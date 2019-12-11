Платформа совместной работы Microsoft Teams доступна для Linux

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|1.2, Anonymoustus (ok), 08:33, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Скоро линукскапец.
Без слёз видеть современные интерфейсы MS не могу. А ведь были времена, когда они делали образцовые GUI.
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|2.3, zurapa (ok), 08:40, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это когда они делали образцовые GUI? Мне интересен пример образового GUI от MS.
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|4.6, SOska (?), 08:52, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я был бы таааак счастлив еслиб гном или кеда имели интерфейс 95 или 98 винды
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|5.10, Anonymoustus (ok), 09:04, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я был бы таааак счастлив еслиб гном или кеда имели интерфейс 95
> или 98 винды
Поставь TDE. Лучше DE для линукса всё равно уже нет и не будет.
Или любой приличный WM — их-то рукожопые обезьяны, по большому счёту, не портили.
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|6.11, R (?), 09:13, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вопрос не в том, что лучшее на Линуксах за все время, а в том, что и лучшее до 98 не дотягивает.
Правда, успокаивает, что 10-ка до 98 тоже не дотягивает ) Не иначе как кроты в мелкософте сказали линуксойдам - "мы задержим развитие GUI в винде на несколько лет, а вы уж постарайтесь пока что-то толковое родить!"
Линуксойды, алаверды, походу, то же сказали и про свои GUI. Типа, гордые, не нужны нам подачки, мы и сами обгоним, когда осилим!
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|7.16, Anonymoustus (ok), 09:31, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> УДАЛЕНО.AUTOBOT, Причина: mat3 BAN!!!!!Troll, Время: Wed Dec 11 11:21:59 2019
Это вопрос прежде всего знаний и профессионализма.
В восьмидесятые годы все крупные айтишные компании (IBM, HP, Sun, MS) проводили исследования по эргономике интерфейсов (заказные, самостоятельно, «комбинированно»), на основе результатов которых проектировали GUI. В конечном итоге появилась Windows 95, ставшая эталоном.
А линукс появился сравнительно поздно и в нём сразу сложилось базарное сообщество кого попало, где кто во что горазд, и почти сразу же Шапка подсутилась строить «Винду, только бесплатно» — итоги были более чем предсказуемы.
Боюсь, от следующего тезиса воспламенятся многие п****ы, но специалисту по интерфейсам нечего делать в линуксе.
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|9.60, Аноним (60), 12:26, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А мне вот нравится тема Windows XP 8212 просто, удобно, не тормозит, что ещё ... большой текст свёрнут, показать
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|7.15, Anonymoustus (ok), 09:28, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А лучше CDE, вон, новая версия как раз вышла.
Мне тоже CDE нравится. Но её в пакетах нигде, считай, нету (кроме Солярки 10-й и старше). Был несколько лет назад CDEbian, сейчас только в архиве:
http://archive.org/details/cdebian
Пробовал собрать на Девуане — безуспешно, хотя все зависимости в системе есть. Разбираться и пробовать дальше не стал, нет лишнего времени.
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|8.25, Ю.Т. (?), 10:24, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что, в самом деле То есть не не смог с полпинка , а вот именно куча усилий ... текст свёрнут, показать
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|5.63, Аноним (63), 12:38, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В кедах и так интерфейс классический можно сделать. Другой вопрос, что через этот интерфейс все не будет работать "как винде".
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|4.7, лютый жжжж (?), 08:59, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Windows 95 до сих пор все копируют.
Надо понимать, что у нормального человека и у нормального ИТшника идеалы примерно диаметрально противоположны. Для первой категории планшетный с 2-3 кнопками прямо на рабочем столе это идеал.
Больше вообще ничего им не надо.
Отдельный луч поноса маздаям за то, что серверные редакции делают с планшетным интерфейсом. Сразу видно уровень и происхождение современного маздайного ИТшника.
Но самим маздаям с этого бурления ни горячо, ни холодно, акции прут как на дрожжах. Рекомендую купить )))
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|5.9, Anonymoustus (ok), 09:02, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Отдельный луч поноса маздаям за то, что серверные редакции делают с планшетным
> интерфейсом. Сразу видно уровень и происхождение современного маздайного ИТшника.
Индус в руководстве — хуже матери-алкоголички. Особенно если у него в подчинении тоже индусы.
ИЧСХ, под капотом Десяточки остались все те традиционные API и программные прослойки, которые позволяли раньше делать хороший UI. Но мелкомягкой индусятине это не нужно.
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|5.22, пох. (?), 10:22, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Отдельный луч поноса маздаям за то, что серверные редакции делают с планшетным интерфейсом.
а чо не так? Впрочем, у меня для вас радостная весть - ваша 2012 уже не является современной серверной редакцией, а 2019 ставится - вообще без интерфейса. PowerShell у нее давно уже основной интерфейс.
> Сразу видно уровень и происхождение современного маздайного ИТшника.
ну да, у него хватает денег на планшет, продолжайте завидовать, не забывая при этом трясти картридж.
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|6.28, Anonymoustus (ok), 10:29, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Отдельный луч поноса маздаям за то, что серверные редакции делают с планшетным интерфейсом.
