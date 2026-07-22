Уязвимости в WordPress, позволяющие удалённо выполнить код на сервере

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|1.2, Аноним (2), 13:04, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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…мда, в удивительные времена живём. Раньше информацию с сайтов сохраняли себе на хард, потому что не всегда и везде был доступ к интернету. А теперь потому что в одночасье сайт могут сложить, а затем выяснится что webarchive никогда про него не слышал про этот сайт и ничего не сохранял.
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|2.19, Аноним (19), 17:02, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не сделал бэкап и не проверил бэкап - то это значит это информация не нужна.
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|3.21, _ (??), 17:41, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше в ынторнете было много вского от всяких там ботаникофф, которые нихрена в бэкапах не петрят, но зато петрят в ботанике...
А теперь и бэкапить нечего, одна слопятина везде, её перегенерить заново - дешевле чем с еЯ бэкапом париться :)
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|2.12, OpenEcho (?), 14:47, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Иначе, WordPress не был бы WordPress'ом :)
"Акела промахнулся, Акела промахнулся..." (С) - Шакалы из Король Лев
А так то, по факту - "Акела" всё еще на пол миллиарда сайтах крутится пока шакалы злорадствуют.
Кстати, никакой аффилиации с ВордПресом, просто очень не люблю злорадства
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|3.14, Аноним (6), 15:05, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не злорадство, мне до него фиолетово, сколько там его крутится. WordPress это притча во языцех.
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|4.16, OpenEcho (?), 15:43, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это не злорадство, мне до него фиолетово, сколько там его крутится. WordPress это притча во языцех.
Да мне тоже на него фиолетово, но - "не рой яму другому, - сам в нее попадешь" не отменяли
А по поводу притчи, AFAIK там во основном все дыры от плагинов, т.к. пишут под него все кому не лень, с образованием и без, а сам движок, очеь простой и функциональный и нет там именно в нем столько страшных дыр, даже учитывая его популярность. Было бы по другому, не вытеснил бы он "правильные" фрэймворки.
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|5.22, _ (??), 17:47, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "не рой яму другому, - сам в нее попадешь"
Поговорка - это про людей, а WP - это поделка косящая под software.
Ты иногда вылезай из-за своего пиЦука, на улицу выходи, там солнце и люди живые :)
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|1.7, Kilrathi (ok), 13:57, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хмм
>не привязаны к темам оформления или плагинам, - для атаки достаточно,
>чтобы сайт на базе WordPress был доступен для внешних запросов
..
>добиться подстановки SQL-запроса из-за отсутствия должной чистки
>параметра "author__not_in", который может быть передан плагином
>или темой оформления
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|2.9, Аноним (9), 14:09, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дочитайте новость до конца:
В эксплоите задействованы две уязвимости....
вторая уязвимость "даёт возможность сформировать внутренний запрос со специально оформленным значением параметра "author__not_in" для осуществления подстановки SQL-запроса".
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|3.11, Kilrathi (ok), 14:30, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не отношусь к тем, кто дальше заголовка "не осилил".
В данном случае, похоже, из-за описания неясность выходит.
Насколько я понял из оригинальных описаний по ссылкам
сама CVE-2026-60137 может применяться только к уязвимым плагинам/темам при их наличии.
"WordPress 6.8.x before 6.8.6, 6.9.x before 6.9.5, and 7.0.x before 7.0.2 does not properly sanitise the author__not_in parameter of WP_Query, which could allow SQL Injection when a plugin or theme passes untrusted input to the parameter"
А вот CVE-2026-63030 уже позволяет воспользоваться CVE-2026-60137 на "голом" WP, проходя через встроенный Batch API
"WordPress 6.9.x before 6.9.5 and 7.0.x before 7.0.2 is affected by a REST API batch endpoint route confusion issue which, combined with the author__not_in WP_Query SQL Injection (CVE-2026-60137), could allow an attacker to perform SQL Injection and achieve Remote Code Execution."
Т.е. вместо "Уязвимости, которым присвоено кодовое имя wp2shell, присутствуют в основной кодовой базе WordPress и не привязаны к темам оформления или плагинам" корректней было бы использовать "Уязвимость, которой..."
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|1.13, Аноним (-), 15:01, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Напомню, что в недавней новости [1] дежурный тов. Жиров А. Т. рассказал всем присутствующим, что локальное повышение привилегий безопасно, и всё это не более чем, цитирую, "галлюцинация ЫЫ".
В другой новости [2] дежурный тов. Иван 83 г. р. поддерживает эту мысль, цитирую: "RCE тут притянуто за уши, как обычно последнее время".
От себя хочу добавить, что все, кто держит WordPress у себя на сервере, находятся в полнейшей безопасности. Сервер nginx - "топ вебсерверов планеты"! Си - наилучший язык программирования, не содержащий бэкдоров в явном виде. (Ах да, Rust - троянский конь, созданный врагом).
[1] https://opennet.ru/65911-ntfs#1
[2] https://opennet.ru/65910-nginx#6
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|2.20, Ivan_83 (ok), 17:22, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так если правильно приготовить - то практически любой сервис безопасен, как минимум атоматические атаки не страшны.
А если тяпс-ляпс делать, всё по дефолту и вперёд - то вебшелы можно выгребать каждую секунду десятками.
Я же уже рассказывал что подобное монтируется в RO chroot окружение.
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|3.24, Аноним (24), 18:26, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если правильно приготовить
Ах, это волшебное слово "если"! Если бы я был директором галактики... Если бы у меня было много денег... Если бы программисты сразу правильно писали... Если бы у бабушки кое-что было...
А если нет, тогда что?
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|1.17, OpenEcho (?), 15:48, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> От себя хочу добавить, что все, кто держит WordPress у себя на сервере, находятся в полнейшей безопасности. Сервер nginx - "топ вебсерверов планеты"! Си - наилучший язык программирования, не содержащий бэкдоров в явном виде. (Ах да, Rust - троянский конь, созданный врагом)
Сарказм детектед.
А по ходу: Отрицая, - предлагай.
Слушаем...
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|1.18, ryoken (ok), 16:40, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В контексте последних новостей о поисках уязвимостей с помощью ИИ - хотелось бы видеть, натравливали ли какой-то ИИ на сабж? Т.к. по мнению местных обскакалов сам WP одна большая уязвимость.
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