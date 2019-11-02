Новые версии Wine 4.19 и Wine Staging 4.19

|
|1.1, Аноним (1), 09:03, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А вайн с каждым годом все хорошеет и хорошеет. Но зачем, когда есть божественная Win10 c божественной эмуляцией линукса?
|
|
|
|2.9, trdm (ok), 09:33, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сколько можно сей шпионский софт рекламировать?
Ни один кейлогер ей в подметки не годится.
|
|2.12, Аноним (12), 09:46, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Действительно. Можно ведь запускать Wine под WSL. Кто-нибудь уже пробовал?
|
|1.3, Аноним (3), 09:15, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Проект неплох, в смысле реализован хорошо, но сама цель сомнительна. Зачем реализовывать изначально фуфловую архитектуру? NT - это не нью технолоджи, это ретроградные идеи и десятилетия отставания от Linux.
|
|
|
|2.10, maximnik0 (?), 09:43, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> NT - это не нью технолоджи, это ретроградные идеи и десятилетия отставания от Linux.
Зачем провоцировать флэйм ,делая заведомо провакационное заявление?
Но хочу отметить что не какого отставания у NT в смысле ядра не было .
Даже наоборот, на тот момент это была самая перспективная и передовая архитектура.VMS-ки могли по 5 лет работать без перезагрузки.Другое дело что скрестили ужа с ежом , да еще зачем-то очень ограничили терминальный режим, т.е ядро сильно зависело от графической подсистемы, вот это косяк.
Почитай что ли
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
|
|
|
|3.13, Аноним (12), 09:48, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гуй в ядро сунули чтобы интерфейс не тормозил. Ранние версии NT, где гуй был отдельно, тормозили на тогдашнем железе только так.
|
|
|
|4.16, maximnik0 (?), 10:05, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какие ранние версии? 3.5 уже была с гуем интегрированным,если мне память не подводит, но там вроде была отдельная терминальная сессия, кроме того что бы запустить приложение из под полуоси не на что не годилось.Вот 3.1 да , там гуй отделен но я эту опереционку не где не видел:-)
|
|1.7, Аноним (7), 09:30, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Внесены изменения для устранения проблем в игре Halo 2.
Я правильно понял, что проблемы - в Halo 2, а изменения внесены в вайн?
|
|
|
|2.8, AntonAlekseevich (ok), 09:32, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Также сформирован выпуск проекта D9VK 0.30, предлагающего реализацию Direct3D 9
Середина упущена.
|
|1.11, Аноним (11), 09:46, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Кто и зачем этр использует? Мне просто любопытно, вопрос без задней мысли, правда, правда.
|
|
|
|2.15, Zenitur (ok), 10:04, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Crossover для MS Excel 2003 и Photoshop CS2. Wine для Героев 3 и 4, Far Cry, StarCraft, Red Alert, Sims.
|
|2.22, FreeStyler (ok), 10:37, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я документы иногда правлю в Word 2010, которые криво сохраняются в других линусовых вордах.
Игры бывает играю - лень в венду перегружаться. Игры, конечно, старые. Новые с моей встройкой вино вряд ли потянет...
|
|2.26, Аноним (25), 11:10, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я — для автоматизации сборки доков, подготовленных в кривой проприетарной win-only проге. Не винду же для CI использовать.
|