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Релиз Electron 9.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

20.05.2020 09:39

Подготовлен релиз платформы Electron 9.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 83, платформы Node.js 12.14 и JavaScript-движка V8 8.3.

В новом выпуске:

  • Расширены возможности, связанные с проверкой правописания и добавлен API для поддержания собственных списков слов в словаре.
  • На платформе Linux повышена эффективность обработки событий, связанных с окнами.
  • Включён PDF-просмотрщик.
  • Активирована по умолчанию настройка app.allowRendererProcessReuse, не допускающая загрузку в процесс отрисовки не учитывающих контекст нативных модулей.
  • В IPC между основным процессом и процессом отрисовки задействован алгоритм структурированного клонирования (Structured Clone Algorithm), применяемый в движке V8 для копирования сложных JavaScript-объектов. По сравнению с ранее используемым механизмом сериализации данных, новый алгоритм более предсказуем, быстр и функционален. При перемещении крупных буферов и сложных объектов новый алгоритм быстрее примерно в два раза при практически не изменившихся задержках при передаче мелких сообщений.

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено около 850 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  2. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
  3. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 14.0
  4. OpenNews: Релиз Electron 7.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  5. OpenNews: Релиз Electron 8.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52989-electron
Ключевые слова: electron, javascript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (83) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:42, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    > В новом выпуске:
    > Расширены возможности, связанные с повышенным потреблением ОЗУ
     
     
  • 2.3, terryfilch (ok), 09:44, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    web torrent встроенный в браузер - вполне ок, в остальном тоже есть хорошие вещи, но не так много как хотелось бы...
     
  • 2.22, mos87 (ok), 10:59, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да! ДОгоним и перегоним рЖаву!
     
     
  • 3.58, псевдонимус (?), 13:25, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да! ДОгоним и перегоним рЖаву!

    Давно уже перегнали.

     

  • 1.5, YetAnotherOnanym (ok), 09:53, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    > Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить...

    Единственное, что есть в этой новости полезного - список ПО, от которого следует держаться подальше.

     
     
  • 2.28, Im banana man (?), 11:47, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Зря вы так. GitKraken прям хорош
     
     
  • 3.67, коржик (?), 14:06, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можете так же попробовать GitExtensions, Fork и Sublime Merge. GitExtensions - самый лучший из всех, но он не кроссплатформенный.
     
  • 2.41, анонимно (?), 12:31, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Visual Studio Code используют миллионы разрабов например.
     
     
  • 3.48, Dzen Python (ok), 12:59, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Миллионы мух не могут ошибаться?
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 13:15, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы им вообще пользовались? Эта лучшая IDE из всех созданных и существующих.
     
     
  • 5.68, коржик (?), 14:07, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы когда-нибудь видели intellij ?
     
  • 5.69, Аноним (69), 14:07, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не IDE, а редактор кода с некоторыми элементами IDE.
     
  • 5.72, Аноним (72), 14:09, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё скажи из всех что когда будут созданы. Фу, противно фанатиков читать.
     
  • 3.51, Овлвлв (?), 13:13, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому-что бесплатного и расширяемого IDE нема. А в VSCode расширений вагон (для cmake, docker'ов, удаленного дебага и т.п.).
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 13:22, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ко всему прочему размер сей IDE в архиве: 80МБ
     
  • 4.73, Аноним (69), 14:09, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Навскидку: у Эклипса есть расширения. Врун.
     
  • 4.74, Аноним (69), 14:13, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code
    найдите хоть одно упоминание аббревиатуры IDE
     
     
  • 5.76, Аноним (76), 14:17, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узеры опеннета сказали ИДЕ - значит, ИДЕ.
     
  • 3.71, Аноним (69), 14:09, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что они накодили? В миллион раз прогресс технический подняли?
     
  • 3.75, Аноним (69), 14:16, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    , например
    _
     

  • 1.6, А10 (?), 10:05, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Горшочек, не вари
     
  • 1.8, Урри (?), 10:16, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 83, платформы Node.js 12.14 и JavaScript-движка V8 8.3.

    Значительное изменение номера версии связано с незначительными изменениями Chromium, Node.js и JavaScript. Но так как надо рисовать серьезный прогресс, то надо и номер версии апать.

    Лично в моем манямирке то, что эти все ребята забили на нормальное версионирование, сделало им только хуже - я стал просто проходить мимо любых новостей об их апдейтах. Вот сюда случайно зашел, написал что я по этому поводу думаю, и пошел дальше.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:34, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У V8 со сменой версии меняется API/ABI, т.ч. тут без вариантов.
     
