайн - и в прод.
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|3.47, proninyaroslav (ok), 12:46, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если гуглу удасться выстрелить в flutter на декстопе, то это куда лучшее решение чем электрон. Хотя электрон всё равно будут выбирать просто потому что у компании всё остальное уже написано на JS и HTML, им нет смысла тратить деньги на flutter-разраба или перобучать нынешних.
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|4.55, Аноним (52), 13:20, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чем лучше? Язык ужасный. Доступа к нативным методам нет. Всё это уже есть в React Native, только гораздо лучше.
А с выпуском Turbomodules во Flutter вообще не будет никакого смысла
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|4.82, Аноним (82), 14:22, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, там кути обещают не то в 6, не то в 7 задать жару. Уже сейчас qml вполне неплох, но он будет компилироваться в нейтив! Ух, жара пойдёт. А то достали с этими однопоточными блокирующимися питонами в гуе.
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|3.81, YetAnotherOnanym (ok), 14:21, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если под него криво писать
Здесь есть своего рода ловушка - если вы делаете "платформу", которая позволяет писать с минимальными интеллектуальными усилиями, то под неё только так писать и будут.
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|4.35, Im banana man (?), 12:14, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Почему нет? В идеале привязки должны быть к нужному языку.
Я отвечу почему. Потому что есть у людей такая черта - жадность. Предприниматель, мелкий лавочник, крупный бизнес предпочтет заплатить в 3 раза меньше за поделие на Electron, чем на C++/Rust.
Этим людям нужна сиюминутная выгода здесь и сейчас.
Вот крупные игроки вроде Adobe могут вкладываться в стратегическое видение. Они же не хотят переписать Photoshop на Electron? Бред же! Абсурд!
А вот мелочь всякая пытается выжить таким образом
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|5.38, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:17, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Почему нет? В идеале привязки должны быть к нужному языку.
> Я отвечу почему. Потому что есть у людей такая черта - жадность.
> Предприниматель, мелкий лавочник, крупный бизнес предпочтет заплатить в 3 раза меньше
> за поделие на Electron, чем на C++/Rust.
Ну это как ему продать. Будет хороший тулкит на С++/Rust - можно ему продать. Нарпимер, тот же Telegram Desktop написан на Qt, хотя никто не мешает написать его на electron.
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|6.42, Im banana man (?), 12:38, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Почему нет? В идеале привязки должны быть к нужному языку.
>> Я отвечу почему. Потому что есть у людей такая черта - жадность.
>> Предприниматель, мелкий лавочник, крупный бизнес предпочтет заплатить в 3 раза меньше
>> за поделие на Electron, чем на C++/Rust.
> Ну это как ему продать. Будет хороший тулкит на С++/Rust - можно
> ему продать. Нарпимер, тот же Telegram Desktop написан на Qt, хотя
> никто не мешает написать его на electron.
Хорошо, пусть так. Другой вопрос - сколько разработчиков С++ есть на рынке? Сколько JS разработчиков есть на рынке? Сколько они стоят? Сколько времени пройдет от старта разработки до MVP?
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|7.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:43, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хорошо, пусть так. Другой вопрос - сколько разработчиков С++ есть на рынке?
> Сколько JS разработчиков есть на рынке? Сколько они стоят? Сколько времени
> пройдет от старта разработки до MVP?
На обоих языках хороших разрабов не много и стоят они дорого.
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|5.64, донни (?), 13:43, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, а майкрософт - мелочь, потому что так называется, да?
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|5.84, Аноним (12), 14:26, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот крупные игроки вроде Adobe могут вкладываться в стратегическое видение. Они же не хотят переписать Photoshop на Electron? Бред же! Абсурд!
Хоть и не Electron, но photoshop активно использует nodejs уже несколько лет как.
"Photoshop recently shipped a new feature called Generator, but what not everyone realizes is that behind the scenes this feature is powered by a Node.js server built right into the tool. This means that you as a developer can now automate photo editing from JavaScript, or access Photoshop features from a Node app, or.. well, anything really. So this talk will take a look at what's possible when high-level tools expose low-level programmable interfaces, and show how to have some fun with this in Photoshop in particular."
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|5.86, Аноним (12), 14:27, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот крупные игроки вроде Adobe могут вкладываться в стратегическое видение. Они же не хотят переписать Photosho
Вот только photoshop ни разу не кроссплатформенный. Что должно настораживать, не?
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|3.34, Аноним (34), 12:13, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Оптимально: UI на скриптовом языке (например, QML), остальная логика на C++ или Rust.
QML всё ещё гораздо оптимальнее Электрона, и в Qt 6 станет только лучше.
Кроме того, Электрона нет на мобилках, а QML есть.
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|6.90, Im banana man (?), 14:49, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А на чем discord и slack мобильные работают?
> Slack - Electron
> Discord - Electron
За что минус? За правду? ) Утрись, обиженка. Эти два приложения работают на Electron - так-то!
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|4.53, Аноним (34), 13:18, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После QML flutter смотрится как-то... ужасно что ли
Излишне много синтаксического мусора, как и во всех популярных веб-фреймворках
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|5.62, proninyaroslav (ok), 13:32, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Излишне много синтаксического мусора, как и во всех популярных веб-фреймворках
Просто это подход "один язык для всего". От макета UI до сборочных скриптов. На андроиде сейчас тоже самое с UI происходит, называется Jetpack Compose.
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|4.91, Im banana man (?), 14:50, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У раста есть биндинги к flutter. Вполне рабочий вариант
Flutter ждет то же будущее, что и Google+, и Wave
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|1.11, Аноним (82), 10:31, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Лучше так чем венда-онли. Мультиплатформа действительно киллер-фича. Правда, разрабы всё равно не могут написать имя файла без ошибок, а линукс-то case-sensitive. Спасибо хоть костылей завезли (chattr +F).
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|1.14, Аноним (12), 10:38, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas
Оба проекта мертвые.
Вместо первого теперь VSCode, вместо второго - Mailspring.
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|2.37, Im banana man (?), 12:17, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas
> Оба проекта мертвые.
> Вместо первого теперь VSCode, вместо второго - Mailspring.
Так MailSpring вроде же тот же человек делает, что и Nylas.
Кстати, там папки уже можно создавать с правилами?
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|2.54, Аноним (54), 13:19, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и сайт Wagon уже пару лет как мертвый.
Постоянно копипастят новость с прошлого релиза, а контент не проверяют :(
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|2.60, Аноним (82), 13:31, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там рендер на сервере, не считается. Припоминаю во времена симбиана, опера мини была довольно жручая и тормозная. Симбиановская опера была ещё более жручая, но она хотя бы сама рендерила и была полноценным браузером. Её кстати потом ещё по-моему встраивали в разные телефоны. Это был какой-то смежный проект, отдельно не продавалась?
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|1.27, Аноним (69), 11:16, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да это промежуточная штука на вебне. Нам как бэ непонятно, зачем это. А им понятно. Потому что потом просто всё перейдёт в облака, и за виртуальное облачное окружение для запуска этих программ нужно будет платить как за интернет кровными или просмотром рекламы (или заполнением инфы о себе с номерами телефона).
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|1.66, Аноним (66), 13:57, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom
Вообще-то это Electron изначально переделан из Атома.
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