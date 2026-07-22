Уязвимости в WordPress, позволяющие удалённо выполнить код на сервере

В системе управления web-контентом WordPress, которая по приблизительной оценке используется на 500 миллионах сайтов, выявлены две уязвимости, которые в комбинации позволяют получить полный доступ к панели администратора и выполнить код с привилегиями web-сервера через отправку внешнего запроса без прохождения аутентификации. Уязвимости, которым присвоено кодовое имя wp2shell, присутствуют в основной кодовой базе WordPress и не привязаны к темам оформления или плагинам, - для атаки достаточно, чтобы сайт на базе WordPress был доступен для внешних запросов. Проблемы устранены в корректирующих обновлениях 6.8.6, 6.9.5 и 7.0.2.

В эксплоите задействованы две уязвимости: CVE-2026-60137 - позволяет без прохождении аутентификации добиться подстановки SQL-запроса из-за отсутствия должной чистки параметра "author__not_in", который может быть передан плагином или темой оформления при использовании класса WP_Query. CVE-2026-63030 - проблема с маршрутизацией запросов в пакетном режиме в REST API, которая даёт возможность эксплуатировать первую уязвимость, сформировав внутренний запрос со специально оформленным значением параметра "author__not_in" для осуществления подстановки SQL-запроса.

В сети уже зафиксирована эксплуатация уязвимостей для совершения автоматизированной массовой атаки на сайты на базе WordPress для интеграции бэкдоров и установки вредоносных плагинов. Попытки атаки можно выявить по наличию запросов "/?rest_route=/batch/v1" в логе и появлению файлов со случайным именем в каталоге "/wp-content/cache/", в случае интеграции атакующим webshell. В качестве обходного пути защиты можно заблокировать обращение через REST API "/wp-json/batch/v1", а также блокировать все запросы с параметром "rest_route=/batch/v1".



