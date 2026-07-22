В репозитории PyPI введён запрет на изменение релизов спустя 14 дней после публикации

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|2.3, Аноним (3), 22:15, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Распространители малвари будут довольны. Ты на чьей стороне воюешь?
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|3.4, limafresh (ok), 22:27, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще-то гошники так и делают, go get <ссылка>, у них если не ошибаюсь нет централизованного репозитория. А насчёт малвари - она везде, просто не надо устанавливать то чему не доверяешь.
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|4.9, Сладкая булочка (?), 00:34, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теперь расскажи как твои гошники распространяют бинарные пакеты? А никак, они всегда все собирают. Теперь пойди и собери numpy со всеми зависимостями типа blas. Удачи.
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|5.10, Аноним (-), 01:45, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так у go на выходе один статический файл который даже с libc не требует линковки. Запустится в любой системе без дополнительных зависимостей, контейнеров или виртуальных окружений.
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|1.5, Rodegast (ok), 23:10, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> запретили загрузку новых файлов в релизы, с момента публикации которых прошло более 14 дней
Разве можно в релиз что то загружать? Это вообще как?
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|2.7, Аноним (7), 23:41, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это репозитарий пипи!
Ты бы еще удивился почему NPM - завирусованная помойка...
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|1.8, Сладкая булочка (?), 00:32, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разработчики репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) запретили загрузку новых файлов в релизы
А что так можно было что-ли? Идиотизм. Ну сделал ошибку, подними патч версию. Релизы должны неизменяемы сразу.
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