     
  • 3.32, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:10, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же разрабы node.js правят это на своей стороне, предоставляя стабильный API/ABI - N-API.
     
     
  • 4.77, Аноним (12), 14:17, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Node.js - да. Но нода уже не основная компонента в Electron, там сейчас активно используется ванильный V8.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:23, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле нет проблем с приложением на электрон (vs code хороший пример) . Если оно нужно одно, проблемы будут когда 5-7 нужных приложений будет на нем. офис, ide, мессенджер, просмоторщик pdf, аудио плеер вот тогда 16 гигов будет в притык.
     
     
  • 2.59, Аноним (59), 13:27, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Проблем нет

    Открой wireshark и охуей, запуская VSCode

     

  • 1.10, YetAnotherOnanym (ok), 10:23, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вообще-то, если остыть и подумать - Электрон есть неизбежное следствие всеобщего увлечения скриптовыми языками в мире *nix. Сначала простенький скрипт на awk для анализа логов, потом скрипт на перле в cgi-bin/, потом сайт на php и системныве утилиты на python, а потом вдруг ой - десктопный софт на js. А по-вашему, это могло закончиться как-то иначе?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:40, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это тут причем ?

    Это из того что в браузеры только могут js крутить и кто не осилил 2 языка и решили на сервере тоже js крутить :(

     
     
  • 3.16, Аноним (12), 10:42, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > и решили на сервере тоже js крутить :(

    А он возьми и нагни большинство других языков в этой среде. Даже nginx поплохело.

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 12:26, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кого оно там нагнуло?
    как похапе погоняло похапой, так и погоняет.
     
     
  • 5.79, Аноним (12), 14:20, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У пыхыпыхеров, верстающих одностраничники за еду, так и погоняет пыхыпыхой.
    Но это их родовая травма, не будем о них.
     
  • 3.63, YetAnotherOnanym (ok), 13:41, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это тут причем ?

    При том, что многие люди считают нормальным вызывать жирный интерпретатор для выполнения задачи, с которой справилась бы программка на C, дающая бинарник в несколько кБ (если не линковать статически, конечно), и они же хейтят сабж за прожорливость и тормознутость.
    А ведь Электрон просто поднял на новый уровень подход "легко и быстро писать, и чтобы интерпретатор за меня разруливал весь возможный головняк, пусть даже за счёт скорости и потребления памяти".

     
  • 2.25, Аноним (25), 11:08, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Электрон есть неизбежное следствие всеобщего разброда и шатания в гуи-библиотеках и DE, и фактического отсутствия кроссплатформенности в них же.
    Электрон решает эти проблемы скопом. Да, ждет память, да, тормозит, если под него криво писать, но по сути это единственное существующее решение, позволяющее не подгонять гуй под толпу существующих DE.
    Можете хейтить.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:59, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плюсую.

    > позволяющее не подгонять гуй под толпу существующих DE

    Я бы ещё добавил: и ОС

     
     
  • 4.85, InuYasha (?), 14:26, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот уж действительно - чего париться, соблюдать какой-то look'n'feel - можно же сразу наляпать свой сказочный дизайн - и в прод.
     
  • 3.47, proninyaroslav (ok), 12:46, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если гуглу удасться выстрелить в flutter на декстопе, то это куда лучшее решение чем электрон. Хотя электрон всё равно будут выбирать просто потому что у компании всё остальное уже написано на JS и HTML, им нет смысла тратить деньги на flutter-разраба или перобучать нынешних.
     
     
  • 4.55, Аноним (52), 13:20, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем лучше? Язык ужасный. Доступа к нативным методам нет. Всё это уже есть в React Native, только гораздо лучше.

    А с выпуском Turbomodules во Flutter вообще не будет никакого смысла

     
  • 3.49, Аноним (49), 13:03, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чем qt вам не нравиться?
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 13:32, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для вас есть отдельный котёл в аду.
     
  • 4.82, Аноним (82), 14:22, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, там кути обещают не то в 6, не то в 7 задать жару. Уже сейчас qml вполне неплох, но он будет компилироваться в нейтив! Ух, жара пойдёт. А то достали с этими однопоточными блокирующимися питонами в гуе.
     
  • 3.81, YetAnotherOnanym (ok), 14:21, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если под него криво писать

    Здесь есть своего рода ловушка - если вы делаете "платформу", которая позволяет писать с минимальными интеллектуальными усилиями, то под неё только так писать и будут.

