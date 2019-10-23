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Релиз Electron 7.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

23.10.2019 22:21

Подготовлен релиз платформы Electron 7.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 78, платформы Node.js 12.8 и JavaScript-движка V8 7.8. Ранее ожидавшееся прекращение поддержки 32-разрядных систем Linux пока отложено и выпуск 6.0 в том числе доступен в 32-разрядных сборках.

Среди изменений в API, специфичных для Electron:

  • Добавлены методы ipcRenderer.invoke() и ipcMain.handle() для организации асинхронного IPC в стиле запрос/ответ, который рекомендовано использовать вместо модуля "remote";
  • Добавлен API nativeTheme для чтения и обработки изменений в системной теме оформления и цветовой схеме;
  • Осуществлён переход на новый генератор определений для TypeScript;
  • Добавлена поддержка Windows-сборок для 64-разрядных систем на базе архитектуры ARM.

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено около 800 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.


  1. Главная ссылка к новости (https://electronjs.org/blog/el...)
  2. OpenNews: Релиз Electron 6.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Релиз Electron 5.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  4. OpenNews: Платформа Electron прекращает поддержку 32-разрядных систем Linux
  5. OpenNews: Опубликован инструмент для выявления проблем с безопасностью в приложениях Electron
  6. OpenNews: Уязвимости в Signal Desktop и в платформе Electron
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: electron
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  • 1.1, Аноним (1), 22:26, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    Использую везде.. Удобно.
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 22:27, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Тебе удобно, а у меня жир с монитора капает !
     
  • 2.5, Унитаз (?), 22:28, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю, использует.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 22:34, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда мир катится...
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 23:00, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В 2019 году запускать ноду на сервере без электрона моветон.
     

  • 1.2, Аноним (-), 22:26, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За несколько лет они написали ~800 приложений. J2ME смотрит на это с недоумением
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:39, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NW.js наверно более успешен (примерно сегодня зарелизили 78+12.12.0), там счёт уже на тысячи тысяч и будет только больше. Сколько из них, собственно, _софт_? Не знаю, не встречал. На встройках тормозит очень заметно.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 23:21, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там счёт уже на тысячи тысяч

    Это для тех, кто не знает, как называется 1000²?

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:28, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Electron - это лучшее, что случилось в мире разработке за последнее время!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:29, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    0/10
     
  • 2.7, Аноним (-), 22:33, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За что ты так ненавидишь разработку последнее время?
     
  • 2.15, ogmy (ok), 22:54, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю!
    Сам относился со скепсисом к Electron так как для десктоп использую QT или WxWidgets.
    Теперь сам пишу ))

    Познал все прелести когда кроссплатформенное приложение можно бахнуть за пару вечеров.
    Только тяжелые вычисления выношу в модули на C++.

    Скепсис пропал когда попробовал VSCode в качестве редактора.
    То чувство когда редактор на JS(TypeScript) c двумя гигами плагинов работает быстрее большинства IDE.
    Позорище!

     
     
  • 3.25, Фанат ГТК (?), 23:27, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем вас создание сайтов не устраивает?
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:35, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Буду праздновать как день рождения тот день когда електрон повесят, распотрошат и четвертуют.
     
     
  • 2.32, neAnonim (?), 00:24, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь распечатать исходный код на А4. Это максимум.
     
  • 2.35, Ordu (ok), 00:42, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь приблизить этот момент, если дашь себе труд разобраться с электроном, сравнить его с точки зрения программиста с qt/gtk/..., понять чем же электрон так привлекает, и создать что-то новое, что возьмёт хорошее от электрона, не беря плохое. Или ты можешь не приближать этого момента, просто сидеть на жопе ровно и ждать, когда кто-нибудь за тебя всё это проделает.
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:39, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Скажем дружно: нафиг нужно!
     
  • 1.12, Семёрочка Максималочка (?), 22:43, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Посоветуйте лайт сборочку электрона, чтоб не жрал память и без телеметрии.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:51, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Qt
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 23:28, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уж лучше GTK. Пустой проект GTK потребляет 5 мб ОЗУ, а QT - 17!
    Очевидно, что культяпки не могут в оптимизацию.

    Пруф: https://habr.com/ru/post/464327/

     
     
  • 4.31, Kaffeine (?), 00:00, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоём пруве написано:
    >большая часть занимаемой им памяти — это объем, потребляемый драйвером amdgpu, установленным в моей системе.
    >То же самое можно видеть с SDL2: программа без OpenGL потребляет 1,1 Мб, а с ним — целых 14 Мб.

    Ну и при чём тут Qt? Автор сам сказал, что дело в видеодрайвере.


    У меня Qt приложение с пустым окном (но с widget'ами) занимает 6 Мб, из которых 2.5 Мб amdgpu и 1 Мб стилизация KDE. Кстати, KDE часть, наверно, можно оптимизировать.

     
  • 2.19, Аноним (17), 23:03, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзай https://github.com/parro-it/libui-node чистый нейтив. Ест в два раза меньше оперы на хеллоу ворлде чем электрон.
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:11, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    revery
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:16, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://v8.dev/blog/v8-lite
     

  • 1.13, Позитрон (?), 22:49, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У кого-то ещё приложения на Electron при запуске ломают Firefox со включенным мультипроцессным режимом? Запускаешь Skype — всё, вкладки в Firefox пустые, приходится перезапускать. Такая же проблема была и с Chromium какой-то версии (неудивительно).
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:56, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя стоит левая сборка Firefox на движке Chromium. Помогает форматирование диска и установка системы с нуля.
     
     
  • 3.24, Позитрон (?), 23:25, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон, ты так не шути, а то завтра не дойду до психиатра. По теме есть что сказать?
     
  • 2.28, Михрютка (ok), 23:40, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>Запускаешь Skype

    мсье знает толк в.

    мне при запуске скайпа последний раз вообще сказали, чтоб проапгрейдился на саппортед браузер, едж, например.

    а вообще 2019 год на дворе, какой skype? только msn messenger, только хардкор.

     

  • 1.18, Аноним (18), 23:01, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > а также официальные клиенты к таким сервисам, как Visual Studio Code

    что, простите?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:24, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно vscode, а не vs.
    Погугли, полезная IDE если занимаешься вебом.
     
     
  • 3.29, Анонимус ликует (?), 23:55, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это кг/ам на электроне. Сразу нафиг.
     
  • 2.30, Анонимус ликует (?), 23:56, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все нормально. Мелкомягкие пишут свой говнософт на уг технологиях. Это впорядке вещей. Так исторически сложилось.
     

  • 1.27, Михрютка (ok), 23:35, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    народ, а чо вы в каментах стонете? призму же сами с удовольствием закрыли, теперь лопайте что дают.
     
  • 1.33, Skullnet (?), 00:24, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Передаю привет твоей оперативной памяти и шрифтам.
     
  • 1.34, Нонон (?), 00:33, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Делаю больше ставку на flutter + dart
     
     
  • 2.36, Анонтон (?), 01:11, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который жрет еще больше памяти?
     
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