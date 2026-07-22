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В репозитории PyPI введён запрет на изменение релизов спустя 14 дней после публикации

22.07.2026 21:56 (MSK)

Разработчики репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) запретили загрузку новых файлов в релизы, с момента публикации которых прошло более 14 дней. Предполагается, что запрет позволит предотвратить внесение вредоносных изменений в уже опубликованные релизы в случае утечки токенов доступа или компрометации процессов публикации пакетов в PyPI.

Изначально подобное ограничение предлагалось реализовать в январе 2024 года, но оно не было утверждено из-за практикуемого некоторыми проектами добавления поддержки новых версий Python в уже опубликованные релизы (из 15 тысяч наиболее популярных пакетов подобные изменения спустя 14 дней после релиза вносили 56 проектов). Предложение было выставлено на обсуждение второй раз в марте этого года, после подмены релизов библиотек LiteLLM и Telnyx, насчитывающих 95 миллионов и 756 тысяч загрузок в месяц.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pypi.org/posts/20...)
  2. OpenNews: В PyPI введено подтверждение смены устройства, с которого осуществляется вход
  3. OpenNews: В репозитории PyPI реализована блокировка email с освобождёнными доменами
  4. OpenNews: Перехвачены 4 учётные записи в PyPI и выпущены вредоносные релизы num2words
  5. OpenNews: Фишинг-атака на сопровождающих Python-пакеты в репозитории PyPI
  6. OpenNews: Инциденты с безопасностью в репозиториях PyPI и crates.io
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65958-pypi
Ключевые слова: pypi, python
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, limafresh (ok), 22:06, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не вижу сильной необходимости в этих репозиториях, когда можно сделать pip install git+https://github.com/name/project.git вместо публикации в PyPi. Разве что команда установки будет не такой лаконичной.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:11, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паразитизм, донаты.
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:15, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Распространители малвари будут довольны. Ты на чьей стороне воюешь?
     
     
  • 3.4, limafresh (ok), 22:27, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то гошники так и делают, go get <ссылка>, у них если не ошибаюсь нет централизованного репозитория. А насчёт малвари - она везде, просто не надо устанавливать то чему не доверяешь.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 23:41, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще что-то устанавливать? Берёшь и пишешь всё сам.
     
  • 4.9, Сладкая булочка (?), 00:34, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь расскажи как твои гошники распространяют бинарные пакеты? А никак, они всегда все собирают. Теперь пойди и собери numpy со всеми зависимостями типа blas. Удачи.
     
     
  • 5.10, Аноним (-), 01:45, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у go на выходе один статический файл который даже с libc не требует линковки. Запустится в любой системе без дополнительных зависимостей, контейнеров или виртуальных окружений.
     
     
  • 6.11, Сладкая булочка (?), 02:03, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно для питона это не подходит, люди не хотят собирать numpy и подобные либы.
     

  • 1.5, Rodegast (ok), 23:10, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > запретили загрузку новых файлов в релизы, с момента публикации которых прошло более 14 дней

    Разве можно в релиз что то загружать? Это вообще как?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:41, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это репозитарий пипи!
    Ты бы еще удивился почему NPM - завирусованная помойка...
     

  • 1.8, Сладкая булочка (?), 00:32, 23/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработчики репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) запретили загрузку новых файлов в релизы

    А что так можно было что-ли? Идиотизм. Ну сделал ошибку, подними патч версию. Релизы должны неизменяемы сразу.

     
     
  • 2.12, жыжа (?), 03:08, 23/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На гитхабе вон только в прошлом году завезли immutable releases https://github.blog/changelog/2025-10-28-immutable-releases-are-now-generally- и то их надо включать самому
     
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