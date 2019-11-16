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Новые версии Wine 4.20 и Wine Staging 4.20

16.11.2019 08:35

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.20. С момента выпуска версии 4.19 был закрыт 37 отчётов об ошибках и внесено 341 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • Задействован новый выпуск движка Mono 4.9.4 c обновлением поддержки FNA (проект по созданию альтернативной реализации Microsoft XNA Game Studio 4.0 для упрощения портирования Windows-игр);
  • Обеспечено сохранение состояния кода в VBScript и JScript (script persistence);
  • Реализация графического API Vulkan приведена в соответствие с новой спецификацией Vulkan 1.1.126;
  • Улучшена поддержка LLVM MinGW;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений LEGO Island, The Odyssey: Winds Of Athena, SimGolf v1.03, Password Safe, TSDoctor 1.0.58, Resident Evil 3, wPrime 2.x, Age of Wonders III, Lethe - Episode One, A Story About My Uncle, HotS, IVMU Social Network Client, TopoEdit, Notepad, Epic Games Launcher.

Также состоялся выпуск проекта Wine Staging 4.20, развивающего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 832 дополнительных патча.

В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 4.20. В основной состав Wine перенесены 8 патчей, затрагивающих dsdmo, winebus.inf, winebus.sys, wineboo, winebus.sys, ntoskrnl.exe, wine.inf и ole32. Добавлен патч с реализацией функции Direct3DShaderValidatorCreate9(), необходимой для запуска демо-версии The Sims 2. Обновлены патчи winebuild-Fake_Dlls, ntdll-NtContinue и ntdll-MemoryWorkingSetExInformation.

Дополнительно можно отметить проведение работы по добавлению в DXVK возможности прямого использования Direct3D 11 в Linux, без привязки к Wine. До сих пор прослойка DXVK с реализацией DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11 через API Vulkan, собиралась в виде DLL-библиотеки и могла использоваться только с Wine для запуска Windows-игр. Предложенные изменения дают возможность собрать DXVK в форме разделяемой библиотеки для Linux, которая может связываться с обычными Linux-приложениями для использования в них API Direct3D 11. Подобная возможность может оказаться полезной для упрощения портирования Windows-игр для Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Новые версии Wine 4.19 и Wine Staging 4.19
  3. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
  4. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  5. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.4 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Обновление Proton 4.11-8, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:03, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >Notepad

    Вимеры бибикая забились в угол и не знают как выйти из ситуации :)

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:09, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    если так, то это ненастоящие вимеры, им только ресетом выходить
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:11, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Улучшена поддержка LLVM MinGW;

    значит ли это, что я наконец-то смогу запустить цигвин?

     
  • 1.4, trdm (ok), 09:17, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    win10 так достала, что разработка вайна понеслась галопом.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:19, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > До сих пор прослойка DXVK ..... собиралась в виде DLL-библиотеки и могла использоваться только с Wine для запуска Windows-игр. Предложенные изменения дают возможность собрать DXVK в форме разделяемой библиотеки для Linux, которая может связываться с обычными Linux-приложениями для использования в них API Direct3D 11.

    Поясните: это значит, что DXVK может стать полностью автономным и Wine будет не нужен?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:29, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это значит, что вместо кривого тормозящего транслятора разрабы при портировании смогут взять dxvk и получить производительность графической части лучше(лол), чем у венды, без затрат на её переписывание. В том числе на венде я так понимаю.
     
     
  • 3.23, НяшМяш (ok), 11:35, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От d3d9.dll на вулкане я бы не отказался.
     
  • 2.10, JL2001 (ok), 09:50, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> До сих пор прослойка DXVK ..... собиралась в виде DLL-библиотеки и могла использоваться только с Wine для запуска Windows-игр. Предложенные изменения дают возможность собрать DXVK в форме разделяемой библиотеки для Linux, которая может связываться с обычными Linux-приложениями для использования в них API Direct3D 11.
    > Поясните: это значит, что DXVK может стать полностью автономным и Wine будет
    > не нужен?

    нет
    это значит что DXVK будет где-то в районе mesa-opengl, и wine должен будет донести вызовы виндовой проги до этой либы (как делает с вызовами openGl - носит в линуксовую реализацию без конвертации)
    в виндовой проге даже вызовы openGl - виндового стандарта, понимание оных и обеспечивает wine

    как выше заметили - портировать программу станет проще, для части directX примерено как скомпилировать линукс-приложение с Cygwin-реализацией библиотек

     
  • 2.14, Zenitur (ok), 10:34, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как gallium-nine. Если скомпилировать wine с его поддержкой (нужно накладывать патч), то можно использовать Direct3D 9 нативно. Нативно, а не трансляцией вызовов в OpenGL. Вы спросите "как это возможно без использования библиотек d3dx9_27.dll и так далее"? Библиотеки можно взять либо из Wine, либо из винды.

    В теории, можно скомпилировать какую-нибудь игру, которая использует нативный Direct3D в Linux. Либо выпадающий список с выбором между OpenGL и Direct3D (как в UT2004, Unigine Heaven, Far Cry, WoW), либо один лишь Direct3D. Но на практике, Gallium Nine поддерживается лишь двумя драйверами: radeon (*si, amdgpu) и nouveau. Возможно, скоро к ним добавится iris.

    Поэтому ни одной такой программы не выпущено даже в качестве эксперимента. А вот DXVK работает на всех вендорах GPU, да ещё и библиотек не требует. Так что вероятность значительно выше.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:27, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это как gallium-nine. Если скомпилировать wine с его поддержкой (нужно накладывать патч),
    > то можно использовать Direct3D 9 нативно. Нативно, а не трансляцией вызовов
    > в OpenGL. Вы спросите "как это возможно без использования библиотек d3dx9_27.dll
    > и так далее"?

    d3d9 уже часть Mesa.

