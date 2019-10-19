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Новые версии Wine 4.18 и Wine Staging 4.18

19.10.2019 09:41

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.18. С момента выпуска версии 4.17 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 305 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлено много новых функций VBScript (например, обработчики ошибок, функции Hour, Day, Month и т.п.);
  • Проведена чистка и расширение функциональности quartz.dll;
  • В ntdll добавлена обработка исключений и реализованы функции RtlSetSearchPathMode и RtlGetSearchPath();
  • В wined3d добавлены функции wined3d_stateblock_set_render_state(), wined3d_stateblock_set_blend_factor(), wined3d_stateblock_set_vs_consts_*(), wined3d_stateblock_set_vertex_shader(), wined3d_stateblock_set_vertex_declaration(), wined3d_stateblock_set_pixel_shader(), wined3d_stateblock_set_ps_consts_f();
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Lego Island 2, Space Rangers 2, Memento Mori, fr-043, Lego Stunt Rally, Castlevania: Lords of Shadow 2, Broken Sword: The Angel of Death, The Witcher 2: Assassins of Kings, Age of Empires, Grandia II Anniversary Edition, Castlevania: Lords of Shadow 2, Halo 2, Wolf RPG Editor, Logos Bible Softare, Atmel Studio 7, Transcendence, Art of Murder, Need for Speed: Carbon, Blur.

Также состоялся выпуск проекта Wine Staging 4.18, развивающего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 850 дополнительных патчей.

В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 4.18. В основной состав Wine перенесён патч d3dx9_36, обеспечивающий выравнивание размерности текстур по размеру блока при использовании сжатия текстур в D3DXCheckTextureRequirements. В user32 добавлена заглушка InternalGetWindowIcon. Обновлены патчи eventfd_synchronization, wined3d-zero-inf-shaders и dinput-joy-mappings.

Кроме того, можно отметить обновление прослойки DXVK 1.4.3 с реализацией DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan. В новом выпуске реализован новый формат файлов с кэшем состояния, позволивший значительно уменьшить размер данных файлов (при обновлении со старых выпусков формат кэша будет преобразован автоматически). Проведена работа по снижению нагрузки на CPU в играх с большим числом разных шейдеров. Решены проблемы при неупорядоченной многопоточной записи графических шейдеров с использованием UAV (unordered access view).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Новые версии Wine 4.17, Wine Staging 4.17, Proton 4.11-6 и D9VK 0.21
  3. OpenNews: Выпуск Wine 4.16 и пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-4
  4. OpenNews: Выпуск Wine 4.15
  5. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  6. OpenNews: Прекращение поддержки i386 в Ubuntu приведёт к проблемам с поставкой Wine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:51, 19/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сколько им еще осталось до конца?
     
     
  • 2.3, Анонче (?), 10:51, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.к. винда всё ещё поддерживается и новые апи вводятся, то никогда
     
  • 2.12, Андрей (??), 12:01, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как долететь до края расширяющейся вселенной.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:11, 19/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    19.10 до сих пор не завезли. В смысле официальной поддержки.

    Не может кто-нибудь пояснить смысл иметь различные пакеты для 19.10 и 19.04?

     
  • 1.4, Аномномномнимус (?), 10:54, 19/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Класс, можно будет, как обновится протон, каким-нибудь зимним вечерком в косморейнджеров погонять. А то по началу они могли крэшить в совершенно случайный момент
     
     
  • 2.9, 28 лет побед (?), 11:23, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Здорово вам там на Линуксе. Я их помнится вдоль и поперёк на.. Вин ХР проходил? Да, кажется, на ней.
     

  • 1.5, UglyBastard (ok), 11:04, 19/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Че там с 64 битами на Катерине?
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:04, 19/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Когда пользователи переходят на линукс и видят вайн, они пугаются убегают обратно на винду. Правильно и делают. Вайн - ненужный, плохо работающий, глючный костыль, который поддерживает устаревший и никому ненужный софт.
     
     
  • 2.7, cp23sd1 (?), 11:19, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разработчики и пользователи wine  дружно чихают на тебя.
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 11:38, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот стоило бы не чихать. Глядишь и вайн давно бы уже работал как нужно.
     

  • 1.8, ан (?), 11:21, 19/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Office 2010 installer все ещё крашится?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:48, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты лучше спроси: нужно ли его запускать?...
     
     
  • 3.13, Аноним (6), 12:14, 19/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тут комментатор выше написал, что вайном пользоваться можно. А вот, на лицо доказательство, что вайн - ненужный, не рабочий костыль.
     
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