> а чо не так? Впрочем, у меня для вас радостная весть -
> ваша 2012 уже не является современной серверной редакцией, а 2019 ставится
> - вообще без интерфейса. PowerShell у нее давно уже основной интерфейс.
У линуксоидов от Павершелла почему-то происходит деление на ноль в межушном DSP.
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|5.30, iFRAME (ok), 10:34, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На серверных редакциях гуй можно не ставить. Ну и да, планшетный интерфейс на всех редакциях закончился вместе Windows 8.1/Windows 2012R2
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|5.64, Аноним (63), 12:40, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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поздновато покупать уже. Все акции прут перед нг и на ожиданиях сделки, а потом будет охлаждение
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|5.68, a3k (?), 13:07, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Отдельный луч поноса маздаям за то, что серверные редакции делают с планшетным интерфейсом.
Один фиг все настоящие одмины пользуют консоль со скриптами.
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|4.35, Фигноним (?), 10:41, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы сказал что даже в то время были интерфейсы получше винды, которая позаимствовала из них очень немало. Та же полуось и некстстеп. К сожалению ни то ни то не выжило. А проблема линь-зоопарка не в плохих интерфейсах и отсутствии идей, а исключительно в многообразии. Лебедь, рак и щука (а еще слон, крокодил, ворона и хомяк) тащат в разные стороны ровно с тех времен, как были стырены базовые идеи с винды, цде и некстстепа, развить которые сообществу не под силу именно по причине отсутствия общей концепции. Так и будет всегда, наверное.
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|4.41, Аноним (41), 11:02, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Windows 95 до сих пор все копируют.
Ты просто забыл, как она выглядела, и что там не было ничего, к чему ты теперь давно уже привык. Так что нефиг заливать про деревья выше и трава зеленее.
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|3.8, Anonymoustus (ok), 09:01, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это когда они делали образцовые GUI? Мне интересен пример образового GUI от
> MS.
Всегда, начиная с программ для DOS (и самого DOS) и заканчивая своеобразным UI Windows 8.
Десяточка — нет, она уродец антиэргономики, её индусятина вконец испортила.
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|4.27, Ю.Т. (?), 10:28, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне приходится в силу специфики работы видеть все эти винды (но не работать на них плотно), и я не пойму, что там за различия такие, и почему, например, "10-ка это антиэргономика".
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|5.32, Anonymoustus (ok), 10:36, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне приходится в силу специфики работы видеть все эти винды (но не
> работать на них плотно), и я не пойму, что там за
> различия такие, и почему, например, "10-ка это антиэргономика".
В индусо-Десяточке меню «Start» безнадёжно испортили, у окна почти уже нет нормального заголовка (пока ещё есть, но индусы стремятся выпилить его прочь), нет нормальной строки состояния, нет эрногомичного цветового оформления. Панели управления как таковой больше нет, вместо неё какая-то стилизованная вебятина. Нет всего того, чем винда и была хороша, когда была «окнами». В Десяточке эта метафора утратила смысл.
Поставьте на виртуалку для сравнения ту же Windows 98 или 2000.
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|6.48, пох. (?), 11:26, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В индусо-Десяточке меню «Start» безнадёжно испортили
не вижу особой проблемы - пальцами тыкать в "плитки" безусловно удобнее чем выбирать мышью All Programs/Administrative tools/гдеэтотдолбаныйфайрвол...ой, мышь соскочила, начинаем заново.
Панель тоже пала жертвой пальцетыкательного интерфейса - причем сразу переделать все на пальцетыки не получилось, поэтому у нас теперь две панели - settings модная современная, и, где-то глубоко зарытая - старая control panel, которая будет с нами вечно, поскольку есть еще 3d-party cpl-ки.
При этом клавиатурный поиск никуда не делся, а если до клавиш лень тянуться - можно ткнуть в букву мышкой, будет вам алфавитный указатель.
> Поставьте на виртуалку для сравнения ту же Windows 98 или 2000.
они не тянут 4k монитор. А вот если бы тянули (как семерка) - вы бы быстро поняли, почему интерфейс таки надо было, наконец, переделывать.
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|8.67, пох. (?), 12:50, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это ж - сисинфо Не, из него ,конечно, тоже можно доцарапаться до корня CP, но к... текст свёрнут, показать
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|6.70, a2 (?), 13:14, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В индусо-Десяточке меню «Start» безнадёжно испортили
Поиск с клавиатуры на месте и удобен. Мнение любителей мышевозания можно засунуть в известное место.
>у окна почти уже нет нормального заголовка
Заголовок - атавизм, как и строка меню, который пора бы выпилить. У себя в KDE убрал его очень давно.
>нет нормальной строки состояния
Где надо - она есть, где не надо - нет. Всё по плану.
>Панели управления как таковой больше нет, вместо неё какая-то стилизованная вебятина
Что раньше была неинтуитивным дерьмом, что сейчас. Никакой разницы.
