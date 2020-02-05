Релиз Electron 8.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Подготовлен релиз платформы Electron 8.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 80, платформы Node.js 12.13 и JavaScript-движка V8 8.0. Среди изменений в API, специфичных для Electron: Предоставлена возможность поверки правописания в формах ввода, используя встроенный в Chrome spellchecker;

При обмене данными между процессами (IPC) задействован алгоритм структурированного клонирования (Structured Clone Algorithm), применяемый в движке V8 для копирования сложных JavaScript-объектов. По сравнению с ранее используемым механизмом сериализации данных, новый алгоритм более предсказуем, быстр и функционален. При перемещении крупных буферов и сложных объектов новый алгоритм быстрее примерно в два раза при практически не изменившихся задержках при передаче мелких сообщений;

Отключена поддержка отрисовки в буфер (Offscreen Rendering), так как при переходе на новый выпуск Chromium возникли проблемы, а подсистема осталась без сопровождающего;

Добавлены новые API: app.getApplicationNameForProtocol(url), BrowserWindow.getMediaSourceId(), BrowserWindow.moveAbove(mediaSourceId), session.downloadURL(url), session.addWordToSpellCheckerDictionary, tray.removeBalloon(), tray.focus(), contents.executeJavaScriptInIsolatedWorld(worldId, scripts[, userGesture]). Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium. В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub). Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено около 850 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.





