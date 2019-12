Платформа совместной работы Microsoft Teams доступна для Linux

5.9 , Anonymoustus ( ok ), 09:02, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Отдельный луч поноса маздаям за то, что серверные редакции делают с планшетным

> интерфейсом. Сразу видно уровень и происхождение современного маздайного ИТшника. Индус в руководстве — хуже матери-алкоголички. Особенно если у него в подчинении тоже индусы.

ИЧСХ, под капотом Десяточки остались все те традиционные API и программные прослойки, которые позволяли раньше делать хороший UI. Но мелкомягкой индусятине это не нужно.

5.22 , пох. ( ? ), 10:22, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Отдельный луч поноса маздаям за то, что серверные редакции делают с планшетным интерфейсом. а чо не так? Впрочем, у меня для вас радостная весть - ваша 2012 уже не является современной серверной редакцией, а 2019 ставится - вообще без интерфейса. PowerShell у нее давно уже основной интерфейс. > Сразу видно уровень и происхождение современного маздайного ИТшника. ну да, у него хватает денег на планшет, продолжайте завидовать, не забывая при этом трясти картридж. 6.28 , Anonymoustus ( ok ), 10:29, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Отдельный луч поноса маздаям за то, что серверные редакции делают с планшетным интерфейсом.

> а чо не так? Впрочем, у меня для вас радостная весть -

> ваша 2012 уже не является современной серверной редакцией, а 2019 ставится

> - вообще без интерфейса. PowerShell у нее давно уже основной интерфейс. У линуксоидов от Павершелла почему-то происходит деление на ноль в межушном DSP.

5.30 , iFRAME ( ok ), 10:34, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На серверных редакциях гуй можно не ставить. Ну и да, планшетный интерфейс на всех редакциях закончился вместе Windows 8.1/Windows 2012R2

5.68 , a3k ( ? ), 13:07, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Отдельный луч поноса маздаям за то, что серверные редакции делают с планшетным интерфейсом. Один фиг все настоящие одмины пользуют консоль со скриптами.