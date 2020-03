Бета-выпуск дистрибутива Devuan 3, форка Debian без systemd

Эээ в Debian это было сделано 03 Oct 2018 firefox (62.0.3-1) unstable; urgency=medium * New upstream release.

* Fixes for mfsa2018-24, also known as:

CVE-2018-12386, CVE-2018-12387. * debian/extra-stuff/addonsInfo.js: Fixes to work with recent versions

of Firefox. Closes: #909056.

* debian/control*, debian/browser.mozconfig.in: Build ALSA support.

Closes: #864987, #900062, #908349 -- Mike Hommey <glandium@debian.org> Wed, 03 Oct 2018 16:21:53 +0900