Новые версии Wine 4.20 и Wine Staging 4.20

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:29, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это значит, что вместо кривого тормозящего транслятора разрабы при портировании смогут взять dxvk и получить производительность графической части лучше(лол), чем у венды, без затрат на её переписывание. В том числе на венде я так понимаю.

3.23 , НяшМяш ( ok ), 11:35, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – От d3d9.dll на вулкане я бы не отказался.

2.10 , JL2001 ( ok ), 09:50, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> До сих пор прослойка DXVK ..... собиралась в виде DLL-библиотеки и могла использоваться только с Wine для запуска Windows-игр. Предложенные изменения дают возможность собрать DXVK в форме разделяемой библиотеки для Linux, которая может связываться с обычными Linux-приложениями для использования в них API Direct3D 11.

> Поясните: это значит, что DXVK может стать полностью автономным и Wine будет

> не нужен? нет

это значит что DXVK будет где-то в районе mesa-opengl, и wine должен будет донести вызовы виндовой проги до этой либы (как делает с вызовами openGl - носит в линуксовую реализацию без конвертации)

в виндовой проге даже вызовы openGl - виндового стандарта, понимание оных и обеспечивает wine как выше заметили - портировать программу станет проще, для части directX примерено как скомпилировать линукс-приложение с Cygwin-реализацией библиотек

2.14 , Zenitur ( ok ), 10:34, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это как gallium-nine. Если скомпилировать wine с его поддержкой (нужно накладывать патч), то можно использовать Direct3D 9 нативно. Нативно, а не трансляцией вызовов в OpenGL. Вы спросите "как это возможно без использования библиотек d3dx9_27.dll и так далее"? Библиотеки можно взять либо из Wine, либо из винды. В теории, можно скомпилировать какую-нибудь игру, которая использует нативный Direct3D в Linux. Либо выпадающий список с выбором между OpenGL и Direct3D (как в UT2004, Unigine Heaven, Far Cry, WoW), либо один лишь Direct3D. Но на практике, Gallium Nine поддерживается лишь двумя драйверами: radeon (*si, amdgpu) и nouveau. Возможно, скоро к ним добавится iris. Поэтому ни одной такой программы не выпущено даже в качестве эксперимента. А вот DXVK работает на всех вендорах GPU, да ещё и библиотек не требует. Так что вероятность значительно выше.

3.22 , Аноним ( 22 ), 11:27, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это как gallium-nine. Если скомпилировать wine с его поддержкой (нужно накладывать патч),

> то можно использовать Direct3D 9 нативно. Нативно, а не трансляцией вызовов

> в OpenGL. Вы спросите "как это возможно без использования библиотек d3dx9_27.dll

> и так далее"? d3d9 уже часть Mesa.