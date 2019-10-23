Релиз Electron 7.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

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|4.17, Аноним (17), 23:00, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В 2019 году запускать ноду на сервере без электрона моветон.
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|1.2, Аноним (-), 22:26, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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За несколько лет они написали ~800 приложений. J2ME смотрит на это с недоумением
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|2.10, Аноним (10), 22:39, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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NW.js наверно более успешен (примерно сегодня зарелизили 78+12.12.0), там счёт уже на тысячи тысяч и будет только больше. Сколько из них, собственно, _софт_? Не знаю, не встречал. На встройках тормозит очень заметно.
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|3.22, Аноним (22), 23:21, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> там счёт уже на тысячи тысяч
Это для тех, кто не знает, как называется 1000²?
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|1.4, Аноним (4), 22:28, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Electron - это лучшее, что случилось в мире разработке за последнее время!
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|2.15, ogmy (ok), 22:54, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю!
Сам относился со скепсисом к Electron так как для десктоп использую QT или WxWidgets.
Теперь сам пишу ))
Познал все прелести когда кроссплатформенное приложение можно бахнуть за пару вечеров.
Только тяжелые вычисления выношу в модули на C++.
Скепсис пропал когда попробовал VSCode в качестве редактора.
То чувство когда редактор на JS(TypeScript) c двумя гигами плагинов работает быстрее большинства IDE.
Позорище!
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|1.9, Аноним (9), 22:35, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Буду праздновать как день рождения тот день когда електрон повесят, распотрошат и четвертуют.
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|2.35, Ordu (ok), 00:42, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь приблизить этот момент, если дашь себе труд разобраться с электроном, сравнить его с точки зрения программиста с qt/gtk/..., понять чем же электрон так привлекает, и создать что-то новое, что возьмёт хорошее от электрона, не беря плохое. Или ты можешь не приближать этого момента, просто сидеть на жопе ровно и ждать, когда кто-нибудь за тебя всё это проделает.
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|4.31, Kaffeine (?), 00:00, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В твоём пруве написано:
>большая часть занимаемой им памяти — это объем, потребляемый драйвером amdgpu, установленным в моей системе.
>То же самое можно видеть с SDL2: программа без OpenGL потребляет 1,1 Мб, а с ним — целых 14 Мб.
Ну и при чём тут Qt? Автор сам сказал, что дело в видеодрайвере.
У меня Qt приложение с пустым окном (но с widget'ами) занимает 6 Мб, из которых 2.5 Мб amdgpu и 1 Мб стилизация KDE. Кстати, KDE часть, наверно, можно оптимизировать.
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|1.13, Позитрон (?), 22:49, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У кого-то ещё приложения на Electron при запуске ломают Firefox со включенным мультипроцессным режимом? Запускаешь Skype — всё, вкладки в Firefox пустые, приходится перезапускать. Такая же проблема была и с Chromium какой-то версии (неудивительно).
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|2.16, Аноним (16), 22:56, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя стоит левая сборка Firefox на движке Chromium. Помогает форматирование диска и установка системы с нуля.
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|3.24, Позитрон (?), 23:25, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анон, ты так не шути, а то завтра не дойду до психиатра. По теме есть что сказать?
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|2.28, Михрютка (ok), 23:40, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>Запускаешь Skype
мсье знает толк в.
мне при запуске скайпа последний раз вообще сказали, чтоб проапгрейдился на саппортед браузер, едж, например.
а вообще 2019 год на дворе, какой skype? только msn messenger, только хардкор.
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|1.18, Аноним (18), 23:01, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> а также официальные клиенты к таким сервисам, как Visual Studio Code
что, простите?
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|2.23, Аноним (23), 23:24, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Именно vscode, а не vs.
Погугли, полезная IDE если занимаешься вебом.
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|2.30, Анонимус ликует (?), 23:56, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все нормально. Мелкомягкие пишут свой говнософт на уг технологиях. Это впорядке вещей. Так исторически сложилось.
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|1.27, Михрютка (ok), 23:35, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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народ, а чо вы в каментах стонете? призму же сами с удовольствием закрыли, теперь лопайте что дают.
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