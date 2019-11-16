Новые версии Wine 4.20 и Wine Staging 4.20

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|1.1, A.Stahl (ok), 09:03, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>Notepad
Вимеры бибикая забились в угол и не знают как выйти из ситуации :)
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|2.2, Аноним (2), 09:09, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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если так, то это ненастоящие вимеры, им только ресетом выходить
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|1.3, Аноним (3), 09:11, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Улучшена поддержка LLVM MinGW;
значит ли это, что я наконец-то смогу запустить цигвин?
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|1.4, trdm (ok), 09:17, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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win10 так достала, что разработка вайна понеслась галопом.
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|1.5, Аноним (5), 09:19, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> До сих пор прослойка DXVK ..... собиралась в виде DLL-библиотеки и могла использоваться только с Wine для запуска Windows-игр. Предложенные изменения дают возможность собрать DXVK в форме разделяемой библиотеки для Linux, которая может связываться с обычными Linux-приложениями для использования в них API Direct3D 11.
Поясните: это значит, что DXVK может стать полностью автономным и Wine будет не нужен?
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|2.8, Аноним (8), 09:29, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это значит, что вместо кривого тормозящего транслятора разрабы при портировании смогут взять dxvk и получить производительность графической части лучше(лол), чем у венды, без затрат на её переписывание. В том числе на венде я так понимаю.
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|2.10, JL2001 (ok), 09:50, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> До сих пор прослойка DXVK ..... собиралась в виде DLL-библиотеки и могла использоваться только с Wine для запуска Windows-игр. Предложенные изменения дают возможность собрать DXVK в форме разделяемой библиотеки для Linux, которая может связываться с обычными Linux-приложениями для использования в них API Direct3D 11.
> Поясните: это значит, что DXVK может стать полностью автономным и Wine будет
> не нужен?
нет
это значит что DXVK будет где-то в районе mesa-opengl, и wine должен будет донести вызовы виндовой проги до этой либы (как делает с вызовами openGl - носит в линуксовую реализацию без конвертации)
в виндовой проге даже вызовы openGl - виндового стандарта, понимание оных и обеспечивает wine
как выше заметили - портировать программу станет проще, для части directX примерено как скомпилировать линукс-приложение с Cygwin-реализацией библиотек
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|2.14, Zenitur (ok), 10:34, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как gallium-nine. Если скомпилировать wine с его поддержкой (нужно накладывать патч), то можно использовать Direct3D 9 нативно. Нативно, а не трансляцией вызовов в OpenGL. Вы спросите "как это возможно без использования библиотек d3dx9_27.dll и так далее"? Библиотеки можно взять либо из Wine, либо из винды.
В теории, можно скомпилировать какую-нибудь игру, которая использует нативный Direct3D в Linux. Либо выпадающий список с выбором между OpenGL и Direct3D (как в UT2004, Unigine Heaven, Far Cry, WoW), либо один лишь Direct3D. Но на практике, Gallium Nine поддерживается лишь двумя драйверами: radeon (*si, amdgpu) и nouveau. Возможно, скоро к ним добавится iris.
Поэтому ни одной такой программы не выпущено даже в качестве эксперимента. А вот DXVK работает на всех вендорах GPU, да ещё и библиотек не требует. Так что вероятность значительно выше.
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|3.22, Аноним (22), 11:27, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это как gallium-nine. Если скомпилировать wine с его поддержкой (нужно накладывать патч),
> то можно использовать Direct3D 9 нативно. Нативно, а не трансляцией вызовов
> в OpenGL. Вы спросите "как это возможно без использования библиотек d3dx9_27.dll
> и так далее"?
d3d9 уже часть Mesa.
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|1.6, Аноним (6), 09:21, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Дополнительно можно отметить проведение работы по добавлению в DXVK возможности прямого использования Direct3D 11 в Linux, без привязки к Wine.
Да тут даже Gallium Nine deprecated и его отказываются собирать и в пакетах поставлять и к вайну приделывать, о каком directvk речь может идти?
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|2.11, JL2001 (ok), 09:58, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>Дополнительно можно отметить проведение работы по добавлению в DXVK возможности прямого использования Direct3D 11 в Linux, без привязки к Wine.
> Да тут даже Gallium Nine deprecated и его отказываются собирать и в
> пакетах поставлять и к вайну приделывать, о каком directvk речь может
> идти?