     
  • 2.29, Im banana man (?), 11:48, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы на C++ хотите разрабатывать под Desktop? Или на чем? На Rust?
     
     
  • 3.33, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:12, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет? В идеале привязки должны быть к нужному языку.
     
     
  • 4.35, Im banana man (?), 12:14, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Почему нет? В идеале привязки должны быть к нужному языку.

    Я отвечу почему. Потому что есть у людей такая черта - жадность. Предприниматель, мелкий лавочник, крупный бизнес предпочтет заплатить в 3 раза меньше за поделие на Electron, чем на C++/Rust.

    Этим людям нужна сиюминутная выгода здесь и сейчас.

    Вот крупные игроки вроде Adobe могут вкладываться в стратегическое видение. Они же не хотят переписать Photoshop на Electron? Бред же! Абсурд!

    А вот мелочь всякая пытается выжить таким образом

     
     
  • 5.38, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:17, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Почему нет? В идеале привязки должны быть к нужному языку.
    > Я отвечу почему. Потому что есть у людей такая черта - жадность.
    > Предприниматель, мелкий лавочник, крупный бизнес предпочтет заплатить в 3 раза меньше
    > за поделие на Electron, чем на C++/Rust.

    Ну это как ему продать. Будет хороший тулкит на С++/Rust - можно ему продать. Нарпимер, тот же Telegram Desktop написан на Qt, хотя никто не мешает написать его на electron.


     
     
  • 6.42, Im banana man (?), 12:38, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Почему нет? В идеале привязки должны быть к нужному языку.
    >> Я отвечу почему. Потому что есть у людей такая черта - жадность.
    >> Предприниматель, мелкий лавочник, крупный бизнес предпочтет заплатить в 3 раза меньше
    >> за поделие на Electron, чем на C++/Rust.
    > Ну это как ему продать. Будет хороший тулкит на С++/Rust - можно
    > ему продать. Нарпимер, тот же Telegram Desktop написан на Qt, хотя
    > никто не мешает написать его на electron.

    Хорошо, пусть так. Другой вопрос - сколько разработчиков С++ есть на рынке? Сколько JS разработчиков есть на рынке? Сколько они стоят? Сколько времени пройдет от старта разработки до MVP?

     
     
  • 7.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:43, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хорошо, пусть так. Другой вопрос - сколько разработчиков С++ есть на рынке?
    > Сколько JS разработчиков есть на рынке? Сколько они стоят? Сколько времени
    > пройдет от старта разработки до MVP?

    На обоих языках хороших разрабов не много и стоят они дорого.

     
     
  • 8.65, Im banana man (?), 13:47, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А вы живете в идеальном мире, где рекрутеры, да и бизнес знает как отличить хоро... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.78, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:19, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для этого есть нормальное собеседование с решением задач, собеседование в нескол... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.87, Im banana man (?), 14:35, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PHP-GTK, PHP-QT, and PHP-Wx ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.83, YetAnotherOnanym (ok), 14:24, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А уж как ценится умение расфуфыривать хвост перед hr ом ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.56, YetAnotherOnanym (ok), 13:21, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этим людям нужна сиюминутная выгода здесь и сейчас.

    Дык отож...

     
  • 5.64, донни (?), 13:43, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, а майкрософт - мелочь, потому что так называется, да?
     
  • 5.84, Аноним (12), 14:26, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот крупные игроки вроде Adobe могут вкладываться в стратегическое видение. Они же не хотят переписать Photoshop на Electron? Бред же! Абсурд!

    Хоть и не Electron, но photoshop активно использует nodejs уже несколько лет как.

    "Photoshop recently shipped a new feature called Generator, but what not everyone realizes is that behind the scenes this feature is powered by a Node.js server built right into the tool. This means that you as a developer can now automate photo editing from JavaScript, or access Photoshop features from a Node app, or.. well, anything really. So this talk will take a look at what's possible when high-level tools expose low-level programmable interfaces, and show how to have some fun with this in Photoshop in particular."

     
  • 5.86, Аноним (12), 14:27, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот крупные игроки вроде Adobe могут вкладываться в стратегическое видение. Они же не хотят переписать Photosho

    Вот только photoshop ни разу не кроссплатформенный. Что должно настораживать, не?

     
     
  • 6.89, Im banana man (?), 14:49, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows/macOS

    2 платформы, значит, Photoshop - кроссплатформенный.

