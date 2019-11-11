Пакет Microsoft Defender ATP будет выпущен для Linux

2.2 , iPony129412 ( ? ), 08:42, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Около половины серверов с линуксами в сети содержат в себе незалатанные 1-day уязвимости 😐

3.3 , SOska ( ? ), 08:44, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Я лучше сними буду сидеть чем поставлю что то от мелкософта

4.6 , iPony129412 ( ? ), 08:53, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – А про тебя речь не шла, я про рынок говорил.

5.7 , SOska ( ? ), 08:55, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Тоесть все админы серверов невменяемые макаки?

6.10 , iPony129412 ( ? ), 09:02, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я оценок не даю, а особенно таких глупых.

Бывает по разному, иногда тупо вообще можно сказать хозяина нет - так почти брошенное работает.

6.13 , Аноним ( 13 ), 09:08, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не все. Бывают еще вменяемые макаки.

6.18 , Аноноим ( ? ), 09:38, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Некоторые администрируют виндовс сервера как ипоня. Эти до конца конченые.

7.30 , Аноним ( 30 ), 10:26, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В ВУЗ-ах как правило сервер под виндою ходит))

8.31 , Аноним ( 31 ), 10:34, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Все сходится ... 7.43 , iPony129412 ( ? ), 11:26, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да флаг им руки и барабан в одно место.

Какое это отношение имеет к выше сказанному?

6.35 , Аноним ( 35 ), 10:55, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да. Одни невменяемые макаки ради идеологической чистоты отказываются использовать доступные для них инструменты, друге пихают на свои сервера неведомую приблуду, поверив в обещания, что оно их защитит, спасёт и сохранит.

7.49 , dimqua ( ok ), 12:08, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой чистоты, сам же пишешь про "неведомую приблуду".

3.4 , nmorozov ( ok ), 08:45, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Как мне кажется наличие незакрытых уязвимостей не сервере не связано с операционкой на сервере

4.5 , iPony129412 ( ? ), 08:51, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В чём-то связано, в чём-то нет.

3.17 , Аноним ( 17 ), 09:37, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Около половины серверов с линуксами в сети содержат в себе незалатанные 1-day уязвимости 😐 Может быть, и больше, но если админ — раздолбай, чем ему поможет сабж?

3.19 , Andrey Mitrofanov_N0 ( ?? ), 09:38, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ты не только спикер за всех макак с серверами, но и

за самого большого https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/105391.html#5

друга безопасности https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/105391.html#15

"линукса"? Птица? Самолёт? http://techrights.org/2019/11/09/new-microsoft-ice/

Супер-понь! ---Хорошая собачка! Служи. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118671.html#414 > уязвимости 😐 4.22 , Аноним ( 22 ), 09:52, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ...... ,,,,,, ...... ,,,,,, >: 4 8 15 16 23 42 :< ...... ,,,,,, ...... ---Сам себя не процитируешь, - никто не процитирует.--- > @(*!(*U# ||||||||||

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4.45 , iPony129412 ( ? ), 11:34, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такую бредятину несёшь. И главное же нравится 👍

3.25 , пох. ( ? ), 10:16, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – половины? Откуда такие хорошие новости? Я полагаю стандартные 86% - и тысячи правил файрволов, блокирующих наглухо трэшхостеров по всему миру и дешевые dsl-сетки во всяких омсках, с громадными счетчиками дропнутых пакетов (я прямо вот представляю, какая у омских пацанчиков тяга к содержимому моих персональных серверов) - тому подтверждением.

Окей, можно осторожно предположить что из китайских (блокируемых целыми /8, нет и не может быть у меня посетителей из mainalnd china - ВСЕ что оттуда пришло, либо пытается поломать, либо впихнуть спам с вирусней) таких только половина, остальные на госдотации. Хотя скорее всего я преувеличиваю квалификацию китайских админов, допущенных к внешним каналам. И зачем "1day"? Половина этих серверов содержит уязвимости десятилетней давности - как их поставили, next-next-next, так и бросили. Админа нет или это очередной грошовый идиот, ненавидит microsoft и не видит что его сервер давным-давно участвует в sshшном зомбонете. 4.44 , iPony129412 ( ? ), 11:32, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > половины? Откуда такие хорошие новости? От позитивщиков. Туда-сюда роли не играет. Просто оценка того, что ситуация так себе. > И зачем "1day"? В смысле зачем. Это термин такой.

4.50 , Аноним ( 50 ), 12:09, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > грошовый идиот, ненавидит microsoft Так вот оно чё! Настоящие админы любят некрософт! А я то и не знал...

5.53 , пох. ( ? ), 12:18, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – настоящим сложно ощущать ненависть к неодушевленным предметам. Они просто пользуются софтом - и выбирают под задачу, а не по принципам "MS - корпорация, зла, ненавижю! Вот привычным жестом смахивать телеметрию с табуретки, прежде чем сесть, как в родной бубунточке - это я люблю!" К сожалению, таких уже почти не осталось, поскольку клиентам в общем-то пофиг, что их сервера рассылают пачками "я взломал твою камеру и снял как ты др...шь на розовых поней!", заражены десятком разных червяков, ищущих новые площадки для размножения, а попутно еще немножечко майнят. 2.24 , Аноним ( 24 ), 10:13, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Отличная новость. Обязательно протестирую. Молодцы Майкрософт, так держать !

2.42 , В ( ? ), 11:22, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну ну, а ты предложи бесплатный нормальный, обновляемый антивирус под Линукс, хотя бы на почтовик поставить. ClamAV не предлагать, по приведенным как раз критериям.

3.48 , пох. ( ? ), 11:56, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – узбагойся, это не антивирус - ну, во всяком случае, его нельзя "на почтовик поставить", вместо кламава. По крайней мере в нынешней ипостаси. Скорее это антитроян.

4.51 , Аноним ( 50 ), 12:10, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Скорее это антитроян. "анти" здесь явно было лишним, как и твоё возвращение на опеннетю.

