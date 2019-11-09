Обновление Proton 4.11-8, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-8, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK), DirectX 10/11 (на базе DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. В новой версии: В состав интегрирован пакет vkd3d, предоставляющий реализацию Direct3D 12, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan;

Прекращена поставка вариантов сборок Wine и других библиотек со включёнными отладочными символами. Для отладочных целей предложена отдельная "debug"-ветка Proton, доступная в клиенте Steam;

Обновлена система сборки. В makefile добавлена новая сборочная цель 'redist', упрощающая редистрибуцию сборок Proton между пользователями. Значительно ускорен процесс сборки. Используемый для сборки образ виртуальной машины обновлён до Debian 10;

Проведена работа по сокращению потребления дискового пространства пакетом Proton и уменьшению размера загружаемых обновлений;

Внесены улучшения, связанные с работой Rockstar Launcher и Grand Theft Auto 5;

Улучшена поддержка игровых контроллеров в играх Farming Simulator 19 и Resident Evil 2;

Решены проблемы с мышью в игре Arma 3;

Обеспечена возможность запуска игры "DmC: Devil May Cry";

Прослойка DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) обновлена до ветки 1.4.4;

Прослойка D9VK (реализация Direct3D 9 поверх API Vulkan) обновлена до экспериментальной версии 0.30;

Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 19.11;

Компоненты wine-mono, позволяющие запускать многие XNA-игры и игры на движке Unreal Engine 3, обновлены до версии 4.9.4.