     
  • 3.34, Аноним (34), 12:13, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оптимально: UI на скриптовом языке (например, QML), остальная логика на C++ или Rust.
    QML всё ещё гораздо оптимальнее Электрона, и в Qt 6 станет только лучше.
    Кроме того, Электрона нет на мобилках, а QML есть.
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 12:30, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чем discord и slack мобильные работают?
     
     
  • 5.43, Im banana man (?), 12:39, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А на чем discord и slack мобильные работают?

    Slack - Electron
    Discord - Electron

     
     
  • 6.90, Im banana man (?), 14:49, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А на чем discord и slack мобильные работают?
    > Slack - Electron
    > Discord - Electron

    За что минус? За правду? ) Утрись, обиженка. Эти два приложения работают на Electron - так-то!

     
  • 3.46, proninyaroslav (ok), 12:43, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У раста есть биндинги к flutter. Вполне рабочий вариант
     
     
  • 4.53, Аноним (34), 13:18, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После QML flutter смотрится как-то... ужасно что ли
    Излишне много синтаксического мусора, как и во всех популярных веб-фреймворках
     
     
  • 5.62, proninyaroslav (ok), 13:32, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Излишне много синтаксического мусора, как и во всех популярных веб-фреймворках

    Просто это подход "один язык для всего". От макета UI до сборочных скриптов. На андроиде сейчас тоже самое с UI происходит, называется Jetpack Compose.

     
  • 4.91, Im banana man (?), 14:50, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У раста есть биндинги к flutter. Вполне рабочий вариант

    Flutter ждет то же будущее, что и Google+, и Wave

     

  • 1.11, Аноним (82), 10:31, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучше так чем венда-онли. Мультиплатформа действительно киллер-фича. Правда, разрабы всё равно не могут написать имя файла без ошибок, а линукс-то case-sensitive. Спасибо хоть костылей завезли (chattr +F).
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:34, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Годно, нужно. Хейтерки-луддиты идут лесом.
     
     
  • 2.20, mos87 (ok), 10:57, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    зато ты такой жырный что даже в лес не пролезешь
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:08, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя в первом слове ошибка.
     
     
  • 3.80, Аноним (76), 14:20, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В какой букве?
     

  • 1.14, Аноним (12), 10:38, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas

    Оба проекта мертвые.
    Вместо первого теперь VSCode, вместо второго - Mailspring.

     
     
  • 2.37, Im banana man (?), 12:17, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas
    > Оба проекта мертвые.
    > Вместо первого теперь VSCode, вместо второго - Mailspring.

    Так MailSpring вроде же тот же человек делает, что и Nylas.

    Кстати, там папки уже можно создавать с правилами?

     
  • 2.54, Аноним (54), 13:19, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и сайт Wagon уже пару лет как мертвый.
    Постоянно копипастят новость с прошлого релиза, а контент не проверяют :(
     
     
  • 3.70, anonymous (??), 14:08, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копипастить и не проверять — вполне в духе js-макак.
     

  • 1.18, mos87 (ok), 10:56, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    НАТЕ
     
  • 1.24, Аноним (24), 11:02, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто. Пойду скачаю себе побольше памяти и заценю.
     
  • 1.26, Аноним (69), 11:12, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    и как это раньше на сименсе хватало 500кб оперативки для оперы мини?
     
     
  • 2.60, Аноним (82), 13:31, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там рендер на сервере, не считается. Припоминаю во времена симбиана, опера мини была довольно жручая и тормозная. Симбиановская опера была ещё более жручая, но она хотя бы сама рендерила и была полноценным браузером. Её кстати потом ещё по-моему встраивали в разные телефоны. Это был какой-то смежный проект, отдельно не продавалась?
     

  • 1.27, Аноним (69), 11:16, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да это промежуточная штука на вебне. Нам как бэ непонятно, зачем это. А им понятно. Потому что потом просто всё перейдёт в облака, и за виртуальное облачное окружение для запуска этих программ нужно будет платить как за интернет кровными или просмотром рекламы (или заполнением инфы о себе с номерами телефона).
     
  • 1.36, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:14, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новый релиз "любимой" платформы анонимов опеннета.
     
  • 1.44, nelson (??), 12:39, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    производители ОЗУ категорически ликуют
     
  • 1.50, Аноним (49), 13:06, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > -13

    О как новость опеннетчики заминусовали. Даже сильнее чем гтк.

     
  • 1.66, Аноним (66), 13:57, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom

    Вообще-то это Electron изначально переделан из Атома.

     
  • 1.88, commiethebeastie (ok), 14:42, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Размер привет мира вырос с 200 до 300 мб?
     

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