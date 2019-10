Релиз Electron 7.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

2.6 , Аноним ( 6 ), 22:29, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 0/10

22:33, 23/10/2019
За что ты так ненавидишь разработку последнее время?

22:54, 23/10/2019
Поддерживаю!

Сам относился со скепсисом к Electron так как для десктоп использую QT или WxWidgets.

Теперь сам пишу )) Познал все прелести когда кроссплатформенное приложение можно бахнуть за пару вечеров.

Только тяжелые вычисления выношу в модули на C++. Скепсис пропал когда попробовал VSCode в качестве редактора.

То чувство когда редактор на JS(TypeScript) c двумя гигами плагинов работает быстрее большинства IDE.

Позорище!

23:27, 23/10/2019
А чем вас создание сайтов не устраивает?