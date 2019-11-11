Пакет Microsoft Defender ATP будет выпущен для Linux

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|2.2, iPony129412 (?), 08:42, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Около половины серверов с линуксами в сети содержат в себе незалатанные 1-day уязвимости 😐
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|3.3, SOska (?), 08:44, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Я лучше сними буду сидеть чем поставлю что то от мелкософта
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|6.10, iPony129412 (?), 09:02, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я оценок не даю, а особенно таких глупых.
Бывает по разному, иногда тупо вообще можно сказать хозяина нет - так почти брошенное работает.
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|6.18, Аноноим (?), 09:38, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Некоторые администрируют виндовс сервера как ипоня. Эти до конца конченые.
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|7.43, iPony129412 (?), 11:26, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да флаг им руки и барабан в одно место.
Какое это отношение имеет к выше сказанному?
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|6.35, Аноним (35), 10:55, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. Одни невменяемые макаки ради идеологической чистоты отказываются использовать доступные для них инструменты, друге пихают на свои сервера неведомую приблуду, поверив в обещания, что оно их защитит, спасёт и сохранит.
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|3.4, nmorozov (ok), 08:45, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Как мне кажется наличие незакрытых уязвимостей не сервере не связано с операционкой на сервере
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|3.17, Аноним (17), 09:37, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Около половины серверов с линуксами в сети содержат в себе незалатанные 1-day уязвимости 😐
Может быть, и больше, но если админ — раздолбай, чем ему поможет сабж?
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|4.22, Аноним (22), 09:52, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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...... ,,,,,, ...... ,,,,,, >: 4 8 15 16 23 42 :< ...... ,,,,,, ......
---Сам себя не процитируешь, - никто не процитирует.---
> @(*!(*U#
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|3.25, пох. (?), 10:16, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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половины? Откуда такие хорошие новости? Я полагаю стандартные 86% - и тысячи правил файрволов, блокирующих наглухо трэшхостеров по всему миру и дешевые dsl-сетки во всяких омсках, с громадными счетчиками дропнутых пакетов (я прямо вот представляю, какая у омских пацанчиков тяга к содержимому моих персональных серверов) - тому подтверждением.
Окей, можно осторожно предположить что из китайских (блокируемых целыми /8, нет и не может быть у меня посетителей из mainalnd china - ВСЕ что оттуда пришло, либо пытается поломать, либо впихнуть спам с вирусней) таких только половина, остальные на госдотации. Хотя скорее всего я преувеличиваю квалификацию китайских админов, допущенных к внешним каналам.
И зачем "1day"? Половина этих серверов содержит уязвимости десятилетней давности - как их поставили, next-next-next, так и бросили. Админа нет или это очередной грошовый идиот, ненавидит microsoft и не видит что его сервер давным-давно участвует в sshшном зомбонете.
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|4.44, iPony129412 (?), 11:32, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> половины? Откуда такие хорошие новости?
От позитивщиков. Туда-сюда роли не играет. Просто оценка того, что ситуация так себе.
> И зачем "1day"?
В смысле зачем. Это термин такой.
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|4.50, Аноним (50), 12:09, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> грошовый идиот, ненавидит microsoft
Так вот оно чё! Настоящие админы любят некрософт! А я то и не знал...
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|5.53, пох. (?), 12:18, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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настоящим сложно ощущать ненависть к неодушевленным предметам.
Они просто пользуются софтом - и выбирают под задачу, а не по принципам "MS - корпорация, зла, ненавижю! Вот привычным жестом смахивать телеметрию с табуретки, прежде чем сесть, как в родной бубунточке - это я люблю!"
К сожалению, таких уже почти не осталось, поскольку клиентам в общем-то пофиг, что их сервера рассылают пачками "я взломал твою камеру и снял как ты др...шь на розовых поней!", заражены десятком разных червяков, ищущих новые площадки для размножения, а попутно еще немножечко майнят.
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|2.24, Аноним (24), 10:13, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отличная новость. Обязательно протестирую. Молодцы Майкрософт, так держать !
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|2.42, В (?), 11:22, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну ну, а ты предложи бесплатный нормальный, обновляемый антивирус под Линукс, хотя бы на почтовик поставить.
ClamAV не предлагать, по приведенным как раз критериям.
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|3.48, пох. (?), 11:56, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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узбагойся, это не антивирус - ну, во всяком случае, его нельзя "на почтовик поставить", вместо кламава.
По крайней мере в нынешней ипостаси.
Скорее это антитроян.
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|4.51, Аноним (50), 12:10, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Скорее это антитроян.
