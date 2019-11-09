Обновление Proton 4.11-8, пакета для запуска Windows-игр в Linux

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Компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-8, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.
Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK), DirectX 10/11 (на базе DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.
В новой версии:
- В состав интегрирован пакет vkd3d, предоставляющий реализацию Direct3D 12, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan;
- Прекращена поставка вариантов сборок Wine и других библиотек со включёнными отладочными символами. Для отладочных целей предложена отдельная "debug"-ветка Proton, доступная в клиенте Steam;
- Обновлена система сборки. В makefile добавлена новая сборочная цель
'redist', упрощающая редистрибуцию сборок Proton между пользователями. Значительно ускорен процесс сборки. Используемый для сборки образ виртуальной машины обновлён до Debian 10;
- Проведена работа по сокращению потребления дискового пространства пакетом Proton и уменьшению размера загружаемых обновлений;
- Внесены улучшения, связанные с работой Rockstar Launcher и Grand Theft Auto 5;
- Улучшена поддержка игровых контроллеров в играх Farming Simulator 19 и Resident Evil 2;
- Решены проблемы с мышью в игре Arma 3;
- Обеспечена возможность запуска игры "DmC: Devil May Cry";
- Прослойка DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) обновлена до ветки 1.4.4;
- Прослойка D9VK (реализация Direct3D 9 поверх API Vulkan) обновлена до экспериментальной версии 0.30;
- Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 19.11;
- Компоненты wine-mono, позволяющие запускать многие XNA-игры и игры на движке Unreal Engine 3, обновлены до версии 4.9.4.