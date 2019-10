Новые версии Wine 4.18 и Wine Staging 4.18

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.18. С момента выпуска версии 4.17 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 305 изменений. Наиболее важные изменения: Добавлено много новых функций VBScript (например, обработчики ошибок, функции Hour, Day, Month и т.п.);

Проведена чистка и расширение функциональности quartz.dll;

В ntdll добавлена обработка исключений и реализованы функции RtlSetSearchPathMode и RtlGetSearchPath();

В wined3d добавлены функции wined3d_stateblock_set_render_state(), wined3d_stateblock_set_blend_factor(), wined3d_stateblock_set_vs_consts_*(), wined3d_stateblock_set_vertex_shader(), wined3d_stateblock_set_vertex_declaration(), wined3d_stateblock_set_pixel_shader(), wined3d_stateblock_set_ps_consts_f();

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Lego Island 2, Space Rangers 2, Memento Mori, fr-043, Lego Stunt Rally, Castlevania: Lords of Shadow 2, Broken Sword: The Angel of Death, The Witcher 2: Assassins of Kings, Age of Empires, Grandia II Anniversary Edition, Castlevania: Lords of Shadow 2, Halo 2, Wolf RPG Editor, Logos Bible Softare, Atmel Studio 7, Transcendence, Art of Murder, Need for Speed: Carbon, Blur. Также состоялся выпуск проекта Wine Staging 4.18, развивающего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 850 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 4.18. В основной состав Wine перенесён патч d3dx9_36, обеспечивающий выравнивание размерности текстур по размеру блока при использовании сжатия текстур в D3DXCheckTextureRequirements. В user32 добавлена заглушка InternalGetWindowIcon. Обновлены патчи eventfd_synchronization, wined3d-zero-inf-shaders и dinput-joy-mappings. Кроме того, можно отметить обновление прослойки DXVK 1.4.3 с реализацией DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan. В новом выпуске реализован новый формат файлов с кэшем состояния, позволивший значительно уменьшить размер данных файлов (при обновлении со старых выпусков формат кэша будет преобразован автоматически). Проведена работа по снижению нагрузки на CPU в играх с большим числом разных шейдеров. Решены проблемы при неупорядоченной многопоточной записи графических шейдеров с использованием UAV (unordered access view).