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Релиз Electron 8.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

05.02.2020 21:41

Подготовлен релиз платформы Electron 8.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 80, платформы Node.js 12.13 и JavaScript-движка V8 8.0.

Среди изменений в API, специфичных для Electron:

  • Предоставлена возможность поверки правописания в формах ввода, используя встроенный в Chrome spellchecker;
  • При обмене данными между процессами (IPC) задействован алгоритм структурированного клонирования (Structured Clone Algorithm), применяемый в движке V8 для копирования сложных JavaScript-объектов. По сравнению с ранее используемым механизмом сериализации данных, новый алгоритм более предсказуем, быстр и функционален. При перемещении крупных буферов и сложных объектов новый алгоритм быстрее примерно в два раза при практически не изменившихся задержках при передаче мелких сообщений;
  • Отключена поддержка отрисовки в буфер (Offscreen Rendering), так как при переходе на новый выпуск Chromium возникли проблемы, а подсистема осталась без сопровождающего;
  • Добавлены новые API: app.getApplicationNameForProtocol(url), BrowserWindow.getMediaSourceId(), BrowserWindow.moveAbove(mediaSourceId), session.downloadURL(url), session.addWordToSpellCheckerDictionary, tray.removeBalloon(), tray.focus(), contents.executeJavaScriptInIsolatedWorld(worldId, scripts[, userGesture]).

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено около 850 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  2. OpenNews: Релиз Electron 7.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Релиз Electron 6.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  4. OpenNews: Релиз Electron 5.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  5. OpenNews: Платформа Electron прекращает поддержку 32-разрядных систем Linux
  6. OpenNews: Релиз Chrome 80
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: electron, chromium
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:44, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Запасаюсь популярном.
    Ну, кто первый о его тормознутости и ненужности?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:02, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А как же "помнити leftpad"?
     

  • 1.2, Ан (??), 21:45, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Самый лучший фреймворк для разработки десктопных приложений!
     
     
  • 2.5, Alexey (??), 21:52, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не достаточно тонко.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:48, 05/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 22:04, 05/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:51, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этот электрон хоть под jvm запустить можно?
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:00, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Следовало бы назвать не электроном, а адроном
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:44, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нормальная штука, если бы была похожа на jvm, чтобы из под нее прилодения запускать. Типа браузера для десктопных приложений.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:08, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никто не запрещает поставить ляктрон глобально из репов, а потом запускать им директории из сонсоли. Другое дело, что почти никто не делает ляктрон-приложения более-менее «кроссбраузерными» и отвязанными от версии и конкретного билда рантайма. Ну и почти никто не поставляет приложения без сбандленного в пакет electron и прочих сошек.
     

  • 1.11, Gannet (ok), 23:25, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самодостаточный отстой.
     

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