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Новые версии Wine 4.19 и Wine Staging 4.19

02.11.2019 08:50

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.19. С момента выпуска версии 4.18 был закрыт 41 отчёт об ошибках и внесено 297 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Расширены возможности VBScript: добавлены функции String, LBound, RegExp.Replace. Реализованы новые выражения;
  • В WineD3D добавлены функции wined3d_stateblock_set_sampler_state() и wined3d_stateblock_set_texture_stage_state(). Реализована обработка фиксации состояния (StateBlock) в вызовах d3d9_device_SetSamplerState(), d3d9_device_SetTextureStageState(), d3d_device7_SetRenderState(), d3d_device7_SetTextureStageState(), d3d9_device_SetTexture(), d3d9_device_SetTransform(), d3d9_device_SetClipPlane(), d3d9_device_SetMaterial();
  • Реализованы вызовы dxgi_output_ReleaseOwnership() и dxgi_output_TakeOwnership();
  • Улучшена поддержка ARM64;
  • Решены проблемы с русскоязычной локализацией в диалоге настройки;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Slingplayer 2.0, Trivial Pursuit Unhinged, Notepad .Net, Tweet Attacks Pro, The Adventures Of Lomax, Metatrader 5, Space Hack, TeamViewer 9.0.26297, ImpotRapide 2013, Netgear Powerline 3.1, MetaEditor 5, Betfair Poker, Jack Keane 2, Indiana Jones and the Emperor's Tomb, The Moment of Silence, Closing Ableton Live 9 Lite, Rekordbox 5.3.0, LAVFilters 0.74.x , Touhou 15.5:Antinomy of Common Flowers, R-Studio, Sniper Elite V2.

Также состоялся выпуск проекта Wine Staging 4.19, развивающего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 840 дополнительных патчей.

В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 4.19. В основной состав Wine перенесены патчи с расширением возможностей quartz.dll, включением в crypt32.dll корневого сертификата MS от 2010 года, добавлением restrictederrorinfo.idl и расширением возможностей uianimation.dll. Добавлен новый патч для устранения проблем в вызове NtVirtualAlloc() и обновлён патч ntdll-User_Shared_Data.

Кроме того, можно отметить обновление прослойки DXVK 1.4.4 с реализацией DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan. В новом выпуске устранена ошибка, приводившая к сохранению некорректных записей в кэше состояния. Исправлены потенциальные проблемы, которые могли привести к попытке чтения ресурса до его записи при работе с вершинными и индексными буферами. Проведения оптимизация работы с буферами Stream Output и Append/Consume, используемыми в движке Unity. Сокращено потребление памяти при использовании небольших, но часто обновляемых буферов. Добавлен код для обхода проблем, приводящих к краху в игре Skyrim SE: Worked, и устранения мерцания в играх Saints Row 3/4 и Titan Quest при использовании видеокарт NVIDIA.

Также сформирован выпуск проекта D9VK 0.30, предлагающий реализацию Direct3D 9, работающую через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. Проект основан на кодовой базе проекта DXVK, которая была расширена поддержкой Direct3D 9. В новой версии осуществлена синхронизация с DXVK 1.4.4. Внесены оптимизации производительности и улучшена работа с блокировками. Добавлена экспериментальная поддержка предопределения шейдеров. Реализованы опции D3DRS_SHADEMODE, D3DRS_POINTSIZE, D3DRS_POINTSIZE_MIN, D3DRS_POINTSIZE_MAX, D3DRS_POINTSCALE_A, D3DRS_POINTSCALE_B, D3DRS_POINTSCALE_C, D3DRS_POINTSCALEENABLE и D3DRS_POINTSPRITEENABLE. Внесены изменения для устранения проблем в игре Halo 2.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Новые версии Wine 4.18 и Wine Staging 4.18
  3. OpenNews: Новые версии Wine 4.17, Wine Staging 4.17, Proton 4.11-6 и D9VK 0.21
  4. OpenNews: Выпуск Wine 4.16 и пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-4
  5. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  6. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine, dxvk
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:03, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вайн с каждым годом все хорошеет и хорошеет. Но зачем, когда есть божественная Win10 c божественной эмуляцией линукса?
     