сейчас же не нужен wine-nine, эту часть вытащили в отдельную либу https://github.com/iXit/wine-nine-standalone/blob/master/README.rst
Gallium Nine Standalone consists of two parts:
d3d9-nine.dll: Gallium Nine Direct3D 9 library
ninewinecfg.exe: GUI to enable/disable Gallium Nine with some additional info about the current state
Requirements:
A Gallium based graphics driver (Mesa 3D)
Mesa's Gallium Nine state tracker (d3dadapter9.so)
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|1.7, Аноним (6), 09:27, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>FNA (проект по созданию альтернативной реализации Microsoft XNA Game Studio 4.0 для упрощения портирования Windows-игр);
И когда проект будет с превеликим трудом доделан до работоспособного состояния ... Microsoft опенсорснет свою XNA и портирует её на linux. Это видимо новая стратегия Microsoft - открывать проекты тогда, когда опенсорсная альтернатива готова почти полностью, чтобы не потерять лидерство.
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|2.9, JL2001 (ok), 09:43, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>FNA (проект по созданию альтернативной реализации Microsoft XNA Game Studio 4.0 для упрощения портирования Windows-игр);
> И когда проект будет с превеликим трудом доделан до работоспособного состояния ...
> Microsoft опенсорснет свою XNA и портирует её на linux. Это видимо
> новая стратегия Microsoft - открывать проекты тогда, когда опенсорсная альтернатива готова
> почти полностью, чтобы не потерять лидерство.
и окажется, что код XNA на столько страшен, что не понятно как оно вообще работать смогло
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|3.12, Ананимас009 (?), 10:00, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тем не менее на нем написана одна из самых популярных песочниц. Которая мало жрет памяти и бымтро работает в отличие от ближайшего аналога.
Я про Террарию.
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|4.13, Аноним (8), 10:17, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И тем не менее на нем написана одна из самых популярных песочниц.
> Которая мало жрет памяти и бымтро работает в отличие от ближайшего
> аналога.
> Я про Террарию.
Но ведь и Террария так себе. И разве она не на этом же движке? Вот что интересного написано, так это stardew valley. И fez может быть, Ну получается это какой-то легаси движок для пары игр уровня хуже рпгмейкера, на дотнете. Зачем он нужен?
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|1.15, Аноним (15), 10:36, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- Переходи на линукс. Стабильный, быстро, безопасно, удобно.
- А как же игры и фотошоп?
- Есть гимп, а игры через вайн.
- Зачем мне обрубок гимп и вайн ввиде костыля?
- И правда, зачем?!
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|2.16, Аноним (16), 10:42, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не знаю зачем мне ФШ. Мне бы 3д макс пригодился, а не этот блендер.
Игры я себе и вам делать под линух буду.
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|3.20, Аноним (8), 11:17, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь Блендер это что-то из области Майки? А макс это легаси, да зачем он тебе без автокада? Вперёд, делай.
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|3.24, Zenitur (ok), 11:50, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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3Ds Max может портировать на Linux компания Autodesk, но не станет. Линукс на десктопе занимает малую часть, а на профессиональном "железе" и рабочих станциях, наоборот, существенную: в начале 00-х, на Linux перешли рабочие станции от SGI. Поэтому для Linux есть профессиональная Maya, но нет десктопного 3Ds Max, хотя производитель - один и тот же. Ну и ещё 3Ds Max, насколько я знаю, работает через Direct3D (могу ошибаться)
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|2.17, JL2001 (ok), 10:44, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> - Переходи на линукс. Стабильный, быстро, безопасно, удобно.
> - А как же игры и фотошоп?
> - Есть гимп, а игры через вайн.
> - Зачем мне обрубок гимп и вайн ввиде костыля?
> - И правда, зачем?!
ты фотошоп то купил, или протрояненым пользуешься?
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|2.19, Zenitur (ok), 10:54, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я, по примеру Lleo, запускаю MS Office 2003 SP3 + 2007 compability pack, и Photoshop CS2 в cxoffice: https://lleo.me/dnevnik/2013/01/15 Правда, подруга просит Lightroom, а его в списке поддержки cxoffice нет. А фотошоп для неё слишком наворочен, и фильтры нельзя наложить в 2 клика, плюс моя версия не поддерживает RAW. Но лично мне его возможностей хватает.
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|2.21, Аноним (21), 11:24, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одни вопросы, на которые ты не можешь ответить.
Иди ты в винду!!!
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