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|1.5, SOska (?), 08:51, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мелкорабов им стало мало, решили еще и пингвинов окучивать и засирать своими електронами их платформы
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|2.31, Попугай Кеша (?), 10:35, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не очень представляю даже для кого это. Целевая аудитория у Teams это скорее WIndows, mac на крайний случай
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|3.65, Анимус (?), 12:43, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Каждый будний день у меня стенд-ап митинг через Тимс. Теперь не надо будет перезагружаться в Винду.
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|2.36, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:41, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мелкорабов им стало мало, решили еще и пингвинов окучивать и засирать своими
> електронами их платформы
А по-твоему зачем они гиттхабб^, винукс Фо., месяц карцера Линусу, "дружбу" с педофилами RMS-у и т.пр. ___купили___?!
[I]E-E-E, хали-гали.
E-E-E, микрософт![/I]
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|1.12, Аноним (12), 09:16, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Портирование произведено для упрощения взаимодействия персонала в компаниях, некоторые сотрудники которых используют Linux на рабочем столе
Да как они смели!?
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|2.55, freehck (ok), 12:12, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Портирование произведено для упрощения взаимодействия персонала в компаниях, некоторые сотрудники которых используют Linux на рабочем столе
> Да как они смели!?
Брехня это всё. Раньше ж мы его как-то ставили. Не помню как, но вроде был через снап.
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|3.49, пох. (?), 11:34, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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не читай за завтраком антисоветских газет (тут даже не газета, а высеры белки-истерички, которая, неплохо зарабатывая на показе тебе правильной рекламы, вообще не в курсе, ни что такое skype for business, ни для чего, ни как это работает - он отродясь на работу не ходил, нет оплачиваемых работ для "interdisciplinary researcher", жил на велфер, а теперь вот - ты его кормишь)
Нет, это не сцайп ребренд. Вообще ничего общего с ним нет - во всяком случае, с тем дерьмом что купили у одного ушлого эстонца.
Это lynx ребренд.
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|4.62, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:29, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не читай за завтраком антисоветских газет (тут даже не газета, а высеры
Сева Шестовиц с антисоветской газеты русского бибиси
катит бочку на твою Советскую Родину?
" Эо уже контейнерные перевозки! "
> белки-истерички, которая, неплохо зарабатывая на показе
М-м-м... Больше постов, просмотров и рефералов -- бохгу опенета! Мы с тобой.
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|5.66, Аноним (66), 12:47, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Бибиси сегодня зашкварно упоминать - они пробили дно не один раз. Ты вообще адекватен?
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|2.54, Аноним (54), 12:09, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Скайп - тормозной, глючный и отвратительно выглядящий ацтой. Teams всё-таки получше будет, не успели испортить еще. :)
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|2.33, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:37, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Наконец-то очередной годный продукт от Microsoft!
Маркетинг у них завсегда хорош же.
Не принюхивайтесь, zdnet-ы куплены, дышите реже и р0том [I] ! [/I]
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|1.24, Другой Аноним (?), 10:24, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А ведь MS Office портировать боятся! Skype, Teams, даже .NET Core, а офис только для винды и мака.
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|2.38, Егор (??), 10:47, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Расскажи как можно нормально портировать на весь этот зоопарк?
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|2.40, Аноним (17), 10:57, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Офис для macOS снес, несмотря на лицензию. Кто видел, тот поймет. Office 2007 и 2010 (другие не проверял) нормально работают под Wine.
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|3.46, Anonymoustus (ok), 11:24, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Офис для macOS снес, несмотря на лицензию. Кто видел, тот поймет. Office
> 2007 и 2010 (другие не проверял) нормально работают под Wine.
Ага. Офис 2011 тормозной и безумный в интерфейсе. А предыдущие офисы — под PPC.
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|3.50, Аноним (66), 11:42, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какой-то булшитный сайт, автору стоит быть менее токсичным. Не всё чёрное и белое в этом мире.
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|3.51, Аноним (66), 11:48, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Алсо, я заметил, что там примерно 100% времени прибегают к ad hominem и вопросам национальности - не удивлюсь, если авторы родом с Украины (без обид, но это факт). Очень дешёвые и примитивные манипуляции, сомневаюсь, что кто-то это всерьёз читает.
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|1.61, Константавр (ok), 12:27, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А будут требовать установить их прогу лля "контроля безопасности", как это на Андроиде делают?
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|1.71, Аноним (71), 13:34, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не могу понять логики. Если "мы зотим, чтобы линукс завоевал весь мир", то надо радоваться, что под линукс появляются приложения, которые позволяют работать на линуксе в корпоративной среде. Больше приложений - больше линукса, больше линукса - стимул писать больше приложений.
Но судя по истерическим воплям, это распространение вовсе не нужно. А нужно анально огородиться в своём уютненьком мирке, и вщирать на прочий мир, как на говно, считая себя настоящей илитой.
Странно это...
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|1.72, Аноним (72), 13:37, 11/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я, почему-то, уверен, что мелкомягкие пилят-таки свой гуй на ядре линукса. И основными тормозящим вопросом для них является не то, как это сделать, а то, как сделать закрытыми наибольшее количество компонентов без риска спалиться.
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