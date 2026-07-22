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Уязвимости в WordPress, позволяющие удалённо выполнить код на сервере

22.07.2026 12:28 (MSK)

В системе управления web-контентом WordPress, которая по приблизительной оценке используется на 500 миллионах сайтов, выявлены две уязвимости, которые в комбинации позволяют получить полный доступ к панели администратора и выполнить код с привилегиями web-сервера через отправку внешнего запроса без прохождения аутентификации. Уязвимости, которым присвоено кодовое имя wp2shell, присутствуют в основной кодовой базе WordPress и не привязаны к темам оформления или плагинам, - для атаки достаточно, чтобы сайт на базе WordPress был доступен для внешних запросов. Проблемы устранены в корректирующих обновлениях 6.8.6, 6.9.5 и 7.0.2.

В эксплоите задействованы две уязвимости: CVE-2026-60137 - позволяет без прохождении аутентификации добиться подстановки SQL-запроса из-за отсутствия должной чистки параметра "author__not_in", который может быть передан плагином или темой оформления при использовании класса WP_Query. CVE-2026-63030 - проблема с маршрутизацией запросов в пакетном режиме в REST API, которая даёт возможность эксплуатировать первую уязвимость, сформировав внутренний запрос со специально оформленным значением параметра "author__not_in" для осуществления подстановки SQL-запроса.

В сети уже зафиксирована эксплуатация уязвимостей для совершения автоматизированной массовой атаки на сайты на базе WordPress для интеграции бэкдоров и установки вредоносных плагинов. Попытки атаки можно выявить по наличию запросов "/?rest_route=/batch/v1" в логе и появлению файлов со случайным именем в каталоге "/wp-content/cache/", в случае интеграции атакующим webshell. В качестве обходного пути защиты можно заблокировать обращение через REST API "/wp-json/batch/v1", а также блокировать все запросы с параметром "rest_route=/batch/v1".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wordfence.com/blog...)
  2. OpenNews: Компания Cloudflare представила EmDash, альтернативу WordPress с изоляцией плагинов
  3. OpenNews: Основатель WordPress заблокировал участников, предлагавших создать форк
  4. OpenNews: Владельцы Wordpress заменили на свой форк плагин ACF, имеющий 2 млн установок
  5. OpenNews: Взлом провайдера GoDaddy, приведший к компрометации 1.2 млн клиентов WordPress-хостинга
  6. OpenNews: В WordPress 5.1.1 устранена уязвимость, позволяющая получить контроль над сайтом
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65946-wordpress
Ключевые слова: wordpress
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:04, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    …мда, в удивительные времена живём. Раньше информацию с сайтов сохраняли себе на хард, потому что не всегда и везде был доступ к интернету. А теперь потому что в одночасье сайт могут сложить, а затем выяснится что webarchive никогда про него не слышал про этот сайт и ничего не сохранял.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:08, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уязвимости в WordPress

    Сама WordPress как уязвимость.

     
  • 2.19, Аноним (19), 17:02, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не сделал бэкап и не проверил бэкап - то это значит это информация не нужна.
     
     
  • 3.21, _ (??), 17:41, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше в ынторнете было много вского от всяких там ботаникофф, которые нихрена в бэкапах не петрят, но зато петрят в ботанике...
    А теперь и бэкапить нечего, одна слопятина везде, её перегенерить заново - дешевле чем с еЯ бэкапом париться :)
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 18:10, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по русски можно?
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:16, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну что когда там перепишут SQL на безопасТный SafeQL?
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 13:17, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше SecureQL :)
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:55, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который на безопастном Rust?

     
     
  • 4.10, Аноним (3), 14:18, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно
     

  • 1.5, Аноним (6), 13:51, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Иначе, WordPress не был бы WordPress'ом :)
     
     
  • 2.12, OpenEcho (?), 14:47, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Иначе, WordPress не был бы WordPress'ом :)

    "Акела промахнулся, Акела промахнулся..." (С) - Шакалы из Король Лев

    А так то, по факту - "Акела" всё еще на пол миллиарда сайтах крутится пока шакалы злорадствуют.

    Кстати, никакой аффилиации с ВордПресом, просто очень не люблю злорадства

     
     
  • 3.14, Аноним (6), 15:05, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не злорадство, мне до него фиолетово, сколько там его крутится. WordPress это притча во языцех.
     
     
  • 4.16, OpenEcho (?), 15:43, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не злорадство, мне до него фиолетово, сколько там его крутится. WordPress это притча во языцех.

