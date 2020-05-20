Релиз Electron 9.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Подготовлен релиз платформы Electron 9.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 83, платформы Node.js 12.14 и JavaScript-движка V8 8.3. В новом выпуске: Расширены возможности, связанные с проверкой правописания и добавлен API для поддержания собственных списков слов в словаре.

На платформе Linux повышена эффективность обработки событий, связанных с окнами.

Включён PDF-просмотрщик.

Активирована по умолчанию настройка app.allowRendererProcessReuse, не допускающая загрузку в процесс отрисовки не учитывающих контекст нативных модулей.

В IPC между основным процессом и процессом отрисовки задействован алгоритм структурированного клонирования (Structured Clone Algorithm), применяемый в движке V8 для копирования сложных JavaScript-объектов. По сравнению с ранее используемым механизмом сериализации данных, новый алгоритм более предсказуем, быстр и функционален. При перемещении крупных буферов и сложных объектов новый алгоритм быстрее примерно в два раза при практически не изменившихся задержках при передаче мелких сообщений. Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium. В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub). Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено около 850 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.