"анти" здесь явно было лишним, как и твоё возвращение на опеннетю.
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|1.8, SOska (?), 08:58, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А вообще мелкософты в своем репертуаре, на странице этой подеелки и сноски мелким шрифтом и подписки какие то требовать будет, ню ню
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|1.9, iPony129412 (?), 09:01, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А вот про macOS - это несколько странно.
На серверах оно не крутится (за редким исключением).
Только что-то поиметь типа в организациях, где на десктопах macOS развёрнута.
Как-то кажется, что сильно трудно будет залезть в эту нишу.
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|1.11, Аноним (11), 09:03, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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мне на днях сектанты говорили агитируя что мы живем в последние дни.виндовый защитник в линуксе это уже перебор...
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|2.14, Аноним (22), 09:17, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> сектанты говорили агитируя что мы живем в последние дни
Ну, с этим сложно поспорить. Каждый раз, когда ты смотришь на календарь, он показывает, что ты живешь "сегодня", а не "завтра" или "вчера". Каждый раз, глядя на календарь, ты обнаруживаешь себя находящимся в самом последнем дне Вселенной. Это не значит, что не будут и другие последние дни, просто конкретно сейчас последним днем является этот.
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|4.37, Аноним (35), 11:01, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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осмелюсь напомнить, что конец света в европе отдельные упоротые ждали в уже в 999 году
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|1.12, ryoken (ok), 09:07, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Монстрофост уже загнались... Сделали бы свой дистр давно и совали туда что попало, раздавали бы на опыты.
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|2.21, Аноноим (?), 09:40, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не юникс вей и не микрософт вей. Засрать всю экосистемы своими экскрементами вот это путь майков.
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|1.23, Аноним (23), 10:05, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Походу теперь специально пару эпидемий запустят, что бы свою подделку начать впаривать.
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|2.32, Аноним (31), 10:36, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да добровольное вставление себе зонда от майков в задний проход это новый вид извращения.
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|1.27, Аноним (27), 10:21, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Полезная штука. Мне всегда нравилось, как Касперыч говорил мне, что конкретная DLL-ка содержит уязвимость такую-то. Я не знал, как он это делает: запрашивал версию библиотеки, или производил с ней манипуляцию, выполняя тестовый код.
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|2.29, Аноним (29), 10:24, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее всего в базах были правила. В смысле что-то типа yara, только бинарные.
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|1.28, Аноним (29), 10:22, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Телеметрии с 10ки стало мало, не терпится на линукс и прочие платформы завезти?
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|1.33, Аноним (33), 10:42, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В МС поняли, что воевать открыто бесполезно. Теперь они хотят троянских коней позапускать.
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|1.34, Аноним (34), 10:42, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну наконец-то дождались! Теперь есть превосходный инструментарий, я бы сказал целый комбайн для линукс. Microsoft делает для линукс больше чем какое-то дефективное сообщество. Титанический труд!
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|2.40, Аноним (40), 11:17, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Благодарю, рассмешили. Инструментарий, который живет своей жизнью никому не нужен. Титанический труд по созданию ненужного хлама будет встречен по достоинству, которого нет. Для начала лицензия наверняка не позволяет ничего менять по своему усмотрению. Что сразу исключает данное нечто из гонки. В линукс одобряемо только то, что не содержит закладки и не шлет данные конторам. Защита системы начинается с открытых исходников. Использовать такое поделие как мелкомягкие выкатили - себя перестать уважать совсем и полностью.
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|3.56, Аноним (34), 12:30, 11/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для начала лицензия наверняка не позволяет ничего менять по своему усмотрению.
Ну это уже проблемы сектантов. В идеальном продукте нечего менять, тем более по своему усмотрению.
>Что сразу исключает данное нечто из гонки
Не иронизируйте пожалуйста. Я вас уверяю ни какой гонки не существует, это всего лишь игра вашего воображения. В данном случае нечто, тоесть (недоось), тоесть линукс как занимал свои 0.0000001% так и впредь будет занимать. Майкрософт выпускает только годные, готовые решения для конечного пользователя!
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|1.38, Аноним (38), 11:08, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот и их стратегия проникать своими шупальцами везде. Сначала офис, потом браёзер, теперь это.
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|1.54, eganru (?), 12:20, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Первая мысль "Как бы Defender ATP не заглючил".
А то заместо "устранения вредоносной активности в системе" можно получить эпизодическое устранение активности системы и кукареканье.
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|1.55, Аноним (55), 12:29, 11/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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с каких это пор мокрые умеют в безопасность ? тем более в unix one... дэ#билы продаванские
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