    Да мне тоже на него фиолетово, но - "не рой яму другому, - сам в нее попадешь" не отменяли

    А по поводу притчи, AFAIK там во основном все дыры от плагинов, т.к.  пишут под него все кому не лень, с образованием и без, а сам движок, очеь простой и функциональный и нет там именно в нем столько страшных дыр, даже учитывая его популярность. Было бы по другому, не вытеснил бы он "правильные" фрэймворки.

     
     
  • 5.22, _ (??), 17:47, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "не рой яму другому, - сам в нее попадешь"

    Поговорка - это про людей, а WP - это поделка косящая под software.
    Ты иногда вылезай из-за своего пиЦука, на улицу выходи, там солнце и люди живые :)

     

  • 1.7, Kilrathi (ok), 13:57, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хмм
    >не привязаны к темам оформления или плагинам, - для атаки достаточно,
    >чтобы сайт на базе WordPress был доступен для внешних запросов

    ..
    >добиться подстановки SQL-запроса из-за отсутствия должной чистки
    >параметра "author__not_in", который может быть передан плагином
    >или темой оформления

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:09, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дочитайте новость до конца:

    В эксплоите задействованы две уязвимости....
    вторая уязвимость "даёт возможность сформировать внутренний запрос со специально оформленным значением параметра "author__not_in" для осуществления подстановки SQL-запроса".

     
     
  • 3.11, Kilrathi (ok), 14:30, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не отношусь к тем, кто дальше заголовка "не осилил".
    В данном случае, похоже, из-за описания неясность выходит.

    Насколько я понял из оригинальных описаний по ссылкам
    сама CVE-2026-60137 может применяться только к уязвимым плагинам/темам при их наличии.
    "WordPress 6.8.x before 6.8.6, 6.9.x before 6.9.5, and 7.0.x before 7.0.2 does not properly sanitise the author__not_in parameter of WP_Query, which could allow SQL Injection when a plugin or theme passes untrusted input to the parameter"

    А вот CVE-2026-63030 уже позволяет воспользоваться CVE-2026-60137 на "голом" WP, проходя через встроенный Batch API
    "WordPress 6.9.x before 6.9.5 and 7.0.x before 7.0.2 is affected by a REST API batch endpoint route confusion issue which, combined with the author__not_in WP_Query SQL Injection (CVE-2026-60137), could allow an attacker to perform SQL Injection and achieve Remote Code Execution."

    Т.е. вместо "Уязвимости, которым присвоено кодовое имя wp2shell, присутствуют в основной кодовой базе WordPress и не привязаны к темам оформления или плагинам" корректней было бы использовать "Уязвимость, которой..."

     

  • 1.13, Аноним (-), 15:01, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомню, что в недавней новости [1] дежурный тов. Жиров А. Т. рассказал всем присутствующим, что локальное повышение привилегий безопасно, и всё это не более чем, цитирую, "галлюцинация ЫЫ".

    В другой новости [2] дежурный тов. Иван 83 г. р. поддерживает эту мысль, цитирую: "RCE тут притянуто за уши, как обычно последнее время".

    От себя хочу добавить, что все, кто держит WordPress у себя на сервере, находятся в полнейшей безопасности. Сервер nginx - "топ вебсерверов планеты"! Си - наилучший язык программирования, не содержащий бэкдоров в явном виде. (Ах да, Rust - троянский конь, созданный врагом).

    [1] https://opennet.ru/65911-ntfs#1
    [2] https://opennet.ru/65910-nginx#6

     
     
  • 2.20, Ivan_83 (ok), 17:22, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так если правильно приготовить - то практически любой сервис безопасен, как минимум атоматические атаки не страшны.
    А если тяпс-ляпс делать, всё по дефолту и вперёд - то вебшелы можно выгребать каждую секунду десятками.

    Я же уже рассказывал что подобное монтируется в RO chroot окружение.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 18:26, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если правильно приготовить

    Ах, это волшебное слово "если"! Если бы я был директором галактики... Если бы у меня было много денег... Если бы программисты сразу правильно писали... Если бы у бабушки кое-что было...

    А если нет, тогда что?

     

  • 1.17, OpenEcho (?), 15:48, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > От себя хочу добавить, что все, кто держит WordPress у себя на сервере, находятся в полнейшей безопасности. Сервер nginx - "топ вебсерверов планеты"! Си - наилучший язык программирования, не содержащий бэкдоров в явном виде. (Ах да, Rust - троянский конь, созданный врагом)

    Сарказм детектед.
    А по ходу: Отрицая, - предлагай.
    Слушаем...

     
  • 1.18, ryoken (ok), 16:40, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В контексте последних новостей о поисках уязвимостей с помощью ИИ - хотелось бы видеть, натравливали ли какой-то ИИ на сабж? Т.к. по мнению местных обскакалов сам WP одна большая уязвимость.
     

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