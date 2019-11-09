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Обновление Proton 4.11-8, пакета для запуска Windows-игр в Linux

09.11.2019 10:32

Компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-8, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK), DirectX 10/11 (на базе DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.

В новой версии:

  • В состав интегрирован пакет vkd3d, предоставляющий реализацию Direct3D 12, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan;
  • Прекращена поставка вариантов сборок Wine и других библиотек со включёнными отладочными символами. Для отладочных целей предложена отдельная "debug"-ветка Proton, доступная в клиенте Steam;
  • Обновлена система сборки. В makefile добавлена новая сборочная цель 'redist', упрощающая редистрибуцию сборок Proton между пользователями. Значительно ускорен процесс сборки. Используемый для сборки образ виртуальной машины обновлён до Debian 10;
  • Проведена работа по сокращению потребления дискового пространства пакетом Proton и уменьшению размера загружаемых обновлений;
  • Внесены улучшения, связанные с работой Rockstar Launcher и Grand Theft Auto 5;
  • Улучшена поддержка игровых контроллеров в играх Farming Simulator 19 и Resident Evil 2;
  • Решены проблемы с мышью в игре Arma 3;
  • Обеспечена возможность запуска игры "DmC: Devil May Cry";
  • Прослойка DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) обновлена до ветки 1.4.4;
  • Прослойка D9VK (реализация Direct3D 9 поверх API Vulkan) обновлена до экспериментальной версии 0.30;
  • Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 19.11;
  • Компоненты wine-mono, позволяющие запускать многие XNA-игры и игры на движке Unreal Engine 3, обновлены до версии 4.9.4.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Новые версии Wine 4.17, Wine Staging 4.17, Proton 4.11-6 и D9VK 0.21
  3. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
  4. OpenNews: Обновление пакетов для запуска игр Proton 4.11-2, RetroArch 1.7.8 и Roberta 0.1
  5. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  6. OpenNews: В компилятор шейдеров ACO для Vulkan-драйвера RADV добавлена поддержка вершинных шейдеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proton, wine
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Zenitur (ok), 10:36, 09/11/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Используемый для сборки образ виртуальной машины обновлён до Debian 10

    Зря. У меня SteamOS на основе Debian 8. Там "отвалится" сборка Протона из-за старых версий библиотек. Нужно же наоборот, использовать не самые новые сборочные окружения, а хотя бы предпоследние их версии. Тогда и не обновившиеся пользователи будут рады, и обновившиеся (у библиотек есть обратная совместимость).

     
     
  • 2, КО (?), 11:02, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пришло время обновлятся.
     
  • 3, Lester (?), 11:03, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме библиотек есть еще компилятор, который в Debian 8 древний как говно мамонта.
     
     
  • 4, КО (?), 11:08, 09/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сгнило,а ферментировалось!
     
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