Платформа совместной работы Microsoft Teams доступна для Linux

4.27 , Ю.Т. ( ? ), 10:28, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне приходится в силу специфики работы видеть все эти винды (но не работать на них плотно), и я не пойму, что там за различия такие, и почему, например, "10-ка это антиэргономика".

5.32 , Anonymoustus ( ok ), 10:36, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мне приходится в силу специфики работы видеть все эти винды (но не

> работать на них плотно), и я не пойму, что там за

> различия такие, и почему, например, "10-ка это антиэргономика". В индусо-Десяточке меню «Start» безнадёжно испортили, у окна почти уже нет нормального заголовка (пока ещё есть, но индусы стремятся выпилить его прочь), нет нормальной строки состояния, нет эрногомичного цветового оформления. Панели управления как таковой больше нет, вместо неё какая-то стилизованная вебятина. Нет всего того, чем винда и была хороша, когда была «окнами». В Десяточке эта метафора утратила смысл. Поставьте на виртуалку для сравнения ту же Windows 98 или 2000.

6.48 , пох. ( ? ), 11:26, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В индусо-Десяточке меню «Start» безнадёжно испортили не вижу особой проблемы - пальцами тыкать в "плитки" безусловно удобнее чем выбирать мышью All Programs/Administrative tools/гдеэтотдолбаныйфайрвол...ой, мышь соскочила, начинаем заново. Панель тоже пала жертвой пальцетыкательного интерфейса - причем сразу переделать все на пальцетыки не получилось, поэтому у нас теперь две панели - settings модная современная, и, где-то глубоко зарытая - старая control panel, которая будет с нами вечно, поскольку есть еще 3d-party cpl-ки. При этом клавиатурный поиск никуда не делся, а если до клавиш лень тянуться - можно ткнуть в букву мышкой, будет вам алфавитный указатель. > Поставьте на виртуалку для сравнения ту же Windows 98 или 2000. они не тянут 4k монитор. А вот если бы тянули (как семерка) - вы бы быстро поняли, почему интерфейс таки надо было, наконец, переделывать. 7.56 , Фигноним ( ? ), 12:15, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не так уж и глубоко, win-break же

8.67 , пох. ( ? ), 12:50, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать это ж - сисинфо Не, из него ,конечно, тоже можно доцарапаться до корня CP, но к... 9.73 , Фигноним ( ? ), 13:38, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну уж и кривоватый, прямей и нету, наверное, 1 клик до корня панели, я пока ближ... 6.70 , a2 ( ? ), 13:14, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В индусо-Десяточке меню «Start» безнадёжно испортили Поиск с клавиатуры на месте и удобен. Мнение любителей мышевозания можно засунуть в известное место. >у окна почти уже нет нормального заголовка Заголовок - атавизм, как и строка меню, который пора бы выпилить. У себя в KDE убрал его очень давно. >нет нормальной строки состояния Где надо - она есть, где не надо - нет. Всё по плану. >Панели управления как таковой больше нет, вместо неё какая-то стилизованная вебятина Что раньше была неинтуитивным дерьмом, что сейчас. Никакой разницы.