     
  • 2.2, Аномномномнимус (?), 09:12, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе собственно ни wine, ни десятка не помогут уже...
     
  • 2.5, Илья (??), 09:22, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Извините, но у меня подогрелось сидение
     
     
  • 3.18, A.Stahl (ok), 10:19, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве в ноябре это плохо?
     
  • 2.9, trdm (ok), 09:33, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько можно сей шпионский софт рекламировать?
    Ни один кейлогер ей в подметки не годится.
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:46, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно. Можно ведь запускать Wine под WSL. Кто-нибудь уже пробовал?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:03, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.reddit.com/r/bashonubuntuonwindows/comments/6joykc/running_wine_on
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:15, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Проект неплох, в смысле реализован хорошо, но сама цель сомнительна. Зачем реализовывать изначально фуфловую архитектуру? NT - это не нью технолоджи, это ретроградные идеи и десятилетия отставания от Linux.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:17, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто это запретил?
     
  • 2.10, maximnik0 (?), 09:43, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NT - это не нью технолоджи, это ретроградные идеи и десятилетия отставания от Linux.

    Зачем провоцировать флэйм ,делая заведомо провакационное заявление?
    Но хочу отметить что не какого отставания у NT в смысле ядра не было .
    Даже наоборот, на тот момент это была самая перспективная и передовая архитектура.VMS-ки могли по 5 лет работать без перезагрузки.Другое дело что скрестили ужа с ежом , да еще зачем-то очень ограничили терминальный режим, т.е ядро сильно зависело от графической подсистемы, вот  это  косяк.
    Почитай что ли
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT

     
     
  • 3.13, Аноним (12), 09:48, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуй в ядро сунули чтобы интерфейс не тормозил. Ранние версии NT, где гуй был отдельно, тормозили на тогдашнем железе только так.
     
     
  • 4.16, maximnik0 (?), 10:05, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие  ранние версии? 3.5  уже была с гуем интегрированным,если мне память не подводит, но там вроде была отдельная терминальная сессия, кроме того что бы запустить приложение из под полуоси не на что не годилось.Вот 3.1 да , там гуй отделен но я эту опереционку не где не видел:-)
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 10:18, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ядро 3.51 было без GUI
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:30, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Внесены изменения для устранения проблем в игре Halo 2.

    Я правильно понял, что проблемы - в Halo 2, а изменения внесены в вайн?

     
     
  • 2.8, AntonAlekseevich (ok), 09:32, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Также сформирован выпуск проекта D9VK 0.30, предлагающего реализацию Direct3D 9

    Середина упущена.

     
  • 2.14, Аноним (12), 09:48, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, неправильно.
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:46, 02/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кто и зачем этр использует? Мне просто любопытно, вопрос без задней мысли, правда, правда.
     
     
  • 2.15, Zenitur (ok), 10:04, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Crossover для MS Excel 2003 и Photoshop CS2. Wine для Героев 3 и 4, Far Cry, StarCraft, Red Alert, Sims.
     
  • 2.19, A.Stahl (ok), 10:21, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы запускать программы.
     
  • 2.22, FreeStyler (ok), 10:37, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я документы иногда правлю в Word 2010, которые криво сохраняются в других линусовых вордах.
    Игры бывает играю - лень в венду перегружаться. Игры, конечно, старые. Новые с моей встройкой вино вряд ли потянет...
     
  • 2.26, Аноним (25), 11:10, 02/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я — для автоматизации сборки доков, подготовленных в кривой проприетарной win-only проге. Не винду же для CI использовать.
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:30, 02/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:37, 02/11/2019 Скрыто модератором
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  • 3.24, Аноним (20), 10:59, 02/11/2019 Скрыто модератором
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  • 2.23, Аноним (23), 10:41, 02/11/2019 Скрыто модератором
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