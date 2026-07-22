В репозитории PyPI введён запрет на изменение релизов спустя 14 дней после публикации

Разработчики репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) запретили загрузку новых файлов в релизы, с момента публикации которых прошло более 14 дней. Предполагается, что запрет позволит предотвратить внесение вредоносных изменений в уже опубликованные релизы в случае утечки токенов доступа или компрометации процессов публикации пакетов в PyPI.

Изначально подобное ограничение предлагалось реализовать в январе 2024 года, но оно не было утверждено из-за практикуемого некоторыми проектами добавления поддержки новых версий Python в уже опубликованные релизы (из 15 тысяч наиболее популярных пакетов подобные изменения спустя 14 дней после релиза вносили 56 проектов). Предложение было выставлено на обсуждение второй раз в марте этого года, после подмены релизов библиотек LiteLLM и Telnyx, насчитывающих 95 миллионов и 756 тысяч загрузок в месяц.



