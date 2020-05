Релиз Electron 9.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

> Вот крупные игроки вроде Adobe могут вкладываться в стратегическое видение. Они же не хотят переписать Photoshop на Electron? Бред же! Абсурд! Хоть и не Electron, но photoshop активно использует nodejs уже несколько лет как. "Photoshop recently shipped a new feature called Generator, but what not everyone realizes is that behind the scenes this feature is powered by a Node.js server built right into the tool. This means that you as a developer can now automate photo editing from JavaScript, or access Photoshop features from a Node app, or.. well, anything really. So this talk will take a look at what's possible when high-level tools expose low-level programmable interfaces, and show how to have some fun with this in Photoshop in particular."