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:21, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дополнительно можно отметить проведение работы по добавлению в DXVK возможности прямого использования Direct3D 11 в Linux, без привязки к Wine.

    Да тут даже Gallium Nine deprecated и его отказываются собирать и в пакетах поставлять и к вайну приделывать, о каком directvk речь может идти?

     
     
  • 2.11, JL2001 (ok), 09:58, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>Дополнительно можно отметить проведение работы по добавлению в DXVK возможности прямого использования Direct3D 11 в Linux, без привязки к Wine.
    > Да тут даже Gallium Nine deprecated и его отказываются собирать и в
    > пакетах поставлять и к вайну приделывать, о каком directvk речь может
    > идти?

    сейчас же не нужен wine-nine, эту часть вытащили в отдельную либу https://github.com/iXit/wine-nine-standalone/blob/master/README.rst

    Gallium Nine Standalone consists of two parts:
        d3d9-nine.dll: Gallium Nine Direct3D 9 library
        ninewinecfg.exe: GUI to enable/disable Gallium Nine with some additional info about the current state

    Requirements:
        A Gallium based graphics driver (Mesa 3D)
        Mesa's Gallium Nine state tracker (d3dadapter9.so)

     

  • 1.7, Аноним (6), 09:27, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >FNA (проект по созданию альтернативной реализации Microsoft XNA Game Studio 4.0 для упрощения портирования Windows-игр);

    И когда проект будет с превеликим трудом доделан до работоспособного состояния ... Microsoft опенсорснет свою XNA и портирует её на linux. Это видимо новая стратегия Microsoft - открывать проекты тогда, когда опенсорсная альтернатива готова почти полностью, чтобы не потерять лидерство.

     
     
  • 2.9, JL2001 (ok), 09:43, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>FNA (проект по созданию альтернативной реализации Microsoft XNA Game Studio 4.0 для упрощения портирования Windows-игр);
    > И когда проект будет с превеликим трудом доделан до работоспособного состояния ...
    > Microsoft опенсорснет свою XNA и портирует её на linux. Это видимо
    > новая стратегия Microsoft - открывать проекты тогда, когда опенсорсная альтернатива готова
    > почти полностью, чтобы не потерять лидерство.

    и окажется, что код XNA на столько страшен, что не понятно как оно вообще работать смогло

     
     
  • 3.12, Ананимас009 (?), 10:00, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тем не менее на нем написана одна из самых популярных песочниц. Которая мало жрет памяти и бымтро работает в отличие от ближайшего аналога.
    Я про Террарию.
     
     
  • 4.13, Аноним (8), 10:17, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И тем не менее на нем написана одна из самых популярных песочниц.
    > Которая мало жрет памяти и бымтро работает в отличие от ближайшего
    > аналога.
    > Я про Террарию.

    Но ведь и Террария так себе. И разве она не на этом же движке? Вот что интересного написано, так это stardew valley. И fez может быть, Ну получается это какой-то легаси движок для пары игр уровня хуже рпгмейкера, на дотнете. Зачем он нужен?

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:36, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Переходи на линукс. Стабильный, быстро, безопасно, удобно.
    - А как же игры и фотошоп?
    - Есть гимп, а игры через вайн.
    - Зачем мне обрубок гимп и вайн ввиде костыля?
    - И правда, зачем?!
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:42, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не знаю зачем мне ФШ. Мне бы 3д макс пригодился, а не этот блендер.
    Игры я себе и вам делать под линух буду.
     
     
  • 3.20, Аноним (8), 11:17, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь Блендер это что-то из области Майки? А макс это легаси, да зачем он тебе без автокада? Вперёд, делай.
     
  • 3.24, Zenitur (ok), 11:50, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3Ds Max может портировать на Linux компания Autodesk, но не станет. Линукс на десктопе занимает малую часть, а на профессиональном "железе" и рабочих станциях, наоборот, существенную: в начале 00-х, на Linux перешли рабочие станции от SGI. Поэтому для Linux есть профессиональная Maya, но нет десктопного 3Ds Max, хотя производитель - один и тот же. Ну и ещё 3Ds Max, насколько я знаю, работает через Direct3D (могу ошибаться)
     
  • 2.17, JL2001 (ok), 10:44, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > - Переходи на линукс. Стабильный, быстро, безопасно, удобно.
    > - А как же игры и фотошоп?
    > - Есть гимп, а игры через вайн.
    > - Зачем мне обрубок гимп и вайн ввиде костыля?
    > - И правда, зачем?!

    ты фотошоп то купил, или протрояненым пользуешься?

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:54, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему нет ? Он сейчас копейки стоит:
    https://www.adobe.com/ru/creativecloud/plans.html
     
  • 2.19, Zenitur (ok), 10:54, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, по примеру Lleo, запускаю MS Office 2003 SP3 + 2007 compability pack, и Photoshop CS2 в cxoffice: https://lleo.me/dnevnik/2013/01/15 Правда, подруга просит Lightroom, а его в списке поддержки cxoffice нет. А фотошоп для неё слишком наворочен, и фильтры нельзя наложить в 2 клика, плюс моя версия не поддерживает RAW. Но лично мне его возможностей хватает.
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:24, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одни вопросы, на которые ты не можешь ответить.
    Иди ты в винду!!!
     
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